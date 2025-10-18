Ο Κλοπ ανέλαβε καθήκοντα και στη γερμανική λίγκα

Η γερμανική λίγκα αποφάσισε να αξιοποιήσει τον Γιούργκεν Κλοπ σε ρόλο που έχει σχέση με την ανάπτυξη του γερμανικού ποδοσφαίρου, ειδικότερα με την ανάδειξη ταλαντούχων παικτών, παράλληλα με τα καθήκοντά του στο δίκτυο των ομάδων της Red Bull. Ο Κλοπ θα είναι μέλος μιας νέας ομάδας εμπειρογνωμόνων, μιας επιτροπής που συστάθηκε με σκοπό να συμβουλεύει για την «εκπαίδευση και την ενσωμάτωση ταλαντούχων παικτών».

Η ανακοίνωση της γερμανικής λίγκας (DFL) αναφέρει σχετικά με τα καθήκοντα που θα έχει ο Κλοπ και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής: «Η ομάδα εμπειρογνωμόνων θα ασχοληθεί, μεταξύ άλλων, με την εκπαίδευση και την ενσωμάτωση ταλαντούχων παικτών, καθώς και με την περαιτέρω ανάπτυξη των προτύπων και των δομών των συλλόγων. Τα αρχικά αποτελέσματα θα συζητηθούν στις επιτροπές του πρωταθλήματος την άνοιξη του 2026 και στη συνέχεια με όλους τους 36 συλλόγους».

Ειδικότερα, η επιτροπή θα λειτουργεί ως συμβουλευτικό όργανο, εξετάζοντας ζητήματα όπως η ανάπτυξη ταλέντων, οι ακαδημίες, η τεχνική εξέλιξη των ποδοσφαιριστών και οι προοπτικές του γερμανικού ποδοσφαίρου σε διεθνές επίπεδο.

Στην ίδια επιτροπή συμμετέχει και ο νικητής του μουντιάλ 2014 και θρύλος της Ρεάλ Μαδρίτης, Σάμι Κεντίρα. Συμμετέχουν, ακόμη, ο Διευθύνων Σύμβουλος της γερμανικής λίγκας (DFL), Μαρκ Λεντς, και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Γερμανικής ομοσπονδίας (DFB), Αντρέας Ρέτιχ.

Τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής:

Αντρέας Μπόρνεμαν (αθλητικός διευθυντής της Ζανκτ Πάουλι), Γιώτης Χατζηαλεξίου (αθλητικός διευθυντής της Νυρεμβέργης, ελληνικής καταγωγής), Μάρκους Κρέσε (αθλητικός διευθυντής της Άιντραχτ Φρανκφούρτης), Γιόχεν Ζάουερ (υπεύθυνος των ακαδημιών της Μπάγερν Μονάχου), Σεμπάστιαν Τσέλιχοφσκι (διευθυντής ανάπτυξης ποδοσφαίρου στη γερμανική λίγκα), Ντάνιελ Φελντ (επικεφαλής των Κέντρων Ανάπτυξης της γερμανικής λίγκας).

Η νέα θέση που αναλαμβάνει ο Γιούργκεν Κλοπ είναι 16 μήνες μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ και μακριά από την προπονητική. Ο 58χρονος έχει ρόλο ως παγκόσμιος επικεφαλής ποδοσφαίρου για τον όμιλο των ομάδων της Red Bull, επιβλέποντας ένα δίκτυο συλλόγων όπως η Λειψία, οι New York Red Bulls και η Σάλτσμπουργκ. Λέγεται ότι ο Κλοπ προσφέρει συμβουλές για τη στρατηγική και την ανάπτυξη προπονητών για την ομάδα.

Προς το παρόν ο Γιούργκεν Κλοπ εξακολουθεί να παραμένει μακριά από την προπονητική. «Αλλά δεν ξέρεις. Είμαι 58 ετών. Αν ξαναρχίσω στα 65, όλοι θα λένε: «Είπες ότι δεν θα το ξανακάνεις ποτέ!» Ε, συγγνώμη, το σκέφτηκα 100% (όταν το είπα)! Αυτό σκέφτομαι τώρα. Δεν μου λείπει τίποτα», είχε δηλώσει σε μια εκτενή συνέντευξη με το The Athletic τον περασμένο μήνα.