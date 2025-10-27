Θεσσαλονίκη: Πέντε συλλήψεις για το μαχαίρωμα 20χρονου – Νοσηλεύεται φρουρούμενος
Επεισόδιο σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη με έναν 20χρονο να καταλήγει τραυματισμένος από μαχαίρι
- Εκπνέει η προθεσμία για τα τέλη κυκλοφορίας – Ποιοι κινδυνεύουν με διπλό χαράτσι
- «Ανάρμοστη κίνηση» χαρακτήρισε ο Τραμπ τη δοκιμή πυρηνοκίνητου πυραύλου από τη Μόσχα
- Βροχές και καταιγίδες σε δυτικά, κεντρικά και βόρεια - Ο καιρός την 28η Οκτωβρίου
- Αποδίδουν και «πολιτική κατασκοπεία» στον φυλακισμένο Εκρέμ Ιμάμογλου
Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού πέντε άτομα που εμπλέκονται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα σε περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.
Από την αιματηρή συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 20χρονος από μαχαίρι.
Οι πέντε συλλήψεις για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη
Οι συλληφθέντες είναι 18, 20, 20, 21 και 47 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.
Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερις εκ των παραπάνω μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν, λόγω προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας και αντικειμένων (ξύλα, ρόπαλα) στον ανωτέρω 47χρονο και σε 26χρονο συγγενή του, ενώ ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών (20 και 21 ετών).
Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε έτερο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.
Οι συλληφθέντες, πλην του νοσηλευόμενου, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.
- Συναγερμός για φωτιά στον Πύργο Αθηνών
- Βαθαίνει η κρίση του νερού στην Ευρώπη – Πώς η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τους ανθρώπους και την οικονομία
- Eurovision 2026: Η Evangelia θα καταθέσει τραγούδι στον ελληνικό Τελικό – Η ανακοίνωση της
- Χούπης: Το σημαντικό δεν είναι να νικάς είναι να μην χάνεις την ψυχή σου, ούτε στον πόλεμο ούτε στη δόξα
- Δήμος με πλεόνασμα παρά το δυσμενές οικονομικό περιβάλλον για τους ΟΤΑ
- «Τρελάθηκε» ο Βινίσιους όταν τον έβγαλε ο Αλόνσο από το «Clasico»: «Εγώ αλλαγή; Φεύγω από την ομάδα» (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις