Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής
Τα Νέα της Αγοράς 16 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Σκουφά 3: Στο ιστορικό κτίριο της Αθήνας η CrediaBank μας συστήνει μία νέα εμπειρία τραπεζικής συναλλαγής

Το κτίριο στη Σκουφά 3 ανοίγει ξανά, φέρνοντας ένα πρωτοποριακό πρότυπο τραπεζικής εμπειρίας, όπου η τεχνολογία και η ανθρώπινη επαφή ενώνονται.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Αλληλεξάρτηση στις σχέσεις ή αλλιώς «κράταμε να σε κρατώ»

Spotlight

Στη μακρινή Αθήνα του 1930, μία πόλη που μεγάλωνε και άλλαζε ραγδαία, η καθημερινότητα είχε τη δική της ξεχωριστή μελωδία. Η Πανεπιστημίου ήταν η «καρδιά» της αστικής ζωής, ενώ οι πρώτες πολυκατοικίες με μοντέρνα, άνετα διαμερίσματα έκαναν την εμφάνισή τους στην πόλη.

Σχεδόν έναν αιώνα αργότερα, ελάχιστα σημεία της πρωτεύουσας κρατούν ζωντανό εκείνο το αποτύπωμα, όπως το εμβληματικό κτίριο της Σκουφά 3, το κόσμημα αρχιτεκτονικής του Κολωνακίου εκεί όπου ο Μιχάλης Τζανετόπουλος, αρτοποιός από τη Σύμη και έμπορος κάρβουνου,  είχε αποφασίσει να χτίσει το νέο του σπίτι και την επαγγελματική του στέγη. Στα χρόνια που ακολούθησαν, το κτίριο μεταμορφώθηκε ακολουθώντας τη μεταμόρφωση της πόλης. Σήμερα, κάτω από το χαρακτηριστικό ημικυκλικό έρκερ που στολίζει την πρόσοψη, στεγάζεται το πρώτο Τραπεζικό Κατάστημα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank, το οποίο σηματοδοτεί μία νέα εποχή, για τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε την εξυπηρέτηση.

Ένα πρωτοποριακό concept με επίκεντρο τον άνθρωπο

Μαζί με τις πόρτες του νέου καταστήματος της CrediaBank, άνοιξε και μία πιο προσβάσιμη, άμεση και ανθρώπινη τραπεζική εμπειρία για όλους.

Μια αναβαθμισμένη εμπειρία, προσβάσιμη, που θέτει σε προτεραιότητα την προσωποποιημένη επαφή με τον πελάτη, συνδυάζοντας την ανθρωποκεντρική προσέγγιση με την προηγμένη τεχνολογική υποστήριξη. Συγκεκριμένα, η τεχνολογία ενισχύει την ανθρώπινη εμπειρία, επιταχύνοντας και απλοποιώντας τις συναλλαγές. Από το καλωσόρισμα του πελάτη στην είσοδο, έως τα σημεία αυτόματης εξυπηρέτησης, κάθε συναλλαγή γίνεται απρόσκοπτα, με τη σιγουριά ότι υπάρχει πάντα ένα στέλεχος της τράπεζας για να υποστηρίξει τον πελάτη.

Οι πόρτες των καταστημάτων είναι ανοικτές χωρίς ραντεβού, τα ταμεία λειτουργούν όλη την ημέρα, εξασφαλίζοντας άμεση εξυπηρέτηση οποιαδήποτε στιγμή, ενώ υπάρχουν χώροι και υποδομές που ικανοποιούν διαφορετικές ανάγκες, όπως σημεία αυτόματης ψηφιακής εξυπηρέτησης και αίθουσες συναντήσεων για συζητήσεις με τους συμβούλους. Επίσης, ο νέος σχεδιασμός των χώρων των ταμειακών συναλλαγών προωθεί την ανθρώπινη επαφή, φέρνοντας προσωπικό και πελάτες στο ίδιο επίπεδο οπτικής επαφής, δημιουργώντας ένα φιλόξενο περιβάλλον συνεργασίας και αλληλεπίδρασης.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε πως βασικός γνώμονας για τον σχεδιασμό των καταστημάτων είναι η προσβασιμότητα. Τα καταστήματα Νέας Εμπειρίας της CrediaBank έχουν σχεδιαστεί σε συνεργασία με εξειδικευμένους συμβούλους, ώστε να εξυπηρετούν και να διευκολύνουν τις συναλλαγές για όλους, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες όρασης, ακοής, κινητικότητας ή αυτισμού, αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες και ειδικές υποδομές.

Κεράσματα και καφές για τους επισκέπτες, χώροι δημιουργικής απασχόλησης για τα παιδιά και σημεία αναμονής για τα κατοικίδια έχουν σχεδιαστεί για την άνεση των επισκεπτών των καταστημάτων.

Το κατάστημα της Σκουφά αποτελεί το πρώτο κατάστημα της CrediaBank στην Αττική που συστήνει στο κοινό τo νέο concept, ενώ θα ακολουθήσουν τα καταστήματα της Πανεπιστημίου και του Χαλανδρίου, καθώς και καταστήματα στην Κρήτη και τη Θεσσαλονίκη, με στόχο το σύνολο των καταστημάτων της Τράπεζας να έχει ανακαινιστεί έως τα τέλη του 2026.

Τα Νέα της Αγοράς
