newspaper
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 23:48
Σεισμός 7,6 Ρίχτερ στη Χιλή - Προειδοποίηση για τσουνάμι
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 22:32
Φωτιά σε υπόγεια διάβαση στη Λεωφόρο Συγγρού - Δείτε εικόνες
Σημαντική είδηση:
10.10.2025 | 15:10
24ωρη απεργία στις 14 Οκτωβρίου σε Μετρό, Τραμ και ΗΣΑΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Το Κατάρ ανακοίνωσε την κατασκευή αεροπορικής βάσης συνεκπαίδευσης στις ΗΠΑ
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 03:03

Το Κατάρ ανακοίνωσε την κατασκευή αεροπορικής βάσης συνεκπαίδευσης στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας της ΗΠΑ Πιτ Χέγκσεθ και ο ομόλογός του από το Κατάρ Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν Αλ Θάνι, ανακοίνωσαν την δημιουργία βάσης του εμιράτου στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Spotlight

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Κατάρ να κατασκευάσει μια αεροπορική βάση στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο, η οποία θα φιλοξενήσει μαχητικά αεροσκάφη F-15 του εμιράτου και πιλότους που θα εκπαιδεύονται μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Η βάση θα φιλοξενήσει ένα απόσπασμα μαχητικών F-15 του Κατάρ και πιλότων με σκοπό την ενίσχυση της κοινής μας εκπαίδευσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον ομόλογό του από τη Ντόχα, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, στο Πεντάγωνο. «Είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα της συνεργασίας μας. Και ελπίζω να γνωρίζετε, Εξοχότατε, ότι μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς».

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή από τον Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος για την εγγύηση της ασφάλειας του Κατάρ από τις ΗΠΑ μια σημαντική δέσμευση προς έναν αραβικό σύμμαχο που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ.

Το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το Κατάρ λίγες ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατά αξιωματούχων της Χαμάς που ζουν στη Ντόχα. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στο CNN ότι το σχέδιο για την κατασκευή της εγκατάστασης στο Κατάρ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Συμφωνίες όπως αυτή με το Κατάρ είναι συνήθεις, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία με το εμιράτο είναι ρουτίνα και κάτι που η Πολεμική Αεροπορία κάνει εδώ και δεκαετίες με άλλες χώρες-εταίρους, όπως η Γερμανία και η Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, μια στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, έχει δημοσιεύσει στο X περισσότερες από δώδεκα φορές από την ανακοίνωση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «εξωφρενική», «αποτρόπαια» και «προδοτική» και τους πολίτες του Κατάρ «τρομοκράτες».

Ο Χέγκσεθ επαίνεσε το Κατάρ για τον «ουσιαστικό ρόλο» που διαδραμάτισε στις ειρηνευτικές συνομιλίες που οδήγησαν σε κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καθώς και για την υποστήριξη της χώρας του Κόλπου όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο. Το Κατάρ φιλοξενεί επίσης τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, στο Al-Udeid.

Η «εγκατάσταση» αφορά εγκαταστάσεις για τις επιχειρήσεις της μοίρας εκπαίδευσης, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, παρέχοντας χώρο στους πιλότους για εκπαίδευση, ενημέρωση, προγραμματισμό και άλλα.

Τι αφορά η συμφωνία Κατάρ – ΗΠΑ

Οι χώρες που στέλνουν πιλότους στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος παρέχουν τα κεφάλαια στις ΗΠΑ μέσω πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, και ο στρατός προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό από την κοινότητα γύρω από τις βάσεις για την κατασκευή τους.

Η τελική έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημοσιεύθηκε το 2022 ανέφερε ότι αφορούσε «την εγκατάσταση 12 αεροσκαφών F-15QA που έχουν ανατεθεί μόνιμα στην Πολεμική Αεροπορία του Εμίρη του Κατάρ και του σχετικού εξοπλισμού, τη χρήση του αεροδρομίου της αεροπορικής βάσης Mountain Home και του ειδικού εναέριου χώρου και των στρατιωτικών διαδρομών εκπαίδευσης για εκπαίδευση και τη χρήση αμυντικών αντιμέτρων και πυρομαχικών.

Περιλαμβάνει περίπου 300 επιπλέον μέλη του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας του Εμίρη του Κατάρ και της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την κατασκευή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων και υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη της εγκατάστασης».

Το Κατάρ χαιρετίζει την συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η έκθεση ανέφερε ότι η εγκατάσταση και οι επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του οικονομικού έτους 2024, με αρχικό χρονοδιάγραμμα 10 ετών και δυνατότητα παράτασης, εάν χρειαστεί.

«Χαιρετίζουμε επίσης την σημερινή υπογραφή της επιστολής αποδοχής για την ίδρυση μιας εγκατάστασης της Πολεμικής Αεροπορίας του Εμίρη του Κατάρ στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο», δήλωσε ο αλ Θάνι.

«Αυτό το βήμα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα, βελτιώνει την κοινή ετοιμότητα και προωθεί τους κοινούς αμυντικούς μας στόχους. Κύριε υπουργέ, μαζί θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και κοινής ασφάλειας» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο υπουργός του Κατάρ.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

Αγορές: Στο κόκκινο μετά την απειλή Τραμπ για υψηλότερους δασμούς στην Κίνα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Ενοχές: Όταν φοβόμαστε για τις συνέπειες, είμαστε γενναιόδωροι

Κόσμος
Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

Γαλλία: Ο Μακρόν διορίζει εκ νέου πρωθυπουργό τον Σεμπαστιάν Λεκορνί

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Nick Gratwick: Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές
Ηνωμένο Βασίλειο 10.10.25

Καταδικασμένος παιδεραστής αποκαλύφθηκε ως πληροφοριοδότης της αστυνομίας που παρακολουθούσε ακτιβιστές

Η δίκη του 68χρονου Nick Gratwick, ο οποίος σχεδίαζε να βιάσει παιδιά ηλικίας μόλις έξι ετών, αποκαλύπτει τον προηγούμενο ρόλο του μεταξύ των οικολόγων διαδηλωτών

Σύνταξη
Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης
Shutdown 10.10.25

Η κυβέρνηση Τραμπ ξεκινά απολύσεις ομοσπονδιακών υπαλλήλων εν μέσω διακοπής λειτουργίας της κυβέρνησης

Το shutdown της αμερικανικής κυβέρνησης ξεκίνησε πριν από δέκα ημέρες, αφού οι νομοθέτες δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία σχετικά με ένα μέτρο χρηματοδότησης

Σύνταξη
Covid: Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία
Δικαστική απόφαση 10.10.25

Σύζυγος Ιταλού που πέθανε από κορονοϊό θα πρέπει να επιστρέψει 200.000 ευρώ σε ασφαλιστική εταιρία

Το δικαστήριο έκρινε ότι, παρότι ο ιός Covid-19 μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές και θάνατο, δεν θεωρείται βίαιο περιστατικό, αλλά συνέπεια ασθένειας

Σύνταξη
Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης
Axios 10.10.25

Γάζα: Ο Τραμπ σχεδιάζει σύνοδο κορυφής ηγετών στην Αίγυπτο για το σχέδιο ειρήνης

Η σύνοδος αναμένεται να πραγματοποιηθεί στην Αίγυπτο, όπου θα βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ για την τελετή υπογραφής της συμφωνίας για τη Γάζα, τη Δευτέρα. Δεν θα παραστεί ο Νετανιάχου.

Σύνταξη
Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας
FLOTUS 10.10.25

Η Μελάνια Τραμπ σε ρόλο διπλωμάτη: Συνεργάζεται με τον Πούτιν για την επιστροφή των παιδιών της Ουκρανίας

Η ανάληψη ενός τόσο διπλωματικά ευαίσθητου ρόλου από την Πρώτη Κυρία θεωρείται εξαιρετικά σπάνια. Πόσο μάλλον για την Μελάνια Τραμπ, που μέχρι στιγμής έχει αποφύγει τα φώτα της δημοσιότητας

Σύνταξη
Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της
Το τερμάτισε 10.10.25

Νόμπελ Ειρήνης: Η Βενεζουελάνα νικήτρια το αφιερώνει στον Τραμπ, που βυθίζει βάρκες με συμπατριώτες της

«Ο Πρόεδρος Τραμπ θα συνεχίσει να συνάπτει ειρηνευτικές συμφωνίες, να τερματίζει πολέμους και να σώζει ζωές... Η Επιτροπή Νόμπελ απέδειξε ότι θέτει την πολιτική πάνω από την ειρήνη», δήλωσε ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου

Σύνταξη
Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί
Κόσμος 10.10.25

Κατάπαυση πυρός στη Γάζα: Αυτοί είναι οι 20 Ισραηλινοί όμηροι που θεωρούνται ζωντανοί

Στους 20 ανέρχονται οι ζωντανοί όμηροι στη Γάζα που στο πλαίσιο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε υπό την αιγίδα του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θα ανταλλαχθούν με Παλαιστίνιους κρατούμενος

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες
«Καλά πήγε και αυτό» 11.10.25

Crypto run: Ιστορική ρευστοποίηση 19 δισ. σε κρυπτονομίσματα σε 24 ώρες

Αμέσως μετά την βουτιά του χρηματιστηρίου εξαιτίας των δηλώσεων Τραμπ για δασμούς στην Κίνα, οι επενδυτές σε κρυπτονομίσματα ρευστοποίησαν περισσότερα από 19 δισ. δολάρια.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί
Οικονομία 11.10.25

Εντείνεται ο εμπορικός πόλεμος των ΗΠΑ με την Κίνα – Περιορισμοί στις εξαγωγές software και 100% δασμοί

Από την πρώτη Νοεμβρίου οι ΗΠΑ θα προχωρήσουν στην επιβολή νέων δασμών στην Κίνα ύψους 100% και ταυτόχρονα ανακοίνωσαν τον περιορισμό στις εξαγωγές software, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit
Αλήθειες μόνο 10.10.25

Γυμνή αλήθεια: Έτσι είναι ο Ντόναλντ Τραμπ χωρίς το πορτοκαλί μακιγιάζ του – Το viral post των 70Κ στο Reddit

H εμφάνιση του Nτόναλντ Τραμπ είναι τόσο αναγνωρίσιμη και ιδιαίτερη όσο και οι πολιτικές του θέσεις. Το Reddit ανέλαβε να δώσει απάντηση στο μυστήριο: πώς είναι ο πρόεδρος των ΗΠΑ χωρίς μακιγιάζ; Τα αποκαλυπτήρια «έριξαν» την πλατφόρμα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί
On Field 10.10.25

Επίδειξη δύναμης στο… ρελαντί

Ο Ολυμπιακός δεν επηρεάστηκε από τις πολλές και σημαντικές απουσίες και ο Μπαρτζώκας έμεινε σίγουρα ικανοποιημένος από την συγκέντρωση των παικτών του

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών
Ελλάδα 10.10.25

Αποκάλυψη in: Τα έξι έγγραφα και ρεπορτάζ που ενισχύουν τα ερωτήματα για τις τοξικολογικές εξετάσεις στην τραγωδία των Τεμπών

Πώς συμμετείχαν στην έρευνα ιατροδικαστές που υποτίθεται ότι είχαν φύγει άπρακτοι - Οι διαδοχικές διαψεύσεις του κ. Νίκου Καρακούκη

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL
Απάντηση 10.10.25

Turning Point USA: Με Super Bowl για MAGA απαντάει η οργάνωση του Τσάρλι Κερκ στον Bad Bunny του NFL

Η συντηρητική οργάνωση Turning Point USA του ακροδεξιού influencer Τσάρλι Κερκ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει το δικό της σόου στο ημίχρονο του Super Bowl, ως απάντηση στην επιλογή του Λατίνου σταρ Bad Bunny ως κεντρικού καλλιτέχνη της NFL

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
Με «λευκή επιταγή» 10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Γκέερτ Βίλντερς: Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις
Μετά το Βέλγιο 10.10.25

Και ηγέτης της ολλανδικής ακροδεξιάς στόχος της ομάδας που ετοίμαζε τρομοκρατικές επιθέσεις

Ο Ολλανδός ακροδεξιός πολιτικός Γκέερτ Βίλντερς ανέστειλε προσωρινά την προεκλογική του εκστρατεία, αφού ενημερώθηκε ότι ήταν πιθανός στόχος τρομοκρατικής επίθεσης μαζί με τον πρωθυπουργό του Βελγίου

Σύνταξη
Κρήτη: Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ – «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος
Κρήτη 10.10.25

Καταγγελία για προπηλακισμό σε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ - «Ο έλεγχος προκάλεσε χάος» λέει ο κτηνοτρόφος

Προπηλακισμό και απειλές καταγγέλλει ότι δέχθηκε κλιμάκιο του ΟΠΕΚΕΠΕ από κτηνοτρόφο της Κρήτης κατά την διάρκεια επιτόπιου ελέγχου. «Δεν υπήρξαν προπηλακισμοί, υπήρξε διαμαρτυρία» λέει η πλευρά του κτηνοτρόφου.

Σύνταξη
Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα
Επείγουσα έκκληση 10.10.25

Ισραήλ: Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου ζητεί άμεση και ανεξάρτητη πρόσβαση στη Γάζα

«Αρκετά με τις δικαιολογίες και τις τακτικές καθυστέρησης. Οι περιορισμοί στην ελευθερία του Τύπου πρέπει να σταματήσουν» λέει η Ένωση. Ζητά να ανοίξουν τα σύνορα στη Γάζα για τους δημοσιογράφους.

Σύνταξη
Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ
Ποδόσφαιρο 10.10.25

Η επίθεση του Πλατινί στο VAR και η αποκάλυψη για την Ιντερ

Ο πρώην πρόεδρος της UEFA και μεγάλη δόξα του ποδοσφαίρου Μισέλ Πλατινί τόνισε πως «αν ήμουν πρόεδρος της FIFA, το VAR δεν θα υπήρχε», ενώ δημοσιοποίησε πως κατέληξε στη Γιουβέντους αντί για την Ιντερ

Βάιος Μπαλάφας
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο