Βεζένκοφ: «Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη…»

Ο Ολυμπιακός έκανε το πρώτο βήμα για το πλεονέκτημα έδρας στο πρωτάθλημα, επικρατώντας του Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ με 90-86.

Ο Σάσα Βεζένκοφ τόνισε πως οι Ερυθρόλευκοι έπαιξαν καλύτερη άμυνα στο δεύτερο μέρος, πως πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη, ενώ ξεκαθάρισε ότι η ομάδα θα βελτιωθεί.

Οι δηλώσεις του Σάσα Βεζένκοφ:

«Δεν παίξαμε καθόλου άμυνα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει την ποιότητα να βάζει 48 πόντους σε ένα ημίχρονο. Στο δεύτερο βάλαμε το κορμί μας, παίξαμε καλύτερη άμυνα. Είχαν απουσίες και οι δύο ομάδες. Σίγουρα, κανείς από τους δύο δεν ήταν έτοιμος για ένα τέτοιο σημαντικό ματς. Πάντα είναι ωραία μια τέτοια νίκη, αλλά έχουμε σε δύο μέρες νέο παιχνίδι, οπότε πρέπει να το ξεχάσουμε και να προχωρήσουμε.

Σε όλα τα πρωταθλήματα, βλέπουμε πολύ υψηλά σκορ και το επιθετικό ταλέντο ξεχειλίζει. Καταλαβαίνω τους προπονητές που ζητούν άμυνα, άμυνα, άμυνα και αυτό δίνει τίτλους, αλλά είναι νωρίς, αν και κάθε αποτέλεσμα μετράει. Θα βελτιωθούμε, θα δούμε το βίντεο. Βλέπουμε ότι το μπάσκετ εξελίσσεται και θα βλέπουμε πολλά ματς πάνω από 80 πόντους, που για μένα είναι και το φυσιολογικό.

Το σημερινό αποτέλεσμα θα το ξαναδούμε φυσιολογικά στον δεύτερο γύρο, που είναι πάρα πολύ μακριά. Η διαφορά των τεσσάρων πόντων είναι ελάχιστη. Είναι μια νίκη γοήτρου και σίγουρα τη θέλαμε. Ωστόσο, την Τρίτη έρχεται η Εφές και πλέον κοιτάμε εκεί. Κάθε ματς με τον Παναθηναϊκό είναι διαφορετικό. Είναι ένα ντέρμπι δύο οργανισμών που δεν αγαπιούνται. Είμαστε όμως πολύ νωρίς μέσα στη σεζόν και θα βελτιωθούμε και οι δύο».