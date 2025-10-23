Δύο Ουκρανοί δημοσιογράφοι του τηλεοπτικού σταθμού Freedom TV, η Αλιόνα Γκραμόβα και ο Εβγκέν Καρμαζίν, σκοτώθηκαν σήμερα από ρωσικό μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone) στο Κραματόρσκ, στην ανατολική Ουκρανία, όπως ενημερώθηκε το Γαλλικό Πρακτορείο από το τηλεοπτικό τους δίκτυο.

Ο σταθμός Freedom TV δήλωσε ότι σκοτώθηκαν ενώ βρίσκονταν σε αυτοκίνητο σε πρατήριο καυσίμων. Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Ντονέτσκ δημοσιοποίησε από την πλευρά του εικόνες από τα απανθρακωμένα απομεινάρια του αυτοκινήτου των δημοσιογράφων.

Ένας τρίτος δημοσιογράφος, ο Αλεξάντρ Κολίτσεφ, τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, δήλωσε ο τηλεοπτικός σταθμός.

Οι δημοσιογράφοι που έχασαν τη ζωή τους στην Ουκρανία

Η Αλιόνα Γκραμόβα, 43 ετών, «εργάστηκε αδιάκοπα στα πιο επικίνδυνα σημεία στις περιφέρειες Ντονέτσκ και Ντνιπροπετρόφσκ, αφηγούμενη στον κόσμο την αλήθεια για τον τρόπο με τον οποίο ο ρωσικός στρατός κατέστρεφε την γενέτειρά της, το Ντονέτσκ», δήλωσε σε ανακοίνωση ο ουκρανικός σταθμός Freedom TV.

Αφού ξεκίνησε την επαγγελματική της πορεία στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, στράφηκε στη δημοσιογραφία πεδίου και εργαζόταν από το 2021 για δημόσια ουκρανικά δίκτυα.

Ο Εβγκέν Καρμαζίν, 33 ετών με καταγωγή από το Κραματόρσκ, ήταν εικονολήπτης από το 2022.

Το Κραματόρσκ, όπου ζούσαν περίπου 150.000 κάτοικοι πριν από την έναρξη της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, βρίσκεται σε απόσταση περίπου 20 χιλιομέτρων από τη γραμμή του μετώπου. Είναι μια από τις τελευταίες πόλεις στην περιφέρεια του Ντονέτσκ που συνεχίζει να είναι υπό ουκρανικό έλεγχο.

Η διάδοση φθηνών drones που χρησιμοποιούνται από τις ρωσικές και τις ουκρανικές δυνάμεις έχει καταστήσει τα ρεπορτάζ όλο και πιο επικίνδυνα και απρόβλεπτα στις περιοχές στην πρώτη γραμμή της σύγκρουσης στην Ουκρανία.

Την περασμένη εβδομάδα, ένας δημοσιογράφος του ρωσικού κρατικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε σε επίθεση ουκρανικού drone στο τμήμα της περιφέρειας της Ζαπορίζια που βρίσκεται υπό ρωσική κατοχή, αναφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Στις 3 Οκτωβρίου, ο φωτογράφος του γαλλικού Τύπου Αντονί Λαλικάν σκοτώθηκε από πλήγμα ρωσικού drone στην ανατολική Ουκρανία και ένας Ουκρανός συνάδελφός του τραυματίστηκε.

Αβέβαιος ο αριθμός των νεκρών

Ο αριθμός των δημοσιογράφων που έχουν σκοτωθεί στην Ουκρανία από την αρχή του πολέμου ποικίλλει ανάλογα με τις πηγές.

Η μκο Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα (RSF) δήλωσε τον Οκτώβριο ότι ο Αντονί Λαλικάν ήταν ο 14ος δημοσιογράφος που σκοτώνεται από τον ρωσικό στρατό από τον Φεβρουάριο του 2022. Η Unesco καταγράφει από την πλευρά της τουλάχιστον 23 επαγγελματίες των μέσων ενημέρωσης που έχουν σκοτωθεί κατά την άσκηση του επαγγέλματός τους στις δύο πλευρές της γραμμής του μετώπου.

Μεταξύ αυτών, ο βιντεοειδησεογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Αρμάν Σολντίν, που σκοτώθηκε στην Ουκρανία από πλήγμα πυραύλου το 2023.