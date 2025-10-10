Ταξιδεύουμε με τη Blue Star Ferries στη Σύρο, τη Νάξο, τη Σαντορίνη και ανακαλύπτουμε την πιο αυθεντική και φιλόξενη πλευρά των Κυκλάδων!

Τι κι αν πλησιάζουμε στην «καρδιά» του φθινοπώρου; Εμείς συνεχίζουμε κάθε πρωί να απολαμβάνουμε το ζεστό χάδι του ήλιου στο πρόσωπό μας, τον καιρό που είναι «σύμμαχός» μας, τα δροσερά απογεύματα, ενώ τα Σαββατοκύριακα βάζουμε μπρος για τα παραλιακά προάστια της Αττικής. Ναι, μπορεί να έχουμε μπει για τα καλά στη ρουτίνα της καθημερινότητας, όμως και τι δεν θα δίναμε να μπορούσαμε να παρατείνουμε για λίγο ακόμη το φετινό καλοκαίρι, ακόμη κι αν το ημερολόγιο δείχνει Οκτώβρη.

Τι καλύτερο, λοιπόν, από το να βάλουμε πλώρη με ένα από τα 11 πλοία της Blue Star Ferries για τις Κυκλάδες, αξιοποιώντας τις προσφορές στα ακτοπλοϊκά που φτάνουν έως και 50%; Μετά το καλοκαίρι, τα γραφικά, κοσμοπολίτικα νησιά του Αιγαίου προσφέρονται για slow travel αποδράσεις που χαρακτηρίζονται από ηρεμία και αυθεντικότητα, για σύντομα τριήμερα που μας συστήνουν τον πραγματικό ρυθμό της νησιωτικής ζωής.

Παρακάτω, λοιπόν, έχουμε συγκεντρώσει τρεις προτάσεις που ανακαλύψαμε με μία περιήγηση στο website της Blue Star Ferries. Πρόκειται για τρία νησιά που μας υπόσχονται την πιο καλοκαιρινή απόδραση στην «καρδιά» του φθινοπώρου, τους προορισμούς που ενδείκνυνται για μοναδικές εμπειρίες που θα θυμόμαστε μια ζωή.

Ανακαλύπτοντας τη γαστρονομική κουλτούρα της Σαντορίνης

Η Σαντορίνη δεν χρειάζεται συστάσεις αφού αποτελεί έναν προορισμό που μαγεύει τους επισκέπτες κάθε εποχή. Τον Οκτώβρη, ωστόσο, αποκαλύπτει την πιο γοητευτική, ατμοσφαιρική πλευρά της. Τα ασβεστωμένα σοκάκια στην Οία και τα Φηρά είναι ήσυχα, οι βόλτες στην Καλντέρα άνετες, δίχως συνωστισμό, ενώ τα ηλιοβασιλέματα έχουν μία ρομαντική, μενεξεδιά απόχρωση που κάνει την εμπειρία της golden hour ακόμη πιο έντονη.

Μία επίσκεψη στα οινοποιεία του νησιού είναι must, άλλωστε, η Σαντορίνη θεωρείται πυρήνας του γαστρονομικού κοσμοπολιτισμού, με τοπικά προϊόντα, φρέσκα υλικά και δημιουργικές συνταγές που αξίζουν τη δοκιμή μας. Βέβαια, επειδή το ταξίδι ξεκινά ήδη από τη στιγμή της επιβίβασης, στα εστιατόρια A la Carte των πλοίων της Blue Star Ferries μας προσφέρουν γευστικές δημιουργίες, μία προσεκτικά επιλεγμένη λίστα κρασιών, ενώ στα Self Service απολαμβάνουμε μια μεγάλη ποικιλία πιάτων που καλύπτει όλα τα γούστα.

Επίσης, έχουμε τη δυνατότητα να απολαύσουμε ποικιλία από δροσερούς χυμούς, λαχταριστά γλυκά, καφέ ή ποτό, να χαλαρώσουμε στα Bonheur bars, τα οποία αποτελούν ένα premium concept για snack και καφέ. Ακόμα, μπορούμε να κάνουμε τις αγορές μας στα καταστήματα, ψωνίζοντας κοσμήματα, καλλυντικά, είδη ταξιδιού και ένδυσης, καθώς και λογοτυπημένα προϊόντα Blue Star Ferries.

«Ταξιδεύοντας» πίσω στον χρόνο με μία επίσκεψη στη Σύρο

Η πρωτεύουσα των Κυκλάδων δεν αδειάζει ποτέ από κόσμο, όμως όποια στιγμή και αν αποφασίσουμε να την επισκεφθούμε είναι εξίσου φιλόξενη, ζωντανή, γεμάτη νέο κόσμο. Η νεοκλασική αρχιτεκτονική, τα αρχοντικά και η κοσμοπολίτικη αύρα προσδίδουν στο νησί και δη, στην Ερμούπολη, έναν χαρακτήρα ξεχωριστό, τόσο διαφορετικό από εκείνο των υπόλοιπων Κυκλάδων.

Η Σύρος είναι το τέλειο walking friendly μέρος για χαλαρές βόλτες. Για αυτό, αφού βγάλουμε φωτογραφίες στο επιβλητικό δημαρχείο της πρωτεύουσας, θα ανηφορίσουμε για τον πανέμορφο καθεδρικό ναό του Σαν Τζώρτζη στην Άνω Σύρο, εκεί όπου βρίσκεται και το μουσείο του Βαμβακάρη. Έπειτα, θα συνεχίσουμε την περιήγησή μας με την αριστοκρατική συνοικία Βαπόρια και δεν θα παραλείψουμε να κάνουμε και μία επίσκεψη στο Βιομηχανικό Μουσείο Σύρου.

Σε κάθε περίπτωση, έχοντας για συνοδοιπόρο στο ταξίδι μας το νέο mobile app seamore, είναι σαν να έχουμε έναν προσωπικό ταξιδιωτικό βοηθό στην τσέπη μας. Το app που είναι διαθέσιμο στο Google Play και το App Store, διαθέτει μοντέρνο σχεδιασμό, εύκολη πλοήγηση και λειτουργίες του μας λύνουν τα χέρια. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία μας και των συνεπιβατών μας, το όχημα, ακόμη το κατοικίδιό μας, όλα συμπληρώνονται αυτόματα κατά την κράτηση, ώστε να ολοκληρώνεται άμεσα.

Επιπλέον, μέσα από το seamore μπορούμε να βλέπουμε όλα τα ταξίδια μας οργανωμένα, όσα έχουμε προγραμματίσει, αλλά και όσα ήδη πραγματοποιήσαμε. Μάλιστα, αν είμαστε μέλη Seasmiles, έχουμε πλήρη εικόνα του λογαριασμού μας και μπορούμε να εξαργυρώνουμε πόντους για δωρεάν ή με έκπτωση εισιτήρια. Είτε εγγραφούμε από το app είτε από τα websites των Superfast Ferries, Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, Anek Lines & Seasmiles, έχουμε πρόσβαση στο προφίλ, δηλαδή όλα τα ταξίδια μας συγκεντρωμένα σε ένα ενιαίο ψηφιακό περιβάλλον.

Απολαμβάνοντας την αυθεντική και ανεκτίμητη φιλοξενία της Νάξου

Η Νάξος είναι μια ανοιχτή «αγκαλιά» κάθε εποχή, διατηρώντας κανονικούς ρυθμούς ακόμη και το χειμώνα, χωρίς να απομονώνεται ή να ερημώνει. Αν αποφασίσουμε να την επισκεφθούμε, αξίζει να βρεθούμε στην Πορτάρα, το εναπομείναν κομμάτι του Ναού του Απόλλωνα που χρονολογείται από το 530 π.Χ., και να απολαύσουμε τη θέα στη θάλασσα.

Επίσης, μία βόλτα στην Παλιά Πόλη, που είναι γαντζωμένη στην πλαγιά του μικρού λόφου, θα μας μαγέψει με τη μεσαιωνική, βενετσιάνικη και κυκλαδίτικη αρχιτεκτονική της. Τα στενά σοκάκια, τα γραφικά καφέ και τα τοπικά καταστήματα δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που μας καλεί να ζήσουμε στον χαλαρό ρυθμό του νησιού.

Και αν όλα αυτά δεν ήταν αρκετά για να μας πείσουν να κλείσουμε άμεσα εισιτήρια με τη Blue Star Ferries, τα Stay & Ferry πακέτα για δύο άτομα ξεκινούν από 81€ ανά άτομο/διανυκτέρευση. Τα πακέτα περιλαμβάνουν διαμονή στα Naxos Resort ή Galaxy Hotel, σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό, καθώς και ακτοπλοϊκά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Με λίγα λόγια, η τέλεια ευκαιρία για μια φθινοπωρινή απόδραση με αέρα… καλοκαιριού.

Ας μην χάνουμε άλλο χρόνο λοιπόν! Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή να κλείσουμε τα εισιτήριά μας με Blue Star Ferries και να οργανώσουμε μία σύντομη απόδραση για τις Κυκλάδες. Μάλιστα, αξιοποιώντας το πρόγραμμα επιβράβευσης Seasmiles, εκδίδοντας την κάρτα μας μέσω του https://seasmiles.com/el/ ή εν πλω, μπορούμε να μαζέψουμε seasmiles και να τα εξαργυρώσουμε για έκδοση εισιτηρίων με έκπτωση ή δωρεάν. Επίσης, έτσι θα έχουμε στη διάθεσή μας αποκλειστικά προνόμια, προσφορές και υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, που θα κάνουν κάθε ταξίδι μας αξέχαστο, καθώς και προνόμια στο δίκτυο των 250+ συνεργατών του προγράμματος σε όλη την Ελλάδα.