H τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει στο πεδίο μάχης των βίντεο

Μια νέα περίοδος πειραματισμού σε εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης έχει φτάσει. Στα σχεδόν τρία χρόνια από την κυκλοφορία του ChatGPT, τα chatbots ήταν η αρχή και το τέλος της εμπειρίας των περισσότερων ανθρώπων με την παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη.

Αλλά ενώ το ίδιο το ChatGPT έχει γίνει μια από τις ταχέως αναπτυσσόμενες υπηρεσίες διαδικτύου για καταναλωτές, οι εταιρείες που ηγούνται της επίθεσης στην Τεχνητή Νοημοσύνη ελπίζουν ότι τα chatbots δεν αντιπροσωπεύουν την τελευταία λέξη στην τεχνολογία, σημειώνουν οι Financial Times.

Η OpenAI και άλλες εταιρείες αρχίζουν αντ’ αυτού να πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους για να λειτουργήσουν τα εξαιρετικά ακριβά μοντέλα ΑΙ τους, αναζητώντας νέες «φανταστικές εφαρμογές» που εφαρμόζουν την τεχνολογία με τρόπους που καθίστανται απαραίτητοι στη ζωή των χρηστών τους.

Ένα από τα μεγαλύτερα ερωτήματα: αν αυτό θα οδηγήσει σε μια εντελώς νέα γενιά εφαρμογών που βασίζονται στην Τεχνητή Νοημοσύνη από την αρχή, ή αν οι περισσότεροι άνθρωποι θα βιώσουν περισσότερο την τεχνητή νοημοσύνη με τη μορφή νέων λειτουργιών που προστίθενται στις εφαρμογές που ήδη χρησιμοποιούν.

Μιμητές του TikTok

Μια πρώιμη προσπάθεια αυτού φαίνεται να είναι σε βίντεο σύντομης μορφής, στην αγορά που κυριαρχείται από το TikTok. Η OpenAI αυτή την εβδομάδα αποκάλυψε προσπάθειες δημιουργίας κοινωνικού δικτύου βασισμένου σε βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Γνωστή ως Sora, η εφαρμογή επιτρέπει στους χρήστες να εισάγουν τον εαυτό τους (και, με την άδειά τους, τους φίλους τους) σε βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη. Σε μια σαφή δήλωση της φιλοδοξίας της, ισχυρίστηκε ότι το Sora «μπορεί να είναι η στιγμή GPT-3.5 για το βίντεο» – μια αναφορά στο μοντέλο που πυροδότησε την επανάσταση του ChatGPT.

Αυτό έρχεται λίγο αφότου το YouTube πρόσθεσε λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης στα σύντομα βίντεο της δικής του υπηρεσίας, ενώ το Meta την περασμένη εβδομάδα λάνσαρε μια ροή που αποτελείται αποκλειστικά από βίντεο που δημιουργούνται από τεχνητή νοημοσύνη και δημιουργούνται από τους χρήστες του.

Αυτή δεν είναι η μόνη προσπάθεια της OpenAI να δημιουργήσει μια νέα υπηρεσία. Την περασμένη εβδομάδα κυκλοφόρησε το ChatGPT Pulse, το οποίο προσπαθεί να προβλέψει τις ανάγκες πληροφόρησης ενός χρήστη και, χωρίς προτροπή, να παρέχει μια επιλογή χρήσιμων πληροφοριών μία φορά την ημέρα. Η ιδέα δεν είναι καινούργια: η Google επιχείρησε κάτι παρόμοιο πριν από περισσότερο από μια δεκαετία. Το ερώτημα είναι αν η τεχνολογία έχει προχωρήσει σε σημείο που μια παλιά ιδέα όπως αυτή μπορεί επιτέλους να λειτουργήσει.

Η αυξανόμενη σοβαρότητα της OpenAI σχετικά με το να γίνει μια εταιρεία εφαρμογών για καταναλωτές υπογραμμίστηκε νωρίτερα φέτος με την πρόσληψη του πρώην επικεφαλής της υπηρεσίας Facebook της Meta, Φίντζι Σίμο. Η Meta βρέθηκε κατά πόδας, αγοράζοντας και αντιγράφοντας ιδέες άλλων. Στην OpenAI, αντίθετα, η Σίμο θα πρέπει να σκεφτεί εντελώς νέες ιδέες, προσαρμόζοντας την Τεχνητή Νοημοσύνη σε υπηρεσίες που εκατομμύρια χρήστες θα βρουν απαραίτητες.

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες κινήσεις της εταιρείας αυτή την εβδομάδα ήταν να διεκδικήσει το πεδίο κοινωνικής δικτύωσης από το οποίο η Meta έχει αποσυρθεί. Ο διευθύνων σύμβουλος Μαρκ Ζάκερμπεργκ δήλωσε νωρίτερα φέτος ότι μόνο το 20% του περιεχομένου που βλέπουν οι άνθρωποι στο Facebook και το 10% στο Instagram προέρχεται από τους φίλους τους.

Απομάκρυνση χρηστών από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η OpenAI, αντίθετα, ισχυρίστηκε ότι η εφαρμογή βίντεο θα δημιουργήσει νέες μορφές κοινωνικής συμπεριφοράς, «σε μια εποχή που όλες οι μεγάλες πλατφόρμες απομακρύνονται από το κοινωνικό αφήγημα». Αφού όμως περάσει η καινοτομία του να τρέχεις σε ένα φανταστικό τοπίο, ίσως γίνει κατανοητό ότι αυτό δεν είναι σημαντική και διαρκής αλλαγή στην διαδικτυακή κοινωνική αλληλεπίδραση.

Αυτό που δεν διαφαίνεται ακόμη, είναι το πώς οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης θα βγάλουν χρήματα. Σε μια σαφή προσπάθεια να αποστασιοποιηθεί από μια από τις μεγαλύτερες επικρίσεις για τα κοινωνικά δίκτυα – ότι η εξάρτησή τους από τη διαφήμιση τα κάνει να δίνουν προτεραιότητα στην αλληλεπίδραση πάνω απ’ όλα, μερικές φορές εις βάρος των χρηστών – η OpenAI υποσχέθηκε ότι «δεν βελτιστοποιούσε τον χρόνο που αφιερώνεται στη ροή» και ότι το «μόνο τρέχον σχέδιό» της για να βγάλει χρήματα ήταν να χρεώνει τους χρήστες για τη δημιουργία επιπλέον βίντεο.

Ο ανταγωνισμός στις μαζικές αγορές διαδικτύου με τους διαφημιστικούς γίγαντες Google και Meta θα είναι δύσκολος αν δεν προσφέρει στους χρήστες την ίδια ποιότητα «δωρεάν» υπηρεσιών με τους ανταγωνιστές της.

Ο διευθύνων σύμβουλος Σαμ Άλτμαν κατά καιρούς φάνηκε βαθιά άβολα με την ιδέα της διαφήμισης, λέγοντας σε έναν δημοσιογράφο νωρίτερα φέτος ότι «ουσιαστικά αποσυνδέει τα κίνητρα ενός χρήστη με την εταιρεία που παρέχει την υπηρεσία».

Αυτό, φυσικά, είναι μια στενή απήχηση των ιδρυτών της Google, οι οποίοι έγραψαν το 1998 ότι η διαφήμιση μπορεί να οδηγήσει τις μηχανές αναζήτησης σε μεροληψία. Παρ’ όλα αυτά, ο Σεργκέι Μπριν και ο Λάρι Πέιτζ συνέχισαν και δημιούργησαν την πιο ισχυρή πλατφόρμα διαφήμισης στον κόσμο. Είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πώς ο Άλτμαν, αναζητώντας τρόπους για να χρηματοδοτήσει τα εξαιρετικά φιλόδοξα σχέδια κεφαλαιουχικών δαπανών της εταιρείας του, θα μπορέσει να αντισταθεί στην πίεση να δοκιμάσει κάτι παρόμοιο.

Πηγή: ΟΤ