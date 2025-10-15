Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αναλαμβάνει νέο και πιο πολύπλευρο ρόλο για να στηρίξει Αθλητές και Ομοσπονδίες

Συνάντηση για το παρόν και το μέλλον του ελληνικού αθλητισμού, είχε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος και ο Γενικός Γραμματέας Στέφανος Χανδακάς, με τους εκπροσώπους των Ομοσπονδιών των Ολυμπιακών Αθλημάτων και στην οποία ο κ. Κούβελος προχώρησε σε σημαντικές ανακοινώσεις.

Η συνάντηση έγινε στην έδρα της ΕΟΕ, στο πλαίσιο της εκπεφρασμένης πρόθεσης της νέας διοίκησης για αναβάθμιση του ρόλου των Αθλητικών Ομοσπονδιών που αποτελούν τον βασικό πυλώνα καλλιέργειας και στήριξης του ελληνικού αθλητισμού.

Η κάθε Ομοσπονδία από τις 29 που έδωσαν το «παρών», εξέθεσε τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και κατέθεσε προτάσεις, ενώ όλοι οι εκπρόσωποι αναφέρθηκαν στη σπουδαία στήριξη που έχουν από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, σε οικονομικό και υλικοτεχνικό επίπεδο, τονίζοντας ότι ουσιαστικά καλύπτει – χωρίς να είναι ο ρόλος της – τις αδυναμίες και τις ελλείψεις του Κράτους.

Ο Πρόεδρος της ΕΟΕ Ισίδωρος Κούβελος στο κλείσιμο της πολύωρης συνάντησης επισήμανε χαρακτηριστικά: «Σας ευχαριστούμε που ήρθατε και για όλες τις προτάσεις που καταθέσατε, τις οποίες θα μεταφέρουμε στην Πολιτεία. Επειδή ακούγονται διάφορα θέλω να διευκρινίσω ότι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή δεν είναι εναντίον κανενός. Αυτό που κάνει είναι να ζητάει την γνώμη των Ομοσπονδιών και να προτείνει, ώστε να γίνεται το σωστό. Αυτό που κάνουμε δεν είναι αντιπολίτευση σε καμία κυβέρνηση. Κάνουμε θετικές προτάσεις για να βοηθήσουμε τον αθλητισμό, γιατί εσείς είστε οι άνθρωποι του αθλητισμού, εσείς γνωρίζετε τα προβλήματα, εσείς έχετε τη γνώση. Και έχουν υποχρέωση να μας ακούν. Προτάσεις κάνουμε, δεν πάμε εναντίον κανενός. Όταν υπάρχει μία πρόταση σωστή και λες ότι αυτό πρέπει να γίνει για το καλό του αθλητισμού, είναι πόλεμος; Εμείς καταθέτουμε προτάσεις και ζητάμε να ακούγεται η γνώμη μας, όταν νομοθετούν.»

Επίσης ο κ. Κούβελος ανακοίνωσε και τις αλλαγές στον κανονισμό της ΕΟΕ προκειμένου να είναι σε θέση να στηρίζει πολύπλευρα το οικοδόμημα του ελληνικού αθλητισμού. «Yπογράψαμε με τη ΔΕΗ ως Platinum Χορηγό και επειδή έρχονται και άλλοι χορηγοί, θα αλλάξουμε τον κανονισμό ώστε να μπορεί η ΕΟΕ να στηρίξει διάφορους άλλους τομείς και όχι μόνο την Ολυμπιακή Προετοιμασία όπως συνέβαινε έως τώρα. Αναφέρω χαρακτηριστικά: Επιβράβευση αθλητών για τις επιτυχίες τους. Στήριξη των αθλητών στο δρόμο προς τους Ολυμπιακούς Αγώνες απευθείας από την ΕΟΕ βάσει διαδικασιών. Στήριξη Ομοσπονδιών όχι μόνο για την Ολυμπιακή Προετοιμασία αλλά και για καινοτόμες ή άλλες δράσεις. Προμήθεια για αγορά υλικών και εξοπλισμού και ήδη είμαστε σε επαφή με τις Ομοσπονδίες της κωπηλασίας και της ιστιοπλοΐας για αγορά σκαφών. Έξοδα αποστολής σκαφών και εξοπλισμού στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Έξοδα επισκευής εγκαταστάσεων και συντήρησης εγκαταστάσεων, καθώς δεν γίνεται να μένουν εγκαταλειμμένες οι εγκαταστάσεις και να μην λειτουργούν.»

Ο κ. Χανδακάς «Αυτό που ξεκίνησε σήμερα από εδώ, μας δίνει τη δύναμη να συνεχίσουμε στο βασικό όραμα που είχαμε από την αρχή, να βοηθήσουμε τις Ομοσπονδίες. Οσο η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή αξιοποιεί το όνομα της και τη δύναμη της στο αθλητικό κίνημα θα μπορεί να αξιοποιεί τα χρήματα που συγκεντρώνει, όχι μόνο για την Ολυμπιακή προετοιμασία. Πλέον από τη στιγμή που θα έχουμε τη δυνατότητα θα ασχοληθούμε και με άλλα πράγματα, όπως εξοπλισμός, εγκαταστάσεις, ανάπτυξη και αναγκαστικά θα υποκαταστήσουμε την Πολιτεία καθώς σε κάποια θέματα αδυνατεί. Σε άλλα που δεν αδυνατεί και ζητάει τη γνώμη μας, θα προσπαθήσουμε να λειτουργήσουμε συνεργατικά όπως έγινε και στο θέμα των χρεώσεων των εγκαταστάσεων για τις Εθνικές ομάδες αλλά και να προτείνουμε πράγματα που οι Ομοσπονδίες γνωρίζουν καλύτερα από τους εκάστοτε συμβούλους του εκάστοτε Υπουργού. Το λέω αυτό γιατί ο διαχρονικός φορέας του αθλητισμού στην Ελλάδα είναι η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ενώ το Υπουργείο είναι ένας κρατικός φορέας που αλλάζει συνεχώς Υπουργούς και συμβούλους. Εμείς θα φροντίσουμε για τη μακροχρόνια ανάπτυξη του αθλητισμού και η υπόσχεση μας από τη σημερινή συνάντηση είναι ότι δεν θα μείνουμε στα λόγια.»

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή μέσω των επιτροπών και τον οργάνων της θα μελετήσει όλα τα θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση και σε νέα συγκέντρωση θα απαντήσει στις Ομοσπονδίες και μαζί τους θα χαράξει την πολιτική στον αθλητισμό.