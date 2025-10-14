Ποδοσφαιριστής συνελήφθη μέσα στο γήπεδο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα
Λίγο πριν το Κόστα Ρίκα – Νικαράγουα για τα προκριματικά του Μουντιάλ, παίκτης των φιλοξενούμενων συνελήφθη μέσα από τον αγωνιστικό χώρο.
Η Κόστα Ρίκα νίκησε 4-1 της Νικαράγουας στο πλαίσιο της προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, ωστόσο το ματς σημαδεύτηκε από ένα, αν όχι πρωτοφανές, τότε σίγουρα εξαιρετικά σπάνιο περιστατικό.
Συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Νικαράγουας, ένας ποδοσφαιριστής της Εθνικής συνελήφθη λίγο πριν τη σέντρα. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Αστυνομία εισέβαλε στον αγωνιστικό χώρο και συνέλαβε ποδοσφαιριστή για τη διατροφή του παιδιού του, με το περιστατικό να δημιουργεί μεγάλη ένταση στις τάξεις της ομάδας. Επιπλέον, τονίζεται ότι οι αρχές της Κόστα Ρίκα γνώριζαν ότι η αποστολή της Νικαράγουας βρίσκονταν στη χώρα από το Σάββατο (11/10) και ήξεραν ακριβώς τις θέσεις των παικτών της.
Η σχετική ανακοίνωση
⚽🇳🇮 La Federación Nicaragüense de Fútbol (FENIFUT) emitió un comunicado oficial en protesta ante #CostaRica, luego de que la Fuerza Pública costarricense intentara detener a Byron Bonilla minutos antes del inicio del partido por una demanda de pensión alimenticia. El organismo… pic.twitter.com/re3ZcIJAP6
— Despacho 505 Nicaragua (@despacho505) October 14, 2025
Ο παίκτης που συνελήφθη τελικά έπαιξε κανονικά μιας και πλήρωσε το ποσό της διατροφής, αλλά η ταυτότητά του δεν έγινε ποτέ γνωστή.
