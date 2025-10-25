sports betsson
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
sports

# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ράπτορς – Μπακς 116-122: «Οδοστρωτήρας» ο Αντετοκούνμπο στο Τορόντο και 2/2 το Μιλγουόκι
Μπάσκετ 25 Οκτωβρίου 2025 | 08:29

Ράπτορς – Μπακς 116-122: «Οδοστρωτήρας» ο Αντετοκούνμπο στο Τορόντο και 2/2 το Μιλγουόκι

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαίο διπλό στο Τορόντο, με 31 πόντους και 20 ριμπάουντ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Spotlight

Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ξεκινήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν στο NBA, αφού τα Ελάφια επικράτησαν 122-116 των Τορόντο Ράπτορς, εκτός έδρας, την ώρα που ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνισε με 30/20.

Ο Greek Freak σε ακόμη ένα ματς «γέμισε» τη στατιστική του, αφού στα 37:36 που αγωνίστηκε είχε 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/12 βολές, ενώ μάζεψε 20 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και είχε 1 τάπα.

Ράπτορς – Μπακς 116-122: Οι καλύτερες στιγμές

YouTube thumbnail

Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη, ο Τρεντ με 20 πόντους και 4/11 τρίποντα, όπως και ο Πόρτις που είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ανησυχία για τους Μπακς με τον Κάιλ Κούζμα, που γύρισε τον αστράγαλό του στην τέταρτη περίοδο και αποχώρησε από το ματς. Για τους Ράπτορς, ξεχώρισε ο Ίνγκραμ (29 πόντους, 7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα) και ο Μπάρετ (20 π.).

Τα δωδεκάλεπτα: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122

Τορόντο Ράπτορς: Ίνγκραμ 29 (7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 17 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πολτλ 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρετ 20 (8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κουίκλι 19 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3/3 τρίποντα)

Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 20 (4/11 τρίποντα, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 9 (3/5 τρίποντα), Ρόλινς 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κούζμα 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Άντονι 23 (7/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πρινς 3 (1), Κόφι

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Διατροφικό quiz: Είναι πράσινο, εποχιακό και ρίχνει την συστολική πίεση

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Αθλητική Ροή
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
betson_textlink
Stream sports
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Μουζακίτης: «Αν είσαι Ολυμπιακός πρέπει να έρθεις στο μουσείο» (vid)

Ο Μουζακίτης, με την επίσκεψή του στο μουσείο, θυμήθηκε στιγμές από την κατάκτηση του Youth League και τόνισε «ότι πάντα στο μυαλό μας ήταν η νίκη και τα τρόπαια». Ο Ορτέγκα εντυπωσιάστηκε από τα πολλά τρόπαια.

Σύνταξη
Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς
Euroleague 24.10.25

Ποιοι είναι οι «Βρατσάρτσι», η εγκληματική οργάνωση με την οποία συνδέεται ο διαιτητής Νίκολιτς

Ένα από τα πιο κακόφημα παρακλάδια της σύγχρονης βαλκανικής Μαφίας, οι διαβόητοι «Βρατσάρτσι», είναι η οργάνωση με την οποία φέρεται να εμπλέκεται ο διαιτητής Ευρωλίγκας, Ούρος Νίκολιτς.

Σύνταξη
Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Το κλειδί του Λανουά για Γερμανούς διαιτητές

Η φιλία του Λανουά με τον Γερμανό αρχιδιαιτητή Κνουτ Κίρχερ ανοίγει τον δρόμο για να έρχονται ρέφερι της Bundesliga στην Ελλάδα. Γιατί τα μέλη της ΚΕΔ δεν φέρνουν διαιτητές από τις χώρες τους

Βάιος Μπαλάφας
Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες
Ποδόσφαιρο 24.10.25

Διαιτητές Κυπέλλου: Με VAR οι τρεις από τους εννέα αγώνες

Ανακοινώθηκαν οι ορισμοί της 3ης αγωνιστικής της League Phase του Κυπέλλου Betsson. Ο Τσακαλίδης θα σφυρίξει Ατρόμητος-Παναθηναϊκός, ο Ζαμπαλάς Ολυμπιακός-Βόλος (χωρίς VAR) και ο Πολυχρόνης ΠΑΟΚ-Λάρισα

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Ο Μέσι παρέλαβε το «Χρυσό Παπούτσι» και το γιόρτασε με δύο ακόμη γκολ (vids)

Ο Λιονέλ Μέσι βγήκε πρώτος σκόρερ του αμερικανικού πρωταθλήματος στα 38 του και στη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι επί της Νάσβιλ παρέλαβε το βραβείο και... κέρασε δύο γκολ για να το γιορτάσει!

Σύνταξη
Το νερό μένει στους Δήμους
Αυτοδιοικητική επιτυχία 25.10.25

Το νερό μένει στους Δήμους

Οι προσπάθειες της ΚΕΔΕ και των δήμων της χώρας να παραμείνουν υπό δημοτικό έλεγχο οι δημοτικές επιχειρήσεις ύδρευσης και αποχέτευσης φαίνεται πως καρποφόρησαν.

Χρήστος Ράπτης
Χρήστος Ράπτης
«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)
Μπάσκετ 25.10.25

«Καθάρισε» ο Ντόντσιτς με 49αρα για τους Λέικερς – «Τρομακτικός» Γουεμπανιάμα και διπλό για τους Σπερς (vids)

Ο Λούκα Ντόντσιτς ήταν ασταμάτητος στο LA, οδηγώντας τους Λέικερς σε επιβλητική νίκη με 128-110 επί των Τίμπεργουλβς – Μεγάλη εμφάνιση από τον Γουεμπανιάμα, όλα τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Σύνταξη
«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» – Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση
Πολυπράγμων 25.10.25

«Μισώ το γεγονός ότι δείχνουν τον πισινό μου στην πρώτη σκηνή!» - Ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει (και) για ποίηση

Ο ρόλος του Φοξ Μόλντερ τον έκανε παγκόσμιο φαινόμενο... και μετά αποχώρησε για να σώσει τον εαυτό του. Καθώς πρωταγωνιστεί στην ταινία θρίλερ Malice, ο Ντέιβιντ Ντουκόβνι μιλάει για την τέχνη, τη διαμάχη του με την Τζίλιαν Άντερσον και για το νέο βιβλίο του με ποιήματα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα
Ποδόσφαιρο 25.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (25/10): Δράση σε Super League και ευρωπαϊκά πρωταθλήματα

Πλήρες είναι το αθλητικό μενού του Σαββάτου (25/10) με τρία ματς για την Super League και το Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ-Μπράιτον να ξεχωρίζει από την Premier League. - Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι – Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)
Euroleague 25.10.25

Γιατί δεν έπαιξε καθόλου ο Σέιμπεν Λι - Από τα 12+ λεπτά στα πρώτα 5 ματς, στο «DNP» κόντρα στην Μπάγερν (vids)

Ο Ολυμπιακός πέρασε σαν… σίφουνας από το Μόναχο, με τον Γιώργο Μπαρτζώκα να αποφασίσει να μην χρησιμοποιήσει καθόλου τον Σέιμπεν Λι – Ποιος είναι ο λόγος που δεν αγωνίστηκε ο Αμερικανός.

Σύνταξη
Επιστροφή ενοικίου: Μέχρι πότε θα την έχουν λάβει οι δικαιούχοι – Προϋποθέσεις
Στεγαστικό 25.10.25

Πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του ενός ενοικίου - Προϋποθέσεις και δικαιούχοι

Η επιστροφή ενοικίου καταβάλλεται σε συγκεκριμένες κατηγορίες πολιτών που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια - Πώς αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να γίνει διασταύρωση

Σύνταξη
Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ
Ζητείται λύση 25.10.25

Ο πόλεμος για το εμβόλιο της ευλογιάς στα πρόβατα, η πρόχειρη επιδημιολογική επιτήρηση και οι νεφελώδεις απαντήσεις της ΕΕ

Σε ένα σιρκουί αντεγκλήσεων έχουν επιδοθεί το ΥΠΑΑΤ με συγκεκριμένη ομάδα επιστημόνων και από την άλλη, ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, οι κτηνοτρόφοι και διαφορετική επιστημονική ομάδα - Τι λένε στο in οι εμπλεκόμενοι στο θέμα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;
Bella ciao! 25.10.25

Μόλις έκλεψες κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας απ’ το Λούβρο – Ποια είναι η επόμενη σου κίνηση;

Η ληστεία στο Λούβρο ήταν δύσκολη, καλομελετημένη και φαντασμαγορική· αλλά το πραγματικό στοίχημα για τους δράστες είναι άλλο: πώς θα αξιοποιήσουν τα κλεμμένα κοσμήματα χωρίς να πιαστούν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο