Αταμάν: «Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια, είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή»
Παρά τη νίκη του Παναθηναϊκού, ο Εργκίν Αταμάν είχε πολλά νεύρα και υπογράμμισε ότι δεν μπορούν οι πράσινοι να φτάσουν στην επίτευξη των στόχων τους, αν στηρίζονται μόνο στον Ναν.
Ο Ναν υπέγραψε τη νίκη του Παναθηναϊκού με ένα φοβερό buzzer beater, ωστόσο ο Αταμάν δεν φάνηκε ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του την οποία χαρακτήρισε «απαίσια».
Ο τεχνικός των πράσινων, δήλωσε ότι δεν φτάνει μόνο η συνεισφορά του Ναν για τη συνέχεια και εξέφρασε τα παράπονά του τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι άλλοι παίκτες «δεν χρησιμοποιούν την μπάλα, χάνουν λέι-απ, χάνουν τα πάντα».
Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Αταμάν:
«Πρώτα απ’ όλα κερδίσαμε. Φυσικά δεν είμαι 100% ικανοποιημένος με τον τρόπο που παίξαμε, εκτός από τον Ναν. Η εμφάνισή μας ήταν απαίσια. Με έναν παίκτη δεν μπορούμε να φτάσουμε στους στόχους μας. Είναι μια επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή. Δεν μου αρέσει αυτός ο τύπος του μπάσκετ που μόνο ένας παίκτης σκοράρει. Οι άλλοι δεν χρησιμοποιούν την μπάλα, χάνουν λέι-απ, χάνουν τα πάντα. Δεν είναι μπάσκετ μεγάλης ομάδας αυτό. Στο τελευταίο δευτερόλεπτο ο Κέντρικ Ναν έβαλε αυτό το σουτ. Έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και του άξιζε, αλλά είμαι πολύ ανήσυχος με την εμφάνιση και τον τύπο του μπάσκετ που παίξαμε, ειδικά στην τελευταία περίοδο”, ανέφερε ο Τούρκος.
Είναι σημαντικό να παίρνουμε τέτοιου είδους νίκες, αλλά με αυτή την ομάδα, με αυτό το ρόστερ, δεν μπορούμε να παίζουμε αυτό το παιχνίδι με μόνο έναν παίκτη. Είναι μια πολύ επικίνδυνη κατάσταση αυτή τη στιγμή, την οποία θα προσπαθήσουμε να λύσουμε»
