Εγραψε ιστορία ο 17χρονος Αρης Ψαρρός – Χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό
Ο Αρης Ψαρρός έγραψε ιστορία, καθώς με το μετάλλιο που κατέκτησε στα -54κ. έγινε ο νεαρότερος Ελληνας πρωταθλητής που ανεβαίνει στο βάθρο σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ταεκβοντό Ανδρών - Γυναικών.
Ο Έλληνας πρωταθλητής πραγματοποίησε εκπληκτική πορεία και έφτασε ως τον ημιτελικό των -54κ. όπου γνώρισε την ήττα από τον Τσαλόγλου.
Ο Τούρκος πήρε τον πρώτο γύρο με 10-4, αλλά ο Ψαρρος επέστρεψε δυνατότερος. Ο δεύτερος γύρος του ανήκε ολοκληρωτικά, αλλά δέχθηκε χτύπημα λίγα δευτερόλεπτα πριν το τέλος. Το τελικό 6-6 έδωσε την νίκη και την πρόκριση για τον τελικό στον Τσαλόγλου, αλλά το χάλκινο μετάλλιο αναμφίβολα πρόκειται για μία τεράστια επιτυχία!
Στην πορεία του για το χάλκινο μετάλλιο ο Ψαρρός, νίκησε στη φάση των 64 τον Γιοντονιαμτς (Μογγολία) με 2-0. Με το ίδιο σκορ επικράτησε στους 32 του Σέρβου Ιβκοβιτς με 2-0 (12-0, 18-11).
Επόμενος αντίπαλος ήταν ο Ισπανός Τριγκος. Ο Ψαρρός πραγματοποίησε σπουδαία εμφάνιση και επικράτησε με 2-0, εξασφαλίζοντας την πρόκριση για τα ημιτελικά.
Εκεί αντιμετώπισε τον Βραζιλιάνο Γκονσάλβες, επικράτησε με 2-1 και προκρίθηκε στα ημιτελικά. Αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ μιας και έχασε τον πρώτο γύρο με 8-3 η συνέχεια ήταν παράσταση για έναν ρόλο! Νίκησε με 9-3 τον δεύτερο γύρο και με 8-2.
