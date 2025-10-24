Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
23.10.2025 | 22:19
Σοκ στη Θεσσαλονίκη - Συλλήψεις για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων
# ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια
Ψυχρός Πόλεμος 24 Οκτωβρίου 2025 | 06:02

Το «Πράγμα» πίσω από τη Σφραγίδα: Το σοβιετικό έργο τέχνης που κατασκόπευε τις ΗΠΑ για 7 χρόνια

Μετά το σκάνδαλο του U-2, οι ΗΠΑ αντέστρεψαν το παιχνίδι στον ΟΗΕ αποκαλύπτοντας το «Thing» – ένα ξυλόγλυπτο δώρο που έκρυβε σοβιετικό κοριό και για 7 χρόνια μετέτρεπε την πρεσβεία τους στη Μόσχα σε στόχο παρακολούθησης.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Spotlight

Το 1945, λίγο μετά τη λήξη του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μια ομάδα Ρώσων προσκόπων προσέφερε στον τότε Αμερικανό πρέσβη στη Μόσχα,  Άβερελ Χάριμαν, ένα εντυπωσιακό δώρο: μια ξύλινη, περίτεχνα σκαλισμένη εκδοχή της Μεγάλης Σφραγίδας των Ηνωμένων Πολιτειών. Τοποθετήθηκε με τιμή στο γραφείο του Spaso House, της επίσημης κατοικίας του πρέσβη, ως σύμβολο φιλίας και συνεργασίας μεταξύ ΗΠΑ και Σοβιετικής Ένωσης.

Ωστόσο, πίσω από το φαινομενικά αθώο αυτό δώρο κρυβόταν ένα από τα πιο ευφυή τεχνάσματα της σοβιετικής κατασκοπείας: το «Thing» («Το Πράγμα»). Δεν επρόκειτο για ένα συνηθισμένο «κοριό», αλλά για μια επαναστατική συσκευή παθητικής ακρόασης, που λειτουργούσε χωρίς μπαταρία, χωρίς καλώδια και χωρίς κανένα ορατό ηλεκτρονικό εξάρτημα.

Αντί για περίπλοκα κυκλώματα ή μπαταρίες, το «Πράγμα» στηριζόταν σε μια εξαιρετικά λεπτή μεταλλική μεμβράνη και μια μικρή κεραία. Όταν οι Σοβιετικοί έστελναν ραδιοκύματα από κοντινό όχημα, η μεμβράνη άρχιζε να πάλλεται με τις φωνές μέσα στο δωμάτιο. «Οι δονήσεις άλλαζαν το σήμα που έφτανε πίσω στους Σοβιετικούς, επιτρέποντάς τους να ακούνε ζωντανά όσα λέγονταν μέσα στο γραφείο.

YouTube thumbnail

Από τα γκούλαγκ στο πρεσβευτικό γραφείο

Το πρωτοποριακό και ανθεκτικό του σχέδιο έκανε το «Thing» σχεδόν αόρατο: ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί, καθώς ήταν ενεργό μόνο όταν «φωτιζόταν» από εξωτερικό πομπό. Ο δημιουργός του ήταν ο Σοβιετικός εφευρέτης Λέον Θερέμιν, πασίγνωστος για την εφεύρεση του μουσικού οργάνου theremin. Ο Θερέμιν, τότε εγκατεστημένος στη Σοβιετική Ένωση, εργαζόταν σε μυστικά ερευνητικά εργαστήρια που λειτουργούσαν μέσα στο σύστημα των γκουλάγκ.

YouTube thumbnail

Το «Thing» κρεμάστηκε στον τοίχο της κατοικίας του πρέσβη, στο Spaso House, και παρέμεινε εκεί για επτά χρόνια, συγκεντρώνοντας πολύτιμες πληροφορίες από τη δεκαετία του ’40 μέχρι τις αρχές του ’50. Η αποκάλυψή του έγινε τυχαία το 1951, όταν χειριστής της Βρετανικής Πρεσβείας άκουσε συνομιλίες να μεταδίδονται από κανάλι της Σοβιετικής αεροπορίας. Αμερικανός συνάδελφος επιβεβαίωσε το ίδιο, προκαλώντας υποψίες για κατασκοπευτικούς μηχανισμούς.

Το τελικό το σχέδιο των Σοβιετικών αποκαλύφθηκε το 1952, όταν ο νέος πρέσβης, Τζορτζ Κέναν, ανέθεσε στους τεχνικούς Τζον Φορντ και Γιόζεφ Μπατζιάν να κάνουν έλεγχο στο γραφείο του. Η ανακάλυψη έγινε σχεδόν θεατρικά. Ο Κέναν διάβαζε δυνατά μια «σημαντική επιστολή», όταν οι τεχνικοί εντόπισαν το σήμα να προέρχεται από τον τοίχο πίσω από τη σφραγίδα. Χωρίς δεύτερη σκέψη, πήραν ένα σφυρί, έσπασαν το ξυλόγλυπτο και ανέσυραν από μέσα το παράξενο μικρό μηχάνημα – το περιβόητο «Thing».

Η αποκάλυψη του «σωματίου» αποτέλεσε ένα τεχνολογικό σοκ. Ο Κέναν σχολίασε ότι η ανακάλυψη «ανύψωσε την τέχνη της διακυβερνητικής κατασκοπείας σε νέα τεχνολογική διάσταση». Ακολούθησε διασυνοριακός διπλωματικός διάλογος: στη Σύνοδο του ΟΗΕ το 1960, ο Αμερικανός πρέσβης Χένρυ Κάμποτ Λοτζ παρουσίασε τη σφραγίδα και το «Thing» ως απόδειξη ότι οι Σοβιετικοί είχαν ανάλογα μέσα παρακολούθησης, υποσκελίζοντας υποτιθέμενα εγκλήματα όπως το περιστατικό με το U‑2.

YouTube thumbnail

Η περίπτωση του U‑2

Το 1960, η ένταση του Ψυχρού Πολέμου κορυφώθηκε με το επεισόδιο του αμερικανικού κατασκοπευτικού αεροσκάφους U-2. Στις 1 Μαΐου εκείνης της χρονιάς, το αεροσκάφος του πιλότου Γκάρι Πάουερς καταρρίφθηκε πάνω από τη Σοβιετική Ένωση, αποκαλύπτοντας πως οι ΗΠΑ πραγματοποιούσαν μυστικές πτήσεις παρακολούθησης σε σοβιετικό έδαφος. Η Ουάσιγκτον αρχικά προσπάθησε να καλύψει την υπόθεση ως «μετεωρολογική αποστολή», αλλά η Μόσχα παρουσίασε συντρίμμια του αεροσκάφους και τον ίδιο τον πιλότο ζωντανό. Το πλήγμα για το κύρος των ΗΠΑ ήταν τεράστιο και η προγραμματισμένη διάσκεψη κορυφής ανάμεσα στον Αϊζενχάουερ και τον Χρουστσόφ κατέρρευσε.

Μέσα σε αυτό το κλίμα διεθνούς κατακραυγής, οι Αμερικανοί χρειάζονταν επειγόντως ένα αντεπιχείρημα. Έτσι, λίγους μήνες αργότερα, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, ο Χένρι Καμποτ Λοτζ παρουσίασε το ξυλόγλυπτο της Μεγάλης Σφραγίδας και το κρυμμένο μέσα του «Thing». Το έδειξε δημόσια σε όλο τον κόσμο ως χειροπιαστή απόδειξη ότι και οι Σοβιετικοί έκαναν εκτεταμένη και ύπουλη κατασκοπεία σε διπλωματικά εδάφη.

Η κίνηση είχε διπλό στόχο: να αποδυναμώσει τη σοβιετική κατηγορία για τις πτήσεις του U-2 και να επισημάνει ότι οι Σοβιετικοί δεν ήταν λιγότερο «ένοχοι» στον ακήρυχτο πόλεμο της παρακολούθησης.

Στην πράξη, η υπόθεση του «Thing» λειτούργησε ως διπλωματικό αντίβαρο στο διεθνές φιάσκο των ΗΠΑ, αποκαλύπτοντας στον κόσμο ότι τα όπλα της κατασκοπείας δεν περιορίζονταν μόνο στον ουρανό αλλά και… πίσω από τον τοίχο ενός πρεσβευτικού γραφείου.

* Mε πληροφορίες από: BBC 

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

ΗΠΑ: Χρεώνονται σχεδόν 70.000 δολάρια ανά δευτερόλεπτο

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

Φθινοπωρινό burnout: Γιατί νιώθουμε εξάντληση αυτήν την εποχή

World
Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

Τραμπ- Σι: Κλείδωσε η συνάντηση

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
sp_banner_Desk
Stories
«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» – Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της
Στάση ζωής 23.10.25

«Mπορείς πάντα να βάλεις τα χέρια στις τσέπες και να φύγεις» - Η Αντζέλικα Χιούστον δεν άκουσε τον πατέρα της

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός, Αντζέλικα Χιούστον, αναπολεί τα λαμπερά νιάτα της στο swinging Λονδίνο, τη μακροχρόνια σχέση της με τον Τζακ Νίκολσον και πολλά άλλα στα δύο βασικά αυτοβιογραφικά της βιβλία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη
Stories 23.10.25

Φαντάσματα, δαίμονες και ανήσυχες ψυχές: Αυτά είναι τα πιο στοιχειωμένα μέρη της Ευρώπη

Η Ευρώπη, γεμάτη ιστορία και μυστήριο, φιλοξενεί μερικά από τα πιο στοιχειωμένα μέρη του κόσμου, όπου οι θρύλοι για φαντάσματα και υπερφυσικά φαινόμενα ζωντανεύουν ακόμη και σήμερα

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες
Θρύλοι 22.10.25

Διονύσης Σαββόπουλος – Μάνος Χατζιδάκις: Η υπεράσπιση, η απαγόρευση και οι Κωλοέλληνες

Ο Μάνος Χατζιδάκις υπερασπίστηκε τον Διονύση Σαββόπουλο για το έργο του όχι μία, αλλά δύο φορές, υποστηρίζοντας την ελευθερία στη δημιουργία και επιβεβαιώνοντας την εκτίμηση στο ταλέντο του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»
«Σταθερά στη βροχή» 22.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος είδε κάποτε την Άσπα – «Ερχόταν στη φυλακή, ενώ οι φίλοι μου εξαφανίστηκαν»

Η ιστορία τους ξεκίνησε κάπως παράδοξα, όταν οι δυο τους ήταν ακόμη νέοι: τότε, που ο Διονύσης Σαββόπουλος ήταν κρατούμενος και η Άσπα, μια έφηβη κοπέλα που τον επισκεπτόταν στη φυλακή.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές, διπλωμάτες και σταρ - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» – Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ
Λονδινάκι 21.10.25

«Αποχαιρέτησα τον Χιθ Λέτζερ σε αυτό το ουρητήριο» - Μια βόλτα στο αλλόκοτα γοητευτικό μυαλό του Τέρι Γκίλιαμ

Ο σκηνοθέτης και βετεράνος των Monty Python, Τέρι Γκίλιαμ, κάνει μια ξεκαρδιστική βόλτα με τον Guardian στο στούντιο όπου έριξε το διαστημόπλοιο του «Life of Brian», τη σκηνή όπου ανέβασε έναν Φάουστ που προκάλεσε καυγάδες και την παμπ όπου μίλησε για τελευταία φορά με τον Χιθ Λέτζερ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Πώς μπόρεσες;» – Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση
Κοινή γνώμη 20.10.25

«Πώς μπόρεσες;» - Το παρασκήνιο της ημέρας του γάμου της Τζάκι Κένεντι με τον Αριστοτέλη Ωνάση

Στις 20 Οκτωβρίου του 1968, η χήρα Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ, Τζάκι Κένεντι, άφησε άναυδο τον κόσμο όταν ξαναπαντρεύτηκε. Κι από «αγία» -σύμφωνα πάντα με τον Τύπο της εποχής- έγινε κάτι άλλο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» – Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία
Βία και εξουσία 20.10.25

«Ελπίζω να πάει στη φυλακή» - Ο βραβευμένος στις Κάννες Βραζιλιάνος σκηνοθέτης για τον Μπολσονάρο και την πολιτική αμνησία

Το συναρπαστικό θρίλερ του Κλέμπερ Μεντόσα Φίλιο «Ο Μυστικός Πράκτορας» (The Secret Agent) διαδραματίζεται στη δεκαετία του '70, αλλά ρίχνει φως στην πολιτική του σήμερα.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια
Blitzkrieg 20.10.25

To «Λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» έκλεισε 75 χρόνια: Πώς ο Β’ Παγκόσμιος Πόλεμος «έγραψε» τη Νάρνια

Τον Οκτώβριο του 1950, πριν από 75 χρόνια, κυκλοφόρησε στο Ηνωμένο Βασίλειο «Το λιοντάρι, η Μάγισσα και η Ντουλάπα» με πρωταγωνιστές τέσσερα παιδιά - μια ιστορία πολύ πιο «πραγματική» απ' όσο γνωρίζαμε

Σύνταξη
Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση
Εποχή Ψυχρού Πολέμου 20.10.25

Πώς ένας αιματηρός αγώνας του Μοχάμεντ Άλι άλλαξε για πάντα την τηλεόραση

Το πρωί της 1ης Οκτωβρίου 1975, ο Μοχάμεντ Άλι και ο Τζο Φρέιζερ μπήκαν σε ένα ρινγκ πυγμαχίας στις Φιλιππίνες για να αναμετρηθούν για το παγκόσμιο πρωτάθλημα βαρέων βαρών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο
Πόνος και γλυπτική 19.10.25

O «ματωμένος» έρωτας της 19χρονης Καμίλ Κλοντέλ για τον 43χρονο Ροντέν και τα 30 χρόνια σε άσυλο

«Είμαι ο Ροντέν και ο Ροντέν είναι εγώ» έλεγε η πιο λαμπρή και πιο προικισμένη από όλες τις γυναίκες γλύπτριες της εποχής της, μόνο που τα συναισθήματα του Οσγκίστ δεν ήταν το ίδιο ανιδιοτελή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο
Νεαρούλης 18.10.25

JFK: Προβλήματα βάρους, απόρριψη από μια ηθοποιό του Χόλιγουντ και λοιπές αποκαλύψεις σε νέο βιβλίο

Το βιβλίο του Scott Badler με τίτλο «Becoming JFK: John F. Kennedy's Early Path to Leadership» (JFK: Η πρώιμη πορεία του John F. Kennedy προς την ηγεσία) αφηγείται την περίοδο πριν από την προεδρία του 35ου προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα
ΗΠΑ 24.10.25

«No Kings»: Η φράση που θυμίζει στους Αμερικανούς ότι η δημοκρατία δεν έχει στέμμα

Κάθε λίγες δεκαετίες, οι Αμερικανοί ανακαλύπτουν εκ νέου ότι η δημοκρατία τους χτίστηκε πάνω σε μια απόρριψη: εκείνη της κυριαρχίας ενός μονάρχη. Αυτή η απόρριψη εκφράζεται τώρα με το «No kings»

Σύνταξη
Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί στην ΕΕ;
Ευρωπαϊκή Ένωση 24.10.25

Η μεγάλη έξοδος των δασκάλων: Εν μέσω αυξανόμενων προκλήσεων, πόσο ικανοποιημένοι είναι οι εκπαιδευτικοί;

Ενώ οι παλαιότεροι εκπαιδευτικοί πλησιάζουν στη συνταξιοδότηση, ο αριθμός των νέων που σχεδιάζουν να εγκαταλείψουν το επάγγελμα αυξάνεται

Σύνταξη
Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση για την ΕΕ
Νομοθετικά εμπόδια 24.10.25

Η πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου προειδοποιεί: Η στροφή των κεντρώων προς την ακροδεξιά ίσως είναι η μόνη λύση

Οι παραδοσιακές κεντρώες δυνάμεις της ΕΕ αντιμετωπίζουν νέες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δείχνουν ότι η επίτευξη πλειοψηφιών ίσως απαιτεί συνεργασία με την ακροδεξιά

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας
Οικονομία 24.10.25

3+1 μητρώα για χρέη ιδιωτών και ακίνητης περιουσίας

Το πρώτο θα καταγράφει τις οφειλές προς Δημόσιο, ΟΤΑ και Ταμεία - Το δεύτερο ληξιπρόθεσμα δάνεια - Το τρίτο θα ενοποιήσει τον «φάκελο» βάσει φορολογικής συμμόρφωσης και συνέπειας πληρωμών

Πέτρος Κωνσταντινίδης
Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ
Μια φορά... 24.10.25

Το έσκασε από το παράθυρο, έχασε προπόνηση της Μάντσεστερ: Η Βικτόρια Μπέκαμ για τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ

Η σχεδιάστρια μόδας και πρώην pop star Βικτόρια Μπέκαμ έβγαλε στη φόρα κάποιες στιγμές της, από τον πρώτο καιρό της σχέσης της με τον Ντέιβιντ.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές
Ελλάδα 24.10.25

Ο Διονύσης Σαββόπουλος και οι ποιητές

Το τραγουδούσε ο ίδιος: «Να δω τους ποιητές πρόλαβα εγώ». Και το εννοούσε. Εμπνεόταν από τους στίχους και τα σπαράγματά τους δημιουργώντας από το μηδέν τα δικά του τραγούδια

Δημήτρης Δουλγερίδης
Δημήτρης Δουλγερίδης
Βόρεια Κορέα: Ανεγείρει μουσείο για τους πεσόντες στρατιωτικούς στη μάχη της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας
«Οι ήρωές μας» 24.10.25

Β. Κορέα: Μουσείο για τους στρατιωτικούς που έπεσαν στη Ρωσία

«Μμουσείο στη μνήμη των ανδραγαθημάτων στη μάχη σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στο εξωτερικό» θα ανεγερθεί στη Βόρεια Κορέα, αφιερωμένο στους στρατιωτικούς της που σκοτώθηκαν στη Ρωσία.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα – Η 40η εκτέλεση φέτος
Πρόκληση ασφυξίας 24.10.25

Θανατοποινίτης εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα

Ο Αντονι Μπόιντ εκτελέστηκε με άζωτο στην Αλαμπάμα καθώς είχε καταδικαστεί σε θάνατο για απαγωγή και φόνο χωρίς, ωστόσο, να υπάρχουν αποδείξεις για την παρουσία του στον τόπο του εγκλήματος.

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Στάρμερ καλεί τη συμμαχία των «προθύμων» να «αυξήσει τις δωρεές» όπλων μακράς εμβέλειας
Συμμαχία «προθύμων» 24.10.25

Η Βρετανία ζητά να αυξηθούν οι δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας για την Ουκρανία

Ο Κιρ Στάρμερ καλεί τους συμμάχους του Κιέβου να αυξήσουν τις δωρεές όπλων μακράς εμβέλειας ώστε να «βάλουν την Ουκρανία στην ισχυρότερη δυνατή θέση καθώς πλησιάζει ο χειμώνας».

Σύνταξη
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030 παρέχει κάλυψη 360 μοιρών»
Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν 24.10.25

«Κάλυψη 360 μοιρών» παρέχει το ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030

Η ασφάλεια της ΕΕ αφορά την προστασία των συνόρων της, επισήμανε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, αναφερόμενη στο ευρωπαϊκό σχέδιο για την Αμυντική Ετοιμότητα 2030, το οποίο «παρέχει κάλυψη 360 μοιρών».

Σύνταξη
Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη
Ισραήλ 24.10.25

Τραμπ: «Μην ανησυχείτε για τη Δυτική Οχθη»

Ο Τραμπ διαβεβαιώνει ότι το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τη Δυτική Οχθη επειδή «έδωσα τον λόγο μου στις αραβικές χώρες» στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα.

Σύνταξη
Γερμανία: Συναγερμός στην αυτοκινητοβιομηχανία καθώς κλιμακώνεται η κρίση των ημιαγωγών
Αναστολή λειτουργίας 24.10.25

Κίνδυνος για τη γερμανική παραγωγή από την κρίση των ημιαγωγών

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να υπάρξουν βραχυπρόθεσμες συνέπειες στην παραγωγή της, ακόμη και αναστολή λειτουργίας εργοστασίων της, από την έλλειψη ημιαγωγών.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο