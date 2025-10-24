Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025
Η γη της ελιάς: Γλέντι και εκπλήξεις
Η δραματική σειρά Η γη της ελιάς επιστρέφει με νέες εξελίξεις και εκπλήξεις. Απόψε, στις 22.00, στο MEGA.

Spotlight

Απόψε στις 22:00, η δραματική σειρά του MEGA, «H γη της ελιάς», έρχεται με ένα ξεχωριστό επεισόδιο, που επιφυλάσσει, όμως, και εκπλήξεις.

Ο Παυλής και η Δάφνη ενώνουν τις ζωές τους σε έναν λαμπερό γάμο.
Ο Μανώλης Κονταρός απογειώνει το γλέντι με τη φωνή και το κέφι του, χαρίζοντας μια ανεπανάληπτη βραδιά χαράς και συγκίνησης.

Τι θα δούμε στο νέο επεισόδιο της σειράς Η γη της ελιάς:

Η πρόταση της Ισμήνης ξυπνά ξανά την ελπίδα στην Αριάδνη και της χαρίζει μια δεύτερη ευκαιρία στο όνειρό της να γίνει μητέρα. Ο Δημοσθένης, κρατώντας τον Αντώνη στο χέρι με ένα σοβαρό μυστικό (τη διπλή ζωή του με άλλη γυναίκα), πετυχαίνει μια πιο συμφέρουσα συμφωνία για τον ίδιο, αποδεικνύοντας γι’ άλλη μια φορά πόσο αδίστακτος μπορεί να γίνει.

Ο γάμος του Παυλή και της Δάφνης ξεκινά με όλα τα έθιμα της Κρήτης. Συνοδεία μουσικών και αγαπημένων προσώπων, το ζευγάρι οδηγείται στην εκκλησία και ακολουθεί γλέντι στο ρακάδικο του Μανώλη. Στο μεταξύ, η Άννα ζει μια δυσάρεστη έκπληξη, όταν δέχεται απρόσμενη «επίθεση» από έναν καλεσμένο που τη φιλά χωρίς τη θέλησή της.

Παράλληλα, η Ιουλία ζητά συγγνώμη από την Αριάδνη για τη συμπεριφορά της, αλλά εκείνη αντιδρά με θυμό, της επιτίθεται λεκτικά και τη διώχνει από το σπίτι της. Κι ενώ οι εντάσεις κορυφώνονται, ένας παλιός έρωτας αναζωπυρώνεται: η Ερωφίλη και ο Στάθης ενδίδουν στο συναίσθημα που δεν έσβησε ποτέ και μοιράζονται ένα παθιασμένο φιλί, που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Δείτε το trailer του νέου επεισοδίου της σειράς Η γη της ελιάς:

YouTube thumbnail

Σκηνοθεσία: Αντρέας Γεωργίου
Σενάριο: Βάνα Δημητρίου

Με τον Γιώργο Παρτσαλάκη
Πρωταγωνιστούν: Πασχάλης Τσαρούχας, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Αντωνία Χαραλάμπους, Έλενα Χριστοφή, Βαρβάρα Λάρμου, Ιφιγένεια Τζόλα, Στέφανη Χαραλάμπους, Γιάννης Κρητικός, Αλέξανδρος Μαρτίδης, Λουκία Βασιλείου, Μάριος Μαριόλος, Αντρέας Παπαμιχαλόπουλος, Θεοφίλης Πασχάλης, Μίλτος Χαρόβας, Ειρήνη Τάσσου, Κωνσταντίνος Χειλάς, Στέλλα Κωστοπούλου, Ντένια Ψυλλιά, Βίκυ Διαμαντοπούλου, Ντόρις Κυριακίδου, Ευφροσύνη Κουτσουβέρη, Αλεξάνδρα Ντούνη

Μιχάλης, ο Στέφανος Μιχαήλ
Στον ρόλο της Κούλας, η Χριστιάνα Αρτεμίου
Τζον, ο Απόστολος Γκλέτσος
Συμβολαιογράφος, ο Μάξιμος Μουμούρης

Και οι:
Στέλα Φυρογένη
Κούλλης Νικολάου
Βάσια Παναγοπούλου
Μάριος Αθανασίου

Φιλική συμμετοχή, Άντζελα Γκερέκου
Στον ρόλο της Μαργαρίτας, η Λυδία Κονιόρδου
Αλεξάνδρα, η Πέμη Ζούνη
Στέφανος, ο Αντρέας Γεωργίου
Guest star, Μάρω Κοντού

Εκτέλεση Παραγωγής: MAKE IT PRODUCTIONS
Παραγωγή: ALTER EGO MEDIA S.A. – MEGA

#GiTisElias

