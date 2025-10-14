Ο Φάμπιο Καπέλο βγάζει το καπέλο του για τον Εσπόζιτο

Ο Φάμπιο Καπέλο έχει αποσυρθεί από το 2018 από τους πάγκους, όμως παρακολουθεί τα πάντα στο ποδόσφαιρο και ειδικά στο ιταλικό. Άλλωστε, εργάζεται ως σχολιαστής στο Sky News. «Δεν θα σε αφήσω να ολοκληρώσεις την ερώτηση», ήταν η αντίδρασή του σε συζήτηση που είχε με δημοσιογράφο της La Gazzetta dello Sport με θέμα την Ιντερ.

Ο Φάμπιο Καπέλο άρπαξε την ευκαιρία να βγάλει το καπέλο του και να… υποκλιθεί στην ποδοσφαιρική αξία του 20χρονου επιθετικού Πίο Εσπόζιτο. «Θα μπω κατευθείαν στο θέμα: ο Πίο Εσπόζιτο είναι εθνικός θησαυρός και κάποιος που η Ίντερ πρέπει να προσέξει και να κρατήσει», είπε ο πρώην θρύλος των πάγκων.

Στη συνέχεια ανέλυσε τις ποδοσφαιρικές ικανότητες του 20χρονου αστεριού της Ιντερ: «Απλώς παρακολουθήστε τον να παίζει και είναι ξεκάθαρο: βλέπει το παιχνίδι, κινείται όμορφα, έχει τις ικανότητες ενός πραγματικού κεντρικού επιθετικού. Ίσως είναι ακόμα λίγο υπερβολικά ανιδιοτελής, αλλά έχει άφθονο χρόνο να βελτιωθεί».

Ο Καπέλο είπε κι άλλα: «Ο Εσπόζιτο θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα δυνατά σημεία της Ίντερ τώρα και στο μέλλον».

Επίσης, ο Καπέλο συμβούλεψε, αν θέλετε εξέφρασε την άποψη, ο τεχνικός της Ιντερ Κρίστιαν Κίβου να τον ξεκινήσει «μαζί με το Λαουτάρο» στο εκτός έδρας ντέρμπι του Σαββάτου (18/10) με την Ρόμα.

Ο Εσπόζιτο σε 4 φετινές συμμετοχές στη Serie A (= 154’) έχει πετύχει ένα γκολ, ενώ έπαιξε και 113’ σε δυο ματς στο Champions League. Στο πρωτάθλημα ήταν βασικός μόνο με τη Σασουόλο, ενώ έμεινε στον πάγκο στο παιχνίδι με τη Γιουβέντους. Ο 20χρονος επιθετικός σκόραρε στο εκτός έδρας παιχνίδι της Ιντερ με την Κάλιαρι (2-0). Παίρνει τις ευκαιρίες του στους «νερατζούρι» και όλα δείχνουν ότι θα ανεβαίνει.