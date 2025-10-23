Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

Μια νέα σειρά με τίτλο «Kennedy» σε παραγωγή του Netflix, πρόκειται να κάνει μια βουτιά στα άδυτα της μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι.

Η πλατφόρμα, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, έχει δώσει το πράσινο φως για την δημιουργία της σειράς, την οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζόζεφ Κένεντι, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ (Another Round).

«Πέρα από τον μύθο»

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος εργαζόταν στη Σχολή Διακυβέρνησης Τζον Φ. Κένεντι του Χάρβαρντ.

«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία — κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο showrunner της σειράς Σαμ Σο.

«Αλλά η εκπληκτική, λεπτομερής βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη πέρα από τον μύθο, αποκαλύπτοντας τόσο για το παρόν μας, το πώς φτάσαμε εδώ, όσο και για την πορεία των ίδιων των Κένεντι».

Όσα γνωρίζουμε

Η πρώτη σεζόν της σειράς θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και θα ακολουθεί την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου γιου τους Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του golden boy μεγαλύτερου αδελφού του», σύμφωνα με την περίληψη της σειράς.

Όπως αναφέρει το Reporter, ο Σο θα είναι εκτελεστικός παραγωγός του Kennedy μαζί με τους Πίτερ Τσέρνιν, Τζένο Τόπινγκ και Κέιτλιν Ντάχιλ για την Chernin Entertainment, τον Έρικ Ροθ, τον Λόγκεβαλ, τη Λίλα Μπάιοκ, την Άνια Επστάιν, τον Ντάστιν Τόμασον, τον Βίντερμπεργκ και την Άννα Ο’Μάλεϊ.

Η Chernin Entertainment, μέρος της The North Road Company, έχει παράγει μια σειρά σειρών και τιανιών για το Netflix, συμπεριλαμβανομένων των Exploding Kittens, των ταινιών Fear Street και των Back in Action και Rez Ball.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter