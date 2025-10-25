Ράπτορς – Μπακς 116-122: «Οδοστρωτήρας» ο Αντετοκούνμπο στο Τορόντο και 2/2 το Μιλγουόκι
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο οδήγησε τους Μπακς σε σπουδαίο διπλό στο Τορόντο, με 31 πόντους και 20 ριμπάουντ.
Μιλγουόκι Μπακς και Γιάννης Αντετοκούνμπο έχουν ξεκινήσει με το καλύτερο δυνατό τρόπο τη σεζόν στο NBA, αφού τα Ελάφια επικράτησαν 122-116 των Τορόντο Ράπτορς, εκτός έδρας, την ώρα που ο Έλληνας σούπερ σταρ πραγματοποίησε ακόμη μία σπουδαία εμφάνισε με 30/20.
Ο Greek Freak σε ακόμη ένα ματς «γέμισε» τη στατιστική του, αφού στα 37:36 που αγωνίστηκε είχε 31 πόντους με 9/12 δίποντα, 2/2 τρίποντα, 7/12 βολές, ενώ μάζεψε 20 ριμπάουντ, μοίρασε 7 ασίστ και είχε 1 τάπα.
Ράπτορς – Μπακς 116-122: Οι καλύτερες στιγμές
Άξιος συμπαραστάτης του Γιάννη, ο Τρεντ με 20 πόντους και 4/11 τρίποντα, όπως και ο Πόρτις που είχε 11 πόντους και 8 ριμπάουντ. Ανησυχία για τους Μπακς με τον Κάιλ Κούζμα, που γύρισε τον αστράγαλό του στην τέταρτη περίοδο και αποχώρησε από το ματς. Για τους Ράπτορς, ξεχώρισε ο Ίνγκραμ (29 πόντους, 7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα) και ο Μπάρετ (20 π.).
Τα δωδεκάλεπτα: 19-27, 54-52, 86-86, 116-122
Τορόντο Ράπτορς: Ίνγκραμ 29 (7/13 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 6/7 βολές, 6 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Μπαρνς 17 (2 τρίποντα, 5 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα), Πολτλ 6 (5 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Μπάρετ 20 (8/9 δίποντα, 1/3 τρίποντα, 1/3 βολές, 6 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 μπλοκ), Κουίκλι 19 (1 τρίποντο, 7 ριμπάουντ, 8 ασίστ, 2 κλεψίματα), Μαμουκελασβίλι 4, Ντικ 5 (1), Αγκμπάτζι 3, Σιντ 3 (1/6 σουτ, 4 ασίστ), Μόγκμπο, Μπατλ 9 (3/3 τρίποντα)
Μιλγουόκι Μπακς: Τρεντ 20 (4/11 τρίποντα, 4 ασίστ), Αντετοκούνμπο 31, Τέρνερ 4 (2/8 σουτ, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 2 μπλοκ), Γκριν 9 (3/5 τρίποντα), Ρόλινς 13 (1 τρίποντο, 5 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 3 κλεψίματα), Κούζμα 8 (4/4 δίποντα, 3 ριμπάουντ), Άντονι 23 (7/9 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 3/7 βολές, 4 ριμπάουντ, 7 ασίστ, 2 κλεψίματα), Πόρτις 11 (1 τρίποντο, 8 ριμπάουντ), Πρινς 3 (1), Κόφι
