Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025
Αφυγραντήρας: Ποιος είναι ο κατάλληλος για τον χώρο σου
Τα Νέα της Αγοράς 17 Οκτωβρίου 2025 | 14:40

Αφυγραντήρας: Ποιος είναι ο κατάλληλος για τον χώρο σου

Ο αφυγραντήρας είναι απαραίτητος για να απαλλαγείς από την υπερβολική υγρασία - Ποιον να επιλέξεις ανάλογα με τα τετραγωνικά σου.

Spotlight

Ο αφυγραντήρας είναι η ιδανική συσκευή για να προστατεύσεις τους χώρους σου από την υγρασία και την μούχλα. Επιπλέον, προστατεύει από την σκόνη, τα μικρόβια αλλά και τα βακτήρια. Αναρωτιέσαι εάν τον χρειάζεσαι; Ακολουθούν μερικοί λόγοι, που θα σε πείσουν να γίνει η επόμενή σου επένδυση!

Τι κάνει ακριβώς ένας αφυγραντήρας;

Κάθε σπίτι μπορεί να επωφεληθεί από έναν αφυγραντήρα. Αφαιρεί την περίσσεια υγρασίας από τον αέρα, που μπορεί να δημιουργηθεί από δουλειές που κάνουμε καθημερινά, όπως  το βράσιμο φαγητού, το μπάνιο ή το ντους, ακόμα και το στέγνωμα των ρούχων σε εσωτερικούς χώρους όταν έξω βρέχει.

Ειδικά, κατά τους χειμερινούς μήνες, η πτώση της θερμοκρασίας προκαλεί συμπύκνωση της υγρασίας, η οποία συνήθως είναι εμφανείς σε περιοχές του σπιτιού όπως παράθυρα, πλακάκια, τοίχους και εσωτερικά ντουλάπια. Εάν δεν αντιμετωπιστεί, αυτή η συμπύκνωση μπορεί να οδηγήσει σε υγρασία και με την πάροδο του χρόνου, ακόμα και σε μούχλα.

Επιπλέον, οι αφυγραντήρες διαθέτουν φίλτρο που αφαιρεί τυχόν ανεπιθύμητα σωματίδια, μικρόβια και σκόνη, πριν απελευθερώσουν φρέσκο και καθαρό αέρα σε ολόκληρο το σπίτι.

Πώς λειτουργεί;

Τρεις είναι οι βασικοί τύποι αφυγραντήρων: Με συμπιεστή, με Ζεόλιθο (Desiccant) και οι θερμοηλεκτρικοί (Peltier).

Οι αφυγραντήρες με συμπιεστή είναι σχεδιασμένοι για να λειτουργούν σε θερμοκρασίες που σπάνια πέφτουν κάτω από τους 10 °C. Είναι οι πιο κατάλληλοι για καθημερινή χρήση στο σπίτι, όπου οι θερμοκρασίες κυμαίνονται συνήθως μεταξύ 10 και 22 °C.

Αυτές οι συσκευές λειτουργούν δημιουργώντας μία από τις πιο κρύες επιφάνειες στο σπίτι σας, βοηθώντας να απομακρύνουν την υπερβολική υγρασία από τα παράθυρα και άλλες κρύες επιφάνειες. Αυτή η τεχνική είναι πιο ενεργειακά αποδοτική από τη χρήση θερμότητας (όπως συμβαίνει με τους αφυγραντήρες  με Ζεόλιθο, καθιστώντας την μια οικονομικά αποδοτική επιλογή.

Από την άλλη, οι αφυγραντήρες  με Ζεόλιθο  απομακρύνουν το νερό με φυσική απορρόφηση. Λειτουργούν χρησιμοποιώντας έναν ηλεκτρικό θερμαντήρα για τη συνεχή παραγωγή του απορροφητικού υλικού.

Τι μέγεθος να επιλέξω;

Πόσο μεγάλο είναι το σπίτι και πόση υγρασία δημιουργείται; Για να κάνεις την καλύτερη επιλογή, το μέγεθος του σπιτιού  είναι ένας σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβεις υπόψη. Όσο μεγαλύτερο είναι το σπίτι, τόσο πιο ισχυρό αφυγραντήρα θα χρειαστείς.

Το είδος των εργασιών που κάνετε τακτικά στο σπίτι σας θα επηρεάσει επίσης την επιλογή του αφυγραντήρα. Ενώ οι περισσότεροι αφυγραντήρες μπορούν να αντιμετωπίσουν την υγρασία που δημιουργείται από το μαγείρεμα και το ντους, ίσως χρειαστεί να επιλέξετε μια πιο ισχυρή συσκευή εάν:

  • Στεγνώνετε ρούχα στο εσωτερικό του σπιτιού.
  • Έχετε πολλά κατοικίδια και φυτά.

Πού πρέπει να τοποθετήσω έναν αφυγραντήρα;

Αντιμετωπίζετε  κάποιο συγκεκριμένο πρόβλημα; Το καλύτερο σημείο για τον αφυγραντήρα είναι περίπου στο κέντρο του σπιτιού, όπως για παράδειγμα στον διάδρομο. Εφόσον ο αφυγραντήρας έχει το κατάλληλο μέγεθος για το σπίτι, από αυτή την κεντρική θέση θα βοηθήσει στον έλεγχο της υγρασίας.

Ωστόσο, αν έχεις ένα συγκεκριμένο πρόβλημα σε κάποιο σημείο του σπιτιού, για παράδειγμα, ένα δωμάτιο χωρίς θέρμανση ή έναν τοίχο με βόρειο προσανατολισμό, ίσως είναι καλύτερο να τοποθετήσεις τον αφυγραντήρα κοντά στην περιοχή για τις πρώτες δύο εβδομάδες και μετά να τον μετακινήσεις σε κεντρική θέση.

Θα βρεις αυτόν που σου ταιριάζει καλύτερα, σε εξαιρετικά συμφέρουσα τιμή, μέσα από την ατελείωτη ποικιλία του SHOPFLIX.GR σε αφυγραντήρες, ενώ θα τον παραλάβεις εύκολα στην πόρτα σου, στην ώρα του χάρη στην έγκαιρη και εγγυημένη παράδοση της πλατφόρμας, όπου κι αν βρίσκεσαι.

Φυσικό αέριο
Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Σταύρος Παπασταύρου: Κοινή πρόσκληση με Κρις Ράιτ για τη Διάσκεψη P-TEC στην Αθήνα

Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Μυτιληναίος: Να επαναλειτουργήσουν τα κλειστά εργοστάσια NFM

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014
Ένα κιλό εκρηκτικών 17.10.25

Ιταλία: Έκρηξη διέλυσε το αυτοκίνητο ερευνητή δημοσιογράφου – Ζει με αστυνομική προστασία από το 2014

Η έκρηξη ήταν τόσο ισχυρή που κατέστρεψε και το αυτοκίνητο της κόρης του. Ο Σιγκφρίντο Ρανούτσι έχει ενοχλήσει με ρεπορτάζ τη μαφία, αλλά και πολιτικά πρόσωπα και επιχειρηματίες. Έχει δεχθεί απειλές.

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026
Ποδόσφαιρο 17.10.25

«100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε» – Πρωτάθλημα ποδοσφαίρου Τύπου 2025 – 2026

Ο Πανελλήνιος Σύλλογος Αθλουμένων Εργαζομένων στα μέσα ενημέρωσης ανακοίνωσε ότι η φετινή διοργάνωση του ποδοσφαίρου Τύπου είναι αφιερωμένη στα 100 χρόνια ελληνικό ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε.

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά
Πολιτική 17.10.25

Μητσοτάκης: Μιλούσε στη Βουλή αλλά κοιτούσε τη δυσαρέσκεια στη «γαλάζια» βάση και την κριτική Καραμανλή-Σαμαρά

Η παρουσία του Κυρ. Μητσοτάκη στη Βουλή και οι αναφορές του με το βλέμμα στην έντονη δυσαρέσκεια κομματιού της βάσης της ΝΔ για τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, αλλά και στην κριτική των δύο πρώην πρωθυπουργών.

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας
Κόσμος 17.10.25

Η Χαμάς καλεί τους μεσολαβητές να ασκήσουν πίεση για εφαρμογή των επόμενων βημάτων της συμφωνίας εκεχειρίας

Η Χαμάς συνεχίζει την αναζήτηση ισραηλινών σορών στη Γάζα, καλώντας παράλληλα για την εφαρμογή των επόμενων σημείων της συμφωνίας για την κατάπαυση του πυρός

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»
Μπάσκετ 17.10.25

H τραυματιοφορέας για Βιλντόζα: «Με έπιασε από το λαιμό και με σήκωσε, η γυναίκα του μου τραβούσε τα μαλλιά»

Η τραυματιοφορέας που κατήγγειλε την επίθεση του Βιλντόζα και της συζύγου του, αναφέρεται με λεπτομέρειες στο περιστατικό που συνέβη στην Ιταλία και προκάλεσε αίσθηση.

Μεσσηνία: Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ
Ελλάδα 17.10.25

Ξανά για κατάθεση ο ανιψιός του 68χρονου – Νέα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας

Οι αστυνομικοί εξετάζουν από την αρχή όλα τα δεδομένα για τη διπλή δολοφονία στη Μεσσηνία – Νέα κατάθεση του 33χρονου ανιψιού του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»
Πολιτική Γραμματεία 17.10.25

Μητσοτάκης: «Η αμφισβήτηση της εμπιστοσύνης στη δικαιοσύνη μπορεί να γίνει αυτοεκπληρούμενη προφητεία»

Ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επισκέφθηκε την Περιφερειακή Έδρα του Πρωτοδικείου Αθηνών στο Περιστέρι, όπου επισήμανε ότι η μεταρρύθμιση «προωθείται με πείσμα, επιμονή και εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη».

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»
Το φανταχτερό και το ακαριαίο 17.10.25

Το «επικοινωνιακόν» και το «στιγμιαίον»

Οι ισορροπημένες αντιδράσεις και προσεγγίσεις είναι αγαθό εν ανεπαρκεία, σε όλα —κατά το μάλλον ή ήττον— τα πεδία της ατομικής δραστηριότητας και του κοινωνικού βίου

Eurostat: Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)
Στοιχεία Eurostat 17.10.25

Τρίτη στην ΕΕ η Ελλάδα στη σπατάλη τροφίμων, πάνω από 200 κιλά ανά κάτοικο το 2023 (Γραφήματα)

Πάνω από 58 εκατ. τόνοι τροφικών αποβλήτων κατέληξαν στα σκουπίδια το 2023, το 9% προτού καν καταναλωθούν - Περισσότερα από τα μισά προέρχονται από τα νοικοκυριά, σύμφωνα με τη Eurostat

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026
Music 17.10.25

Melina: Η Ελληνογαλλίδα μουσικός ανάμεσα στους 15 υποψήφιους των Music Moves Europe Awards 2026

Η Ελληνογαλλίδα Melina, βρίσκεται ανάμεσα στους υποψήφιους στα φετινά Music Moves Europe Awards, έναν θεσμό που τιμά τους νέους καλλιτέχνες που διαμορφώνουν τον ήχο της Ευρώπης σήμερα και αύριο.

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση
«Τι συμβαίνει;» 17.10.25

Mην το παίρνετε προσωπικά, απλά σας έκαναν… εργασιακό ghosting – Η τάση που φθείρει την επαγγελματική αυτοπεποίθηση

Το επαγγελματικό ghosting αποτελεί πηγή απογοήτευσης για όσους αναζητούν εργασία και αναμένουν απάντηση ακόμα και όταν δεν πρόκειται να προσληφθούν

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω
Τέμπη 17.10.25

Πλακιάς: Τα παιδιά μας δεν έπεσαν υπέρ πατρίδος, τα σκότωσε η πατρίδα – Αν σβήσουν τα ονόματά τους θα τα ξαναγράψω

Ο Νίκος Πλακιάς απάντησε στις δηλώσεις του Παύλου Μαρινάκη ότι τα ονόματα των 57 θυμάτων των Τεμπών στο Σύνταγμα θα τα σβήσει ο καιρός και του Βασίλη Φεύγα ότι «τα παιδιά δεν έπεσαν για την πατρίδα»

