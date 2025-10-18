Ολυμπιακός Β’ – Παναργειακός 2-1: Ανατροπή και νίκη κορυφής για τους «ερυθρόλευκους»

Άξιζε απόλυτα τη νίκη και την πήρε ο Ολυμπιακός Β’! Οι Πειραιώτες ανέτρεψαν το εις βάρος τους 0-1 που είχε διαμορφωθεί από το 15′ και νίκησαν με σκορ 2-1 τον Παναργειακό στον Ρέντη χάρη σε γκολ του Μπιλάλ στο 90+2′, για την 6η αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Η ομάδα του Ρομέν Πιτό βρίσκεται στην κορυφή της βαθμολογίας με 16 πόντους, όσους έχει και η Καλαμάτα που έχει ένα ματς λιγότερο, που αγωνίζεται αύριο Κυριακή (19/10, 14:00) εκτός έδρας με αντίπαλο την Athens Kallithea.

Η εξέλιξη του αγώνα

Μόλις στο 3′ ο Ολυμπιακός Β’ είχε την πρώτη του καλή στιγμή στο ματς. Ο Ματιέ Βαλμπουενά εκτέλεσε απευθείας το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του έξω από την περιοχή και ο Καραγκιόζης έδιωξε δύσκολα σε κόρνερ το εκπληκτικό σουτ του Γάλλου άσου.

Στο 12′ ο Βαλμπουενά ανέλαβε ξανά εκτέλεση φάουλ, αλλά ο Καραγκιόζης απομάκρυνε μακριά την μπάλα με τις γροθιές του. Τρία λεπτά αργότερα (15′) ο Παναργειακός άνοιξε το σκορ στην αναμέτρηση. Ο Ντιαλό έκανε το κλέψιμο στον χώρο του κέντρου και με μια εκπληκτική κούρσα έφτασε στην περιοχή και νίκησε τον Μπότη για το 0-1.

Οι Πειραιώτες, ωστόσο, βρήκαν γρήγορα απάντηση, καθώς στο 24′ έγινε το 1-1. Ο Ολυμπιακός Β’ πάτησε περιοχή, οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να διώξουν την μπάλα και ο Λιατσικούρας με ένα όμορφο σουτ στην κίνηση ισοφάρισε σε 1-1.

Ο Ολυμπιακός Β’ μπήκε πολύ δυνατά στο δεύτερο ημίχρονο και έψαξε πολύ το γκολ της νίκης. Στο 48′ η κεφαλιά του Γκοτζαμανίδη έφυγε λίγο δεξιά από το δοκάρι των φιλοξενούμενων, ενώ στο 61′ ο Βαλμπουενά έχασε τεράστια ευκαιρία, με την άμυνα του Παναργειακού να διώχνει το σουτ του Γάλλου πάνω στη γραμμή. Στο 83′ οι «ερυθρόλευκοι» είχαν δοκάρι και στο 87′ ο Μπιλάλ έκανε το σουτ εκτός περιοχής, με τον Καραγκιόζη να διώχνει ξανά με τις γροθιές.

Εν τέλει, στο 90+2′ οι γηπεδούχοι βρήκαν αυτό που άξιζαν. Το γκολ της νίκης δηλαδή. Ο Μπιλάλ πήρε την κεφαλιά μέσα από την περιοχή και την έστειλε στα δίχτυα για το τελικό 2-1.