Aρμονία είναι ο τίτλος της Τελετής Έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων στο Σαν Σίρο του Μιλάνου

Η τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων Milano-Cortina 2026, στις 6 Φεβρουαρίου, θα έχει θέμα τον εορτασμό της Αρμονίας, όπως ανακοίνωσαν οι διοργανωτές των επόμενων Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Στόχος είναι ν΄αποτελέσει μια καλλιτεχνική, πολιτισμική και συμβολική γιορτή που θα ενώσει το παρελθόν με το μέλλον, το φυσικό τοπίο με την πόλη και τους θεσμούς με την καινοτομία.

Ο τίτλος που επιλέχθηκε για την Τελετή είναι «Αρμονία», μια παγκόσμια έννοια που γίνεται ταυτόχρονα μια οπτική και συναισθηματική ιστορία. Ένα ταξίδι μέσα από την τέχνη και την καινοτομία, τη φύση και την πόλη, την παράδοση και το μέλλον. Ένας φόρος τιμής στην Ιταλία και τις αξίες της, συνδυάζοντας την υποβλητική δύναμη της ιστορίας και του πολιτισμού μας με το Ολυμπιακό πνεύμα.

Για πρώτη φορά στην ιστορία, η Τελετή Εναρξης θα έχει πολλαπλά σημεία διεξαγωγής — πέρα από το Μιλάνο, θα εμπλέκονται και άλλοι τόποι στις Άλπεις όπως η Κορτίνα, η Val di Fiemme και η Valtellina, ώστε οι αθλήτριες και οι αθλητές από όλους τους χώρους των αγώνων να συμμετέχουν ενεργά.

Μία από τις πιο εντυπωσιακές ιδέες της παραγωγής είναι η σκηνή στο Σαν Σίρο που θα μεταμορφωθεί σε ένα σπειροειδές LED στάδιο με τέσσερις ράμπες που ξεκινούν από το κέντρο, συμβολίζοντας τη σύνδεση και τη ροή· εικόνες που αποτυπώνουν την ένωση των τόπων, των ανθρώπων και των φυσικών στοιχείων.

Θα υπάρξουν δύο Βωμοί για την Ολυμπιακή Φλόγα, για πρώτη φορά στην ιστορία. Ο ένας στο Arco della Pace στο Μιλάνο και ο άλλος στην Piazza Dibona της Κορτίνα.

Επιπλέον, η τελετή θα τιμήσει σημαντικές ιταλικές προσωπικότητες, όπως ο Λοενάρντο να Βίντσι και θα περιλαμβάνει φόρο τιμής στον Τζιόρτζιο Αρμάνι, σχεδιαστή μόδας που πρόσφατα έφυγε από τη ζωή.

Το μήνυμα του Armonia δεν είναι απλώς καλλιτεχνικό. Πρόκειται για μια υπόσχεση – ότι οι Αγώνες αυτοί θα λειτουργήσουν ως γέφυρα: ανάμεσα στις πόλεις και τα βουνά, ανάμεσα στη δημιουργία και την καινοτομία, ανάμεσα στη νεότητα και την παράδοση. Θα είναι ένα κάλεσμα ειρήνης, συμπερίληψης και συνύπαρξης, όπου ο αθλητισμός θα αναδεικνύεται ως εργαλείο ένωσης.

Σε σύνολο, η Τελετή Έναρξης υπόσχεται να μείνει αξέχαστη· όχι μόνο ως θεαματική εκδήλωση, αλλά ως μια γιορτή των ανθρώπων, του πολιτισμού και της αρμονίας, σε έναν κόσμο που την έχει τόσο ανάγκη.