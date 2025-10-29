Πόσο κοστίζει το internet στην Ελλάδα – Ο «χάρτης» των ψηφιακών ανισοτήτων

Η γρήγορη και αξιόπιστη πρόσβαση στο internet είναι πλέον θεμελιώδης για τη λειτουργία της σύγχρονης κοινωνίας και οικονομίας, ξεπερνώντας τον ρόλο της απλής διευκόλυνσης.

Σε έναν κόσμο πιο συνδεδεμένο από ποτέ, η πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει καταστεί βασική ανάγκη. Ωστόσο, το κόστος που πληρώνουν οι άνθρωποι ποικίλλει δραματικά από χώρα σε χώρα, σε όλο τον κόσμο, φανερώνοντας μια βαθιά ψηφιακή ανισότητα.

Σε δείγμα 60 χωρών

Η Visual Capitalist επεξεργάστηκε τα στοιχεία της We Are Social συγκρίνοντας το κόστος της σταθερής ευρυζωνικής σύνδεσης ανά Mbps σε περισσότερες από 60 χώρες το 2025 με τη μέση τιμή να διαμορφώνεται γύρω στα 0,45 δολάρια.

Ανατρέχοντας στα νούμερα παρατηρούμε τεράστιες αποκλίσεις. Σε κάποιες χώρες η τιμή δεν ξεπερνά το ένα λεπτό, ενώ σε άλλες «σκαρφαλώνει» πάνω από τα τέσσερα ευρώ.

Στην κορυφή της λίστας βρίσκονται τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με μέσο κόστος ανά Mbps στα 4,31 δολάρια, σχεδόν το διπλάσιο από τη δεύτερη Γκάνα στα 2,58 δολάρια. Αυτές οι υψηλές τιμές οφείλονται συχνά στον περιορισμένο ανταγωνισμό, στα προβλήματα υποδομών και σε ρυθμιστικούς παράγοντες.

Η φθηνή Ρουμανία

Η Ελβετία, η Κένυα και το Μαρόκο κατατάσσονται επίσης ψηλά στη λίστα, με τιμές που υπερβαίνουν το ένα δολάριο ανά Mbps.

Στο άλλο άκρο βρίσκεται η Ρουμανία. Το κόστος ανά Mbps είναι μόλις 0,01 δολάριο. Εκεί, εταιρείες προσφέρουν οπτική ίνα με 10 ευρώ τον μήνα, ενώ σχεδόν το 90% των νοικοκυριών διαθέτει πρόσβαση σε γρήγορο Internet.

Η Ελλάδα

Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, η χώρα μας βρίσκεται στη 18η θέση με κόστος 0,34 δολάρια ανά Mbps, με αποτέλεσμα να έχουμε το πιο ακριβό Internet στην Ευρώπη μετά από Ελβετία, Γερμανία, Ηνωμένο Βασίλειο, Αυστρία και Βέλγιο…