Η ουκρανική πρωτεύουσα υφίσταται για ακόμη μια νύχτα επιδρομή κατά κύματα από ρωσικά drones, ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη (στη φωτογραφία από το Χ, επάνω, κατεστραμμένο διαμέρισμα στο Κίεβο από πλήγμα drone).

«Η επίθεση με UAVs στην πρωτεύουσα συνεχίζεται», ανέφερε ο κ. Κλίτσκο μέσω Telegram. Μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας «επιχειρούν σε διάφορους τομείς της πόλης», καθώς τα ρωσικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης «εισέρχονται στην πρωτεύουσα από διαφορετικές κατευθύνσεις».

Δημοσιογράφοι του πρακτορείου ειδήσεων Reuters μεταδίδουν πως ακούστηκε σειρά εκρήξεων, που πιθανόν οφείλονται σε αναχαιτίσεις.

Explosions heard across #Kyiv. Presumed to be air defence.#Russia‘s UAVs keep coming and coming.

Currently about 50 drones across the country. Kyiv alone has had to deal with over 20. Anyone looking up can see this sort of thing in the sky of the capital.#StandWithUkraine pic.twitter.com/Z9HJyrS6DV

