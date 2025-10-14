Πρεμιέρα στο Champions League για τον Ολυμπιακό, με αντίπαλο τη Μλάντοστ

Στη «μάχη» της Ευρώπης ρίχνεται, την Τρίτη (14/10, 19:00 – ΕΡΤ 2) ο Ολυμπιακός. Η ομάδα πόλο αντρών των «ερυθρόλευκων» υποδέχεται στο Παπαστράτειο κολυμβητήριο την ισχυρή Μλάντοστ, για την πρώτη αγωνιστική της φάσης των ομίλων του νέου Champions League που θα ολοκληρωθεί τον προσεχή Ιούνιο (11-13/6) με το Final-4 της Μάλτας.

Στη διοργάνωση αγωνίζονται 16 ομάδες χωρισμένες σε 4 ομίλους, από τους οποίους προκρίνονται στα προημιτελικά οι δύο πρώτοι. Στη φάση των «8», θα δημιουργηθούν δύο όμιλοι των τεσσάρων κι έπειτα από μια νέα διαδικασία έξι αγωνιστικών, στις 20 Μαΐου θα προκύψουν οι ομάδες που θα ταξιδέψουν για την τελική φάση στην Γκζίρα της Μάλτας.

Ο Ολυμπιακός, με τον Κροάτη, Έλβις Φάτοβιτς, φέτος στον πάγκο του, μετέχει στο πρώτο γκρουπ, με αντιπάλους την πάντα ισχυρή Μλάντοστ, τη νέα πρωταθλήτρια Σερβίας, Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς και μια παραδοσιακή δύναμη του ευρωπαϊκού πόλο, την ουγγρική Βάσας.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής:

Τρίτη 14/10

Α’ Όμιλος

Ολυμπιακός – Μλάντοστ Ζάγκρεμπ (14/10, 19:00)

Ραντνίτσκι Κραγκούγεβατς – Βάσας (14/10, 21:30)

Β’ Όμιλος

Γιαντράν Χέρστεγκ Νόβι – Γιαντράν Σπλιτ (14/10, 19:30)

Νόβι Μπέογκραντ – Προ Ρέκο (15/10, 21:30)

Γ’ Όμιλος

Φερεντσβάρος – Οραντέα (15/10, 19:30)

Πρίμορατς Κότορ – Μπρέσια (15/10, 21:30)

Δ’ Όμιλος

Μαρσέιγ – Ανόβερο (14/10, 21:30)

Σαμπαντέλ-Μπαρτσελονέτα (15/10, 21:30)

Φάτοβιτς: «Εχω εμπιστοσύνη στη δύναμή μας»

Δηλώσεις ενόψει της σημερινής ευρωπαϊκής πρεμιέρας του Ολυμπιακού έκανε ο Ελβις Φάτοβιτς. Αναλυτικότερα: «Περιμένουμε ένα πραγματικά δύσκολο ματς απέναντι σε έναν σπουδαίο αντίπαλο, που διαθέτει 10 παίκτες από την Εθνική Κροατίας και μερικά πολύ ταλαντούχα νεαρά παιδιά. Είναι αλήθεια, ότι είχαν μια εξαιρετική πορεία στα προκριματικά.

Η βασική δύναμη της ομάδας τους βρίσκεται στους τρεις εξαιρετικούς φουνταριστούς τους. Ο ένας είναι πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, ο Λόντσαρ, ενώ οι άλλοι δύο είναι ο Βρλίτς και ο νεαρός Τοντσίνιτς. Διαθέτουν επίσης μερικούς πολύ καλούς σουτέρ, όπως ο Μπούκιτς και ο Χάρκοβ, αμφότεροι αριστερόχειρες. Είναι μια ομάδα που συνδυάζει εμπειρία και νιάτα, δύναμη και ταχύτητα. Περιμένω ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.

Αυτή την περίοδο της σεζόν, όπως όλες οι ομάδες στην Ευρώπη, δεν γνωρίζουμε ακόμη ακριβώς πού βρισκόμαστε. Είναι αρχή της χρονιάς, έχουμε κάνει πολύ σκληρές προπονήσεις με την Προ Ρέκο, ίσως πιο απαιτητικές από τα δύο ματς πρωταθλήματος μέχρι τώρα, αλλά το ίδιο ισχύει και για τη Μλάντοστ. Περιμένω έναν καλό Ολυμπιακό. Θέλουμε να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην άμυνα, γιατί πιστεύω πως διαθέτουμε πολλές λύσεις στην επίθεση. Σίγουρα, έχω εμπιστοσύνη στη δύναμή μας, αλλά πρέπει να το αποδείξουμε μέσα στο νερό».