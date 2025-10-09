Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Το βάρος μιας απουσίας
09 Οκτωβρίου 2025

Το βάρος μιας απουσίας

Όχι, η ουσία της απουσίας του Αντώνη Σαμαρά δεν αφορά την άρνησή του να συναντήσει τον πρωθυπουργό, αλλά την άρνησή του να συμμετέχει σε μια ΝΔ που καιρό τώρα δεν εκπροσωπεί όλο το ακροατήριο της

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
A
A
Spotlight

Ο Αντώνης Σαμαράς δεν πήγε στην βιβλιοπαρουσίαση του Ευριπίδη Στυλιανίδη, ακόμη και αν ο τελευταίος ιστορικά ανήκει σε ένα ρεύμα κοντινό στον πρώην πρωθυπουργό.

Στα ΜΜΕ κυκλοφόρησε η χαρακτηριστική φωτογραφία με την κενή θέση που είχε πάνω γραμμένο το όνομα του Αντώνη Σαμαρά.

Οι περισσότεροι έσπευσαν να το σχολιάσουν με όρους αμιγώς πολιτικής επικοινωνίας. Κατά βάση υπογραμμίζοντας ότι δεν θα μπορούσε να συνυπάρξει με τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη στην ίδια εκδήλωση, με δεδομένο ότι ο τελευταίος τον διέγραψε από την κοινοβουλευτική ομάδα της ΝΔ.

Όμως, έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά χάνουν την ουσία.

Και αυτή δεν αφορά την απουσία Σαμαρά από μια εκδήλωση. Ούτε απλώς την εικόνα της κενής θέσης του.

Πρωτίστως η ουσία αφορά μια άλλη απουσία: ενός μεγάλου κομματιού από το ακροατήριο της Νέας Δημοκρατίας, που εδώ και καιρό, δεν εκπροσωπείται από τη ΝΔ του Μητσοτάκη.

Η κενή καρέκλα ενός πρώην πρωθυπουργού σε μια βιβλιοπαρουσίαση κομματικού στελέχους στην πραγματικότητα συμβολίζει το γεγονός ότι ένα σημαντικό μέρος του ακροατηρίου της Νέας Δημοκρατίας αισθάνεται αποξενωμένο από το κόμμα του.

Με το να μιλήσουμε απλώς για μια «δεξιά πτέρυγα» κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία.

Και αυτό γιατί σε σημαντικό βαθμό η Νέα Δημοκρατία διατηρεί ένα ακροδεξιό ακροατήριο, ιδίως από τη στιγμή που έχει κάνει μια σαφή ακροδεξιά στροφή σε θέματα όπως το μεταναστευτικό.

Αυτό που χάνει η Νέα Δημοκρατία είναι ένα κομμάτι αυτών που κάποτε λέγαμε παραδοσιακούς δεξιούς. Ανθρώπους που δεν είναι χουντικοί ή φασίστες, παρά τον αντικομουνισμό τους, που είναι συντηρητικοί αλλά αποδέχονται τον κοινοβουλευτισμό, που θεωρούν σημαντικό τον πατριωτισμό και που πιστεύουν ότι η Νέα Δημοκρατία οφείλει να είναι ένα μεγάλο λαϊκό κόμμα, που να μπορεί να υπερασπίζεται το κοινωνικό κράτος και τα συμφέροντα των λαϊκών τάξεων.

Οι άνθρωποι αυτοί αισθάνονται άβολα με μια εξωτερική πολιτική που λέει ότι «είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας», ενώ στην πραγματικότητα είμαστε με τη λάθος, χωρίς πυξίδα και χωρίς σχέδιο, υποτιμώντας διαρκώς τον τρόπο που η Τουρκία του «σουλτάνου» Ερντογάν αναβαθμίζει τη θέση της και μπορεί να συνομιλεί με τον Τραμπ, την ώρα που ο Έλληνας πρωθυπουργός παρακαλούσε για μια έστω και ολιγόλεπτη συνάντηση.

Δεν μπορούν να συμφωνήσουν με έναν «δικαιωματισμό» που στα μάτια τους υποτιμά τα πραγματικά προβλήματα της ελληνικής οικογένειας.

Δεν θέλουν να δουν τη Νέα Δημοκρατία να γίνεται ένα μεγάλο «Ποτάμι» χωρίς κοινωνικό πρόσωπο.

Και βέβαια δεν θέλουν ένα κόμμα που να δηλώνει διαρκώς ότι επειδή έχει την πλειοψηφία μπορεί να εφαρμόζει σκανδαλώδεις πρακτικές και μετά να εξασφαλίζει ασυλία.

Αυτούς τους ανθρώπους θα μπορούσε όντως να τους εκπροσωπεί ο Αντώνης Σαμαράς, αλλά αυτή ακριβώς η κατηγορία ανθρώπων είναι που σήμερα χάνει η Νέα Δημοκρατία και δεν πρόκειται εύκολα να τους ξανακερδίσει.

Γιατί δεν περιμένουν απλώς κάποιο πολιτικό δόλωμα (π.χ. τις ακροδεξιές κορώνες για το μεταναστευτικό) για να μεταπειστούν, αλλά μια συνολική αλλαγή πολιτικής που δεν την βλέπουν πιθανή με τη σημερινή Νέα Δημοκρατία.

Και γι’ αυτό διατηρούν αποστάσεις από την κυβερνητική παράταξη και αυτός είναι ο λόγος που η τελευταία εξακολουθεί να κάνει χαμηλές δημοσκοπικές πτήσεις.

Γιατί η κοινωνία εξακολουθεί να έχει ανάγκη μεγάλες παρατάξεις που να δοκιμάζουν να εκπροσωπούν ευρύτερα τμήματά της και όχι απλώς όσους πιστεύουν ότι τα πράγματα γενικά πάνε καλά.

Γιατί ούτε τα πράγματα πάνε καλά, ούτε το σημερινό κομματικό σύστημα μπορεί να εκπροσωπήσει ολόκληρη την κοινωνία.

Τράπεζες
Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Eλληνικές τράπεζες: Πώς διεκδικούν business στη Μέση Ανατολή

Vita.gr
Κόσμος
Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Γάζα: Ισραηλ-Χαμάς συμφώνησαν στην πρώτη φάση του σχεδίου ειρήνης

Editorial
Η ουσία και η αμηχανία
Editorial 08.10.25

Η ουσία και η αμηχανία

Οι περισσότερες αντιδράσεις στην κίνηση του Αλέξη Τσίπρα αποτυπώνουν αμηχανία. Ακριβώς, επειδή επέλεξε να τοποθετηθεί επί της ουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα
Editorial 07.10.25

Τα πολιτικά αδιέξοδα της συστημικής πολιτικής, η πολιτική κρίση και η κοινωνία που αναζητά ελπίδα

Η κρίση στη Γαλλία δείχνει πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, εάν δεν υπάρξουν πολιτικές δυνάμεις που να εκπροσωπούν τις κοινωνικές ανάγκες

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη
Editorial 04.10.25

Το δίκιο είναι πάντα με τη μεριά αυτών που αγωνίζονται ενάντια στη βαναυσότητα και αυτών που κάνουν βήματα για την ειρήνη

Ο στολίσκος της αλληλεγγύης δεν έφτασε στη Γάζα. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι το Ισραήλ κέρδισε κάτι. Το ακριβώς αντίθετο. Και τώρα πρέπει να μιλήσουμε για την ειρήνη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης
Editorial 28.09.25

ΟΠΕΚΕΠΕ: το θέατρο της συγκάλυψης

Η κυβέρνηση εξευτελίζει (ξανά) τώρα και τη διαδικασία της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας
Editorial 18.09.25

Βαφτίζοντας το ψάρι κρέας

Ο κυβερνητικός επικοινωνιακός μηχανισμός επιδίδεται σε ιδιαίτερα ευφάνταστες ερμηνείες των δημοσκοπήσεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται
Editorial 17.09.25

Όσο ο Νετανιάχου αισθάνεται ότι έχει ασυλία από τη διεθνή κοινότητα, ο πόλεμος θα συνεχίζεται

Το Ισραήλ προχώρησε σε χερσαία επιχείρηση στην πόλη της Γάζας. Γιατί παρά τις αντιδράσεις της διεθνούς κοινότητας, η κυβέρνησή του αισθάνεται ότι έχει ασυλία

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;
Editorial 15.09.25

Ο Νίκος Ανδρουλάκης προσπαθεί, αλλά μπορεί το ΠΑΣΟΚ να αποτελέσει αντίπαλο δέος στη ΝΔ;

Το ΠΑΣΟΚ έχει πρόγραμμα, έχει και ηγέτη, τον Νίκο Ανδρουλάκη, που προσπαθεί πραγματικά, αλλά πρέπει να σκεφτεί πώς θα μπορέσει να πείσει ότι όντως είναι ένα κόμμα εξουσίας

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση
Κόσμος 09.10.25

Πέντε ομάδες προκαλούν «πονοκέφαλο» στην Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν και αβεβαιότητα για την πολιτική της επιβίωση

Έλλειψη εμπιστοσύνης φαίνεται ότι δείχνουν αρκετές ομάδες προς την πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, η οποία είναι ξανά αντιμέτωπη με προτάσεις μομφής

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)
Μπάσκετ 09.10.25

Ρίτσαρντ Σιάο: Ο δισεκατομμυριούχος ιδιοκτήτης του Άρη Betsson που προκάλεσε… χαμό στο «Αλεξάνδρειο» (pics)

Αυτός είναι ο νεαρός μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο – Η «τρέλα» με τον κόσμο, η συνάντηση με τον Γκάλη και η φιλία με τον Αντετοκούνμπο.

Σύνταξη
Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»
Αυτοδιοίκηση 09.10.25

Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία: «Η Αυτοδιοίκηση δεν παραχωρεί καμία αρμοδιότητα»

Σταθερή στις θέσεις η Κεντρική Ένωσης Δήμων Ελλάδας. Ο Πρόεδρος Λάζαρος Κυρίζογλου από την Αρχαία Ολυμπία ήταν ξεκάθαρος αναφορικά με τις αρμοδιότητες της Πρωτοβάθμιας Αυτοδιοίκησης.

Σύνταξη
Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Θλίψη στην Μπόκα Τζούνιορς: «Έφυγε» ο προπονητής της ομάδας Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο – Ποια ήταν η ασθένεια που έπασχε… (pics)

Ο σπουδαίος Αργεντινός τεχνικός της Μπόκα Τζούνιορς, Μιγκέλ Άνχελ Ρούσο πέθανε στα 69 του χρόνια αφήνοντας πίσω του μια μεγάλη ποδοσφαιρική καριέρα.

Σύνταξη
Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος
Ειλικρινής 09.10.25

Ο Ρέι Γουίνστον λέει ότι η οντισιόν του στο Star Wars «δεν πήγε καλά» επειδή ήταν μεθυσμένος

«Ήμουν έξω όλη τη νύχτα και όταν έφτασα, κατάλαβα αμέσως ότι δεν ήμουν κατάλληλος για τον ρόλο» είπε ο Ρέι Γουίνστον για την οντισιόν του για τις ταινίες του prequel.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Γερμανία: Τερματίζει την ταχεία χορήγηση υπηκοότητας – Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης
Κόσμος 09.10.25

Τέλος στη ταχεία χορήγηση υπηκοότητας βάζει η Γερμανία - Αλλαγή πλεύσης σε θέματα μετανάστευσης

Οι συντηρητικοί του Φρίντριχ Μερτς είχαν δεσμευτεί να αποσύρουν τη νομοθεσία, η οποία επέτρεπε την απόκτηση της υπηκοότητας σε τρία χρόνια αντί για πέντε.

Σύνταξη
Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Σκωτία – Ελλάδα: Κρίσιμο ματς για την Εθνική, ψάχνει διπλό για να παραμείνει ζωντανή για την πρωτιά

Η Εθνική μας ομάδα είναι στη Γλασκώβη, εκεί όπου απόψε (9/10, 21:45) θα κοντραριστεί με τη Σκωτία με στόχο να παραμείνει ζωντανή στο παιχνίδι της πρόκρισης στα τελικά του Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Φλώρινα: Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Στη Φλώρινα 09.10.25

Προσποιήθηκαν μέλη φιλοζωικής εταιρείας και κατάφεραν να αποσπάσουν 14.000 ευρώ από ηλικιωμένο

Οι κλέφτες πήγαν στο σπίτι 70χρονου στη Φλώρινα και τον έπεισαν ότι πρέπει να καταγραφούν οι κότες που είχε σε οικόπεδο ιδιοκτησίας του, ώστε να τον απομακρύνουν από το σπίτι και να τον ξαφρίσουν

Σύνταξη
Τσε Γκεβάρα: Η ιστορία ενός παγκόσμιου συμβόλου
Ιστορικό Αρχείο 09.10.25

H ιστορία του Ερνέστο Τσε Γκεβάρα

Οι ρίζες του, η δράση του και τα χαρακτηρίστικα της προσωπικότητάς του, που έκαναν τον Τσε Γκεβάρα παγκόσμιο είδωλο

Γιάννης Θ. Διαμαντής
Γιάννης Θ. Διαμαντής
Μεσσηνία: Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας – Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης
Φοινικούντα 09.10.25

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ - Οι προηγούμενες επιθέσεις και η αλλαγή της διαθήκης

Στα ίχνη του δράστη της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ της Φοινικούντας η ΕΛ.ΑΣ. – Οι προηγούμενες επιθέσεις στον 68χρονου και η αλλαγή στη διαθήκη μερικές μέρες πριν από το έγκλημα

Σύνταξη
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
Ουκρανία: Ρωσικό σφυροκόπημα με τρεις νεκρούς στο Σούμι
Πόλεμος 09.10.25

Ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία - Τρεις νεκροί και δύο τραυματίες στο Σούμι

Η Ρωσία εξαπέλυσε επίθεση στην περιφέρεια Σούμι στην Ουκρανία αφού απώθησε τον Απρίλιο τα τελευταία στοιχεία των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων που απέμεναν στη γειτονική ρωσική περιφέρεια Κουρσκ

Σύνταξη
Γάζα: Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία – Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων
Γάζα 09.10.25

Πανηγυρισμοί στο Ισραήλ για τη συμφωνία - Πότε θα ξεκινήσει η απελευθέρωση ομήρων και παλαιστίνιων κρατουμένων

Οι συγγενείς των ομήρων ξέσπασαν σε δάκρυα χαράς και έντονους πανηγυρισμούς μετά την επίτευξη συμφωνίας για τη Γάζα - Η ανταλλαγή θα λάβει χώρα εντός 72 ωρών από την έναρξη εφαρμογής της συμφωνίας

Σύνταξη
Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν
«Ανεπιβεβαίωτοι ισχυρισμοί» 09.10.25

Εκδοτικός οίκος της Αγγλίας απολογείται στη Μελάνια Τραμπ για βιβλίο που τη συνδέει με τον Τζέφρι Έπσταϊν

Ο εκδοτικός οίκος HarperCollins UK ζήτησε συγγνώμη από τη Μελάνια Τραμπ και απέσυρε βιβλίο του Άντριου Λάουνι, μετά τη δημοσίευση ανεπιβεβαίωτων ισχυρισμών που τη συνέδεαν με τον Τζέφρι Έπσταϊν.

Σύνταξη
