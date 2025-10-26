Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός
Live streaming: Πανιώνιος – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε μέσω live streaming στις 19:45 την αναμέτρηση Πανιώνιος – Ολυμπιακός για τη 1η αγωνιστική της Volley League Ανδρών.
Μετά τη νίκη (0-3) επί της Νάπρεντακ Οτζακ στην Βοσνία, για το πρώτο ματς του πρώτου προκριματικού γύρου του CEV Champions League, η ομάδα βόλεϊ Ανδρών του Ολυμπιακού ΟΝΕΧ κάνει πρεμιέρα στο φετινό πρωτάθλημα.
Συγκεκριμένα στις 19:45 (YouTube: ESAP TV), οι «ερυθρόλευκοι» αντιμετωπίζουν τον Πανιώνιο εκτός έδρας, για την 1η αγωνιστική της Volley League.
Παρακολουθήστε την αναμέτρηση σε live streaming:
«Να ξεκινήσουμε με τον καλύτερο τρόπο»
Δηλώσεις:
Αλεξάνταρ Ατανασίεβιτς: «Προερχόμαστε από το ταξίδι στην Βοσνία και μπροστά μας, έχουμε την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Παίζουμε με τον Πανιώνιο, μια ομάδα νέα στο πρωτάθλημα. Ο αντίπαλος έχει δημιουργήσει μια καλή ομάδα, οπότε δεν θα είναι εύκολο ματς. Παίζουμε στην έδρα τους και πρέπει η συγκέντρωσή μας να είναι σε υψηλά επίπεδα. Πρέπει να κάνουμε το παιχνίδι μας, ώστε να ξεκινήσουμε το πρωτάθλημα με τον καλύτερο τρόπο».
