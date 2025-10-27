Συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θερμαϊκού πέντε άτομα που εμπλέκονται σε επεισόδιο που έλαβε χώρα σε περιοχή της Περαίας, στη Θεσσαλονίκη.

Από την αιματηρή συμπλοκή τραυματίστηκε ένας 20χρονος από μαχαίρι.

Οι πέντε συλλήψεις για το περιστατικό στη Θεσσαλονίκη

Οι συλληφθέντες είναι 18, 20, 20, 21 και 47 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, κατά περίπτωση, για συμπλοκή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση του Νόμου περί όπλων, αναφέρει η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, τέσσερις εκ των παραπάνω μαζί με έτερα άτομα, επιτέθηκαν, λόγω προσωπικών διαφορών, με χρήση σωματικής βίας και αντικειμένων (ξύλα, ρόπαλα) στον ανωτέρω 47χρονο και σε 26χρονο συγγενή του, ενώ ο 47χρονος επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο σε δύο εξ’ αυτών (20 και 21 ετών).

Ο 20χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος, ενώ άλλα δύο άτομα μεταφέρθηκαν σε έτερο νοσοκομείο όπου τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συλληφθέντες, πλην του νοσηλευόμενου, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης.