newspaper
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 17:31
Τρίκαλα: Προφυλακιστέος ο 18χρονος που δολοφόνησε τη μητέρα του
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:50
Σε έξαρση τα κρούσματα κοκκύτη - Αυξημένες οι νοσηλείες βρεφών
Σημαντική είδηση:
24.10.2025 | 15:04
Φόβοι για νέα κρίση γρίπης των πτηνών στην Ευρώπη
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες
Οικονομία 25 Οκτωβρίου 2025 | 07:01

Εύκολες διορθώσεις για να μην μπλοκάρουν περιουσίες

Οδηγός 10 ερωτήσεων-απαντήσεων για τη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων - Ποια είναι η διαδικασία για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη» - Ποια είναι τα δικαιολογητικά για την αλλαγή γεωμετρικών στοιχείων των κτηματολογικών εγγραφών

Προκόπης Γιόγιακας
A
A
Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Spotlight

Πολλοί είναι οι ιδιοκτήτες ακινήτων που διαπιστώνουν πως υπάρχουν σφάλματα στις αρχικές εγγραφές του Κτηματολογίου. Οσοι ανήκουν σε αυτήν την κατηγορία θα πρέπει να γνωρίζουν πως με βάση τα όσα προβλέπονται, όλα τα σφάλματα, ακόμη κι αυτά για τα οποία δεν χρειάζεται προσφυγή στα δικαστήρια, θα πρέπει να διορθώνονται, προκειμένου να μην μπλοκάρουν οι μεταβιβάσεις και να αναστέλλεται η έκδοση οικοδομικών αδειών.

Τα μη… σοβαρά σφάλματα χαρακτηρίζονται «πρόδηλα» και οι ιδιοκτήτες μπορούν να τα διορθώσουν ανά πάσα στιγμή. Δεν υπάρχει δηλαδή καμία προθεσμία για τη διόρθωσή τους.

Αν και πρόσφατα άνοιξε και η ηλεκτρονική υποβολή συμβολαίων και αιτήσεων εξωδικαστικών διορθώσεων (προδήλων σφαλμάτων), ωστόσο δεν εξυπηρετεί τα λάθη που αφορούν την πλειονότητα των ιδιοκτητών για γεωμετρικά λάθη στις επιφάνειες ακινήτων όπου εμπλέκονται όμοροι ιδιοκτήτες και τα καταχωρισμένα ακίνητα στην κτηματογράφηση ως αγνώστου ιδιοκτήτη, για τα οποία ακολουθείται η γραφειοκρατική και διά ζώσης διαδικασία.

«ΤΑ ΝΕΑ», με τη βοήθεια της τοπογράφου-πολεοδόμου Γραμματής Μπακλατσή, παρουσιάζουν μέσα από 10 ερωτήσεις – απαντήσεις όλες τις πληροφορίες που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τα πρόδηλα σφάλματα, προκειμένου να μη βρεθούν προ εκπλήξεων πριν από μια αγοραπωλησία.

Τι είναι πρόδηλο σφάλμα;

Ως πρόδηλο σφάλμα ορίζεται ένα λάθος που έχει πραγματοποιηθεί κατά τη διαδικασία της κτηματογράφησης, και είναι φανερό με την πρώτη ματιά, αλλά η διόρθωσή του είναι κρίσιμη για τη διασφάλιση της ακρίβειας των εγγραφών.

Πότε εσφαλμένες εγγραφές θεωρούνται πρόδηλα σφάλματα;

Αφορούν συνήθως ανακρίβειες που έχουν να κάνουν με:

  • τα προσωπικά στοιχεία του δικαιούχου (π.χ. λάθος πατρώνυμο)
  • το καταχωρισθέν δικαίωμα (π.χ. ποσοστό κυριότητας επί του ακινήτου)
  • τον τίτλο κτήσης (π.χ. δεν αναγράφεται ορθά ο αριθμός συμβολαίου)
  • το ιδιοκτησιακό αντικείμενο (π.χ. οριζόντια ιδιοκτησία)
  • ανακριβή γεωμετρικά δεδομένα
  • τα όρια του ακινήτου να εμφανίζονται λανθασμένα στον χάρτη
  • λανθασμένη διεύθυνση ή τοπωνυμία
  • λάθη στις μετρήσεις επιφάνειας
  • το εμβαδόν του ακινήτου να εμφανίζεται μεγαλύτερο ή μικρότερο από το πραγματικό.

Τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων;

Θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν στο Κτηματολόγιο. Αν διαπιστώσουν σφάλματα, θα πρέπει να επικοινωνήσουν με τον μηχανικό (σχετικά με τη θέση και τα όρια του γεωτεμαχίου) και με τον δικηγόρο (για τα ιδιοκτησιακά θέματα).

Υπάρχει ημερομηνία λήξης για τα πρόδηλα σφάλματα;

Τα πρόδηλα λάθη στο Κτηματολόγιο δεν έχουν ημερομηνία λήξης προθεσμίας και η διόρθωσή τους μπορεί να γίνει οποιαδήποτε στιγμή μέσω αίτησης, καθώς η διαδικασία αφορά τη διόρθωση σαφών και εμφανών λαθών που δεν απαιτούν δικαστική κρίση. Η έγκαιρη διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων είναι σημαντική για την ακρίβεια των κτηματολογικών εγγραφών και την αποφυγή μελλοντικών προβλημάτων, όπως καθυστερήσεις στη μεταβίβαση ενός ακινήτου, στην έκδοση οικοδομικής άδειας κ.λπ.

Πώς γίνεται η διόρθωση με τον παραδοσιακό τρόπο;

Ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση προς τον προϊστάμενο του Κτηματολογικού Γραφείου. Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής ψηφιακής εφαρμογής του Ελληνικού Κτηματολογίου. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου αποφαίνεται για την αποδοχή ή απόρριψη της αίτησης. Εάν η αίτηση αφορά πρόδηλα σφάλματα σε ακίνητα με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» και πληρούνται οι προϋποθέσεις, η διόρθωση επέρχεται αμέσως χωρίς τη μεσολάβηση δικαστικής απόφασης.

Πώς γίνεται η ψηφιακή διόρθωση των προδήλων σφαλμάτων στο Κτηματολόγιο;

Η εισαγωγή στην εφαρμογή γίνεται με τη χρήση των κωδικών taxisnet του συμβαλλομένου. Στην ηλεκτρονική φόρμα, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει συγκεκριμένα πεδία που αφορούν: Τα ακίνητα για τα οποία γίνεται η αίτηση διόρθωσης. Την υποκατηγορία διόρθωσης προδήλου σφάλματος για την οποία υποβάλλεται η αίτηση. Την περιγραφή τού προς διόρθωση σφάλματος. Την απαιτούμενη διορθωτική ενέργεια. Τα στοιχεία των δημοσίων εγγράφων που τηρούνται στο αρχείο του Κτηματολογικού Γραφείου κ.ά. Ακολούθως ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης δημιουργεί έναν ψηφιακό φάκελο που περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, το έγγραφο στο οποίο περιέχεται η προς καταχώριση εγγραπτέα πράξη, το πιστοποιητικό μεταγραφής κ.ά.

Ποια είναι η διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος για τα ακίνητα «αγνώστου ιδιοκτήτη»;

Είναι απαραίτητη η συναίνεση του Δημοσίου. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η αίτηση διόρθωσης του προδήλου σφάλματος επιδίδεται εντός 10 ημερών από την κατάθεσή της στο Δημόσιο. Το τελευταίο με τη σειρά του τεκμαίρεται ότι συμφωνεί με την αίτηση διόρθωσης. Στη συνέχεια, ο προϊστάμενος οφείλει να προχωρήσει σε αυτή, εάν δεν αποσταλεί αρνητική απάντηση εξήντα ημέρες μετά την επίδοση της αίτησης στο Δημόσιο.

Πώς γίνονται οι διορθώσεις με τη διά ζώσης διαδικασία;

Η διαδικασία είναι η εξής:

Βήμα 1: Αίτηση στο Κτηματολογικό Γραφείο. Πρέπει να συμπληρωθεί η σχετική φόρμα διόρθωσης (η οποία διατίθεται στο Κτηματολογικό Γραφείο αλλά και ηλεκτρονικά), στην οποία αναφέρεται λεπτομερώς το σφάλμα.

Βήμα 2: Προσκόμιση των απαιτούμενων εγγράφων. Είναι τα συμβόλαια ιδιοκτησίας με τα οποία επιβεβαιώνονται τα στοιχεία του ακινήτου. Τα τοπογραφικά διαγράμματα που διασφαλίζουν τη γεωμετρία του ακινήτου και η δήλωση εξουσιοδότησης – στην περίπτωση που κάποιος εκπρόσωπος ενεργεί εκ μέρους σας.

Βήμα 3: Αξιολόγηση από το Κτηματολογικό Γραφείο. Εξετάζονται η αίτηση και τα έγγραφα που προσκόμισε ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης.

Βήμα 4: Τελική ενημέρωση των εγγραφών. Οι διορθωμένες εγγραφές δημοσιεύονται στο σύστημα του Κτηματολογίου, και ο ενδιαφερόμενος λαμβάνει αντίγραφο των διορθωμένων στοιχείων.

Τι είναι η αίτηση διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων;

Πρόκειται για την αίτηση με την οποία γίνεται διόρθωση σφαλμάτων που αφορούν γεωμετρικά στοιχεία του ακινήτου που βρίσκεται σε περιοχή που έχει συνταχθεί το Κτηματολόγιο (θέση, σχήμα, όρια, εμβαδόν ακινήτου). Υποβάλλεται στις περιπτώσεις που εντοπιστεί διαφορά μεταξύ Κτηματολογίου και πραγματικότητας. Επίσης, η γεωμετρική μεταβολή μπορεί να αφορά και αλλαγές που έχουν προκύψει στο ακίνητο π.χ. κατάτμηση γεωτεμαχίων, συνένωση γεωτεμαχίων, σύσταση/κατάργηση δουλειών διόδου. Η αίτηση υποβάλλεται από αυτόν που έχει έννομο συμφέρον επί του ακινήτου που αιτείται διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, στο κατά τόπους αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.

Ο ενδιαφερόμενος ιδιοκτήτης θα πρέπει να έχει υπόψη του τα εξής:

(Ι) Εάν πρόκειται για διόρθωση που αφορά επίλυση ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, τότε αυτή θα πρέπει να επιλυθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση του αρμόδιου πολιτικού δικαστηρίου.

(ΙΙ) Εάν πρόκειται για διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων, απαιτείται η προηγούμενη αίτηση στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο για την έκδοση και χορήγηση κτηματογραφικού διαγράμματος, όπου θα εμφανίζονται και τα όμορα γεωτεμάχια και θα δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους. Εφόσον όλοι οι επηρεαζόμενοι όμοροι ιδιοκτήτες συναινούν για την επιδιωκόμενη διόρθωση, τότε η σχετική αίτηση μπορεί να υποβληθεί υπογεγραμμένη από κοινού, συνοδευόμενη και από τοπογραφικό διάγραμμα που έχει συνταχθεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτούνται.

(ΙΙΙ) Προβλέπεται η δυνατότητα διόρθωσης του καταχωρισμένου εμβαδού του ακινήτου ή άλλων στοιχείων της πρώτης εγγραφής, υπό την προϋπόθεση ότι δεν τίθενται υπό αμφισβήτηση τα όρια όμορων ακινήτων ή τα δικαιώματα τρίτων προσώπων επ’ αυτών. Στις περιπτώσεις αυτές, απαιτείται η υποβολή αίτησης ενώπιον του δικαστή.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά για τη διόρθωση γεωμετρικών στοιχείων;

(Α) Η αίτηση διόρθωσης.

(Β) Το αντίγραφο του συμβολαίου.

(Γ) Το αντίγραφο τοπογραφικού διαγράμματος, που προσαρτάται στο συμβόλαιο.

(Δ) Το κτηματογραφικό διάγραμμα που συνοδεύεται είτε από τοπογραφικό διάγραμμα είτε από διάγραμμα γεωμετρικών μεταβολών στο οποίο απεικονίζεται η γεωμετρική μεταβολή. Το διάγραμμα εκδίδεται και χορηγείται από το αρμόδιο γραφείο κατόπιν σχετικής αίτησης και εμφανίζει τα όμορα γεωτεμάχια και δίνει σε πίνακα συντεταγμένων τις κορυφές των ορίων και τα εμβαδά τους.

Premium έκδοση ΤΑ ΝΕΑ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

Εισηγμένες: «Σήκωσαν» πάνω από 9 δισ. μέσα σε 10 μήνες

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Γιατί σε άφησε στο «διαβάστηκε»;

Ενέργεια
Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

Τιμολόγια ρεύματος: Τι χρώμα επιλέγουν οι καταναλωτές

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο
ΗΠΑ 24.10.25

Εταιρεία drone που συνδέεται με τον Τραμπ Τζούνιορ κέρδισε συμβόλαιο εκατομμυρίων με το Πεντάγωνο

Η προμήθεια έρχεται μετά την υπογραφή του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ τον Ιούνιο ενός εκτελεστικού διατάγματος με στόχο την ενίσχυση της νεοσύστατης βιομηχανίας drones των ΗΠΑ

Δημήτρης Σταμούλης
Δημήτρης Σταμούλης
Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι
Διεθνής Οικονομία 24.10.25

Φορολογικό χαράτσι στα Airbnb ετοιμάζει η Ιταλία – Αναστάτωση στον κυβερνητικό συνασπισμό της Μελόνι

Η προτεινόμενη αλλαγή για τα Airbnb θα δημιουργούσε πρόσθετα έσοδα ύψους 102 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως, σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομικών της Ιταλίας

Σύνταξη
Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά
Οικονομία 24.10.25

Νέοι και αγορά εργασίας: Σερβιτόρες με μάστερ, ρεσεψιονίστ με διδακτορικά

Σχεδόν το 25% των γυναικών και το 20% των αντρών 15-34 ετών κάνουν δουλειές κατώτερες των εκπαιδευτικών τους προσόντων. Τι δείχνει η νέα έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ για τους νέους και την αγορά εργασίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;
Ποιός κερδίζει; 24.10.25

Εμπορικός πόλεμος ΗΠΑ-Κίνας – Θα ακυρωθεί και η συνάντηση Τραμπ με Σι;

Το μέλλον που διαγράφεται στις σχέσεις ΗΠΑ-Κίνας δεν παραπέμπει σε δύο χώρες που υπερβαίνουν τις διαφορές τους, αλλά σε δύο αδιάλλακτους γίγαντες που ο εμπορικός πόλεμος φαίνεται να τις καταπίνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Αιγοπρόβατα: Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά – Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας
«Ασφαλές και αποτελεσματικό» 24.10.25

Κυκλοφορεί στην ΕΕ νόμιμο εμβόλιο για την ευλογιά των προβάτων - Γιατί δεν διατίθεται στη χώρα μας

Η Κομισιόν δίνει άδεια για τα εμβόλια στα αιγοπρόβατα αν της ζητηθεί, «αλλά το υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης δεν έκανε ποτέ αίτηση», λέει ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Καιρός: Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας – Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου
Καιρός 25.10.25

Ανοιξιάτικο σκηνικό το Σάββατο με μικρή πτώση της θερμοκρασίας - Η πρόγνωση για την 28η Οκτωβρίου

Τοπικές νεφώσεις και λίγες βροχές στην ανατολική νησιωτική χώρα μέχρι το μεσημέρι - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι και την Τετάρτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής
Ελλάδα 25.10.25

Υψηλός κίνδυνος για 300.000 παιδιά στην Ελλάδα να πληγούν από τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής

Τα κορίτσια, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρία, τα εκτοπισμένα παιδιά και οι οικογένειες που ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων
Φαρμακοβιομηχανία 25.10.25

«Παγωμένες» φέτος οι πληρωμές των νοσοκομείων – Κίνδυνος ελλείψεων νοσοκομειακών φαρμάκων

Ληξιπρόθεσμες οφειλές από τα νοσοκομεία και υπέρογκο clawback βάζουν εμπόδια σε νέες, αλλά και παλαιότερες θεραπείες - Πρόταση για συμψηφισμό

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Ο Σαββόπουλος των εικαστικών
Ελλάδα 25.10.25

Ο Σαββόπουλος των εικαστικών

Ο Νιόνιος, που αγαπούσε τη ζωγραφική, πρέπει να είναι ο τραγουδοποιός με τα περισσότερα πορτρέτα και σκίτσα από έλληνες σκιτσογράφους και ζωγράφους, μακράν οποιουδήποτε άλλου

Μιχάλης Γελασάκης
Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης
Ελλάδα 25.10.25

Μειώνεται το χάσμα Βορρά–Νότου στην αγορά εργασίας της ΕΕ: Ο ελληνικός τουρισμός στην πρώτη γραμμή της ανάκαμψης

Η νότια Ευρώπη μειώνει το χάσμα με τη βόρεια όσον αφορά την εργασία στην ΕΕ; Οι ελληνικές, ισπανικές, πορτογαλικές και ιταλικές περιφέρειες παρουσιάζουν σημαντική αύξηση του ποσοστού απασχόλησης.

Σύνταξη
Ερευνα της Eurostat: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς
Eurostat 25.10.25

Ερευνα-κόλαφος: Οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς

Αναλύοντας έρευνα της Eurostat για τους δείκτες της φτώχειας στην Ευρώπη, τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης ανακαλύπτουν ότι οι Ελληνες είναι φτωχότεροι από τους Αλβανούς ή τουλάχιστον έτσι αισθάνονται.

Σύνταξη
Ουκρανία: ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο, λέει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν
Κιρίλ Ντμίτριεφ 25.10.25

ΗΠΑ και Ρωσία κοντά σε «διπλωματική λύση» για τον πόλεμο στην Ουκρανία

Η αναγνώριση από τον Ζελένσκι ότι «πλέον το ζήτημα είναι οι γραμμές των μετώπων», ανοίγει τον δρόμο για διπλωματική λύση στον πόλεμο της Ουκρανίας, δηλώνει ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν.

Σύνταξη
«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα
Κόσμος 25.10.25

«Να πυροβολείτε και μικρά παιδιά» φέρεται να είπε ο Μπεν – Γκβιρ σε ανώτατο στρατιωτικό για τη Γάζα

Ο υπουργός Εθνικής Ασφάλειας του Ισραήλ, σύμφωνα με δημοσίευμα ισραηλινής εφημερίδας - ιστοσελίδας, κάλεσε τους στρατιώτες να πυροβολούν και παιδιά που τυχόν περάσουν την «Κίτρινη Γραμμή» στη Γάζα

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου
Ελλάδα 25.10.25

Κολωνάκι: Πυκνώνουν οι μαρτυρίες για το σπίτι της Ελένης Παπαδοπούλου

Οι μαρτυρίες των γειτόνων στο Κολωνάκι μεταφέρουν μια εικόνα καταστροφής από τη φωτιά αλλά και ένα κλίμα εντάσεων και έντονων διαπληκτισμών ανάμεσα στην ηλικιωμένη και τον γιο της.

Σύνταξη
Βενεζουέλα: Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο», δηλώνει ο Μαδούρο
Νικολάς Μαδούρο 25.10.25

Οι ΗΠΑ «μηχανεύονται πόλεμο» κατά της Βενεζουέλας

«Υπόσχονταν πως δεν θα αρχίσουν ποτέ ξανά πόλεμο και κατασκευάζουν έναν πόλεμο...», δηλώνει ο Νικολάς Μαδούρο, μετά την αναγγελία από τις ΗΠΑ ανάπτυξης αεροπλανοφόρου στην Καραϊβική.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο