Μαραντζίδης: Σπουδαία ηθική και πολιτική κίνηση η παραίτηση Τσίπρα, θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος της

Μια άκρως ενδιαφέρουσα ανάγνωση των προθέσεων του Αλέξη Τσίπρα για να ανοίξει δρόμους με την κοινωνία επιχειρεί ο στενός συνομιλητής του και πολιτικός επιστήμονας, Νίκος Μαραντζίδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» επιβεβαιώνει πως συνομιλεί με τον Αλέξη Τσίπρα αλλά αυτό «δεν τον καθιστά κοντινό του».

«Ότι μιλάω με τον Αλέξη Τσίπρα, με τον πρώην πρωθυπουργό, είναι γνωστό. Αυτό με καθιστά κοντινό του; Δεν θα έλεγα υπό την έννοια αυτήν που την περιγράφουμε στενά, δηλαδή οι κοντινοί μας άνθρωποι, η οικογένειά μας κτλ. βεβαίως συνομιλώ όπως πολλοί άνθρωποι συνομιλούν με τον πρώην πρωθυπουργό», λέει ο Μαραντζίδης.

«Ένα βιβλίο – σταθμός»

Στην ερώτηση αν έχει διαβάσει το βιβλίο του, απαντά: «Όχι βέβαια. Δεν έχω διαβάσει το βιβλίο, έχω συζητήσει όμως με τον Αλέξη Τσίπρα, έχω μία εικόνα του σκελετού, έχω μεγάλη αγωνία και πρέπει να σας πω και πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θεωρώ ότι θα είναι ένα βιβλίο – σταθμός και από ιστορικής πλευράς αλλά και από πολιτικής πλευράς».

Με τις εξελίξεις να τρέχουν και με το βλέμμα του πολιτικού επιστήμονα ο Νίκος Μαραντζίδης σημειώνει πως «εγώ όταν λέω Αλέξης Τσίπρας, σκέφτομαι το μέλλον. Νομίζω ότι η κοινωνία σκέφτεται το μέλλον. Σίγουρα πολλοί άνθρωποι από την κοινωνία αυτό που ενδιαφέρονται και έχουν στο μυαλό τους δεν είναι να συζητούν για το παρελθόν για τον Αλέξη Τσίπρα αλλά για το μέλλον».

«Ένας χαρισματικός ηγέτης»

Ξεχωρίζει πως «ο Αλέξης Τσίπρας, με βεμπεριανούς όρους, είναι ένας χαρισματικός ηγέτης. Οι χαρισματικοί ηγέτες, οι οποίοι είναι σπάνιο φαινόμενο στην πολιτική γι’ αυτό στεκόμαστε σε αυτούς, είναι αυτοί που μπορούν να δημιουργήσουν μεγάλα κινήματα αλλαγής, ανατροπής, να συγκινήσουν και ταυτοχρόνως να διαμορφώσουν κάθε φορά καινούργιους όρους για το μέλλον».

Βεβαίως σπεύδει να τονίσει πως «χαρισματικός ηγέτης δεν είναι απλώς το γιατρικό που τα θεραπεύει όλα. Χρειάζεται πολιτική ατζέντα, πολιτικό πρόγραμμα, χρειάζεται να αντιληφθεί η κοινωνία ότι είσαι αναφορά για το μέλλον».

«Σπουδαία ηθική αλλά και πολιτική κίνηση η παραίτηση»

Η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα έσκασε σαν «βόμβα» στην πολιτική σκηνή του τόπου. «Ήταν μία σπουδαία ηθική αλλά και πολιτική κίνηση η παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα. Θα αντιληφθούμε στο μέλλον το βάθος αυτής της κίνησης», σημείωσε ο Ν. Μαραντζίδης. Ανέφερε πως δεν είναι όλοι ίδιοι και έδωσε ως παράδειγμα την περίπτωση Τσίπρα.

Με τον πρώην πρωθυπουργό να κρατά κλειστά τα χαρτιά του ως προς τις επόμενες κινήσεις που πρόκειται να κάνει στην πολιτική σκακιέρα αλλά τις εταιρείες δημοσκοπήσεων να προσπαθούν να μετρήσουν την αποδοχή ενός πιθανού κόμματος Τσίπρα ο κ. Μαραντζίδης σχολιάζει: «Να μετράμε κάποιον ή ένα κόμμα που δεν έχει εξαγγελθεί είναι ριψοκίνδυνο. Πρέπει να κάνουμε υπομονή. Συνιστούν κάποιο δείκτη αυτές οι μετρήσεις αλλά πρέπει να είμαστε προσγειωμένοι».

Καταλήγοντας ανέφερε τα λόγια του Αλέξη Τσίπρα που εείπε πως θα μιλήσει με την κοινωνία και θα ξανά επιχειρήσει να χτίσει δεσμούς με την κοινωνία και τότε θα δει αν θα προχωρήσει στο επόμενο βήμα.