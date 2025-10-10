Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!
Τα Νέα της Αγοράς 10 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Τι κι αν πλησιάζουμε στην «καρδιά» του φθινοπώρου; Εμείς συνεχίζουμε κάθε πρωί να απολαμβάνουμε το ζεστό χάδι του ήλιου στο πρόσωπό μας, τον καιρό που είναι «σύμμαχός» μας, τα δροσερά απογεύματα, ενώ τα Σαββατοκύριακα βάζουμε μπρος για τα παραλιακά προάστια της Αττικής. Ναι, μπορεί να έχουμε μπει για τα καλά στη ρουτίνα της καθημερινότητας, όμως και τι δεν θα δίναμε να μπορούσαμε να παρατείνουμε για λίγο ακόμη το φετινό καλοκαίρι, ακόμη κι αν το ημερολόγιο δείχνει Οκτώβρη.

Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να βάλουμε πλώρη με ένα από τα 11 πλοία της Blue Star Ferries για τις Κυκλάδες, αξιοποιώντας τις προσφορές στα ακτοπλοϊκά που φτάνουν έως και 50%; Μετά το καλοκαίρι, τα γραφικά, κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου προσφέρονται για slow travel αποδράσεις που χαρακτηρίζονται από ηρεμία και αυθεντικότητα, για σύντομα τριήμερα που μας συστήνουν τον πραγματικό ρυθμό της νησιωτικής ζωής.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει τρεις προτάσεις που ανακαλύψαμε με μία περιήγηση στο website της Blue Star Ferries. Πρόκειται για τρία νησιά που μας υπόσχονται την πιο καλοκαιρινή απόδραση στην «καρδιά» του φθινοπώρου, τους προορισμούς που ενδείκνυνται για μοναδικές εμπειρίες που θα θυμόμαστε μια ζωή.

Ανακαλύπτοντας τη γαστρονομική κουλτούρα της Σαντορίνης

Η Σαντορίνη δεν χρειάζεται συστάσεις αφού αποτελεί έναν προορισμό που μαγεύει τους επισκέπτες κάθε εποχή. Τον Οκτώβρη, ωστόσο, αποκαλύπτει την πιο γοητευτική, ατμοσφαιρική πλευρά της. Τα ασβεστωμένα σοκάκια στην Οία και τα Φηρά είναι ήσυχα, οι βόλτες στην Καλντέρα άνετες, δίχως συνωστισμό, ενώ τα ηλιοβασιλέματα έχουν μία ρομαντική, μενεξεδιά απόχρωση που κάνει την εμπειρία της golden hour ακόμη πιο έντονη.

Μία επίσκεψη στα οινοποιεία του νησιού είναι must, άλλωστε, η Σαντορίνη θεωρείται πυρήνας του γαστρονομικού κοσμοπολιτισμού, με τοπικά προϊόντα, φρέσκα υλικά και δημιουργικές συνταγές που αξίζουν τη δοκιμή μας. Βέβαια, επειδή το ταξίδι ξεκινά ήδη από τη στιγμή της επιβίβασης, στα εστιατόρια A la Carte των πλοίων της Blue Star Ferries μας προσφέρουν γευστικές δημιουργίες, μία προσεκτικά επιλεγμένη λίστα κρασιών, ενώ στα Self Service απολαμβάνουμε μια μεγάλη ποικιλία πιάτων που καλύπτει όλα τα γούστα.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ποικιλία από δροσερούς χυμούς, λαχταριστά γλυκά, καφέ ή ποτό, να χαλαρώσουμε στα Bonheur bars, τα οποία αποτελούν ένα premium concept για snack και καφέ. Ακόμα, μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας στα καταστήματα, ψωνίζοντας κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδιού και ένδυσης, καθώς και λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries.

«Ταξιδεύοντας» πίσω στον χρόνο με μία επίσκεψη στη Σύρο

Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων δεν αδειάζει ποτέ από κόσμο, όμως όποια στιγμή και αν αποφασίσουμε να την επισκεφθούμε είναι εξίσου φιλόξενη, ζωντανή, γεμάτη νέο κόσμο. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική, τα αρχοντικά και η κοσμοπολίτικη αύρα προσδίδουν στο νησί και δη, στην Ερμούπολη, έναν χαρακτήρα ξεχωριστό, τόσο διαφορετικό από εκείνο των υπόλοιπων Κυκλάδων.

Η Σύρος είναι το τέλειο walking friendly μέρος για χαλαρές βόλτες. Για αυτό, αφού βγάλουμε φωτογραφίες στο επιβλητικό δημαρχείο της πρωτεύουσας, θα ανηφορίσουμε για τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Σαν Τζώρτζη στην Άνω Σύρο, εκεί όπου βρίσκεται και το μουσείο του Βαμβακάρη. Έπειτα, θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με την αριστοκρατική συνοικία Βαπόρια και δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε και μία επίσκεψη στο Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου.

Σε κάθε περίπτωση, έχοντας για συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας το νέο mobile app seamore, είναι σαν να έχουμε έναν προσωπικό ταξιδιωτικό βοηθό στην τσέπη μας. Το app που είναι διαθέσιμο στο Google Play και το App Store, διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες του μας λύνουν τα χέρια. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία μας και των συνεπιβατών μας, το όχημα, ακόμη το κατοικίδιό μας, όλα συμπληρώνονται αυτόματα κατά την κράτηση, ώστε να ολοκληρώνεται άμεσα.

Επιπλέον, μέσα από το seamore μπορούμε να βλέπουμε όλα τα ταξίδια μας οργανωμένα, όσα έχουμε προγραμματίσει, αλλά και όσα ήδη πραγματοποιήσαμε. Μάλιστα, αν είμαστε μέλη Seasmiles, έχουμε πλήρη εικόνα του λογαριασμού μας και μπορούμε να εξαργυρώνουμε πόντους για δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια. Είτε εγγραφούμε από το app είτε από τα websites των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines & Seasmiles, έχουμε πρόσβαση στο προφίλ, δηλαδή όλα τα ταξίδια μας συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Απολαμβάνοντας την αυθεντική και ανεκτίμητη φιλοξενία της Νάξου

Η Νάξος είναι μια ανοιχτή «αγκαλιά» κάθε εποχή, διατηρώντας κανονικούς ρυθμούς ακόμη και το χειμώνα, χωρίς να απομονώνεται ή να ερημώνει. Αν αποφασίσουμε να την επισκεφθούμε, αξίζει να βρεθούμε στην Πορτάρα, το εναπομείναν κομμάτι του Ναού του Απόλλωνα που χρονολογείται από το 530 π.Χ., και να απολαύσουμε τη θέα στη θάλασσα.

Επίσης, μία βόλτα στην Παλιά Πόλη, που είναι γαντζωμένη στην πλαγιά του μικρού λόφου, θα μας μαγέψει με τη μεσαιωνική, βενετσιάνικη και κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της. Τα στενά σοκάκια, τα γραφικά καφέ και τα τοπικά καταστήματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που μας καλεί να ζήσουμε στον χαλαρό ρυθμό του νησιού.

Και αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να μας πείσουν να κλείσουμε άμεσα εισιτήρια με τη Blue Star Ferries, τα Stay & Ferry πακέτα για δύο άτομα ξεκινούν από 81€ ανά άτομο/διανυκτέρευση. Τα πακέτα περιλαμβάνουν διαμονή στα Naxos Resort ή Galaxy Hotel, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Με λίγα λόγια, η τέλεια ευκαιρία για μια φθινοπωρινή απόδραση με αέρα… καλοκαιριού.

Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο λοιπόν! Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσουμε τα εισιτήριά μας με Blue Star Ferries και να οργανώσουμε μία σύντομη απόδραση για τις Κυκλάδες. Μάλιστα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles, εκδίδοντας την κάρτα μας μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή εν πλω, μπορούμε να μαζέψουμε seasmiles και να τα εξαργυρώσουμε για έκδοση εισιτηρίων με έκπτωση ή δωρεάν. Επίσης, έτσι θα έχουμε στη διάθεσή μας αποκλειστικά προνόμια, προσφορές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που θα κάνουν κάθε ταξίδι μας αξέχαστο, καθώς και προνόμια στο δίκτυο των 250+ συνεργατών του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Business
Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τονίζει την κρισιμότητα των ΠΟΑΥ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους κινδύνους απώλειας κεφαλαίων λόγω των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ναταλία Κάππα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο