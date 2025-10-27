sports betsson
Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
27.10.2025 | 16:54
28η Οκτωβρίου: Κλειστός σταθμός στο Μετρό, ρυθμίσεις και στο Τραμ
Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες
Ποδόσφαιρο 27 Οκτωβρίου 2025 | 19:00

Τουρκία: Αποκαλύψεις σοκ με διαιτητές να διατηρούν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της τουρκικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, περισσότερο από 300 διαιτητές στη χώρα έχουν λογαριασμούς σε στοιχηματικές εταιρίες.

Τουρκία: Σε σοκαριστικές αποκαλύψεις προχώρησε ο πρόεδρος της τουρκικής ομοσπονδίας, Ιμπραήμ Χασιομάνογλου, όσον αφορά τους διαιτητές και τα στοιχήματα στη γειτονική χώρα.

Ο Χασιομάνογλου παρέθεσε συνέντευξη Τύπου, μαζί με το αρμόδιο στέλεχος του οικονομικού επιτελείου της χώρας, ενημερώνοντας για τα ευρήματα της έρευνας.

Συγκεκριμένα από τους 571 διαιτητές, από τους οποίους οι 371 έχουν λογαριασμούς σε ιστοσελίδες για στοίχημα, με τους 152 να τοποθετούν αρκετά μεγάλα ποσά. Δέκα από τους διαιτητές έχουν στοιχηματίσει περισσότερα από 10.000 στοιχήματα, με έναν να φτάνει στα 18.227 τοποθετημένα στοιχήματα.

Οι 42 πόνταραν σε περισσότερους από 1000 αγώνες ποδοσφαίρου, ενώ οι 22 από τους 371 διαιτητές είναι από το ανώτατο επίπεδο διαιτησίας της χώρας. Ο Χασιομάνογλου ενημέρωσε ότι θα λάβει άμεσα μέτρα και προανήγγειλε ποινές και αλλαγές.

Δείτε τις ανακοινώσεις του Χασιομάνογλου

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Υδρογονάνθρακες: Στο δεύτερο εξάμηνο του 2026 οι σεισμικές έρευνες από Chevron

Φυσικό αέριο
Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

Ουκρανία: Ισχυρό ενδιαφέρον στη δημοπρασία για φυσικό αέριο από Ελλάδα

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
Κορωπί: «Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» – Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη
Στο Κορωπί 27.10.25

«Είχε περάσει με το αμάξι από πάνω της» - Νέες σοκαριστικές μαρτυρίες για τον εφιάλτη που ζούσε η 40χρονη

Εκείνος αδιαφορούσε για αυτήν, εξαφανιζόταν για ημέρες έκλεινε το κινητό του για να μην τον βρει και εμφανιζόταν όποτε ήθελε εκείνος, αναφέρουν φίλοι της 40χρονης

Σύνταξη
Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα
Ντιέλα 27.10.25

Η AI υπουργός της Αλβανίας είναι έγκυος με «83 παιδιά», ανακοινώνει ο Έντι Ράμα

Όταν, τον Σεπτέμβριο, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα αποφάσισε να διορίσει υπουργό ένα δημιούργημα της Τεχνητής Νοημοσύνης, επικράτησε ενθουσιασμός, περιέργεια και πανικός

Σύνταξη
Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;
Επιστημονικές & Τεχνολογικές Ειδήσεις 27.10.25

Σίγουρα έχεις δει αυτό το όνειρο: Γιατί βλέπουμε στον ύπνο μας ότι μας πέφτουν τα δόντια;

Αν έχεις ονειρευτεί ότι τα δόντια σου πέφτουν μπροστά σε κόσμο, σε μια επαγγελματική συνάντηση ή λίγο πριν από ένα ραντεβού, δεν είσαι μόνος

Σύνταξη
Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI
Συνδικάτα vs AI 27.10.25

Ο μεγάλος αλγόριθμος σε παρακολουθεί: 1 στους 4 χώρους εργασίας στην Ευρώπη παίρνει αποφάσεις μέσω AI

Ένας στους τέσσερις χώρους εργασίας στην Ευρώπη λειτουργεί χρησιμοποιώντας αλγόριθμους ή AI. Τα συνδικάτα δηλώνουν ότι αντιμετωπίζουν δυσκολίες στις διαπραγματεύσεις για τα δικαιώματα των εργαζομένων

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γαλλία: Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν – Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)
Φωτογραφία 27.10.25

Έμεναν στην ίδια πόλη και δεν το ήξεραν - Αδέλφια επανενώθηκαν μετά από 57 χρόνια (εικόνα)

«Δεν μπορούμε να αναπληρώσουμε αυτά τα 50 χρόνια, αλλά θέλουμε να ζήσουμε πολλά πράγματα μαζί», λένε συγκινημένα τα δυο αδέλφια. Η απίστευτη ιστορία καθηγητή που ανακάλυψε ότι έχει αδελφό.

Σύνταξη
28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»
ΟΧΙ 27.10.25

28η Οκτωβρίου: Ποιοι θα τη γιορτάσουν με «αντιφασιστικό μουσακά»

Στην Ιταλία, η φαντασία συνάντησε τα αντιφασιστικά αντανακλαστικά της οργάνωσης παρτιζάνων ANPI, η οποία θα γιορτάσει την κοινή 28η Οκτωβρίου με μουσακά ως απάντηση σε πορεία νοσταλγών του Μουσολίνι

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή
Τίνος είναι; 27.10.25

Ντιρλαντά – Η μέρα που κατασχέθηκε ο δίσκος του Σαββόπουλου με εισαγγελική εντολή

Στις 27 Οκτωβρίου του 1970, ο εισαγγελέας δίνει τέλος στη διένεξη μεταξύ Διονύση Σαββόπουλου και καπετάν Παντελή Γκίνη αποφαινόμενος ότι το διαφιλονικούμενο Ντιρλαντά είναι δημοτικό άσμα και διατάσσεται η κατάσχεση του δίσκου που κυκλοφορεί με την εκτέλεση του Σαββόπουλου.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός
Ελλάδα 27.10.25

Κόνιτσα: Εντοπίστηκε μεγάλη ποσότητα κάνναβης μετά από επεισοδιακή καταδίωξη ΙΧ – Τράπηκε σε φυγή ο οδηγός

Αστυνομικοί εντόπισαν το ΙΧ στην Κόνιτσα και ο οδηγός ανέπτυξε ταχύτητα για να ξεφύγει - Μετά από καταδίωξη το αυτοκίνητο εξετράπη της πορείας του και ο οδηγός χάθηκε στο δάσος

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους
Ανακριτική διαδικασία 27.10.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: 13 κατηγορούμενοι προφυλακίστηκαν μετά τις απολογίες τους

Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας συνεχίζεται για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και, όπως όλα δείχνουν, ο κατάλογος των κατηγορουμένων θα μεγαλώσει τις επόμενες μέρες.

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος
Οργανωμένη απειλή 27.10.25

«Το Βέλγιο είναι πραγματικό ναρκοκράτος» – Δικαστής στην Αμβέρσα καταγγέλλει δράση του οργανωμένου εγκλήματος

Ανώνυμη ανοιχτή επιστολή έστειλε ανακρίτρια από την Αμβέρσα, η οποία προειδοποιεί για την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Βέλγιο. Καταγγέλλει ότι έχουν ριζώσει «δομές τύπου μαφίας».

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Άρης: Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Τα συστήματα αλλάζουν, οι νίκες δεν έρχονται για τον Άρη...

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν έχει καταφέρει να βρει ένα σταθερό σύστημα για την ομάδα του και ο Άρης δείχνει να «ψάχνεται», αγνοώντας τη νίκη στα τελευταία τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος.

Αλέξανδρος Κωτάκης
ΗΠΑ: Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο – Πανικός από αναγκαστική προσγείωση στρατιωτικού αεροπλάνου [βίντεο]
«Δεν είχα χρόνο» 27.10.25

Εφιάλτης σε αυτοκινητόδρομο: Πανικός από αναγκαστική προσγείωση αεροπλάνου - «Ήταν σαν να βλέπεις ταινία»

«Καθώς πλησίαζε, πλησίαζε και πλησίαζε, είπα μέσα μου: “Αυτό το αεροπλάνο πάει να πέσει πάνω μου”», Τι ανακοίνωσε η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ.

Σύνταξη
Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»
Αγάπη 27.10.25

Τομ Χανκς-Ρίτα Γουίλσον: Τρυφερή γενέθλια ανάρτηση με άρωμα Ελλάδας – «Παντρεύτηκα μια Ελληνίδα Θεά»

Ο Τομ Χανκς και η Ρίτα Γουίλσον αποτελούν ένα σταθερό σημείο αναφοράς στη θυελλώδη βιομηχανία του Χόλιγουντ με το ζευγάρι να μετρά σχεδόν τέσσερις δεκαετίες κοινής ζωής

Σύνταξη
«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Αυτός ο μισογύνης δεν έχει θέση στη Μπάγερν» – Οι Βαυαροί ανακάλεσαν τη συνεργασία τους με τον Μπόατενγκ

Η Μπάγερν ξεκαθάρισε ότι ο Ζερόμ Μπόατενγκ δεν θα παρακολουθήσει τελικά μαθήματα προπονητικής μετά τις διαμαρτυρίες των φιλάθλων καθότι έχει συνδεθεί με βιαιοπραγία κατά γυναικών.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα
«Αλυσίδα αποτυχιών» 27.10.25

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση, αντί να θωρακίζει τη χώρα, απαξιώνει στρατηγικά έργα

Το ΠΑΣΟΚ επισημαίνει ότι η Ελλάδα δεν μπορεί άλλο να πορεύεται με κυβερνήσεις που «παραδίδουν καμένες εκτάσεις και ακυρωμένα έργα». Χρειάζεται ριζική αλλαγή, με σχέδιο, ευθύνη και σοβαρότητα.

Σύνταξη
