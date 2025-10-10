Παρασκευή 10 Οκτωβρίου 2025
Black Friday 2025: Ο οδηγός για να κάνεις τις πιο smart αγορές σε gaming εξοπλισμό
Τα Νέα της Αγοράς 10 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Black Friday 2025: Ο οδηγός για να κάνεις τις πιο smart αγορές σε gaming εξοπλισμό

Black Friday και gaming αγορές πάνε μαζί! Μην χάσεις την ευκαιρία!

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Spotlight

Αν είσαι gamer, τότε ξέρεις ότι η Black Friday είναι κάτι παραπάνω από μια απλή ημέρα. Είναι η απόλυτη ευκαιρία που έψαχνες. Είναι η στιγμή που περίμενες όλο τον χρόνο. Η κατάλληλη ευκαιρία για να αναβαθμίσεις το setup σου, να πάρεις τη νέα κονσόλα ή να αλλάξεις εκείνο το παλιό monitor. Έχε το νου σου λοιπόν και φέτος, καθώς οι black friday gaming προσφορές πλησιάζουν.

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή. Πότε πέφτει φέτος η Black Friday 2025; Όπως κάθε χρόνο, έτσι και για το 2025, η Black Friday είναι η τελευταία Παρασκευή του μήνα. Μιλάμε για την 28η Νοεμβρίου. Βέβαια, όπως πιθανόν να γνωρίζεις ήδη από τα τελευταία χρόνια, τα black friday offers δεν περιορίζονται μόνο ανήμερα Black Friday. Μεγάλες αλυσιδες και brands, όπως για παράδειγμα το Πλαίσιο, ξεκινούν τις Black Friday προσφορές αρκετές ημέρες νωρίτερα. Αν θες λοιπόν ένα γενναίο “level up” στο gaming εξοπλισμό σου, οφείλεις να έχεις αρκετά νωρίτερα το πλάνο σου έτοιμο.

Από κονσόλες και GPUs έως monitors, laptops και gaming accessories, η Black Friday συγκεντρώνει κάθε χρόνο τις πιο δυνατές προσφορές της αγοράς. Για να μη χάσεις λοιπόν σε αυτό το “boss fight”, σου ετοιμάσαμε έναν μίνι οδηγό με όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να κάνεις τις πιο έξυπνες αγορές σε gaming εξοπλισμό χωρίς άγχος και χωρίς να… σπάσεις τον κουμπαρά σου.

  1. Inventory check

Πριν αρχίσεις να ψάχνεις προσφορές δεξία και αριστερά, πάρε μια ανάσα. Εκμεταλλεύσου τη στιγμή ώστε να καθίσεις λίγο πίσω και με καθαρό μυαλό να αξιολογήσεις το setup σου. Αφού καταγράψεις τι έχεις αναλυτικά, δες τι πραγματικά χρειάζεται αναβάθμιση ή αλλαγή.

Για παράδειγμα. Έχεις ακόμα οθόνη στα 60Hz; Ίσως ήρθε η ώρα να πας σε 1180Hz. Μήπως έχει χαλάσει το μικρόφωνο στο headset σου; Μάλλον ήρθε η ώρα να στοχεύσεις σε αγορά ενός wireless gaming headset με spatial audio. Η GPU σου “ιδρώνει” σε κάθε “σοβαρό” gaming τίτλο; Μπορεί να είναι η στιγμή για RTX αναβάθμιση!

Πώς προχωράς λοιπόν; Με το πιο απλό βήμα. Φτιάχνεις μία λίστα με τα δικά σου “must-have” vs “nice-to-have”. Έτσι, θα μπεις στη διαδικασία να βρεις ο ίδιος τι πραγματικά χρειάζεσαι. Αν στοχεύεις σε Black Friday PS5 προσφορές, τότε μην βρεθείς να αγοράζεις νέο gaming keyboard. Δες όμως αν αξίζει να πάρεις bundle με δεύτερο χειριστήριο ή κάποιο game pass. Αν έχεις ήδη κονσόλα, ίσως προτιμήσεις να επενδύσεις σε gaming monitor ή SSD για αποθήκευση.

  1. Παρακολούθησε τις τιμές από πριν

Οι πραγματικά καλές εκπτώσεις φαίνονται μόνο αν ξέρεις από πού ξεκίνησαν. Τι εννοούμε;

Πριν αρχίσουν οι προσφορές, μπες στα αγαπημένα σου e-shops ή κάνε μια βόλτα στα καταστήματα που επιθυμείς και σημείωσε τις τρέχουσες τιμές στα προϊόντα που σε ενδιαφέρουν. Έτσι, όταν δεις μια Black Friday τιμή, θα ξέρεις αμέσως αν πρόκειται για πραγματικό deal ή απλώς για μια πιο “χαλαρή” προσφορά.

Μια καλή τακτική, για να τσεκάρεις τις τιμές και να μάθεις πρώτος τις Black Friday προσφορές είναι να ακολουθήσεις τις σελίδες των καταστημάτων που θέλεις στα social media. Μην ξεχνάς να ρίχνεις μια ματιά κάθε ημέρα την περίοδο του Black Friday, διότι πολλές φορές οι πραγματικά καλές προσφορές ανεβαίνουν μόνο και μόνο για να… εξαφανιστούν πολύ γρήγορα. Δηλαδή, όποιος πρόλαβε – πρόλαβε! Εάν θέλεις λοιπόν να προλάβεις τα καλύτερα deals, τότε φρόντισε να είσαι έτοιμος. Δημιούργησε λογαριασμό, αποθήκευσε στοιχεία αποστολής και πληρωμής και ετοίμασε το καλάθι σου. Όσο πιο οργανωμένος είσαι, τόσο μεγαλύτερες οι πιθανότητες να προλάβεις αυτό που θέλεις!

  1. Στόχευσε στις “core” gaming κατηγορίες

Κάθε Black Friday έχει τους πρωταγωνιστές της. Έτσι και το gaming. Μιλάμε για:

  • Κονσόλες & bundles: PS5, Xbox Series X & Series S, Nintendo Switch OLED κτλπ.
  • Laptops & Desktops για gaming: Προσοχή εδώ στα Από την κάρτα γραφικών, τη μνήμη RAM και τον επεξεργαστή, όλα παίζουν ρόλο στην απόδοση. Για να είσαι καλυμμένος και τα επόμενα χρόνια κοίταξε να επιλέξεις ορθά. Πάντα βέβαια με βάση τις ανάγκες σου.
  • Monitors: Αν δεν έχεις δοκιμάσει curved οθόνη ή HDR, ήρθε η ώρα. Ψάξε για 1ms response time και Adaptive Sync.
  • Gaming accessories: Μηχανικά πληκτρολόγια με RGB, εργονομικά ποντίκια, racing wheels, streaming mics και gaming καρέκλες με lumbar support.

Προσοχή γενικά εδώ καθώς όλες οι εκπτώσεις αυτές έρχονται σε… limited stock. Κάτι που σημαίνει ότι εάν το θέλεις πραγματικά, τότε πρέπει να κινηθείς γρήγορα.

  1. Πρόσεξε τις παγίδες

Στην προσπάθεια να αρπάξεις μια προσφορά, είναι εύκολο να παρασυρθείς από ωραίες τιμές ή “gaming look”. Μην την πατήσεις. Έλεγξε προσεκτικά τα μοντέλα και τα specs. Για παράδειγμα ένα gaming laptop με 16GB RAM αλλά GPU entry-level μπορεί να μην αποδώσει όπως περιμένεις. Ένα 4K monitor χωρίς HDR ή σωστό refresh rate ίσως δείχνει εντυπωσιακό στα specs, αλλά όχι στην πράξη. Ένα φθηνό gaming headset χωρίς noise canceling θα σε απογοητεύσει μέσα στο πρώτο co-op session. Το καλύτερο deal είναι αυτό που ταιριάζει στις ανάγκες σου, όχι απλώς αυτό που έχει τη μεγαλύτερη έκπτωση.

  1. Μην αγνοείς το οικοσύστημα σου

Η Black Friday δεν αφορά μόνο την κονσόλα ή τον υπολογιστή σου. Είναι ευκαιρία να αναβαθμίσεις ολόκληρη την εμπειρία gaming. Ένα νέο gaming γραφείο ή μια gaming καρέκλα με σωστή εργονομία, θα φέρει τη διαφορά στην καθημερινότητά σου. Ειδικά, αν μιλάμε για μαραθώνια… sessions! Οι LED λωρίδες ή ένα streaming ring light μπορούν να απογειώσουν το setup σου οπτικά. Αν κάνεις streaming, επένδυσε σε καλό μικρόφωνο και webcam. Μην ξεχνάς και τα power solutions. Ένα UPS ή ένα πολύμπριζο με surge protection μπορεί να σώσει το σύστημά σου από ξαφνικά spikes.

  1. Επένδυσε στο μέλλον

Ειδικά φέτος, που η τεχνολογία gaming αλλάζει ραγδαία με AI-based rendering και cloud-assisted physics, σκέψου πιο στρατηγικά. Αν αγοράζεις GPU ή laptop, μάθε τα πάντα για το τι “σηκώνουν”. Αν πας για κονσόλα, τσέκαρε ποια games library καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σου και ποια έχει το community που αγαπάς. Η Black Friday είναι η στιγμή να πάρεις εξοπλισμό που θα σε κρατήσει για χρόνια, όχι μόνο μέχρι το επόμενο patch.

  1. Κινήσου γρήγορα

Τα καλύτερα deals στο gaming “φεύγουν” πριν καν το καταλάβεις. Αν σκοπεύεις να αγοράσεις online, φρόντισε να είσαι έτοιμος νωρίτερα από το live των προσφορών. Ενεργοποίησε ειδοποιήσεις push ή newsletters για early access. Πολλές φορές οι πραγματικά top προσφορές σε PS5, GPUs και άλλα gaming προϊόντα και αναβάθμισης εμφανίζονται πρώτες online. Έχε έτοιμο τον λογαριασμό σου, τη μέθοδο πληρωμής και την αποστολή, ώστε να μην χάνεις δευτερόλεπτο στο checkout. Όσο λιγότερα clicks, τόσο μεγαλύτερη η πιθανότητα να προλάβεις!

Top gaming deals για το Black Friday 2025

ΚατηγορίαΠρόταση προϊόντος
ΚονσόλαPlayStation 5 Slim Bundle
GPUSapphire VGA Radeon RX 7800 XT Nitro+ 16 GB
Gaming LaptopAsus ROG Strix G814PM-S9025W Laptop 18″ WQXGA IPS
MonitorSamsung Odyssey
HeadsetHyperX Cloud III S
SSDCorsair SSD MP600 PRO LPX
ΚαρέκλαAnda Seat Phantom III

Καλές αγορές και καλό gaming!

Business
ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

ΑΔΜΗΕ: Στο τραπέζι σενάρια κεφαλαιακής ενίσχυσης για τα έργα των 6 δισ. ευρώ

Vita.gr
7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

7+1 τροφές που μειώνουν το σάκχαρο στο αίμα – Τι δείχνουν οι μελέτες;

Business
Intralot: Με 58% η Bally's στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

Intralot: Με 58% η Bally’s στο μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας μετά την εξαγορά

inWellness
inTown
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Τα Νέα της Αγοράς
Σύνταξη
Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης
Τα Νέα της Αγοράς 08.10.25

Fall reset: Τα must-have της φθινοπωρινής ανανέωσης

Έχει έρθει η στιγμή για το πολυαναμενόμενο fall reset - και αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για να φέρεις το πολύτιμο αίσθημα της ανανέωσης στην καθημερινότητά σου.

Σύνταξη
Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων
Τα Νέα της Αγοράς 07.10.25

Μύκονος Betsson BC: Νέα Εποχή για το Μπάσκετ των Κυκλάδων

Η Betsson ανακοίνωσε τη νέα της χορηγία στη Μύκονο Betsson BC, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του Ονοματοδότη και Μεγάλου Χορηγού της ομάδας, η οποία από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 θα φέρει την ονομασία Μύκονος Betsson BC.

Σύνταξη
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τονίζει την κρισιμότητα των ΠΟΑΥ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους κινδύνους απώλειας κεφαλαίων λόγω των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ναταλία Κάππα
inStream - Ροή Ειδήσεων
Κοινά φάρμακα αφήνουν «αποτύπωμα» στο εντερικό μικροβίωμα ακόμη και δεκαετίες μετά τη λήψη τους
Μακροπρόθεσμη επίδραση 10.10.25

Ποια φάρμακα βρέθηκαν να επηρεάζουν το εντερικό μικροβίωμα ακόμα και για δεκαετίες

Δεν είναι μόνο τα αντιβιοτικά ένοχα που απορρυθμίζουν το μικροβίωμα σύμφωνα – ιδού ποια άλλα φάρμακα επιδρούν μακροπρόθεσμα στη χλωρίδα του εντέρου.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Απάτη στη Σκιάθο: 4ετή φυλάκιση σε «μαϊμού» λογιστή – Έπειθε τα θύματα ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ
Στη Σκιάθο 10.10.25

Φυλάκιση 4 ετών σε «μαϊμού» λογιστή - Έπειθε τα θύματά του ότι έχει «κονέ» σε υπουργείο και ΕΦΚΑ

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε ως εγκέφαλος πίσω από την απάτη - Αποσπούσε από τους παθόντες από 1.500 έως και 10.000 ευρώ, υποσχόμενος ότι θα επισπεύσει τις διαδικασίες συνταξιοδότησής τους

Σύνταξη
Ισημερινός: Η κυβέρνηση κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων ιθαγενών
Κλιμάκωση 10.10.25

Η κυβέρνηση του Ισημερινού κατεβάζει 3.000 στρατιώτες στους δρόμους εν μέσω κινητοποιήσεων των ιθαγενών

Σε ρυθμό κινητοποιήσεων ο Ισημερινός με μαζικές διαδηλώσεις ενάντια στην ακρίβεια - Μετά από έναν νεκρό και πολλούς τραυματίες η δεξιά κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό στους δρόμους

Σύνταξη
Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων
Διεθνής Οικονομία 10.10.25

Η ΕΕ βάζει «στοπ» στα σχέδια του Τραμπ για κατακερματισμό των περιβαλλοντικών επιχειρηματικών κανόνων

Η Ευρωπαϊκή Ένωση αρνείται να λυγίσει υπό τις πιέσεις του Ντόναλντ Τραμπ να καταργήσει τους πράσινους κανονισμούς ως μέρος της διμερούς εμπορικής συμφωνίας

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Φοροδιαφυγή: Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ
Φοροδιαφυγή 10.10.25

Στοχευμένη αξιολόγηση εκατοντάδων καταγγελιών από ειδικές επιτροπές της ΑΑΔΕ

Συγκροτούνται διαρκείς τριμελείς επιτροπές στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. Αττικής, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ηρακλείου - Καταγραφή και αξιολόγηση εκκρεμών και νέων καταγγελιών για φοροδιαφυγή - Οδηγίες Πιτσιλή

Σύνταξη
«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του
«Ήταν γεμάτη αίμα» 10.10.25

«Ήθελε να της αφαιρέσει τη ζωή» – Πάνω από 110 φορές κάρφωσε ο 43χρονος με πιρούνι την έγκυο σύντροφό του

«Ήταν μία κοπέλα που ήταν γεμάτη αίμα, έβγαζε από παντού, από όλο το πρόσωπο, από τα μάτια, από τα αυτιά αίματα, δεν περιγράφεται αυτή η εικόνα».

Σύνταξη
Γάζα: Στο Ισραήλ αμερικανοί στρατιώτες για να «επιτηρούν τη συμφωνία» – Βομβαρδισμοί των IDF μετά τη συμφωνία
Εύθραυστη εκεχειρία 10.10.25

Αμερικανικά στρατεύματα αναπτύσσονται στο Ισραήλ για «επιτήρηση της συμφωνίας» - Οι επιθέσεις στη Γάζα συνεχίζονται

Η αμερικανική παρουσία στο Ισραήλ με τη συμμετοχή αξιωματικών από Αίγυπτο, Τουρκία και Κατάρ είναι η εγγύηση που έδωσαν οι ΗΠΑ στη Χαμάς για τη μη επανάληψη των εχθροπραξιών

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν
Η απαισιόδοξη πλευρά 10.10.25

Τεχνητή νοημοσύνη: Όλο και περισσότεροι ειδικοί των αγορών μιλούν για «φούσκα» – Τι ξέρουν

Κοστίζει πολύ ακριβά, αργεί να αποσβέσει τα χρήματα των επενδύσεων, δεν κάνει όσα υπόσχεται και απαιτεί ποσότητες ενέργειας που ακόμη δεν παράγονται. Μοιάζει παιχνίδι μόνο για όσους χρήματα για πέταμα

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά
Πολιτική Γραμματεία 10.10.25

Δημοσκόπηση: Επικροτείται η παραίτηση Τσίπρα, με 16% εκλογικό έρμα θα ξεκινούσε κόμμα, «αδειάζει» την Κεντροαριστερά

Η πρώτη δημοσκόπηση μετά την βόμβα Τσίπρα δικαιώνει σε μεγάλο βαθμό τις επιλογές του, ενώ δείχνει ότι ήδη διαθέτει ισχυρή μαγιά για τη δημιουργία νέου πολιτικού φορέα, ο οποίος βάσει των απαντήσεων θα ήταν κυρίαρχος στην Κεντροαριστερά αποδυναμώνοντας τα υπάρχοντα κόμματα.

Σύνταξη
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Μεσσηνία: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου – «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»
Μεσσηνία 10.10.25

Φοινικούντα: Ανοίγει σήμερα η διαθήκη του 68χρονου - «Μπορεί να εκπλαγούμε ποιος θα είναι ο δολοφόνος»

Σε μυστήριο εξελίσσεται η υπόθεση της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας - Καθοριστικό ρόλο στις έρευνες των Αρχών αναμένεται να παίξει η διαθήκη του 68χρονου ιδιοκτήτη που ανοίγει σήμερα

Σύνταξη
«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ
Culture Live 10.10.25

«Melania»: H επιστροφή της Πρώτης Κυρίας σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ

Η Amazon επενδύει 40 εκατ. δολάρια στo «Melania», ένα ντοκιμαντέρ για την επιστροφή της πρώην Πρώτης Κυρίας, σε σκηνοθεσία του «περήφανου Σιωνιστή» Μπρετ Ράτνερ ο οποίος γνωστός για τη φιλία του με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου

Σύνταξη
