Μέσω Linkedin έτοιμος για την Primera

Μερικές φορές, οι πιο απίθανες ιστορίες γράφονται εκεί όπου κανείς δεν το περιμένει – ακόμη και στον κόσμο του επαγγελματικού ποδοσφαίρου. Ο Βίκτορ Άσναρ, ο τερματοφύλακας που έγινε το νέο πρόσωπο-σύμβολο του Κάδιθ, δεν υπέγραψε το πρώτο του συμβόλαιο μέσα από κάποιον μάνατζερ ή παραδοσιακό δίκτυο ποδοσφαίρου. Το έκανε μέσα από το LinkedIn, τη γνωστή πλατφόρμα επαγγελματικής δικτύωσης, με μια ιστορία που μοιάζει περισσότερο με σενάριο παρά με πραγματικότητα.

Όλα ξεκίνησαν στη Βραζιλία, όταν ο νεαρός τερματοφύλακας βρισκόταν σε καραντίνα, έχοντας μόλις διαγνωστεί θετικός μέσα στην κρίση του κορονοϊού. Μέσα στην απομόνωση, με το μέλλον του να φαίνεται αβέβαιο, ο πατέρας του αποφάσισε να πάρει πρωτοβουλία. Δημιούργησε ένα προφίλ στο LinkedIn, ανέβασε βίντεο με τις καλύτερες αποκρούσεις του γιου του και άρχισε να τα στέλνει μαζικά σε ομάδες της Ισπανίας και της Πορτογαλίας. «Ήμουν άρρωστος στο σπίτι και ξαφνικά μου ήρθε ένα μήνυμα με πρόταση συμβολαίου», θυμάται χαμογελώντας ο Άσναρ, μιλώντας στο Radio MARCA Cádiz.

Η ιστορία του ταξίδεψε γρήγορα στα ισπανικά ΜΜΕ, όχι μόνο επειδή μοιάζει βγαλμένη από ταινία, αλλά κι επειδή ο ίδιος ο παίκτης κατάφερε να μετατρέψει μια δύσκολη συγκυρία σε ευκαιρία ζωής.

Η ισπανική Κάδιθ, καθοδηγούμενος από τον πρόεδρό του Μανουέλ Βισκαΐνο, τόλμησε να εμπιστευθεί έναν άγνωστο Βραζιλιάνο τερματοφύλακα που “ανακαλύφθηκε” μέσω κοινωνικού δικτύου – και η απόφαση αυτή αποδείχθηκε χρυσή. Ο Άσναρ έχει πλέον καθιερωθεί κάτω από τα δοκάρια της ανδαλουσιανής ομάδας, η οποία – με τεχνικό διευθυντή τον παλιό άσο της ΑΕΚ Χουάν Κάλα- φιγουράρει στην κορυφή της βαθμολογίας στη Β’ Ισπανίας.

Σήμερα, στη μικρή αλλά παθιασμένη πόλη του Κάδιθ, ο νεαρός Βραζιλιάνος δεν είναι απλώς ένας καλός πορτιέρο, αλλά το σύμβολο της τύχης και της επιμονής. Η πορεία του υπενθυμίζει ότι το ταλέντο μπορεί να βρει τον δρόμο του ακόμη και μέσα από τις πιο απρόσμενες πλατφόρμες, εκεί όπου τα όνειρα συναντούν την ευκαιρία, με ένα απλό κλικ.

Το LinkedIn είναι η μεγαλύτερη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης επαγγελματικού προσανατολισμού το 2025. Λειτουργεί ως ψηφιακός χώρος όπου κάθε χρήστης δημιουργεί ένα επαγγελματικό προφίλ παρουσιάζοντας τις δεξιότητες, την εργασιακή εμπειρία και τις φιλοδοξίες του. Μέσω του LinkedIn, οι χρήστες μπορούν να συνδεθούν με άλλους επαγγελματίες, να ανακαλύψουν ευκαιρίες απασχόλησης, να μοιραστούν και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με κλάδους, να προωθήσουν το προσωπικό ή εταιρικό τους brand και να συμμετέχουν σε επαγγελματικές συζητήσεις.

Η λειτουργία περιλαμβάνει τη δυνατότητα δημοσίευσης περιεχομένου όπως άρθρα, βίντεο και αναρτήσεις, με έμφαση στην παροχή γνώσης και την αλληλεπίδραση μέσω σχολίων και ανταλλαγής απόψεων. Σημαντικό εργαλείο είναι η δικτύωση με βάση το κοινό-στόχο, τη βελτιστοποίηση των προφίλ με σωστές λέξεις-κλειδιά και τη συστηματική παρουσία που βοηθά στην αύξηση της απήχησης. Επιπλέον, το LinkedIn χρησιμοποιείται και για την αναζήτηση εργασίας, όπου οι χρήστες μπορούν να αποστείλουν μήνυμα ενδιαφέροντος ή να ενημερώσουν ιδιωτικά ή δημόσια ότι αναζητούν νέα επαγγελματική ευκαιρία