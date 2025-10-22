Σε ποιες χώρες οι πολίτες διστάζουν να περπατήσουν μόνοι τους τη νύχτα;

Σύμφωνα με νέα έρευνα, οι πολίτες αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς να περπατούν μόνοι τους τη νύχτα στην Ιταλία και τη Γαλλία παρά σε δεκάδες άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένων του Ιράκ, της Ρουάντας και του Μπαγκλαντές.

Στην πραγματικότητα, η έκδοση 2025 του Global Safety Report περιλαμβάνει μόνο ένα ευρωπαϊκό κράτος στις 10 πρώτες χώρες με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας: τη Νορβηγία (91%).

Η Δανία και το Κόσοβο, με 89% και οι δύο, είναι οι δεύτερες υψηλότερες ευρωπαϊκές χώρες, καταλαμβάνοντας αντίστοιχα την 11η και 12η θέση παγκοσμίως.

Οι Ιταλοί αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς στην Ευρώπη, η Γαλλία 56η παγκοσμίως

Με 60%, η αίσθηση ασφάλειας των Ιταλών είναι η χαμηλότερη στην Ευρώπη και η 95η στον κόσμο, πίσω από χώρες σε εμπόλεμη κατάσταση όπως η Ουκρανία (62%), η Νικαράγουα (63%), η Μαυριτανία (64%) και το Νίγηρα (67%).

Η Γαλλία, στην 56η θέση με 73%, τα πηγαίνει καλύτερα από την Ιταλία αλλά υπολείπεται άλλων ευρωπαϊκών οικονομιών όπως η Ισπανία (81%), η Γερμανία (78%) και το Ηνωμένο Βασίλειο (76%), καθώς και μη ευρωπαϊκών χωρών όπως η Αίγυπτος (82%), το Μπαγκλαντές (74%) και το Μπελίζ (74%), σύμφωνα με το Euronews.

Πώς συγκρίνεται η Ευρώπη με τον υπόλοιπο κόσμο;

Παγκοσμίως, το 73% των ενηλίκων δήλωσαν ότι αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν μόνοι τους τη νύχτα στην πόλη ή την περιοχή που ζουν.

Πρόκειται για το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγράψει η Gallup (από το 2006) και για αύξηση 13% την τελευταία δεκαετία.

«Η αντίφαση είναι εντυπωσιακή», αναφέρουν οι ερευνητές στην έκθεση. «Ζούμε σε περισσότερες ένοπλες συγκρούσεις από οποιαδήποτε άλλη φορά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Και όμως, η Gallup διαπιστώνει ότι περισσότεροι άνθρωποι από ποτέ δηλώνουν ότι αισθάνονται ασφαλείς στις κοινότητές τους».

Η περιοχή του κόσμου με το υψηλότερο αίσθημα ασφάλειας είναι η Ασία-Ειρηνικός (79%).

Τη Δυτική Ευρώπη ακολουθεί η δεύτερη θέση με 77%, μπροστά από τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική (74%).

Η πρώην Σοβιετική Ευρώπη πλησιάζει την Αμερική

Με άνοδο 34 ποσοστιαίων μονάδων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, η πρώην Σοβιετική Ένωση κατέγραψε τη μεγαλύτερη αύξηση στην αίσθηση ασφάλειας σε όλες τις μεγάλες περιοχές, φτάνοντας το 71%.

Αν η τάση συνεχιστεί, οι χώρες της πρώην ΕΣΣΔ —εκτός Ρωσίας— θα μπορούσαν να ξεπεράσουν τη Βόρεια Αμερική, η οποία σήμερα βρίσκεται στο 72%.

Μαζί με την υποσαχάρια Αφρική, η Βόρεια Αμερική είναι η μόνη περιοχή που είδε μείωση της αίσθησης ασφάλειας από το 2006 (-4%).

Συνολικά, η περιοχή όπου οι άνθρωποι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς παγκοσμίως είναι η Λατινική Αμερική και η Καραϊβική (50%).

Πολλές περισσότερες γυναίκες νιώθουν λιγότερη ασφάλεια από τους άνδρες

Η έκθεση της Gallup αναδεικνύει επίσης μια έντονη διαφορά φύλων: το 32% των γυναικών παγκοσμίως δηλώνει ότι δεν αισθάνεται ασφαλής, σε σύγκριση με το 21% των ανδρών.

Πέντε από τις δέκα χώρες με το μεγαλύτερο χάσμα φύλου σε αυτό το ζήτημα είναι κράτη μέλη της ΕΕ.

Η Ιταλία έχει την χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη, με χάσμα 32 ποσοστιαίων μονάδων μεταξύ της αίσθησης ασφάλειας των ανδρών και των γυναικών —το 76% των ανδρών αισθάνονται ασφαλείς να περπατούν μόνοι τη νύχτα, ενώ μόλις το 44% των γυναικών.

Η έκθεση αναφέρει ότι «το 56% των ανθρωποκτονιών με θύμα γυναίκα ή κορίτσι διαπράττεται από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, σε σύγκριση με 11% όταν το θύμα είναι άνδρας».

«Ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανό να πέσουν θύματα θανατηφόρας βίας σε δημόσιο χώρο, τα ποσοστά αναφερόμενης μη θανατηφόρας βίας είναι πολύ πιο κοντά μεταξύ των φύλων», προσθέτει.

Αίσθηση έναντι πραγματικότητας: Ποιες χώρες αυτοαντιλαμβάνονται καλύτερα ή χειρότερα από ό,τι είναι;

Η χαμηλή αίσθηση ασφάλειας δεν σημαίνει πάντα ότι μια χώρα είναι όντως επικίνδυνη και αντίστροφα.

Ο Global Peace Index —που λαμβάνει υπόψη την αίσθηση ασφάλειας της Gallup μαζί με πιο πρακτικά δεδομένα όπως οι δολοφονίες, η βίαιη εγκληματικότητα, η πρόσβαση σε όπλα, η τρομοκρατία και η πολιτική αστάθεια— συχνά δίνει μια πιο λεπτομερή εικόνα.

Στην Ευρώπη, πολλές χώρες είναι ασφαλέστερες από ό,τι νομίζουν.

Η Γερμανία, για παράδειγμα, κατατάσσεται 20η παγκοσμίως στον Global Peace Index, αλλά μόνο 34η σύμφωνα με την αντίληψη των πολιτών της.

Οι Ιταλοί και οι Βρετανοί επίσης φαίνεται να υποτιμούν τα επίπεδα ασφάλειάς τους, με χάσμα 62 και 15 θέσεων αντίστοιχα μεταξύ αντίληψης και πραγματικότητας.

Η Γαλλία, αντίθετα, τείνει να θεωρεί τον εαυτό της πιο ασφαλή απ’ ό,τι ίσως είναι —56η με βάση την αντίληψή της, αλλά 74η στον Global Peace Index.

Παρόλα αυτά, παραμένει ασφαλέστερη από αρκετές μη ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Ρουάντα (91η) και το Μπαγκλαντές (123ο).

Η Ισπανία φαίνεται να έχει πιο ρεαλιστική αντίληψη της πραγματικότητας, κατατάσσεται 25η στον Global Peace Index και 29η στον πίνακα ασφάλειας της Gallup.