Στον Ολυμπιακό η Κατσάνου

Η ποδοσφαιρική ομάδα Γυναικών του Ολυμπιακού προχώρησε σε μια σημαντική μεταγραφή, καθώς ανακοίνωσε την απόκτηση της Ελπίδας Κατσάνου, η οποία ενισχύει σημαντικά το ρόστερ των «ερυθρόλευκων»

Η 23χρονη μεσοεπιθετικός αγωνιζόταν την περσινή σεζόν στην Καστοριά, ενώ κατέχει στο παλμαρέ της τρία πρωταθλήματα, ένα Κύπελλο Ελλάδος με τον ΠΑΟΚ, έχοντας καταγράψει και τρεις συμμετοχές στο γυναικείο Champions League.

Η Κατσάνου προσθέτει με το ταλέντο της, την ταχύτητα και τη δημιουργικότητά της, χαρακτηριστικά απαραίτητα για την πορεία της ομάδας στο παρόν αλλά και το μέλλον της.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Ελπίδα Κατσάνου. Η 23χρονη μεσοεπιθετικός (ημ. γέννησης 1/3/2002, 1,70μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας ποδοσφαίρου Γυναικών του συλλόγου.

Την περσινή σεζόν, η Ελπίδα Κατσάνου αγωνίστηκε στην Καστοριά, ενώ την τριετία 2021-24, κατέκτησε τρία πρωταθλήματα και ένα Κύπελλο με τον ΠΑΟΚ, μετρώντας και τρεις συμμετοχές στο Champions League.

Η δήλωση της Ελπίδας Κατσάνου: «Είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά για εμένα, να ανήκω πλέον στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Ευχαριστώ θερμά τον σύλλογο για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. Θα δώσω τον καλύτερο μου εαυτό, για να σταθώ αντάξια των απαιτήσεων και της ιστορίας αυτής ομάδας. Εύχομαι μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες και υγεία».

Προηγούμενες ομάδες:

2014-15 ΑΟ Άρτας

2016-19 Κεραυνός Θεσπρωτικού

2021 Γιάννινα ΓΠΟ

2021-24 ΠΑΟΚ

2024-25 Καστοριά

2025 Αχαρναϊκός»