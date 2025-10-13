sports betsson
Δευτέρα 13 Οκτωβρίου 2025
Το σχέδιο σωτηρίας της Λεβάντε για να αποφύγει τη χρεοκοπία
Το σχέδιο σωτηρίας της Λεβάντε για να αποφύγει τη χρεοκοπία

Πωλήσεις παικτών και του γυναικείου τμήματος στο επίκεντρο της αναδιάρθρωσης στη Λεβάντε

Η Λεβάντε παρουσίασε στο Πρωτοδικείο Εμπορικών Υποθέσεων της Βαλένθια το πολυαναμενόμενο σχέδιο διάσωσης που στοχεύει να αποτρέψει την είσοδο του συλλόγου σε καθεστώς πτώχευσης. Το πλάνο, που φέρει την υπογραφή του προέδρου Χοσέ Ντανβίλα, στηρίζεται στη γενναία μείωση χρέους μέσω πωλήσεων ποδοσφαιριστών και στη συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων όπως τα Edmond de Rothschild (EdR) και Fasanara-Tifosy.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, η διοίκηση θεωρεί τις μεταγραφές «την κύρια στρατηγική για την επιτάχυνση της απομείωσης του χρέους», χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ακόμη ποιοι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν. Η εκτίμηση της Transfermarkt δείχνει ότι η αξία των 17 παικτών που ανήκουν στον σύλλογο έχει αυξηθεί από 35,6 εκατ. σε 64,3 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο πώλησης.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών επεκτείνεται έως το 2027 ή το 2028, σε συνάρτηση με τις μεταγραφικές περιόδους. Παράλληλα, προβλέπεται ένας μηχανισμός «special cash sweep», με βάση τον οποίο κάθε έσοδο από πώληση ποδοσφαιριστών θα διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στους βασικούς πιστωτές EdR και Fasanara-Tifosy. Οι δύο αυτοί δανειστές έχουν ήδη εγκρίνει το σχέδιο, ενώ ως ανεξάρτητος ελεγκτής έχει οριστεί η εταιρεία «Leopoldo Pons», που διαπιστώνει ότι τα δάνειά τους καλύπτονται επαρκώς από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το πλάνο, που έχει νομική υποστήριξη από το γραφείο Borso Legal, προβλέπει διαφοροποιημένες λύσεις και για άλλους πιστωτές όπως η γερμανική τράπεζα OLB. Εκεί προσφέρεται είτε καθυστερημένη αποπληρωμή μέχρι το 2035 χωρίς μείωση του ποσού, είτε μετατροπή του χρέους σε μετοχές της θυγατρικής Levante Nuevos Desarrollos SLU.

Η πώληση του γυναικείου τμήματος της Λεβάντε

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του σχεδίου είναι η πρόβλεψη πώλησης της ιστορικής γυναικείας ομάδας του συλλόγου, τετράκις πρωταθλήτριας και έξο φορέα κατόχου του Κυπέλλου Ισπανίας. Η Λεβάντε εκτιμά ότι από τη συναλλαγή θα αντλήσει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τα 4 εξ αυτών μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη κατηγορία.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη περάσει σε στάδιο due diligence με επενδυτή του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, αν και ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ο όμιλος Sphera Partners και η Κορεατοαμερικανίδα επιχειρηματίας Michelle Kang, ιδιοκτήτρια του γυναικείου Ολυμπίκ Λυών και συλλόγων στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τάση ιδιωτικοποίησης των γυναικείων τμημάτων δεν είναι μοναδική για την Ισπανία. Παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει φέτος από Τσέλσι και Έβερτον στη Βρετανία, ενώ πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η πώληση της Μονπελιέ σε επενδυτικό όμιλο που επιδιώκει να αποκτήσει ομάδες σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες.

Για τη Λεβάντε, ωστόσο, η πώληση αυτή και το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επιλογή — είναι η τελευταία ευκαιρία αποφυγής του οικονομικού αφανισμού και η μόνη οδός προς την επιβίωση ενός συλλόγου με βαθιές ρίζες στο ισπανικό ποδόσφαιρο.

Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»
Γιοβάνοβιτς: «Κάναμε μεγάλη προσπάθεια αλλά αποτύχαμε»

Περήφανος για την προσπάθεια που έκαναν οι παίκτες του σε αυτή την προκριματική διαδικασία δήλωσε ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς, ωστόσο ο προπονητής της Εθνικής παραδέχθηκε ότι η γαλανόλευκη απέτυχε, χαλώντας μέσα σε ένα μήνα την εικόνα της.

Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»
Μπακασέτας: «Αποτύχαμε, αλλά ο δυνατός αντιδρά…»

Σίγουρος πως αργά ή γρήγορα θα έρθουν και τα επιθυμητά αποτελέσματα για την Εθνική ομάδα, δήλωσε ο αρχηγός της, Τάσος Μπακασέτας, μετά την ήττα στη Δανία και τον αποκλεισμό από τα τελικά του Μουντιάλ.

Προκριματικά Μουντιάλ 2026: Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία – «Ζωντανή» η Ρουμανία, για πρωτιά η Πολωνία
Αγκαλιά με την πρόκριση η Κροατία - «Ζωντανή» η Ρουμανία, ελπίζει για πρωτιά η Πολωνία

Σημαντικές νίκες στα προκριματικά του Μουντιάλ 2026 πέτυχαν Ρουμανία, Πολωνία και η Κροατία, με την τελευταία επί της ουσίας να έχει «αγκαλιάσει» την πρόκριση στην τελική φάση της διοργάνωσης.

Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα
Ήταν ένα «σκληρό» μάθημα

Τα λάθη και στην Κοπεγχάγη ήταν πολλά και σε τέτοιο επίπεδο… πληρώνονται

Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)
Δανία – Ελλάδα 3-1: Ήττα και… αντίο Μουντιάλ για την Εθνική (vids)

Η Εθνική μας ομάδα προσπάθησε όσο μπορούσε όμως δεν έκανε την υπέρβαση στην Κοπεγχάγη, γνωρίζοντας την ήττα (3-1) από τη Δανία, αποτέλεσμα που την αφήνει εκτός τελικής φάσης του Μουντιάλ.

Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου
Ζαχαριάδης: Τοξικός και ακροδεξιός λόγος Μητσοτάκη, δίνει εξετάσεις στη Λατινοπούλου

«Το Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη είναι ιερό για να το εμπλέκει ο κ. Μητσοτάκης στον μικροπολιτικό του σχεδιασμό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Κώστας Ζαχαριάδης

Η ζωή σε… fast forward
Η ζωή σε… fast forward

Η προσθήκη του Γουόρντ δίνει ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα στην επίθεση του Ολυμπιακού και ο Αμερικανός «σάλπισε» την αντεπίθεση των πειραιωτών στο τρίτο δεκάλεπτο

Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε
Τσουκαλάς: Στην υπόθεση Ρούτσι, ο Μητσοτάκης ταυτίστηκε με Γεωργιάδη και Φλωρίδη και δεν του βγήκε

«Πιθανόν τον κ. Μητσοτάκη να τον ενόχλησε πολύ η απεργία πείνας του κ. Ρούτσι αλλά ακόμη περισσότερο η τελική έκβαση», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας
Πορτρέτα εργαζομένων στο σεξ λίγο πριν την ερωτική επαφή – Το τελετουργικό της προετοιμασίας

Ο Vincent Wechselberger ταξίδεψε από το Βερολίνο μέχρι το Λονδίνο, τη Νέα Υόρκη και την Πόλη του Μεξικού, για να φωτογραφίσει ανθρώπους που εργάζονται στο σεξ - οι οποίοι, ελπίζουν, πενθούν, υπάρχουν.

«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο
«Την είχα προειδοποιήσει πού έμπλεκε» λέει η πρώην σύζυγος του 43χρονου που κάρφωσε με πιρούνι την έγκυο

Η γυναίκα περιγράφει πως δεν ήθελε να έχει καμία σχέση με τον 43χρονο άνδρα, όπως φυσικά και η κόρη τους που σήμερα είναι 17 ετών και η οποία έχει περάσει τα πάνδεινα στα χέρια του πατέρα της.

Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα
Super League: Μάθημα για την ψυχική προετοιμασία στο σεμινάριο των διαιτητών – Ολο το πρόγραμμα

Το σεμινάριο των διαιτητών και των βοηθών της Super League θα γίνει στη Θεσσαλονίκη το διάστημα 15-17 Οκτωβρίου. Εκτός από τα μαθήματα περιλαμβάνει και ατομικές συναντήσεις

Θεσσαλονίκη: Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.
Προσήχθη και ομολόγησε ο 37χρονος οδηγός ταξί που παρέσυρε αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ.

Το πρωί της Δευτέρας οι αστυνομικοί της Τροχαίας στη Θεσσαλονίκη εντόπισαν τον 37χρονο, έχοντας αξιοποιήσει βιντεοληπτικό υλικό και βλέποντας τις πινακίδες του αυτοκινήτου

Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά
Εκδήλωση τιμής στον Αρχιστράτηγο Γεώργιο Καραϊσκάκη στο Νέο Φάληρο υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά

Η εκδήλωση τελέστηκε υπό την αιγίδα του Δήμου Πειραιά και διοργανώθηκε με πρωτοβουλία των Συλλόγων των Απανταχού εκ του Νομού Καρδίτσας καταγομένων, καθώς και του Συλλόγου Μαυρομματιανών Καρδίτσας «Ο Καραϊσκάκης».

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911
Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον – H ανατριχιαστική κλήση στο 911

Οι τελευταίες στιγμές της Νταϊάν Κίτον καταγράφηκαν σε μια κλήση στο 911, καθώς οι φίλοι της λένε ότι ήταν «πολύ αδύνατη» τις ημέρες που προηγήθηκαν του αιφνίδιου θανάτου της σε ηλικία 79 ετών.

Τρίπολη: Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο – «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»
Μετανιωμένος ο 13χρονος που μαχαίρωσε τον 12χρονο - «Δεν ήθελα να κάνω κακό στον φίλο μου»

Η οικογένεια του 13χρονου στην Τρίπολη επιχειρεί να ρίξει τους τόνους, ενώ ο ανακριτής επέβαλε περιοριστικά μέτρα στον νεαρό, γεγονός που θα οδηγήσει σε αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος για ένα από τα δύο παιδιά

Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;
Κάποτε άξιζε περισσότερα από τον Ρέμπραντ: Γιατί η Γιοχάννα Κούρτεν «θάφτηκε» στη σκόνη των αιώνων;

Κάποτε η Γιοχάννα Κούρτεν πουλούσε ακριβότερα κι από τον Ρέμπραντ· σήμερα το όνομά της μετά βίας ακούγεται. Μια νέα έκθεση στην Ουάσινγκτον επαναφέρει στο κάδρο τις γυναίκες που όρισαν την εικόνα των Κάτω Χωρών

