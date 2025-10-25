«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου» λέει η Ολυμπιονίκης Δώρα Γκουντούρα
Μία ανάρτηση που προκάλεσε αίσθηση έκανε η Ολυμπιονίκης της ξιφασκίας Δώρα Γκουντούρα μετά από επέμβαση το μάτι.
Η Δώρα Γκουντούρα που ήταν 5η στους περασμένους Ολυμπιακούς Αγώνες δίνει έναν σκληρό αγώνα που αφορά στην υγεία της.
Εκανε επέμβαση για αποκόλληση αμφιβληστροειδούς στο δεξί μάτι και με ανάρτηση που έκανε αποκάλυψε το πρόβλημα, το πόσο δύσκολα έχει περάσει τους τελευταίους μήνες και ευχαρίστησε όσους στέκονται στο πλευρό της.
«Διανύω μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής μου. Τους τελευταίους μήνες δοκιμάζομαι σωματικά και ψυχικά.
Δυστυχώς, μερικές μάχες δεν τις επιλέγουμε αλλά ακόμα κι έτσι επιλέγουμε πώς θα τις δώσουμε.
Νιώθω τυχερή που στη διαδρομή αυτή συναντώ ανθρώπους που βοηθούν, στηρίζουν, Φωτίζουν. »
