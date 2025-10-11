Το Κατάρ ανακοίνωσε την κατασκευή αεροπορικής βάσης συνεκπαίδευσης στις ΗΠΑ

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ ανακοίνωσε την Παρασκευή ότι οι ΗΠΑ θα επιτρέψουν στο Κατάρ να κατασκευάσει μια αεροπορική βάση στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο, η οποία θα φιλοξενήσει μαχητικά αεροσκάφη F-15 του εμιράτου και πιλότους που θα εκπαιδεύονται μαζί με τις αμερικανικές δυνάμεις.

«Η βάση θα φιλοξενήσει ένα απόσπασμα μαχητικών F-15 του Κατάρ και πιλότων με σκοπό την ενίσχυση της κοινής μας εκπαίδευσης, την αύξηση της αποτελεσματικότητας και της διαλειτουργικότητας», δήλωσε ο Χέγκσεθ κατά τη διάρκεια συνάντησης με τον ομόλογό του από τη Ντόχα, Σαούντ μπιν Αμπντουλραχμάν αλ-Θάνι, στο Πεντάγωνο. «Είναι απλώς ένα ακόμη παράδειγμα της συνεργασίας μας. Και ελπίζω να γνωρίζετε, Εξοχότατε, ότι μπορείτε να βασίζεστε σε εμάς».

Η ανακοίνωση της συμφωνίας έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την υπογραφή από τον Τραμπ εκτελεστικού διατάγματος για την εγγύηση της ασφάλειας του Κατάρ από τις ΗΠΑ μια σημαντική δέσμευση προς έναν αραβικό σύμμαχο που δεν ανήκει στο ΝΑΤΟ.

Το Ισραήλ είχε βομβαρδίσει το Κατάρ λίγες ημέρες νωρίτερα, στο πλαίσιο μιας επιχείρησης κατά αξιωματούχων της Χαμάς που ζουν στη Ντόχα. Ωστόσο, πηγές ανέφεραν στο CNN ότι το σχέδιο για την κατασκευή της εγκατάστασης στο Κατάρ βρίσκεται σε εξέλιξη εδώ και αρκετά χρόνια, από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Συμφωνίες όπως αυτή με το Κατάρ είναι συνήθεις, υποστηρίζουν οι ΗΠΑ

Ένας αξιωματούχος των ΗΠΑ δήλωσε ότι η συμφωνία με το εμιράτο είναι ρουτίνα και κάτι που η Πολεμική Αεροπορία κάνει εδώ και δεκαετίες με άλλες χώρες-εταίρους, όπως η Γερμανία και η Σιγκαπούρη.

Ωστόσο, μια στενή σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ, η ακροδεξιά ακτιβίστρια Λόρα Λούμερ, έχει δημοσιεύσει στο X περισσότερες από δώδεκα φορές από την ανακοίνωση της συμφωνίας, χαρακτηρίζοντάς την «εξωφρενική», «αποτρόπαια» και «προδοτική» και τους πολίτες του Κατάρ «τρομοκράτες».

Ο Χέγκσεθ επαίνεσε το Κατάρ για τον «ουσιαστικό ρόλο» που διαδραμάτισε στις ειρηνευτικές συνομιλίες που οδήγησαν σε κατάπαυση του πυρός και συμφωνία ανταλλαγής ομήρων μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, καθώς και για την υποστήριξη της χώρας του Κόλπου όταν οι ΗΠΑ επιτέθηκαν σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις τον Ιούνιο. Το Κατάρ φιλοξενεί επίσης τη μεγαλύτερη αμερικανική στρατιωτική βάση στην περιοχή, στο Al-Udeid.

Η «εγκατάσταση» αφορά εγκαταστάσεις για τις επιχειρήσεις της μοίρας εκπαίδευσης, δήλωσε ο Αμερικανός αξιωματούχος, παρέχοντας χώρο στους πιλότους για εκπαίδευση, ενημέρωση, προγραμματισμό και άλλα.

Τι αφορά η συμφωνία Κατάρ – ΗΠΑ

Οι χώρες που στέλνουν πιλότους στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος παρέχουν τα κεφάλαια στις ΗΠΑ μέσω πωλήσεων στρατιωτικού εξοπλισμού στο εξωτερικό για την κατασκευή των εγκαταστάσεων, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, και ο στρατός προσλαμβάνει εργατικό δυναμικό από την κοινότητα γύρω από τις βάσεις για την κατασκευή τους.

Η τελική έκθεση περιβαλλοντικών επιπτώσεων που δημοσιεύθηκε το 2022 ανέφερε ότι αφορούσε «την εγκατάσταση 12 αεροσκαφών F-15QA που έχουν ανατεθεί μόνιμα στην Πολεμική Αεροπορία του Εμίρη του Κατάρ και του σχετικού εξοπλισμού, τη χρήση του αεροδρομίου της αεροπορικής βάσης Mountain Home και του ειδικού εναέριου χώρου και των στρατιωτικών διαδρομών εκπαίδευσης για εκπαίδευση και τη χρήση αμυντικών αντιμέτρων και πυρομαχικών.

Περιλαμβάνει περίπου 300 επιπλέον μέλη του προσωπικού της Πολεμικής Αεροπορίας του Εμίρη του Κατάρ και της Πολεμικής Αεροπορίας των Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και την κατασκευή και τροποποίηση των εγκαταστάσεων και υποδομών που απαιτούνται για την υποστήριξη της εγκατάστασης».

Το Κατάρ χαιρετίζει την συμφωνία με τις ΗΠΑ

Η έκθεση ανέφερε ότι η εγκατάσταση και οι επιχειρήσεις αναμένεται να ξεκινήσουν στις αρχές του οικονομικού έτους 2024, με αρχικό χρονοδιάγραμμα 10 ετών και δυνατότητα παράτασης, εάν χρειαστεί.

«Χαιρετίζουμε επίσης την σημερινή υπογραφή της επιστολής αποδοχής για την ίδρυση μιας εγκατάστασης της Πολεμικής Αεροπορίας του Εμίρη του Κατάρ στην αεροπορική βάση Mountain Home στο Αϊντάχο», δήλωσε ο αλ Θάνι.

«Αυτό το βήμα ενισχύει τη διαλειτουργικότητα, βελτιώνει την κοινή ετοιμότητα και προωθεί τους κοινούς αμυντικούς μας στόχους. Κύριε υπουργέ, μαζί θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή τη στρατηγική συνεργασία με στόχο την επίτευξη διαρκούς ειρήνης και κοινής ασφάλειας» είπε κλείνοντας την τοποθέτησή του ο υπουργός του Κατάρ.