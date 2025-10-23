magazin
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι
Ο Μάικλ Φασμπέντερ θα πρωταγωνιστήσει σε νέα σειρά που θα «βουτήξει» στα άδυτα της ιστορίας των Κένεντι

O Μάικλ Φασμπέντερ πρόκειται να ενσαρκώσει τον Τζόζεφ Κένεντι στην επερχόμενη σειρά «Kennedy», ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Μια νέα σειρά με τίτλο «Kennedy» σε παραγωγή του Netflix, πρόκειται να κάνει μια βουτιά στα άδυτα της μακροβιότερης πολιτικής δυναστείας των Ηνωμένων Πολιτειών, των Κένεντι.

Η πλατφόρμα, σύμφωνα με το The Hollywood Reporter, έχει δώσει το πράσινο φως για την δημιουργία της σειράς, την οποία θα πρωταγωνιστήσει ο Μάικλ Φασμπέντερ ως Τζόζεφ Κένεντι, ενώ την σκηνοθεσία θα αναλάβει ο Τόμας Βίντερμπεργκ (Another Round).

«Πέρα από τον μύθο»

Η σειρά βασίζεται στο βιβλίο «JFK: Coming of Age in the American Century, 1917-1956» του Φρέντρικ Λόγκεβαλ, καθηγητής Διεθνών Σχέσεων, ο οποίος εργαζόταν στη Σχολή Διακυβέρνησης Τζον Φ. Κένεντι του Χάρβαρντ.

«Η ιστορία των Κένεντι είναι ό,τι πιο κοντινό έχουμε στην αμερικανική μυθολογία — κάπου ανάμεσα στον Σαίξπηρ και το The Bold and the Beautiful», δήλωσε ο showrunner της σειράς Σαμ Σο.

«Αλλά η εκπληκτική, λεπτομερής βιογραφία του Φρέντρικ Λόγκεβαλ αποκαλύπτει τις ανθρώπινες προσπάθειες και τα βάρη πέρα από τον μύθο, αποκαλύπτοντας τόσο για το παρόν μας, το πώς φτάσαμε εδώ, όσο και για την πορεία των ίδιων των Κένεντι».

Όσα γνωρίζουμε

Η πρώτη σεζόν της σειράς θα διαδραματίζεται στη δεκαετία του 1930 και θα ακολουθεί την «απίθανη άνοδο του Τζο και της Ρόουζ Κένεντι και των εννέα παιδιών τους, συμπεριλαμβανομένου του δεύτερου γιου τους Τζακ, ο οποίος αγωνίζεται να ξεφύγει από τη σκιά του golden boy μεγαλύτερου αδελφού του», σύμφωνα με την περίληψη της σειράς.

Όπως αναφέρει το Reporter, ο Σο θα είναι εκτελεστικός παραγωγός του Kennedy μαζί με τους Πίτερ Τσέρνιν, Τζένο Τόπινγκ και Κέιτλιν Ντάχιλ για την Chernin Entertainment, τον Έρικ Ροθ, τον Λόγκεβαλ, τη Λίλα Μπάιοκ, την Άνια Επστάιν, τον Ντάστιν Τόμασον, τον Βίντερμπεργκ και την Άννα Ο’Μάλεϊ.

Η Chernin Entertainment, μέρος της The North Road Company, έχει παράγει μια σειρά σειρών και τιανιών για το Netflix, συμπεριλαμβανομένων των Exploding Kittens, των ταινιών Fear Street και των Back in Action και Rez Ball.

*Με πληροφορίες από: The Hollywood Reporter

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Ταμείο Ανάκαμψης: Κίνδυνος απώλειας κονδυλίων λόγω διοικητικής αδυναμίας, λέει το Ελεγκτικό Συνέδριο 

Business
Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

Μetlen: Εμβληματική συμφωνία με HRE για έργα ΑΠΕ στη Νότια Κορέα

inWellness
inTown
Ασυμβίβαστοι 21.10.25

Αντιδραστικοί στίχοι, DIY λογική, ηχητικοί πειραματισμοί: Οι The Ex είναι κάτι περισσότερο από μια punk μπάντα

Μετρώντας πάνω από τέσσερις δεκαετίες ζωής, οι The Ex συνεχίζουν να μένουν πιστοί στις αρχές και την DIY λογική τους. Μια νοοτροπία που θα ζήσουν από πρώτο χέρι όσοι τους δουν από κοντά σε μια από τις τρεις συναυλίες τους στην Ελλάδα.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Stream magazin
Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης
Culture Live 23.10.25

Το πρώτο μπλε της ανθρωπότητας: Ένα αντικείμενο 13.000 ετών «ξαναζωγραφίζει» την προϊστορία της Ευρώπης

Ένα ξεχασμένο παλαιολιθικό αντικείμενο σε μουσείο της Γερμανίας αποκαλύπτει το αρχαιότερο μπλε χρώμα της Ευρώπης. Η ανακάλυψη των 13.000 ετών φέρνει νέα φως στην καλλιτεχνική φαντασία των πρώτων ανθρώπων

Σύνταξη
Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»
Μνήμη 22.10.25

Ο Σταύρος Ξαρχάκος αποχαιρετά τον Διονύση Σαββόπουλο: «Θα κρατάει έναν καθρέφτη απέναντι στον Έλληνα»

«Πολεμήθηκε, αμφισβητήθηκε και κατά καιρούς έγινε βορά , απλώς και μόνο επειδή είχε διαφορετική άποψη» έγραψε ο Σταύρος Ξαρχάκος σε αποχαιρετιστήρια δημοσίευση για τον εκλιπόντα Διονύση Σαββόπουλο.

Σύνταξη
Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»
«Αναλογικός κόσμος» 22.10.25

Μπεν Στίλερ: «Το να λες την αλήθεια για την εξουσία είναι το πιο σημαντικό πράγμα»

Ο Μπεν Στίλερ δήλωσε σε πρόσφατη συνέντευξη του, ότι τόσο το πολιτικό κλίμα που επικρατεί στις ΗΠΑ όσο και η τεχνολογία φέρνουν τους κωμικούς αντιμέτωπους με νέες προκλήσεις.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία
Energy Embargo for Palestine 22.10.25

Βρετανικό Μουσείο: Ακτιβιστές παρεμβαίνουν σε εκδήλωση και ζητούν να αποσυρθεί χορηγία από πετρελαϊκή εταιρεία

«Αν το Βρετανικό Μουσείο θέλει πραγματικά να αναμετρηθεί με την πολιτιστική του κληρονομιά, [θα πρέπει] να εξετάσει τον τρόπο με τον οποίο υποστηρίζει ενεργά τον ιμπεριαλισμό σήμερα», υποστήριξε μια ακτιβίστρια.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της
Πρώτη γραμμή 22.10.25

Love+War – Η ζωή της βραβευμένης με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ ανάμεσα στην εμπόλεμη ζώνη και το σαλόνι της

«Η βραβευμένη με Πούλιτζερ φωτορεπόρτερ, Λίνσεϊ Αντάριο έχει εργαστεί σε αναπτυσσόμενες χώρες, έχει αντιμετωπίσει εμπόλεμες ζώνες και έχει αιχμαλωτιστεί στη Λιβύη, αλλά χρειαζόμαστε πραγματικά μια ξενάγηση στο όμορφο σπίτι της;» γράφει ο σινεκριτικός Peter Brandshaw στον Guardian σαν σχόλιο στο ντοκιμαντέρ Love+War.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» – Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε
Η ζωή του 22.10.25

«Χαίρω πολύ, Σαββόπουλος» - Ένα ντοκιμαντέρ για τον Μαέστρο που αξίζει να δούμε

Ο Διονύσης Σαββόπουλος μέσα από ένα ντοκιμαντέρ του Λάκη Παπαστάθη με τη συμμετοχή της Σωτηρίας Μπέλλου, της Δόμνας Σαμίου και της Στέλλας Γαδέδη, που μπορεί κανείς να το δει στο Ertflix – Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»
«Streaming αγάπη μου» 21.10.25

Πανικός στα ταμεία: Οι σταρ του Χόλιγουντ δεν πουλάνε πια – «Αν ούτε ο Λίο, τότε ποιος;»

Η κινηματογραφική σεζόν του φθινοπώρου δεν υπήρξε καθόλου «μεγάλη, τολμηρή ή όμορφη» για τους σταρ του Χόλιγουντ που, πλέον, μοιάζει να είναι κάλπικοι και να μην πουλάνε με τη μια εμπορική αποτυχία να διαδέχεται την άλλη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία
Νιφάδες χιονιού 21.10.25

Αυτό το σπάνιο αυγό Fabergé ενδέχεται να καταρρίψει το παγκόσμιο ρεκόρ σε δημοπρασία

Το Winter Egg του οίκου Fabergé δημοπρατήθηκε για πρώτη φορά από τον Christie's στη Γενεύη το 1994 για 7.263.500 ελβετικά φράγκα (περίπου 7.860.000 ευρώ), καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»
The Good Life 21.10.25

Γάζα, Σουδάν, Αφγανιστάν: Η Αντζελίνα Τζολί φέρνει τον πόλεμο στη Ρώμη – «Που είναι η βοήθεια;»

Το Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ρώμης (Festa del Cinema di Roma) υποκλίθηκε στην αύρα της Αντζελίνα Τζολί, αλλά η άφιξη της Αμερικανίδας σταρ στο κόκκινο χαλί δεν ήταν απλώς μια λαμπερή εμφάνιση, αλλά ένα πολιτικό και προσωπικό μανιφέστο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια
Τεχνοτρόμος 21.10.25

Η ξεχασμένη σειρά της δεκαετίας του 1960 που προλόγισε το Black Mirror και προφήτευσε τα σόσιαλ μίντια

Πριν από εξήντα χρόνια, η σειρά ανθολογίας Out of the Unknown έκανε πρεμιέρα στο BBC. Παρουσίαζε σοβαρά, μοναδικά επειδόσια επιστημονικής φαντασίας που εξερευνούσαν, μεταξύ άλλων, τη σχέση μας με την τεχνολογία.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν
Tόπος σημαίνει εξουσία 21.10.25

Πού -και πόσο ελεύθερα- μπορούν οι γυναίκες να κινηθούν; Η «τοπολογία» του φαντασιακού κόσμου της Τζέιν Όστεν

Στον κόσμο της Τζέιν Όστεν, ο τόπος καθορίζει τη μοίρα: από το κοσμικό Μπαθ έως το ήσυχο Πέμπερλι, τα μέρη στα οποία αναφέρεται φανερώνουν πόση ελευθερία – ή περιορισμό – μπορούσε να έχει μια γυναίκα

Σύνταξη
H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη
Πανοραμική θέα 21.10.25

H Πομπηία από ψηλά: Οι πλούσιοι της πόλης είχαν πύργους στα σπίτια τους, σύμφωνα με μελέτη

Τα αποτελέσματα των μελετών αμφισβητούν τις υποθέσεις ότι οι επάνω όροφοι των σπιτιών στην Πομπηία χρησιμοποιούνταν μόνο ως «φθηνά ενοικιαζόμενα δωμάτια ή καταλύματα σκλάβων».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ
Λάμψη και χειροβομβίδες 21.10.25

H σαρωτική ιστορία του Αφγανιστάν μέσα από τη ζωή του ξενοδοχείου InterContinental της Καμπούλ

Στο βιβλίο «The Finest Hotel in Kabul», η δημοσιογράφος του BBC, Lyce Doucet, σκιαγραφεί την μοίρα μιας χώρας μέσα από τους ανθρώπους - σερβιτόρους και πριγκίπισσες, σεφ και μαχητές, διπλωμάτες και σταρ - που εργάστηκαν και έμειναν στο InterContinental της Καμπούλ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 23.10.25

Διαμαντοπούλου: Επαρκής η αντιπολίτευση ΠΑΣΟΚ αλλά πρέπει να πείσει για την επόμενη μέρα – Τι λέει για το «κόμμα Τσίπρα

Η κ. Διαμαντοπούλου είπε ότι το ΠΑΣΟΚ μπορεί να ανατρέψει τις δημοσκοπήσεις που το δείχνουν στη δεύτερη θέση - Χαρακτήρισε αχρείαστη την τροπολογία για τον Άνγωστο Στρατιώτη, ενώ ανέφερε ότι «η κυβέρνηση έχει χάσει τη λογική και την επικοινωνιακή της δυνατότητα»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 23.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Απύθμενο το γαλάζιο σκάνδαλο – Φραπές, Χασάπης και κυρία Ferrari, δεν έχουν κληθεί να καταθέσουν στην Εξεταστική

Ο ΣΥΡΙΖΑ σημειώνει ότι «το Επιτελικό Κράτος Μητσοτάκη αποτελεί ένα αυταρχικό και ανάλγητο μοντέλο εξουσίας, που παράγει περισσότερα σκάνδαλα απ’ όσα μπορεί, πλέον, να “μπαζώσει”, όσα και όποια επικοινωνιακά “κόλπα” κι αν επινοήσει».

Σύνταξη
Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές
Ελλάδα 23.10.25

Πώς η Τροχαία «πήρε τις πινακίδες» από την ομάδα Viber που ενημέρωνε για τα μπλόκα – Τι σχεδίαζαν οι διαχειριστές

Η ραγδαία αύξηση των μελών στην ομάδα Alarm Moto, που είχε ξεπεράσει τις 170.000 μόνο στην Αττική χτύπησε «κόκκινο» στην Τροχαία - Οι κινήσεις των διαχειριστών που συνελήφθησαν και τα σχέδια για εμπορική εκμετάλλευση

Δήμητρα Τριανταφύλλου - Δημήτρης Πέρρος
Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών
Κόσμος 23.10.25

Οι ηγέτες της ΕΕ θα δείξουν την υποστήριξή τους στον Ζελένσκι στη σύνοδο κορυφής των Βρυξελλών

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί σύνοδος κορυφής στις Βρυξέλλες, με βασικό θέμα τον πόλεμο στην Ουκρανία και την αξιοποίηση των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Έρευνα: Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων – Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια
Έρευνα 23.10.25

Η ζάχαρη στην παιδική ηλικία επηρεάζει την καρδιά μας ως ενηλίκων - Τα κρίσιμα πρώτα χρόνια

Πρόσφατη έρευνα έδειξε ότι ο περιορισμός στη ζάχαρη στα δύο πρώτα χρόνια ζωής συνδέεται με χαμηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αρκετών καρδιακών παθήσεων στην ενήλικη ζωή

Σύνταξη
Τόλμη που να πατάει στα πόδια της
Editorial 23.10.25

Τόλμη που να πατάει στα πόδια της

Οι παραλλαγές πολιτικού «ρεαλισμού» μας έφεραν στη σημερινή κατάσταση. Χρειάζεται να περάσουμε στην τόλμη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Μπακς – Γουίζαρντς 133-120: Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τα «ελάφια»
Μπάσκετ 23.10.25

Με τρομερό Αντετοκούνμπο, πρεμιέρα με το δεξί για τους Μπακς (133-120, vid)

Σκληρός… οικοδεσπότης ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που σταμάτησε στους 37 πόντους στη νίκη των Μπακς επί των Γουίζαρντς (133-120) – Επέστρεψε στο Μιλγουόκι ο Μίντλετον (23π.) που προσπάθησε να το «γυρίσει» για την ομάδα του.

Σύνταξη
Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις
Κόσμος 23.10.25

Τι σημαίνει για τον πόλεμο στην Ουκρανία η ακύρωση της συνάντησης Τραμπ με Πούτιν – Ο ρόλος της ΕΕ και οι κυρώσεις

Η ανακοίνωση Τραμπ για ακύρωση της συνάντησής του με τον Πούτιν ήρθε παράλληλα με την επιβολή κυρώσεων από τις ΗΠΑ στις δύο μεγαλύτερες πετρελαϊκές εταιρείες της Ρωσίας

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
