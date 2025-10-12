Η ιστορία του Amol Kohli ξεκίνησε ως ενός ανήσυχου δευτεροετή μαθητή λυκείου που ήλπιζε με την εργασία του να βγάζει το χαρτζιλίκι του και έφτασε μετά από δύο δεκαετίες να γράφει στην κάρτα εργασίας του: Ιδιοκτήτης.

Στα 15 του ο Amol άρχισε να εργάζεται ως σερβιτόρος σε ένα Friendly’s, στην Φιλαδέλφεια των ΗΠΑ. Έβγαζε περίπου 5 δολάρια την ώρα στην αλυσίδα εστιατορίων κάνοντας όποια δουλειά χρειαζόταν ο διευθυντής του, λέει στο CNBC Make It. Κάθε μέρα, ήταν σερβιτόρος, μάγειρας, λαντζιέρης, παγωτατζής, ό,τι θέλετε.

Μια «απίστευτη» ανηφορική διαδρομή με πολλές προκλήσεις μπροστά

Δύο δεκαετίες και κάτι αργότερα, ο επενδυτικός όμιλος του Kohli, η Legacy Brands ανακοίνωσε την εξαγορά ολόκληρης της αλυσίδας Friendly’s έναντι ενός μη γνωστοποιημένου ποσού. Ένα δίκτυο καταστημάτων στις περισσότερες πολιτείες της ανατολικής ακτής των ΗΠΑ και τη μητρικής της εταιρείας Brix Holdings.

Πώς έγινε η συμφωνία

Η συμφωνία ήταν το επιστέγασμα της προσπάθειας για τον 37χρονο Kohli, ο οποίος έχει περάσει το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του δουλεύοντας στη Friendly’s. Ακόμα και όταν φοιτούσε στο Πανεπιστήμιο Drexel – όπου σπούδασε οικονομικά και μάρκετινγκ – ο Kohli περνούσε τα καλοκαίρια του δουλεύοντας πέντε με έξι ημέρες την εβδομάδα στο Friendly’s, μαθαίνοντας περισσότερα για τα μυστικά της επιχείρησης όσο περνούσε ο καιρός.

Αποφοίτησε με άριστα το 2011 και επέλεξε να αναλάβει τη θέση του περιφερειακού διευθυντή της αλυσίδας εστιατορίων αντί να ακολουθήσει καριέρα στα οικονομικά. Λίγα χρόνια αργότερα υπέβαλε αίτηση για να αναλάβει ένα κατάστημα franchise που έκλεινε.

«Έτσι ξεκίνησε η καριέρα μου. Και από εκεί και πέρα, δεν σταμάτησα ποτέ», λέει ο Kohli, ο οποίος τελικά βρέθηκε να έχει στην κατοχή του 31 Friendly’s, πριν αγοράσει το εμπορικό σήμα.

Για να φτάσει στην εξαγορά προηγήθηκε η κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων της Friendly’s, κατά τη διάρκεια της πανδημίας της Covid-19.

Η εταιρεία κατέθεσε αίτηση πτώχευσης τον Νοέμβριο του 2020 και ανακοίνωσε τα σχέδιά της να εξαγοραστεί από την εταιρεία franchising Brix Holdings με έδρα το Ντάλας για λίγο λιγότερο από 2 εκατομμύρια δολάρια. Η συμφωνία ολοκληρώθηκε το 2021.

Τον Μάιο της ίδιας χρονιάς ο Kohli ίδρυσε τον δικό του επενδυτικό όμιλο, την Legacy Brands International, με μοναδικό σκοπό την εξαγορά της Brix Holdings. Χρηματοδότησε τον επενδυτικό του όμιλο «μέσω ιδίων κεφαλαίων και δανείων», αναφέρει εκπρόσωπος του.

Η συνέχεια ήταν σχεδόν προδιαγεγραμμένη. Η μακρά πορεία του στην αλυσίδα εστιατορίων τον έκανε «ιδανικό υποψήφιο για την ιδιοκτησία», δήλωσε ο ιδρυτής της Brix John Antioco, όταν ανακοινώθηκε η συμφωνία.

Ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο

Ως αποτέλεσμα της συμφωνίας, η εταιρεία του Kohli κατέχει τώρα επίσης τα Clean Juice, Orange Leaf, Red Mango, Smoothie Factory + Kitchen, Souper Salad και Humble Donut Co. Το σύνολο του χαρτοφυλακίου περιλαμβάνει περισσότερες από 250 τοποθεσίες εστιατορίων.

Η άνοδος από υπάλληλος της Friendly’s σε πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Brix είναι «απίστευτη», λέει ο Kohli.