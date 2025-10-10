Black Friday 2025: Ο οδηγός για να κάνεις τις πιο smart αγορές σε gaming εξοπλισμό

Αν είσαι gamer, τότε ξέρεις ότι η Black Friday είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ημέρα. Είναι η απόλυτη ευκαιρία που έψαχνες. Είναι η στιγμή που περίμενες όλο τον χρόνο. Η κατάλληλη ευκαιρία για να αναβαθμίσεις το setup σου, να πάρεις τη νέα κονσόλα ή να αλλάξεις εκείνο το παλιό monitor. Έχε το νου σου λοιπόν και φέτος, καθώς οι black friday gaming προσφορές πλησιάζουν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πότε πέφτει φέτος η Black Friday 2025; Όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το 2025, η Black Friday είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα. Μιλάμε για την 28η Νοεμβρίου. Βέβαια, όπως πιθανόν να γνωρίζεις ήδη από τα τελευταία χρόνια, τα black friday offers δεν περιορίζονται μόνο ανήμερα Black Friday. Μεγάλες αλυσιδες και brands, όπως για παράδειγμα το Πλαίσιο, ξεκινούν τις Black Friday προσφορές αρκετές ημέρες νωρίτερα. Αν θες λοιπόν ένα γενναίο “level up” στο gaming εξοπλισμό σου, οφείλεις να έχεις αρκετά νωρίτερα το πλάνο σου έτοιμο.

Από κονσόλες και GPUs έως monitors, laptops και gaming accessories, η Black Friday συγκεντρώνει κάθε χρόνο τις πιο δυνατές προσφορές της αγοράς. Για να μη χάσεις λοιπόν σε αυτό το “boss fight”, σου ετοιμάσαμε έναν μίνι οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές σε gaming εξοπλισμό χωρίς άγχος και χωρίς να… σπάσεις τον κουμπαρά σου.

Inventory check

Πριν αρχίσεις να ψάχνεις προσφορές δεξία και αριστερά, πάρε μια ανάσα. Εκμεταλλεύσου τη στιγμή ώστε να καθίσεις λίγο πίσω και με καθαρό μυαλό να αξιολογήσεις το setup σου. Αφού καταγράψεις τι έχεις αναλυτικά, δες τι πραγματικά χρειάζεται αναβάθμιση ή αλλαγή.

Για παράδειγμα. Έχεις ακόμα οθόνη στα 60Hz; Ίσως ήρθε η ώρα να πας σε 1180Hz. Μήπως έχει χαλάσει το μικρόφωνο στο headset σου; Μάλλον ήρθε η ώρα να στοχεύσεις σε αγορά ενός wireless gaming headset με spatial audio. Η GPU σου “ιδρώνει” σε κάθε “σοβαρό” gaming τίτλο; Μπορεί να είναι η στιγμή για RTX αναβάθμιση!

Πώς προχωράς λοιπόν; Με το πιο απλό βήμα. Φτιάχνεις μία λίστα με τα δικά σου “must-have” vs “nice-to-have”. Έτσι, θα μπεις στη διαδικασία να βρεις ο ίδιος τι πραγματικά χρειάζεσαι. Αν στοχεύεις σε Black Friday PS5 προσφορές, τότε μην βρεθείς να αγοράζεις νέο gaming keyboard. Δες όμως αν αξίζει να πάρεις bundle με δεύτερο χειριστήριο ή κάποιο game pass. Αν έχεις ήδη κονσόλα, ίσως προτιμήσεις να επενδύσεις σε gaming monitor ή SSD για αποθήκευση.

Παρακολούθησε τις τιμές από πριν

Οι πραγματικά καλές εκπτώσεις φαίνονται μόνο αν ξέρεις από πού ξεκίνησαν. Τι εννοούμε;

Πριν αρχίσουν οι προσφορές, μπες στα αγαπημένα σου e-shops ή κάνε μια βόλτα στα καταστήματα που επιθυμείς και σημείωσε τις τρέχουσες τιμές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Έτσι, όταν δεις μια Black Friday τιμή, θα ξέρεις αμέσως αν πρόκειται για πραγματικό deal ή απλώς για μια πιο “χαλαρή” προσφορά.

Μια καλή τακτική, για να τσεκάρεις τις τιμές και να μάθεις πρώτος τις Black Friday προσφορές είναι να ακολουθήσεις τις σελίδες των καταστημάτων που θέλεις στα social media. Μην ξεχνάς να ρίχνεις μια ματιά κάθε ημέρα την περίοδο του Black Friday, διότι πολλές φορές οι πραγματικά καλές προσφορές ανεβαίνουν μόνο και μόνο για να… εξαφανιστούν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όποιος πρόλαβε – πρόλαβε! Εάν θέλεις λοιπόν να προλάβεις τα καλύτερα deals, τότε φρόντισε να είσαι έτοιμος. Δημιούργησε λογαριασμό, αποθήκευσε στοιχεία αποστολής και πληρωμής και ετοίμασε το καλάθι σου. Όσο πιο οργανωμένος είσαι, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να προλάβεις αυτό που θέλεις!

Στόχευσε στις “core” gaming κατηγορίες

Κάθε Black Friday έχει τους πρωταγωνιστές της. Έτσι και το gaming. Μιλάμε για:

Κονσόλες & bundles: PS5, Xbox Series X & Series S, Nintendo Switch OLED κτλπ.

PS5, Xbox Series X & Series S, Nintendo Switch OLED κτλπ. Laptops & Desktops για gaming: Προσοχή εδώ στα Από την κάρτα γραφικών, τη μνήμη RAM και τον επεξεργαστή, όλα παίζουν ρόλο στην απόδοση. Για να είσαι καλυμμένος και τα επόμενα χρόνια κοίταξε να επιλέξεις ορθά. Πάντα βέβαια με βάση τις ανάγκες σου.

Προσοχή εδώ στα Από την κάρτα γραφικών, τη μνήμη RAM και τον επεξεργαστή, όλα παίζουν ρόλο στην απόδοση. Για να είσαι καλυμμένος και τα επόμενα χρόνια κοίταξε να επιλέξεις ορθά. Πάντα βέβαια με βάση τις ανάγκες σου. Monitors: Αν δεν έχεις δοκιμάσει curved οθόνη ή HDR, ήρθε η ώρα. Ψάξε για 1ms response time και Adaptive Sync.

Αν δεν έχεις δοκιμάσει curved οθόνη ή HDR, ήρθε η ώρα. Ψάξε για 1ms response time και Adaptive Sync. Gaming accessories: Μηχανικά πληκτρολόγια με RGB, εργονομικά ποντίκια, racing wheels, streaming mics και gaming καρέκλες με lumbar support.

Προσοχή γενικά εδώ καθώς όλες οι εκπτώσεις αυτές έρχονται σε… limited stock. Κάτι που σημαίνει ότι εάν το θέλεις πραγματικά, τότε πρέπει να κινηθείς γρήγορα.

Πρόσεξε τις παγίδες

Στην προσπάθεια να αρπάξεις μια προσφορά, είναι εύκολο να παρασυρθείς από ωραίες τιμές ή “gaming look”. Μην την πατήσεις. Έλεγξε προσεκτικά τα μοντέλα και τα specs. Για παράδειγμα ένα gaming laptop με 16GB RAM αλλά GPU entry-level μπορεί να μην αποδώσει όπως περιμένεις. Ένα 4K monitor χωρίς HDR ή σωστό refresh rate ίσως δείχνει εντυπωσιακό στα specs, αλλά όχι στην πράξη. Ένα φθηνό gaming headset χωρίς noise canceling θα σε απογοητεύσει μέσα στο πρώτο co-op session. Το καλύτερο deal είναι αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου, όχι απλώς αυτό που έχει τη μεγαλύτερη έκπτωση.

Μην αγνοείς το οικοσύστημα σου

Η Black Friday δεν αφορά μόνο την κονσόλα ή τον υπολογιστή σου. Είναι ευκαιρία να αναβαθμίσεις ολόκληρη την εμπειρία gaming. Ένα νέο gaming γραφείο ή μια gaming καρέκλα με σωστή εργονομία, θα φέρει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Ειδικά, αν μιλάμε για μαραθώνια… sessions! Οι LED λωρίδες ή ένα streaming ring light μπορούν να απογειώσουν το setup σου οπτικά. Αν κάνεις streaming, επένδυσε σε καλό μικρόφωνο και webcam. Μην ξεχνάς και τα power solutions. Ένα UPS ή ένα πολύμπριζο με surge protection μπορεί να σώσει το σύστημά σου από ξαφνικά spikes.

Επένδυσε στο μέλλον

Ειδικά φέτος, που η τεχνολογία gaming αλλάζει ραγδαία με AI-based rendering και cloud-assisted physics, σκέψου πιο στρατηγικά. Αν αγοράζεις GPU ή laptop, μάθε τα πάντα για το τι “σηκώνουν”. Αν πας για κονσόλα, τσέκαρε ποια games library καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σου και ποια έχει το community που αγαπάς. Η Black Friday είναι η στιγμή να πάρεις εξοπλισμό που θα σε κρατήσει για χρόνια, όχι μόνο μέχρι το επόμενο patch.

Κινήσου γρήγορα

Τα καλύτερα deals στο gaming “φεύγουν” πριν καν το καταλάβεις. Αν σκοπεύεις να αγοράσεις online, φρόντισε να είσαι έτοιμος νωρίτερα από το live των προσφορών. Ενεργοποίησε ειδοποιήσεις push ή newsletters για early access. Πολλές φορές οι πραγματικά top προσφορές σε PS5, GPUs και άλλα gaming προϊόντα και αναβάθμισης εμφανίζονται πρώτες online. Έχε έτοιμο τον λογαριασμό σου, τη μέθοδο πληρωμής και την αποστολή, ώστε να μην χάνεις δευτερόλεπτο στο checkout. Όσο λιγότερα clicks, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να προλάβεις!

Top gaming deals για το Black Friday 2025

Κατηγορία Πρόταση προϊόντος Κονσόλα PlayStation 5 Slim Bundle GPU Sapphire VGA Radeon RX 7800 XT Nitro+ 16 GB Gaming Laptop Asus ROG Strix G814PM-S9025W Laptop 18″ WQXGA IPS Monitor Samsung Odyssey Headset HyperX Cloud III S SSD Corsair SSD MP600 PRO LPX Καρέκλα Anda Seat Phantom III

Καλές αγορές και καλό gaming!