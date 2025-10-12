newspaper
Καιρός: Αίθριος με μικρή πτώση της θερμοκρασίας την Κυριακή – Πού αναμένονται βροχές
Ο υδράργυρος θα κυμανθεί από 20- 22°C στα βόρεια έως 25°C στη νότια Κρήτη - Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός σε όλη τη χώρα μέχρι την Πέμπτη σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ

Σύνταξη
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός την Κυριακή, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας να αναμένεται στα ανατολικά, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ.

Μεσοβδόμαδα, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια

Αναλυτικότερα, στη δυτική Πελοπόννησο και το νότιο Ιόνιο θα σχηματιστούν νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τις Σποράδες, την Εύβοια (κυρίως τα βόρεια τμήματα) και την Κρήτη αναμένονται νεφώσεις με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.

Στα ηπειρωτικά, θα έχουμε πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, ενώ η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη κυρίως στα ηπειρωτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση.

Η θερμοκρασία στα βόρεια θα φτάσει τους 20°C με 22°C, στην υπόλοιπη χώρα τους 22°C με 24°C και στη νησιωτική χώρα τους 22°C με 24°C και κατά τόπους στη νότια Κρήτη τους 25°C.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον μετεωρολόγο, Κλέαρχο Μαρουσάκη, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας θα έχουμε νέα κακοκαιρία όπως δείχνουν τα μακροπρόθεσμα προγνωστικά μοντέλα. Η νέα κακοκαιρία θα φέρει βροχές και πτώση της θερμοκρασίας την Τετάρτη και την Πέμπτη.

Αναλυτικά η πρόγνωση της ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι στα ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ και από το μεσημέρι μεταβλητοί ασθενείς.
Θερμοκρασία: Από 09 έως 20 με 22 βαθμούς Κελσίου. Στη δυτική Μακεδονία 2 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα νότια οι οποίες βαθμιαία θα αυξηθούν, οπότε στο νότιο Ιόνιο και τη δυτική Πελοπόννησο θα σημειωθούν τοπικοί βροχές.
Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και από το μεσημέρι σταδιακά μεταβλητοί 2 έως 4 μποφόρ.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 23 με 24 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου από 06 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

εικόνα που δείχνει χάρτη της ΕΜΥ με τις μέσες θερμοκρασίες για την Κυριακή

Χάρτης της ΕΜΥ με τις μέσες θερμοκρασίες για την Κυριακή

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
Καιρός: Λίγες νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 4 με 6 μποφόρ με γρήγορη εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 11 έως 22 με 23 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ
Στις Κυκλάδες ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στην Κρήτη νεφώσεις κατά τόπους αυξημένες με ασθενείς τοπικές βροχές μέχρι το μεσημέρι.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 5 με 7 μποφόρ με βαθμιαία εξασθένηση από το βράδυ.
Θερμοκρασία: Από 17 έως 22 βαθμούς Κελσίου. Τοπικά στη νότια Κρήτη έως 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ
Καιρός: Γενικά αίθριος.
Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα κεντρικά και νότια 5 με 7 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση μετά το απόγευμα.
Θερμοκρασία: Από 15 έως 21 και στα Δωδεκάνησα από 17 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΑΤΤΙΚΗ
Γενικά αίθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν ασθενείς τοπικές βροχές.
Ανεμοι: Βορειοανατολικοί 4 με 5 και στα ανατολικά έως 6 μποφόρ, με γρήγορη εξασθένηση.
Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Γενικά αίθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα γύρω ορεινά.
Ανεμοι: Βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 5 μποφόρ με εξασθένηση από το μεσημέρι.
Θερμοκρασία: Από 12 έως 21 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα νοτιοδυτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν κυρίως στα νότια τμήματα της Πελοποννήσου μεμονωμένες καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις κατά διαστήματα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες.

Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά θα είναι μεταβλητοί ασθενείς και από το απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στα βόρεια τους 19 με 21 και τοπικά τους 22 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 22 με 23 και στη νότια Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Τρίτη

Λίγες νεφώσεις, κατά τόπους αυξημένες στα ηπειρωτικά και την Κρήτη, με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα νότια ηπειρωτικά και τη δυτική Κρήτη και από το απόγευμα στα βορειοανατολικά.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη και θα σχηματιστούν κατά τόπους ομίχλες κυρίως στα δυτικά τις πρωινές και βραδινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοδυτικοί 2 με 4 και πρόσκαιρα το απόγευμα στα νοτιοανατολικά έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

Τετάρτη

Στα ανατολικά ηπειρωτικά, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, τις Σποράδες και την Εύβοια νεφώσεις με τοπικές βροχές και από τις μεσημβρινές ώρες κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια σποραδικές καταιγίδες.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά και την Κρήτη με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη στα δυτικά τις πρωινές ώρες.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ. Στην υπόλοιπη χώρα θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και από το βράδυ στο βορειοανατολικό Αιγαίο βορειονατολικοί 5 με 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα βόρεια.

Πέμπτη

Στο Ιόνιο και τα ηπειρωτικά νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα δυτικά. Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις.

Οι άνεμοι στα δυτικά θα πνέουν ανατολικοί νοτιοανατολικοί και στα ανατολικά από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5, τοπικά στα πελάγη έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση στα κεντρικά και τα βόρεια.

Τράπεζες
Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

Τράπεζες: Προϋπολογισμός για υψηλές πτήσεις στην πιστωτική επέκταση το 2026

