Αγγλος διαιτητής τιμωρήθηκε για ύβρεις κατά του Κλοπ

Μια ακόμη καμπάνα για τον πρώην διαιτητή της Premier League Ντέιβιντ Κουτ. Αυτή την φορά από την ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας (FA), η οποία τού επέβαλε αποκλεισμό οκτώ εβδομάδων από κάθε δραστηριότητα που σχετίζεται με το ποδόσφαιρο για ύβρεις κατά του πρώην προπονητή της Λίβερπουλ Γιούργκεν Κλοπ.

Οι ύβρεις του διαιτητή Κουτ κατά του Κλοπ είχαν καταγραφεί σε βίντεο που είχε τραβηχτεί τον Ιούλιο του 2020 και εμφανίστηκε στα social media τον Νοέμβριο του 2024. Οι ιθύνοντες της ομοσπονδίας της Αγγλίας επέβαλαν την προαναφερόμενη ποινή στον διαιτητή, προσθέτοντας ότι πρόκειται για «επιβαρυμένη παράβαση», καθώς οι ύβρεις του περιλάμβαναν αναφορά στην εθνικότητα του Γερμανού προπονητή.

Σύμφωνα με την ΠΟ Αγγλίας ο 42χρονος Ντέιβιντ Κουτ υποχρεώθηκε να παρακολουθήσει «δια ζώσης πρόγραμμα επιμόρφωσης». Από την πλευρά του ο διαιτητής παραδέχτηκε ότι χρησιμοποίησε προσβλητικούς και υβριστικούς χαρακτηρισμούς για τον Κλοπ και ίσως αυτό να οδήγησε και στη σχετικά μικρή ποινή, επειδή υπέπεσε σε σοβαρό αδίκημα.

Πιο συγκεκριμένα, ο διαιτητής Ντέιβιιντ Κουτ τόνισε ότι τα σχόλιά του δεν αντικατοπτρίζουν τα πραγματικά του αισθήματα για τον Κλοπ, τον οποίο σέβεται ως επαγγελματία. Ακόμη, εξέφρασε «βαθιά μεταμέλεια», προσθέτοντας ότι τα λόγια του ήταν «χυδαία» και «ακατάλληλα». Αξίζει να αναφέρουμε ότι ο Κουτ έχει ζητήσει προσωπικά συγγνώμη από τον ίδιο τον Κλοπ, την FA, τον Οργανισμό Διαιτητών (PGMOL) και τη γενικότερη ποδοσφαιρική κοινότητα.

Πάντως, ο διαιτητής Ντέιβιντ Κουτ αποτελεί παρελθόν από την διαιτησία της Αγγλίας. Το συμβόλαιό του με τον PGMOL τερματίστηκε τον Δεκέμβριο του 2024, επειδή «παραβίασε σοβαρά τους όρους του συμβολαίου του, καθιστώντας τη θέση του μη βιώσιμη». Η ΠΟ Αγγλίας τον είχε απαλλάξει νωρίτερα το καλοκαίρι από άλλες κατηγορίες περί στοιχηματικής παρατυπίας, ενώ τον Φεβρουάριο, η UEFA τον απέκλεισε μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026, μετά την εμφάνιση άλλου βίντεο όπου φαίνεται να κάνει χρήση λευκής σκόνης στη Γερμανία κατά τη διάρκεια του Euro 2024.

Ο διαιτητής Κουτ είχε δηλώσει ομοφυλόφιλος και ότι ο ισόβιος αγώνας να κρύψει τη σεξουαλικότητά του συνέβαλε στο ξέσπασμα του κατά του Κλοπ. Πιο συγκεκριμένα, σε δήλωσή του στο Sky News τον Ιανουάριο, ανέφερε: «Αυτή ήταν μία από τις πιο δύσκολες περιόδους της ζωής μου. Αναλαμβάνω πλήρως την ευθύνη για τις πράξεις μου, που έπεσαν πολύ κάτω από τα αναμενόμενα πρότυπα. Ζητώ ειλικρινά συγγνώμη για κάθε προσβολή και για τη δυσφήμηση κατά του αθλήματος που αγαπώ».