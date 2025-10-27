Halloween: Ένα «trick or treat» που θα γίνει «stream & scream»

Αν το επόμενο μεγάλο event που περιμένετε είναι το Halloween, αν μετράτε αντίστροφα για εκείνες τις νύχτες του χρόνου, που η γραμμή ανάμεσα στον κόσμο μας και σε ό,τι κρύβεται από κάτω γίνεται θολή, τότε σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Αγαπητά μου adrenaline freaks, οι μέρες πλησιάζουν που η αγωνία θα φτάσει στο ζενίθ, φέρνοντας εκείνη τη γλυκιά δυσφορία που προκαλεί το σφίξιμο στο στομάχι, καθώς και την ανατριχιαστική αίσθηση ότι κάποιος σας παρακολουθεί.

Ετοιμαστείτε να βυθιστείτε σε κόσμους γεμάτους τρομακτικές μεταμφιέσεις, φαντάσματα και serial killers. Ετοιμαστείτε για να ζήσετε την ανατριχιαστική απόλαυση ενός καλοφτιαγμένου θρίλερ, με την απόλυτη δικαιολογία για να κλειστείτε μέσα με μια κουβέρτα, ένα φως σε μία γωνιά να σπάει το σκοτάδι και μια πληθώρα ταινιών που θα σας κρατήσει ξύπνιους μέχρι το πρωί.

Ετοιμαστείτε για το πιο σκοτεινό binge–watching της χρονιάς που ξεκινά με την επιστροφή του πιο φρικιαστικού κλόουν όλων των εποχών.

IT: Welcome to Derry (HBO Max) – Η Αρχή του Κακού

Κάθε μαραθώνιος τρόμου χρειάζεται στο μενού ένα τρομακτικό starter, για αυτό το Vodafone TV μας σερβίρει ένα τηλεοπτικό ορεκτικό που θα στοιχειώσει τα όνειρά μας: την πολυαναμενόμενη σειρά «It: Welcome to Derry».

Βρισκόμαστε στο στοιχειωμένο Derry του Maine, το 1962, για να ζήσουμε με αυτή τη σειρά το prequel των δύο κινηματογραφικών υπερπαραγωγών. Αυτή είναι η ιστορία πριν από την ιστορία που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε από τις ταινίες. Εδώ, ο φόβος δεν έχει ακόμη αποκτήσει την οριστική του μορφή, αυτήν του Pennywise, του τρομακτικότερου κλόουν που πέρασε ποτέ από την οθόνη.

Όπως βλέπουμε και στο trailer, η πλοκή επικεντρώνεται σε μια παρέα παιδιών που προσπαθούν να διαλευκάνουν μια σειρά από μυστήρια που στοιχειώνουν την πόλη εδώ και χρόνια: αμέτρητες εξαφανίσεις και πολλούς θανάτους, κυρίως παιδιών.

Με παραγωγό τον Andy Muschietti (ο οποίος σκηνοθέτησε και τις δύο πρόσφατες ταινίες), η σειρά υπόσχεται μια ατμοσφαιρική και πιστή επιστροφή στο Stephen Kingιακό σύμπαν, με όλο το ψυχολογικό τρόμο που αυτό συνεπάγεται, εμβαθύνοντας στην αρχέγονη φύση του πλάσματος που κρύβεται πίσω από τον Pennywise.

Το It: Welcome to Derry κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV από την HBO Max, στις 27/10 και για όσους θέλουν να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την προέλαση του κακού, οι δύο ταινίες It (2017) και It Chapter Two (2019) είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Trick or Treat Tribute …ή αλλιώς 55 λόγοι για να τρομάξετε με την ψυχή σας

Και τώρα, περνάμε στο κυρίως πιάτο: το Trick or Treat Tribute του Vodafone TV, ένα επικό αφιέρωμα που συγκεντρώνει ούτε 10, ούτε 20 αλλά 55 τίτλους (κινηματογραφικές σειρές και ταινίες), για τον μεγαλύτερο τρομομαραθώνιο που έχετε κάνει ποτέ.

Θα το αντέξει το στομάχι σας; Για να σας βοηθήσουμε λίγο σε αυτό το σκοτεινό ταξίδι της αιώνιας αγρύπνιας, θα σας τα παρουσιάσουμε ανά θεματική, για να ξέρετε ακριβώς ποια πόρτα του τρόμου θα διαβείτε πρώτα.

Η δύναμη του Κακού: Δαίμονες & Βρυκόλακες

Αυτή η κατηγορία είναι αφιερωμένη στο μεταφυσικό και στον κλασικό, θρησκευτικό τρόμο, με την ανθρώπινη ψυχή στο επίκεντρο.

Το Σύμπαν του Warren: Οι πιο διάσημοι τίτλοι τρόμου των τελευταίων ετών είναι εδώ: The Conjuring, The Conjuring II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, The Nun, Annabelle, και Annabelle Comes Home.

Οι αρχέγονες δυνάμεις: Η ταινία-ορόσημο The Exorcist συναντά το The First Omen, καθώς και το σύγχρονο Evil Dead Rise και την ιστορία-ντοκουμέντο The Exorcism of Roland Dave.

Δαίμονες με… χιούμορ: Για διάλειμμα δείτε το cult Beetlejuice και το πολυαναμενόμενο Beetlejuice Beetlejuice.

Cult Classics, Τέρατα & Εφιάλτες

Όταν ο τρόμος παίρνει σάρκα και οστά, ή αλλιώς, όταν το πλάσμα της οθόνης σε κυνηγάει μέχρι το ψυγείο.

Τρόμος: Η απόλυτη φόρμουλα Sci-Fi τρόμου, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ στην ιστορία του σινέμα: Alien, ένας ανατριχιαστικός εφιάλτης στο διάστημα.

Μικρά & μεγάλα τέρατα: Gremilins, Antlers (ένα πλάσμα από τη μυθολογία των ιθαγενών), και το Goosebumps για πιο ανάλαφρους εφιάλτες. Όσο για το ΙΤ μιλήσαμε παραπάνω και σας ξαναλέμε ότι πέρα από τη σειρά, διαθέσιμες είναι και οι ταινίες It και It Chapter Two.

True Crime: όταν ένας άνθρωπος γίνεται ο χειρότερος εφιάλτης σου

Για κάποιους η πιο δύσκολη κατηγορία είναι αυτή, καθότι αποδεικνύει ότι το πραγματικό κακό βρίσκεται συχνά στην ανθρώπινη φύση.

Οι δολοφόνοι που μας στοίχειωσαν: Zodiac (η ιστορία του διάσημου αγνώστου δολοφόνου), Scream: The True Story και The Happy Face Killer.

Σειρές Mystery & Έρευνας: Οι σειρές ντοκιμαντέρ The Copenhagen Killer, To Solve a Murder, The Tetris Murders, Polish Murder Secrets, Beware the Slenderman, και το αστυνομικό C.B. Strike μας βάζουν στον κόσμο της εγκληματολογίας.

Ψυχολογικός τρόμος

Σε αυτή την ενότητα, ο φόβος βρίσκεται στο μυαλό, στις ψευδαισθήσεις και στους κανόνες της μοίρας. Εδώ ο τρόμος είναι διαφορετικός: πιο σύγχρονος, πιο πνευματικός και παίζει παιχνίδια με τον εγκέφαλό μας…

Μοίρα & Αγωνία: Σκληρές ταινίες όπως το Final Destination Bloodlines.

Ψυχολογικά/Υπερφυσικά Thrillers: Lovecraft Country (μαύρη φαντασία), το βαμπιρικό True Blood, το μυστήριο του νησιού The Third Day, Totem, και Dark Water.

Νέες Ταινίες & Ανεξάρτητος Τρόμος: Εδώ θα βρείτε τα The Baby, Michigan Hell House, Companion, The Watchers, Trap, Sinners, και το σκοτεινό The Box + Hold Your Breath.

Υπερφυσικά Μυστήρια: Το The Outsider του Stephen King.

Ετοιμάζετε από τώρα ποπ κορν; Αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα ταξίδι μέσα από όλες τις πτυχές του τρόμου γιατί το Vodafone TV ξέρει και σας έφτιαξε το καλύτερο μενού που θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστο. Με φίλους ή χωρίς, με φώτα ή χωρίς, καλό Halloween και καλό… streaming!

