Πέθανε ξαφνικά ο μαέστρος Γιώργος Νιάρχος

Ο διακεκριμένος μαέστρος και πιανίστας Γιώργος Νιάρχος πέθανε αιφνίδια το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου 2025.

Την είδηση του θανάτου του γνωστοποίησε η σύζυγός του, η σοπράνο Μάρα Θρασυβουλίδου, μέσα από μια συγκινητική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η είδηση του θανάτου του μαέστρου

«Ο αγαπημένος μου σύζυγος, ένας υπέροχος άνθρωπος και σπουδαίος μουσικός, ο Γιώργος Νιάρχος, έφυγε ξαφνικά από κοντά μας το απόγευμα της 28ης Οκτωβρίου. Έχασα τον άνθρωπο που με αγάπησε βαθιά και με προστάτεψε σε όλη μου τη ζωή. Ήταν ο δάσκαλός μου, ο μέντοράς μου, το σύμπαν μου ολόκληρο».

Πότε θα γίνει η κηδεία του

Η κηδεία του θα τελεστεί την Παρασκευή 31 Οκτωβρίου, στις 13:00, στον Ιερό Ναό Αγίου Τρύφωνα στο κοιμητήριο Κηφισιάς, όπου φίλοι και συνεργάτες θα αποχαιρετήσουν έναν από τους πιο δημιουργικούς μουσικούς της χώρας.

Γιώργος Νιάρχος: Η καλλιτεχνική διαδρομή και οι συνεργασίες

Ο Γιώργος Νιάρχος, γεννημένος στην Αθήνα, υπήρξε μια από τις σημαντικότερες φυσιογνωμίες της σύγχρονης ελληνικής μουσικής.

Σπούδασε πιάνο και ανώτερα θεωρητικά στην Ελλάδα και συνέχισε στη Βιέννη, στην περίφημη Ακαδημία Μουσικής και Παραστατικών Τεχνών, όπου εξειδικεύτηκε στη σύνθεση και τη διεύθυνση ορχήστρας.

Η καριέρα του ήταν πλούσια και πολυεπίπεδη. Διηύθυνε και ενορχήστρωσε τρεις φορές συμμετοχές στον Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision, υπήρξε Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και μαέστρος της Ορχήστρας Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ.

Η υπογραφή του βρίσκεται πίσω από μερικές από τις πιο εντυπωσιακές μουσικές παραγωγές της ελληνικής σκηνής, όπως τα θεατρικά έργα «Hello Dolly», «Η Εύθυμη Χήρα», «Μάλα», καθώς και παραστάσεις στο Ηρώδειο, μεταξύ των οποίων τα «Γυναικών Πάθη» με μουσική πάνω σε χορικά του Ευριπίδη.

Στο ενεργητικό του περιλαμβάνονται συνεργασίες με κορυφαίους ερμηνευτές, όπως η Μαρινέλλα και ο Γιώργος Νταλάρας, καθώς και μεγάλες συναυλίες στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, στο Ηρώδειο και σε πολλά ακόμη θέατρα και φεστιβάλ ανά την Ελλάδα.

Είχε συμβάλει καθοριστικά στην αναβίωση της ελληνικής οπερέτας, εγκαινιάζοντας με έργα του σκηνές όπως τη Β’ Σκηνή της Λυρικής Σκηνής και το ιστορικό Θέατρο Απόλλων στη Σύρο, ενώ εκπροσώπησε την Ελλάδα σε διεθνείς διοργανώσεις από τη Βιέννη μέχρι το Μόντρεαλ και την Αλεξάνδρεια.