Ράπτορς – Μπακς 116-122: «Οδοστρωτήρας» ο Αντετοκούνμπο στο Τορόντο και 2/2 το Μιλγουόκι

Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ξεκινήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν στο NBA, αφού τα Ελάφια επικράτησαν 122-116 των Τορόντο Ράπτορς, εκτός έδρας, την ώρα που ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνισε με 30/20.

Ο Greek Freak σε ακόμη ένα ματς «γέμισε» τη στατιστική του, αφού στα 37:36 που αγωνίστηκε είχε 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/12 βολές, ενώ μάζεψε 20 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και είχε 1 τάπα.

Ράπτορς – Μπακς 116-122: Οι καλύτερες στιγμές

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη, ο Τρεντ με 20 πόντους και 4/11 τρίποντα, όπως και ο Πόρτις που είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ανησυχία για τους Μπακς με τον Κάιλ Κούζμα, που γύρισε τον αστράγαλό του στην τέταρτη περίοδο και αποχώρησε από το ματς. Για τους Ράπτορς, ξεχώρισε ο Ίνγκραμ (29 πόντους, 7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα) και ο Μπάρετ (20 π.).

Τα δωδεκάλεπτα: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122

Τορόντο Ράπτορς: Ίνγκραμ 29 (7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 17 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πολτλ 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρετ 20 (8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κουίκλι 19 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3/3 τρίποντα)

Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 20 (4/11 τρίποντα, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 9 (3/5 τρίποντα), Ρόλινς 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κούζμα 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Άντονι 23 (7/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πρινς 3 (1), Κόφι