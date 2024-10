Στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν βιντεοσκοπηθεί να παραλαμβάνουν στολές και εξοπλισμό σε κέντρο εκπαίδευσης στην ανατολική Ρωσία, σύμφωνα με το CNN.

Οι εικόνες αυτές φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις αναφορές της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (NIS) της Νότιας Κορέας ότι 1.500 στρατιώτες από τη Βόρεια Κορέα έχουν μεταφερθεί για στρατιωτική εκπαίδευση με σκοπό να αναπτυχθούν στην Ουκρανία.

Τα βορειοκορεατικά στρατεύματα πιστεύεται ότι λαμβάνουν εκπαίδευση πριν σταλούν στην πρώτη γραμμή του μετώπου στην Ουκρανία, κάτι που θεωρείται σαφές σημάδι των ολοένα και θερμότερων σχέσεων μεταξύ της Μόσχας και της Πιονγιάνγκ.

Σε ένα βίντεο που δόθηκε στο CNN από τον ουκρανικό κυβερνητικό οργανισμό, Ουκρανικό Κέντρο Στρατηγικής Επικοινωνίας και Ασφάλειας Πληροφοριών, φαίνονται πολλοί στρατιώτες να περιμένουν στην ουρά για να παραλάβουν τις στολές τους.

Οι στρατιώτες εκτιμάται ότι μιλούν στα κορεατικά, αν και η χαμηλή ποιότητα του ήχου εμπόδισε την πλήρη κατανόηση των συζητήσεών τους, αναφέρει το CNN.

Κατά την άφιξή τους στη Ρωσία, οι Βορειοκορεάτες νεοσύλλεκτοι κλήθηκαν να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις για τα μεγέθη σε στολές, παπούτσια κλπ.

Σε ένα αντίγραφο του ερωτηματολογίου που είδε το CNN, το πάνω μέρος του εντύπου είναι γραμμένο στα ρωσικά ενώ οι διάφορες επιλογές μεγέθους είναι γραμμένες στα κορεατικά.

Ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, το οποίο εντοπίστηκε από το CNN, έδειχνε στρατεύματα να φθάνουν στο πεδίο εκπαίδευσης Sergeevka, το οποίο βρίσκεται κοντά στα σύνορα της Ρωσίας με την Κίνα.

