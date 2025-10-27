Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Halloween: Ένα «trick or treat» που θα γίνει «stream & scream»
Τα Νέα της Αγοράς 27 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Halloween: Ένα «trick or treat» που θα γίνει «stream & scream»

Ετοιμαστείτε για έναν τηλεοπτικό μαραθώνιο τρόμου, την εποχή που οι σκιές ζωντανεύουν...

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Spotlight

Αν το επόμενο μεγάλο event που περιμένετε είναι το Halloween, αν μετράτε αντίστροφα για εκείνες τις νύχτες του χρόνου, που η γραμμή ανάμεσα στον κόσμο μας και σε ό,τι κρύβεται από κάτω γίνεται θολή, τότε σας έχω πολύ ευχάριστα νέα. Αγαπητά μου adrenaline freaks, οι μέρες πλησιάζουν που η αγωνία θα φτάσει στο ζενίθ, φέρνοντας εκείνη τη γλυκιά δυσφορία που προκαλεί το σφίξιμο στο στομάχι, καθώς και την ανατριχιαστική αίσθηση ότι κάποιος σας παρακολουθεί.

Ετοιμαστείτε να βυθιστείτε σε κόσμους γεμάτους τρομακτικές μεταμφιέσεις, φαντάσματα και serial killers. Ετοιμαστείτε για να ζήσετε την ανατριχιαστική απόλαυση ενός καλοφτιαγμένου θρίλερ, με την απόλυτη δικαιολογία για να κλειστείτε μέσα με μια κουβέρτα, ένα φως σε μία γωνιά να σπάει το σκοτάδι και μια πληθώρα ταινιών που θα σας κρατήσει ξύπνιους μέχρι το πρωί.

Ετοιμαστείτε για το πιο σκοτεινό bingewatching της χρονιάς που ξεκινά με την επιστροφή του πιο φρικιαστικού κλόουν όλων των εποχών.

IT: Welcome to Derry (HBO Max) – Η Αρχή του Κακού

Κάθε μαραθώνιος τρόμου χρειάζεται στο μενού ένα τρομακτικό starter, για αυτό το Vodafone TV μας σερβίρει ένα τηλεοπτικό ορεκτικό που θα στοιχειώσει τα όνειρά μας: την πολυαναμενόμενη σειρά «It: Welcome to Derry».

Βρισκόμαστε στο στοιχειωμένο Derry του Maine, το 1962, για να ζήσουμε με αυτή τη σειρά το prequel των δύο κινηματογραφικών υπερπαραγωγών. Αυτή είναι η ιστορία πριν από την ιστορία που νομίζαμε ότι γνωρίζαμε από τις ταινίες. Εδώ, ο φόβος δεν έχει ακόμη αποκτήσει την οριστική του μορφή, αυτήν του Pennywise, του τρομακτικότερου κλόουν που πέρασε ποτέ από την οθόνη.

Όπως βλέπουμε και στο trailer, η πλοκή επικεντρώνεται σε μια παρέα παιδιών που προσπαθούν να διαλευκάνουν μια σειρά από μυστήρια που στοιχειώνουν την πόλη εδώ και χρόνια: αμέτρητες εξαφανίσεις και πολλούς θανάτους, κυρίως παιδιών.

YouTube thumbnail

Με παραγωγό τον Andy Muschietti (ο οποίος σκηνοθέτησε και τις δύο πρόσφατες ταινίες), η σειρά υπόσχεται μια ατμοσφαιρική και πιστή επιστροφή στο Stephen Kingιακό σύμπαν, με όλο το ψυχολογικό τρόμο που αυτό συνεπάγεται, εμβαθύνοντας στην αρχέγονη φύση του πλάσματος που κρύβεται πίσω από τον Pennywise.

Το It: Welcome to Derry κάνει πρεμιέρα αποκλειστικά στο Vodafone TV από την HBO Max, στις 27/10 και για όσους θέλουν να είναι πλήρως προετοιμασμένοι για την προέλαση του κακού, οι δύο ταινίες It (2017) και It Chapter Two (2019) είναι ήδη διαθέσιμες στην πλατφόρμα.

Trick or Treat Tribute …ή αλλιώς 55 λόγοι για να τρομάξετε με την ψυχή σας

Και τώρα, περνάμε στο κυρίως πιάτο: το Trick or Treat Tribute του Vodafone TV, ένα επικό αφιέρωμα που συγκεντρώνει ούτε 10, ούτε 20 αλλά 55 τίτλους (κινηματογραφικές σειρές και ταινίες), για τον μεγαλύτερο τρομομαραθώνιο που έχετε κάνει ποτέ.

Θα το αντέξει το στομάχι σας; Για να σας βοηθήσουμε λίγο σε αυτό το σκοτεινό ταξίδι της αιώνιας αγρύπνιας, θα σας τα παρουσιάσουμε ανά θεματική, για να ξέρετε ακριβώς ποια πόρτα του τρόμου θα διαβείτε πρώτα.

Η δύναμη του Κακού: Δαίμονες & Βρυκόλακες

Αυτή η κατηγορία είναι αφιερωμένη στο μεταφυσικό και στον κλασικό, θρησκευτικό τρόμο, με την ανθρώπινη ψυχή στο επίκεντρο.

Το Σύμπαν του Warren: Οι πιο διάσημοι τίτλοι τρόμου των τελευταίων ετών είναι εδώ: The Conjuring, The Conjuring II, The Conjuring: The Devil Made Me Do It, The Nun, Annabelle, και Annabelle Comes Home.

Οι αρχέγονες δυνάμεις: Η ταινία-ορόσημο The Exorcist συναντά το The First Omen, καθώς και το σύγχρονο Evil Dead Rise και την ιστορία-ντοκουμέντο The Exorcism of Roland Dave.

Δαίμονες με… χιούμορ: Για διάλειμμα δείτε το cult Beetlejuice και το πολυαναμενόμενο Beetlejuice Beetlejuice.

Cult Classics, Τέρατα & Εφιάλτες 

Όταν ο τρόμος παίρνει σάρκα και οστά, ή αλλιώς, όταν το πλάσμα της οθόνης σε κυνηγάει μέχρι το ψυγείο.

Τρόμος: Η απόλυτη φόρμουλα Sci-Fi τρόμου, σε ένα από τα πιο επιτυχημένα θρίλερ στην ιστορία του σινέμα: Alien, ένας ανατριχιαστικός εφιάλτης στο διάστημα.

Μικρά & μεγάλα τέρατα: Gremilins, Antlers (ένα πλάσμα από τη μυθολογία των ιθαγενών), και το Goosebumps για πιο ανάλαφρους εφιάλτες. Όσο για το ΙΤ μιλήσαμε παραπάνω και σας ξαναλέμε ότι πέρα από τη σειρά, διαθέσιμες είναι και οι ταινίες It και It Chapter Two.

True Crime: όταν ένας άνθρωπος γίνεται ο χειρότερος εφιάλτης σου

Για κάποιους η πιο δύσκολη κατηγορία είναι αυτή, καθότι αποδεικνύει ότι το πραγματικό κακό βρίσκεται συχνά στην ανθρώπινη φύση.

Οι δολοφόνοι που μας στοίχειωσαν: Zodiac (η ιστορία του διάσημου αγνώστου δολοφόνου), Scream: The True Story και The Happy Face Killer.

Σειρές Mystery & Έρευνας: Οι σειρές ντοκιμαντέρ The Copenhagen Killer, To Solve a Murder, The Tetris Murders, Polish Murder Secrets, Beware the Slenderman, και το αστυνομικό C.B. Strike μας βάζουν στον κόσμο της εγκληματολογίας.

Ψυχολογικός τρόμος

Σε αυτή την ενότητα, ο φόβος βρίσκεται στο μυαλό, στις ψευδαισθήσεις και στους κανόνες της μοίρας. Εδώ ο τρόμος είναι διαφορετικός: πιο σύγχρονος, πιο πνευματικός και παίζει παιχνίδια με τον εγκέφαλό μας…

Μοίρα & Αγωνία: Σκληρές ταινίες όπως το Final Destination Bloodlines.

Ψυχολογικά/Υπερφυσικά Thrillers: Lovecraft Country (μαύρη φαντασία), το βαμπιρικό True Blood, το μυστήριο του νησιού The Third Day, Totem, και Dark Water.

Νέες Ταινίες & Ανεξάρτητος Τρόμος: Εδώ θα βρείτε τα The Baby, Michigan Hell House, Companion, The Watchers, Trap, Sinners, και το σκοτεινό The Box + Hold Your Breath.

Υπερφυσικά Μυστήρια: Το The Outsider του Stephen King.

Ετοιμάζετε από τώρα ποπ κορν; Αυτό το αφιέρωμα θα είναι ένα ταξίδι μέσα από όλες τις πτυχές του τρόμου γιατί το Vodafone TV ξέρει και σας έφτιαξε το καλύτερο μενού που θα σας μείνει σίγουρα αξέχαστο. Με φίλους ή χωρίς, με φώτα ή χωρίς, καλό Halloween και καλό… streaming!

Ζήστε τώρα αυτήν την τηλεοπτική Οδύσσεια τρόμου, στο Vodafone TV, την πλουσιότερη πλατφόρμα ψυχαγωγίας και ανακαλύψτε ταινίες, σειρές, ντοκιμαντέρ, παιδικά -που ισοδυναμούν με περισσότερες από 10.000 ώρες On Demand περιεχομένου – μαζί με 25+ δημοφιλή διεθνή κανάλια.

Μπορείτε τώρα να αποκτήσετε το Vodafone TV ως standalone υπηρεσία μόνο με 9,99€/μήνα ή κάνοντας νέα σύνδεση στα προγράμματα Fiber έως 1Gbps σε προνομιακή τιμή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

Ελληνικές τράπεζες: Στο μικροσκόπιο της JPMorgan τα αποτελέσματα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Περπάτημα: 10 λεπτά είναι αρκετά για την καρδιά σου

Economy
Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

Ταμείο Ανάκαμψης: Η Ελλάδα στο τελικό σπριντ και ο χρόνος που τελειώνει 

inWellness
inTown
Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4
inTickets 27.10.25

Οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στη νέα θεατρική σκηνή Auditorium Σίνα 2 – 4

Μετά την επιτυχημένη τους πορεία το 2024, οι «Αλιγάτορες» επιστρέφουν στην αθηναϊκή θεατρική σκηνή για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων. Είσαι έτοιμος να αναμετρηθείς ξανά με τον ρόλο του δικαστή;

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό παρόν, δυναμικό μέλλον

Ο Όμιλος AKTOR είναι ένας πολυδιάστατος επιχειρηματικός Όμιλος στον χώρο των υποδομών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και υλοποιεί ένα μεγάλο επενδυτικό πρόγραμμα, με στόχο να δημιουργήσει αξία για τους μετόχους και την κοινωνία.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Φλεξάραμε δημιουργικότητα, έμπνευση και γνώσεις στο πιο συναρπαστικό event του φθινοπώρου

Δώσαμε after work ραντεβού με την iconic χλωρίνη Klinex, τη μόνη χλωρίνη που απολυμαίνει, και ζήσαμε ένα άκρως δημιουργικό απόγευμα γεμάτο χρώμα και θετική ενέργεια.

Σύνταξη
Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση
Τα Νέα της Αγοράς 23.10.25

Clean & Flex with Klinex: Η χλωρίνη Klinex κάνει φλεξ στην καθαριότητα σε μια μοναδική εκδήλωση

Η Klinex συνεχίζει να καινοτομεί, αποδεικνύοντας πως η δύναμή της δεν μένει ποτέ στάσιμη: καθαριότητα, απολύμανση, έμπνευση και δημιουργία συνυπάρχουν σε ένα brand.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
Κόσμος 27.10.25

Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία

Συνεχίζεται σταθερά η κρίση του νερού στην Ευρώπη, με την κλιματική αλλαγή να μην συμβάλλει υπέρ της επίλυσης του προβλήματος, αλλά εντείνοντας τις ανησυχίες των ειδικών και των πολιτών

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
28η Οκτωβρίου 27.10.25

Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα

Ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Δημήτρης Χούπης, στην Ημερήσια Διαταγή του, μιλά για τους ήρωες «που έδρασαν στην αφάνεια, χωρίς υπερφίαλη προβολή, χωρίς να προσμένουν δημαγωγικά την αναγνώριση και το χειροκρότημα»

Σύνταξη
«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ποδόσφαιρο 27.10.25

«Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)

Έντονο διάλογο είχε ο Βινίσιους με τον προπονητή του, με την απόφαση του Τσάμπι Αλόνσο να τον βγάλει στο 73ο λεπτό αποχωρώντας απευθείας για τα αποδυτήρια.

Σύνταξη
Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη
Ελλάδα 27.10.25

Συνελήφθη μεθυσμένος οδηγός που παρέσυρε και εγκατέλειψε πεζή στη Θεσσαλονίκη

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος του από την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον  Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης

Σύνταξη
Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»
Μπάσκετ 27.10.25

Τι είπε ο Αντετοκούνμπο για την ήττα από τους Καβαλίερς: «Οι καλές ομάδες δεν χάνουν δύο φορές στη σειρά»

Mετά την ήττα στο Κλίβελαντ, o Γιάννης Αντετοκούνμπο στάθηκε στη νοοτροπία που πρέπει να έχουν οι Μπακς και την ανάγκη για άμεση αντίδραση κόντρα στους Νικς

Σύνταξη
Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της
«Είσαι υπερεκτιμημένη;» 27.10.25

Ήμουν χαμένη και γεμάτη οργή: Η συμβουλή που θα έδινε η Μέγκαν Φοξ στον νεότερο εαυτό της

Η γνωστή ηθοποιός Μέγκαν Φοξ μίλησε για την ξαφνική επιτυχία της στα μέσα των zeros και το πόσο δυσκολεύτηκε να διαχειριστεί τη διασημότητα και τα media.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Απίστευτα επεισόδια σε αγώνα ποδοσφαίρου: Οπαδός υπέστη έμφραγμα προσπαθώντας να προστατέψει το παιδί του

Οι διαιτητές αποφάσισαν οριστική διακοπή του αγώνα για την ΕΠΣ Αχαϊας, καθώς οι συμπλοκές στην εξέδρα προκάλεσαν τον τραυματισμό τριών ατόμων.

Σύνταξη
Τουρκία: Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Τουρκία 27.10.25

Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου

Ο Εκρέμ Ιμάμογλου, ο μεγαλύτερος πολιτικός αντίπαλος του Τούρκου προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, βρίσκεται στη φυλακή από τον Μάρτιο αναμένοντας τη δίκη του με κατηγορίες περί «διαφθοράς»

Σύνταξη
Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…
Ποδόσφαιρο 27.10.25

Άλλη κλάση ο Ολυμπιακός…

Ο Ολυμπιακός έχει πολύ μεγάλη διαφορά σε όλους τους τομείς από την ΑΕΚ και το 2-0 στο Φάληρο έμοιαζε λίγο...

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ
Missile Defense Agency 27.10.25

A House of Dynamite: Πώς μια ταινία του Netflix έκανε άνω-κάτω το Πεντάγωνο των ΗΠΑ

Η νέα ταινία της Κάθριν Μπίγκελοου A House of Dynamite προκάλεσε την οργή του Πενταγώνου, καθώς παρουσιάζει την αμερικανική αντιπυραυλική άμυνα να αποτυγχάνει, με την αρμόδια υπηρεσία να μιλά για «ανακρίβειες»

Σύνταξη
Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο
Τεχνολογία 27.10.25

Μπορεί το Διαδίκτυο να «πέσει»; Μέσα στο εύθραυστο σύστημα που κρατάει ενωμένο τον σύγχρονο κόσμο

Πίσω από κάθε meme και κάθε μήνυμα κρύβεται μια υποδομή δεκαετιών. Οι ειδικοί σκέφτονται τα πιθανά σενάρια που θα μπορούσαν να το καταστρέψουν το Διαδίκτυο

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Δευτέρα 27 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο