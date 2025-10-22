Αιχμές Κασσελάκη προς τον Γρηγόρη Δημητριάδη και τα… λογισμικά

Σε συνέδριο για τον κυβερνοχώρο έδωσε το «παρών» ο ανιψιός του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και πρώην γενικός γραμματέας του Μαξίμου, Γρηγόρης Δημητριάδης.

Ο κ. Δημητριάδης μίλησε στο Cyber Greece 2025 -ως νομικός- για τους κανόνες και τη νομοθεσία του κυβερνοχώρου, γεγονός που δεν έμεινε ασχολίαστο λόγω του παρελθόντος του στο Μέγαρο Μαξίμου.

Υπενθυμίζεται ότι το όνομα του Γρηγόρη Δημητριάδη ενεπλάκη στο σκάνδαλο των υποκλοπών, κάτι που τον οδήγησε τελικά και σε παραίτηση μετά την αποκάλυψη ότι στο στόχαστρο των παρακολουθήσεων βρέθηκε και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ Νίκος Ανδρουλάκης.

Αξίζει να σημειωθεί μάλιστα, ότι τα πρώτα 11 επιβεβαιωμένα πραγματικά SMS που μόλυναν το κινητό του παραλήπτη με το Predator στάλθηκαν εμφανιζόμενα ως αντευχετήρια μηνύματα αποσταλέντα από τον αριθμό τηλεφώνου του Δημητριάδη την επαύριο της ονομαστικής του εορτής τον Ιανουάριο του 2021.

Το σχόλιο Κασσελάκη

Η εμφάνιση του Γρηγόρη Δημητριάδη στο συνέδριο για την κυβερνοασφάλεια δεν θα μπορούσε να περάσει απαρατήρητη από τον Στέφανο Κασσελάκη, με τον οποίο βρίσκεται σε ανοιχτή κόντρα –με τον πρώην γενικό γραμματέα του πρωθυπουργού να του στέλνει εξώδικο, το οποίο κατέληξε στην… πυρά.

«Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα παρέμβαση σήμερα του ανιψιού Γρηγόρη Δημητριάδη στο Cyber Greece 2025 για τους κανόνες και τη νομοθεσία του κυβερνοχώρου» έγραψε ο κ. Κασσελάκης.

«Εκλήθη ως ειδικός, προφανώς λόγω της τεράστιας εμπειρίας του σε θέματα λογισμικών» συμπλήρωσε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας.