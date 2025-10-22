Επιστροφή στην εργασία για το 10% των συνταξιούχων

Σε ύψη ρεκόρ έφθασε ο αριθμός των συνταξιούχων που δήλωσαν στην ειδική πλατφόρμα του e – ΕΦΚΑ ότι συνεχίζουν να εργάζονται. Το 10% των συνταξιούχων, δηλαδή 254.724 άτομα, συνεχίζουν την εργασία τους μετά τη συνταξιοδότηση, όταν πριν λίγα χρόνια δήλωναν την απασχόλησή τους μόλις 30.000 συνταξιούχοι.

Ο ειδικός φόρος του 10%

Το μέτρο της κυβέρνησης που κατήργησε την ποινή της περικοπής της σύνταξης για όσους συνταξιούχους εργάζονται και την αντικατέστησε με έναν ειδικό φόρο ύψους 10% του μηνιαίου μισθού, παρουσιάζει τεράστια επιτυχία.

Στο γεγονός αυτό αναφέρθηκε πρόσφατα η υπουργός Εργασίας κυρία Νίκη Κεραμέως υπογραμμίζοντας ότι οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι επωφελούνται του τρέχοντος μισθού τους αλλά και της μελλοντικής προσαύξησης της σύνταξής τους αναλόγως με τα έτη επιπλέον εργασίας και του ύψους των αμοιβών τους.

Πρέπει να σημειώσουμε ότι με το νόμο Κατρούγκαλου το 2016 εφαρμόστηκε η περικοπή της σύνταξης για τους εργαζόμενους συνταξιούχους κατά 60% ως αντικίνητρο για την απασχόληση των συνταξιούχων λόγω της υψηλής ανεργίας. Ακολούθησε ο νόμος Βρούτση το 2020 που μείωσε την ποινή στο 30% και ο νόμο Γεωργιάδη (5078/2023) που έφερε το σημερινό σύστημα.

Οι ασφαλιστικές εισφορές

Σύμφωνα με το ισχύον σύστημα οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι – εκτός του ειδικού πόρου απασχόλησης -, καταβάλλουν κανονικά τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους. Έτσι μόλις διακόψουν την εργασίας τους δικαιούνται – περαιτέρω – προσαύξηση στη σύνταξη τους, ίση με 0,77% για κάθε έτος απασχόλησης.

Ήδη ο e – ΕΦΚΑ έχει θέσει σε λειτουργία την ειδική πλατφόρμα μέσω της οποίας γίνεται η υποβολή αιτήσεων από τους εργαζόμενους συνταξιούχων οι οποίοι διέκοψαν την εργασίας τους και επιθυμούν να προσμετρήσουν τα επιπλέον ένσημα για την αύξηση της σύνταξής τους. Για να λάβουν την προσαύξηση – η οποία είναι ανάλογη με τη διάρκεια της απασχόλησης – θα πρέπει ν υποβάλουν την σχετική αίτηση.

Το ποσό της προσαύξησης για την κύρια σύνταξη υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης και τις συντάξιμες αποδοχές μόνο για το χρονικό διάστημα της απασχόλησης ως συνταξιούχου και τα οικονομικά αποτελέσματα της προσαύξησης εκκινούν από την πρώτη μέρα του επόμενου μήνα υποβολής της αίτησης προσαύξησης. Το ίδιο ισχύει και για τον επιπλέον υπολογισμό της επικουρικής σύνταξης.

Η προσαύξηση της σύνταξης

Για τους «παλαιούς» απασχολούμενους συνταξιούχους πριν τις 12.5.2016, – οι οποίοι συνέχισαν απασχολούμενοι χωρίς διακοπή και μετά την έναρξη ισχύος του σχετικού νόμου ο χρόνος εργασίας ή η αυτοαπασχόληση ή μέρος αυτού, οποτεδήποτε και εάν διανύθηκε – , αξιοποιείται με τις διατάξεις παλαιότερων ασφαλιστικών νόμων. Δηλαδή, δεν υπολογίζονται με τους συντελεστές υπολογισμού του νόμου Βρούτση, ούτε με τους συντελεστές του νόμου Κατρούγκαλου.

Για την προσαύξηση της σύνταξης λαμβάνεται υπόψη ο συνολικός χρόνος ασφάλισης μετά τη συνταξιοδότηση για τον οποίο καταβλήθηκαν εισφορές.

Συνταξιούχος, που εργάστηκε για επτά χρόνια, δικαιούται προσαύξηση στην ήδη καταβαλλόμενη σύνταξη ίση με 5,39% ( 0,77 Χ 7 = 5,39%)

Μεικτός τρόπος αξιοποίησης εφαρμόζεται στις περιπτώσεις συνταξιούχων που είχαν διακόψει την επαγγελματική τους δραστηριότητα στις 13-5-2016 και μεταγενέστερα ανέλαβαν νέα δραστηριότητα, οπότε εφαρμόζονται ξεχωριστά οι αντίστοιχες διατάξεις για τα εν λόγω χρονικά διαστήματα.

Οι εξαιρέσεις

Το συμπληρωματικό ποσό τής σύνταξης από την εργασία μετά την συνταξιοδότηση (προσαύξηση) υπολογίζεται με βάση τα ποσοστά αναπλήρωσης που αντιστοιχούν στα χρόνια απασχόλησης μετά τη συνταξιοδότηση.

Τέλος, την προσαύξηση σύνταξης δεν τη δικαιούνται όλοι οι συνταξιούχοι που εργάζονται, αλλά μόνον όσοι καταβάλλουν εισφορές, καθώς ο νόμος προβλέπει και εξαιρέσεις από την καταβολή εισφορών για ειδικές κατηγορίες, όπως οι αγρότες συνταξιούχοι εφόσον ασκούν αγροτική δραστηριότητα μετά τη συνταξιοδότησή τους. Στις εξαιρέσεις είναι περίπου 120.000 αγρότες, γεγονός που σημαίνει ότι από τις 255.000 απασχολούμενους συνταξιούχους την προσαύξηση δικαιούνται οι 135.000.

