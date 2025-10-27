Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.
Τουρκία: Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις προχώρησε ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, όσον αφορά τους διαιτητές και τα στοιχήματα στη γειτονική χώρα.
Ο Χασιομάνογλου παρέθεσε συνέντευξη Τύπου, μαζί με το αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της χώρας, ενημερώνοντας για τα ευρήματα της έρευνας.
Συγκεκριμένα από τους 571 διαιτητές, από τους οποίους οι 371 έχουν λογαριασμούς σε ιστοσελίδες για στοίχημα, με τους 152 να τοποθετούν αρκετά μεγάλα ποσά. Δέκα από τους διαιτητές έχουν στοιχηματίσει περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν να φτάνει στα 18.227 τοποθετημένα στοιχήματα.
Οι 42 πόνταραν σε περισσότερους από 1000 αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ οι 22 από τους 371 διαιτητές είναι από το ανώτατο επίπεδο διαιτησίας της χώρας. Ο Χασιομάνογλου ενημέρωσε ότι θα λάβει άμεσα μέτρα και προανήγγειλε ποινές και αλλαγές.
Δείτε τις ανακοινώσεις του Χασιομάνογλου
🗣 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, profesyonel liglerde görev alan 571 hakemden 371’inin bahis hesabının olduğunu, 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığını açıkladı. pic.twitter.com/cZ4RxEdY58
— AA SPOR (@aa_spor) October 27, 2025
