Τέλος στη ζωή της έβαλε μια νύφη καθώς δεν άντεξε την κριτική που δέχθηκε από την οικογένεια του συζύγου της για το νυφικό της.

Η 19χρονη Λιαμάν Μαμάντλι κατηγορήθηκε ότι φαινόταν «γυμνή» την ημερά του γάμου της, επειδή οι ώμοι της ήταν ακάλυπτοι, αναφέρει η Daily Mail.

Όπως αποκάλυψε ο πατέρας της νύφης, η κόρη του ήταν συντετριμμένη από την κριτική και λίγο αργότερα αυτοκτόνησε στον κήπο του οικογενειακού σπιτιού των γονιών της στο Μινγκατσεβίρ του Αζερμπαϊτζάν.

«Ο γαμπρός και οι γονείς του προκάλεσαν καβγά στο σπίτι μου λόγω του νυφικού της», είπε ο πατέρας της 19χρονης. «Η κόρη μου δεν μπόρεσε να το αντέξει και αυτοκτόνησε».

«Μετά την τελετή, ο Ελνούρ ήρθε στο σπίτι μας με τους γονείς του και προκάλεσε μεγάλο καυγά», είπε ο πατέρας.

«Είπαν: «Τι ντροπή. Πώς μπόρεσες να αφήσεις την κόρη σου να φορέσει ένα τόσο επαίσχυντο, αποκαλυπτικό νυφικό;»».

Απαντήσαμε ότι ήταν ένα κανονικό νυφικό – όπως αυτά που φορούν πολλές νύφες. Αλλά δεν ηρεμούσαν και συνέχιζαν να διαμαρτύρονται.

«Η διαμάχη συνεχίστηκε και την επόμενη μέρα», είπε.

Οι γονείς του γαμπρού κατηγόρησαν τη νύφη ότι «ντρόπιασε τον γιο τους και την οικογένειά τους».

Οπως είπε ο πατέρας η κόρη του δεν το άντεξε και έβαλε τέλος στη ζωή της.

Ο σύζυγός της ήρθε στην κηδεία, αλλά ο συντετριμμένος πατέρας είπε ότι «αρνήθηκε να τους αφήσει να μείνουν» και «τους έδιωξε».

Η αστυνομία ερευνά τώρα αν θα ξεκινήσει ποινική υπόθεση για bullying κατά της νύφης πριν από τον τραγικό θάνατό της.

Το περιστατικό αυτό έρχεται μόλις μια εβδομάδα μετά το σάλο στο Ιράν από έναν σύμβουλο του Αγιατολάχ του Ιράν, ο οποίος βοήθησε στην οργάνωση της καταστολής των διαδηλωτών κατά της μαντίλας, όταν άφησε την κόρη του να παντρευτεί με ένα «αποκαλυπτικό» νυφικό.

Βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνει τον Αλί Σαμκάνι, κορυφαίο σύμβουλο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, να συνοδεύει την κόρη του, Φατέμε, σε μια αίθουσα γάμων στο πολυτελές ξενοδοχείο Espinas Palace της Τεχεράνης.

Η νύφη φορούσε ένα λευκό φόρεμα χωρίς τιράντες με χαμηλή λαιμόκοψη.

Ο γάμος δυτικού τύπου προκάλεσε οργή στα ιρανικά μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς να κατηγορούν τον Σαμκάνι για υποκρισία, λαμβάνοντας υπόψη τους υποχρεωτικούς νόμους για το χιτζάμπ και τη σεμνότητα που περιορίζουν την ενδυμασία των γυναικών εδώ και δεκαετίες.

