Δύο ελληνικές πόλεις βρίσκονται ανάμεσα στις 20 πιο επικίνδυνες της Ευρώπης, σύμφωνα με τον Δείκτη Εγκληματικότητας της Numbeo.

Ο συγκεκριμένος δείκτης βασίζεται σε έρευνες χρηστών, με κλίμακα 0-100, και αντικατοπτρίζει τις αντιλήψεις για το έγκλημα και την ασφάλεια και όχι επίσημα στατιστικά στοιχεία.

Το Μπράντφορντ του Ηνωμένου Βασιλείου είναι η πιο επικίνδυνη πόλη στην Ευρώπη σύμφωνα με την τελευταία κατάταξη εγκληματικότητας στα μέσα του 2025.

Σε επίπεδο χώρας, η Γαλλία έχει τις περισσότερες πόλεις στις 30 κορυφαίες.

Οι 2 ελληνικές πόλεις

Αθήνα και Θεσσαλονίκη είναι οι δύο πόλεις στις οποίες οι κάτοικοι αισθάνονται λιγότερο ασφαλείς σε ότι αφορά στην Ελλάδα.

Ο δείκτης εγκληματικότητας στην Αθήνα βρίσκεται στο 55,3 και στην Θεσσαλονίκη στο 52,5.

Τέσσερις από τις πέντε κορυφαίες πόλεις — Μπράντφορντ, Κόβεντρι, Μπέρμιγχαμ και Λονδίνο — βρίσκονται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Το Μπράντφορντ ηγείται της λίστας με δείκτη εγκληματικότητας 67,1 τον υψηλότερο στην Ευρώπη.

Η Γαλλία κατέχει επτά από τις 10 κορυφαίες πόλεις, συμπεριλαμβανομένων της Μασσαλίας, της Γκρενόμπλ, του Μονπελιέ, της Νάντης, του Παρισιού, της Λυών και της Νίκαιας.

Η Μασσαλία, ειδικότερα, εξακολουθεί να συνδέεται με το οργανωμένο έγκλημα, ενώ το Παρίσι παλεύει με τις αντιλήψεις για την εγκληματικότητα στους δρόμους στις τουριστικές περιοχές.

Δείτε την λίστα με τις 30 πιο επικίνδυνες πόλεις της Ευρώπης:

Οι βαθμοί στον δείκτη εγκληματικότητας

Οι υψηλότερες τιμές υποδηλώνουν ισχυρότερο αίσθημα ανασφάλειας μεταξύ των κατοίκων.

Δείτε πώς μπορείτε να ερμηνεύσετε τις βαθμολογίες: