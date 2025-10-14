sports betsson
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
in
Ποδοσφαιριστής συνελήφθη μέσα στο γήπεδο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα
Ποδόσφαιρο 14 Οκτωβρίου 2025

Ποδοσφαιριστής συνελήφθη μέσα στο γήπεδο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα

Λίγο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα για τα προκριματικά του Μουντιάλ, παίκτης των φιλοξενούμενων συνελήφθη μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.

Σύνταξη
Spotlight

Η Κόστα Ρίκα νίκησε 4-1 της Νικαράγουας στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ωστόσο το ματς σημαδεύτηκε από ένα, αν όχι πρωτοφανές, τότε σίγουρα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό.

Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νικαράγουας, ένας ποδοσφαιριστής της Εθνικής συνελήφθη λίγο πριν τη σέντρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αστυνομία εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και συνέλαβε ποδοσφαιριστή για τη διατροφή του παιδιού του, με το περιστατικό να δημιουργεί μεγάλη ένταση στις τάξεις της ομάδας. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι αρχές της Κόστα Ρίκα γνώριζαν ότι η αποστολή της Νικαράγουας βρίσκονταν στη χώρα από το Σάββατο (11/10) και ήξεραν ακριβώς τις θέσεις των παικτών της.

Η σχετική ανακοίνωση

Ο παίκτης που συνελήφθη τελικά έπαιξε κανονικά μιας και πλήρωσε το ποσό της διατροφής, αλλά η ταυτότητά του δεν έγινε ποτέ γνωστή.

YouTube thumbnail

Headlines:
Business
ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

ΔΕΗ: Στις αγορές με πράσινο ομόλογο 775 εκατ. ευρώ

Τράπεζες
Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Άλλη προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση

Παύλος Μυλωνάς (ΕΤΕ): Άλλη προσέγγιση για την πράσινη μετάβαση

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή τους – Πότε εκπνέει η προθεσμία
Πλατφόρμα MyCar 14.10.25

Αντίστροφη μέτρηση για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας 2026 - Προθεσμία και πρόστιμα

Δεν αναμένεται να δοθεί κάποια παράταση για τα τέλη κυκλοφορίας, καθώς από πέρυσι ισχύει το νέο σύστημα των κλιμακωτών προστίμων στην περίπτωση εκπρόθεσμης καταβολής

Σύνταξη
Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;
Αφαιρώντας τα αγκάθια 14.10.25

Τραμπ ο «ειρηνοποιός»: Μετά τη Γάζα, ακολουθεί η Ουκρανία;

Αμερικανός αναλυτής εκτιμά πως ο Τραμπ αυτή τη στιγμή είναι ο μοναδικός που μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία, θεωρώντας τον Πούτιν πιο «μετριοπαθή» από όσο δείχνει.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Γάζα: Η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» βρίσκει τους Παλαιστίνιους χωρίς στέγη και τροφή
Αγωνία 14.10.25

Χωρίς τροφή και στέγη η «αυγή της νέας Μέσης Ανατολής» στη Γάζα - Καταγγελίες για βασανιστήρια στις ισραηλινές φυλακές

Η Γάζα δεν βομβαρδίζεται αλλά ακόμα αγωνιά για τροφή και ανθρωπιστική βοήθεια - Πείνα και κακομεταχείριση στις ισραηλινές φυλακές καταγγέλλουν οι απελευθερωμένοι Παλαιστίνιοι

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα
Media 14.10.25

HOTΕΛ ΕΛVIRA: Η υγεία πάνω απ’ όλα

Η νέα κωμική σειρά HOTΕΛ ΕΛVIRA επιστρέφει με ατελείωτα ευτράπελα. Όλα όσα θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο, στις 21.00, στο MEGA.

Σύνταξη
Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

Βουλή: Πυρ ομαδόν της αντιπολίτευσης για το 13ωρο – «Αποσύρετε το νομοσχέδιο της μισθωτής σκλαβιάς»

Η συζήτηση του νομοσχεδίου του υπουργείου Εργασίας εν μέσω κινητοποιήσεων, ξεκίνησε στην Ολομέλεια της Βουλής με τα κόμματα να εξαπολύουν σφοδρή επίθεση στην υπουργό, ζητώντας την απόσυρσή του.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Γερμανία: «Δώρο» έως και 2.000 ευρώ σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου
Από 1ης Ιανουαρίου 14.10.25

Ποια χώρα δίνει «δώρο» σε όσους παρατείνουν τη συνταξιοδότησή τους πέραν του ορίου

Το ποσό θα αφορά σε μηνιαίο αφορολόγητο και θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2026 - Η κυβέρνηση στη Γερμανία προσπαθεί να αντιμετωπίσει τις σοβαρές ελλείψεις σε εργατικό δυναμικό

Σύνταξη
Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος
Music 14.10.25

Ρόνι Γουντ: Στον «πάγο» το πολυαναμενόμενο άλμπουμ των Faces – Ποιος ο λόγος

«Όταν καταφέρουμε να ξαναβρεθούμε στο στούντιο, θα ολοκληρώσουμε αυτά τα κομμάτια. Έχουμε ήδη ένα αρκετά δυνατό υλικό», είπε ο Ρόνι Γουντ σε πρόσφατη συνέντευξή του για το νέο άλμπουμ

Σύνταξη
«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ
Ανοιχτό μικρόφωνο 14.10.25

«Θα του πω να καλέσει»: Ο πρόεδρος της Ινδονησίας ρώτησε τον Τραμπ αν μπορεί να συναντηθεί με τον γιο του, Έρικ

Δεν ήταν σαφές από το ηχητικό αν οι δύο άνδρες αναφέρονταν στην Trump Organization ή σε κάποια επιχειρηματική συμφωνία που εμπλέκει τον πρόεδρο ή την οικογένειά του.

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση – Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος
Οικονομικές Ειδήσεις 14.10.25

Ξεκινά την Τετάρτη η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης - Τι αλλάζει φέτος στη διαδικασία χορήγησης επιδόματος

Η πλατφόρμα στην οποία θα δηλώνονται αυτόματα οι αγορές που αφορούν σε πετρέλαιο θέρμανσης - Οδηγίες προς πρατηριούχους και καταναλωτές από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων

Σύνταξη
«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό
Μυστήριο 14.10.25

«Μακάρι να μου το έλεγες 48 ώρες νωρίτερα»: Η αινιγματική ατάκα της Κέιτι Πέρι για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό

Η pop star Κέιτι Πέρι βρέθηκε το βράδυ της Δευτέρας στη σκηνή του O2 στο Λονδίνο για μια συναυλία και ήταν όλο υπονοούμενα για τη σχέση της με τον Τζάστιν Τριντό.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
