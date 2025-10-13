Το σχέδιο σωτηρίας της Λεβάντε για να αποφύγει τη χρεοκοπία

Η Λεβάντε παρουσίασε στο Πρωτοδικείο Εμπορικών Υποθέσεων της Βαλένθια το πολυαναμενόμενο σχέδιο διάσωσης που στοχεύει να αποτρέψει την είσοδο του συλλόγου σε καθεστώς πτώχευσης. Το πλάνο, που φέρει την υπογραφή του προέδρου Χοσέ Ντανβίλα, στηρίζεται στη γενναία μείωση χρέους μέσω πωλήσεων ποδοσφαιριστών και στη συμμετοχή επενδυτικών κεφαλαίων όπως τα Edmond de Rothschild (EdR) και Fasanara-Tifosy.

Σύμφωνα με τα έγγραφα που υποβλήθηκαν, η διοίκηση θεωρεί τις μεταγραφές «την κύρια στρατηγική για την επιτάχυνση της απομείωσης του χρέους», χωρίς ωστόσο να προσδιορίζει ακόμη ποιοι ποδοσφαιριστές θα αποχωρήσουν. Η εκτίμηση της Transfermarkt δείχνει ότι η αξία των 17 παικτών που ανήκουν στον σύλλογο έχει αυξηθεί από 35,6 εκατ. σε 64,3 εκατομμύρια ευρώ, προσφέροντας σημαντικό περιθώριο πώλησης.

Το προτεινόμενο χρονοδιάγραμμα αποπληρωμών επεκτείνεται έως το 2027 ή το 2028, σε συνάρτηση με τις μεταγραφικές περιόδους. Παράλληλα, προβλέπεται ένας μηχανισμός «special cash sweep», με βάση τον οποίο κάθε έσοδο από πώληση ποδοσφαιριστών θα διοχετεύεται κατά προτεραιότητα στους βασικούς πιστωτές EdR και Fasanara-Tifosy. Οι δύο αυτοί δανειστές έχουν ήδη εγκρίνει το σχέδιο, ενώ ως ανεξάρτητος ελεγκτής έχει οριστεί η εταιρεία «Leopoldo Pons», που διαπιστώνει ότι τα δάνειά τους καλύπτονται επαρκώς από εμπράγματες εξασφαλίσεις.

Το πλάνο, που έχει νομική υποστήριξη από το γραφείο Borso Legal, προβλέπει διαφοροποιημένες λύσεις και για άλλους πιστωτές όπως η γερμανική τράπεζα OLB. Εκεί προσφέρεται είτε καθυστερημένη αποπληρωμή μέχρι το 2035 χωρίς μείωση του ποσού, είτε μετατροπή του χρέους σε μετοχές της θυγατρικής Levante Nuevos Desarrollos SLU.

Η πώληση του γυναικείου τμήματος της Λεβάντε

Ένα από τα πιο αμφιλεγόμενα σημεία του σχεδίου είναι η πρόβλεψη πώλησης της ιστορικής γυναικείας ομάδας του συλλόγου, τετράκις πρωταθλήτριας και έξο φορέα κατόχου του Κυπέλλου Ισπανίας. Η Λεβάντε εκτιμά ότι από τη συναλλαγή θα αντλήσει περίπου 4,5 εκατομμύρια ευρώ, τα 4 εξ αυτών μέσα στη φετινή αγωνιστική περίοδο, υπό την προϋπόθεση ότι η ομάδα θα διατηρήσει τη θέση της στην πρώτη κατηγορία.

Οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη περάσει σε στάδιο due diligence με επενδυτή του οποίου η ταυτότητα δεν έχει αποκαλυφθεί, αν και ενδιαφέρον φέρονται να έχουν εκδηλώσει ο όμιλος Sphera Partners και η Κορεατοαμερικανίδα επιχειρηματίας Michelle Kang, ιδιοκτήτρια του γυναικείου Ολυμπίκ Λυών και συλλόγων στις ΗΠΑ και στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Η τάση ιδιωτικοποίησης των γυναικείων τμημάτων δεν είναι μοναδική για την Ισπανία. Παρόμοιες κινήσεις έχουν γίνει φέτος από Τσέλσι και Έβερτον στη Βρετανία, ενώ πριν λίγες ημέρες ολοκληρώθηκε η πώληση της Μονπελιέ σε επενδυτικό όμιλο που επιδιώκει να αποκτήσει ομάδες σε όλες τις μεγάλες ευρωπαϊκές λίγκες.

Για τη Λεβάντε, ωστόσο, η πώληση αυτή και το συνολικό σχέδιο αναδιάρθρωσης δεν είναι απλώς μια επιχειρηματική επιλογή — είναι η τελευταία ευκαιρία αποφυγής του οικονομικού αφανισμού και η μόνη οδός προς την επιβίωση ενός συλλόγου με βαθιές ρίζες στο ισπανικό ποδόσφαιρο.