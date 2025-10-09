newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα
Οικονομία 09 Οκτωβρίου 2025 | 20:11

Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα

Η έκθεση της Κομισιόν για τις επιδόσεις της Ελλάδας στο Ταμείο Ανάκαμψης – Η εικόνα που δίνει ο Νίκος Παπαθανάσης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Spotlight

Το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει στο τέλος του Αυγούστου 2026, υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για την πορεία των πληρωμών και της εκπλήρωσης των ορόσημων.

Η Κομισιόν στην έκθεση (αφορούσε δεδομένα του Ιουνίου 2025) που έδωσε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει την Ελλάδα μαζί με άλλες 11 χώρες σε εκείνες που θα πρέπει να επιταχύνουν τους ρυθμούς εφαρμογής των ορόσημων που έχει θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντίθετα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, παίζοντας… με τα νούμερα βλέπει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. ως προς τα αιτήματα πληρωμών, τις εκταμιεύσεις πόρων και τα ορόσημα.

Τα ορόσημα και η Ελλάδα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και σε άλλες 11 χώρες στην Κύπρο, την Κροατία, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία έγινε σύσταση να επιταχύνουν τον ρυθμό εφαρμογής των ορόσημων που έχουν τεθεί στις χώρες για την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα, επί της ουσίας περιλαμβάνεται στο γκρουπ των χωρών εκείνων που καθυστερούν να υλοποιήσουν τα ορόσημα και η Κομισιόν τις κατηγοριοποιεί σε εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει σε ποσοστό από το 50% έως το 85% των ορόσημων τους.

Στις αδύναμες χώρες ως προς τα ορόσημα κάνει επίσης άλλη μία κατηγορία των χωρών εκείνων που δεν έχουν εκπληρώσει πάνω από το 85% των ορόσημων, δηλαδή τις Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουμανία για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει σύσταση ώστε να επιταχύνουν επειγόντως τους ρυθμούς υλοποίησης των ορόσημων και των στόχων.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πληρωμές

Στην έκθεση της η Κομισιόν παρατηρεί ότι ο ρυθμός υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης διαφέρει μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Όπως αναφέρει έξι κράτη μέλη (Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Μάλτα) έχουν λάβει πληρωμές που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 65% των συνολικών πόρων που τους αναλογούν.

Ελλάδα, Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία, σύμφωνα με το report της Κομισιόν, έχουν λάβει περισσότερο από 50% της χρηματοδότησης.

Δεκαπέντε κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία) έχουν πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 30% της χρηματοδότησης του RRF, ενώ δύο κράτη μέλη (Βουλγαρία και Ουγγαρία) παραμένουν κάτω από το όριο του 30%.

Με αυτά τα δεδομένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι «απομένει λιγότερος από ένας χρόνος μέχρι την καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου 2026 και πλέον η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και υλοποίησης των επενδύσεων καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα».

ΟΛΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ο Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης με ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ επίκειται και  θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον Ιούλιο».

Ταμείο Ανάκαμψης

Επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από την έκθεση δίνει μία πιθανή μελλοντική καλύτερη εικόνα της Ελλάδας σπεύδοντας να συμπεριλάβει και την επικείμενη πληρωμή του 6ου αιτήματος: «Η πληρωμή του συγκεκριμένου αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του προγράμματος και τα εκπληρωμένα ορόσημα στα 178, ήτοι στο 47% του συνολικού αριθμού, με τον μέσο όρο στην Ε.Ε. να είναι στο 40%».

Ο ίδιος ερμηνεύει τα στοιχεία της έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επιβεβαίωση της σταθερής θετικής πορείας της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Οι δείκτες υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με τον Παπαθανάση

Ο Νίκος Παπαθανάσης υποστηρίζει αναφορικά με τους βασικούς δείκτες υλοποίησης του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»:

  • Αιτήματα Πληρωμής: Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής  καθώς έχει υποβάλει 6 αιτήματα.
  • Εκταμιεύσεις: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των «27», ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι στην έκθεση δεν προσμετράται το 6ο αίτημα πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ, για το οποίο η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται τις επόμενες μέρες. Η πληρωμή του θα οδηγεί σε εκταμιεύσεις ύψους 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού.
  • Εκπλήρωση οροσήμων: Τα ορόσημα που έχει εκπληρώσει η Ελλάδα, με το 6ο αίτημα πληρωμής, φτάνουν στα 178, δηλαδή στο 47% του συνολικού αριθμού, πάνω από τον  ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 40%. Η Έκθεση ως προς τα ορόσημα λαμβάνει ως ημερομηνία καταμέτρησης  την 4η Ιουνίου 2025 – η Ελλάδα υπέβαλε 6ο αίτημα πληρωμής τον Ιούλιο 2025.

Παραδοχή για την ανάγκη επιτάχυνσης

Τέλος ο Νίκος Παπαθανάσης παραδέχεται με τις δηλώσεις του ότι «απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού ειδικά όταν η περίοδος υλοποίησης έχει μπει στην τελική ευθεία, και ότι, όπως και τα υπόλοιπα κράτη -μέλη, προχωρά σε αναθεώρηση του Σχεδίου της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων που έχει στη διάθεσή της».

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

Ταμείο Ανάκαμψης: Συστάσεις από Κομισιόν στην Ελλάδα για τα ορόσημα

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Ζευγάρια: Αυτός είναι ο No1 λόγος που μαλώνουν!

Κόσμος
Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

Χαμάς: Ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία
Διακυμάνσεις τάσης 09.10.25

Προειδοποίηση για νέο blackout στην Ισπανία

Τι αναφέρεται σε έγγραφο του διαχειριστή του δικτύου της Ισπανίας, REE. Προέτρεψε για την εφαρμογή γρήγορων τεχνικών αλλαγών για την αποφυγή blackout.

Σύνταξη
Επιθεώρηση εργασίας: Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση – Υπερδιπλασιασμός καταγγελιών το 2024
Ανησυχητικά στοιχεία 09.10.25

Σε επίπεδα ρεκόρ η βία και η παρενόχληση στην εργασία - Οι 10 μορφές της και πως μπορείτε να προστατευθείτε

Ανησυχητικά τα στοιχεία της ετήσιας έκθεσης της Επιθεώρησης Εργασίας για τη βία και την παρενόχληση στην εργασία το 2024. Άσχημο ξεκίνημα και το 2025

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά
Συνεχιζόμενη αβεβαιότητα 09.10.25

Σε τρία στρατόπεδα η Fed για τα επιτόκια – Τι έδειξαν τα πρακτικά

Ο μοναχικός δρόμος του εκλεκτού του Τραμπ, Στίβεν Μίραν. Υποστήριξε μία μεγαλύτερη μείωση κατά μισή ποσοστιαία μονάδα και περισσότερες μειώσεις τους επόμενους μήνες.

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC
Ποδόσφαιρο 09.10.25

Ο Βαγγέλης Μαρινάκης κεντρικό πρόσωπο στη Γενική Συνέλευση της ECA και τη νέα εποχή της ως EFC

Ο διοικητικός ηγέτης Ολυμπιακού και Νότιγχαμ Φόρεστ, στο κεντρικό τραπέζι των εξελίξεων του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στην ιστορική μετονομασία της ECA σε European Football Clubs. Στο επικέντρο της ελίτ του αθλήματος και το κάλεσμα του προέδρου Νασέρ Ελ Κελαϊφί να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο στον «συνασπισμό» των ισχυρότερων ποδοσφαιρικών ομάδων της Ευρώπης.

Νικόλαος Κώτσης
Νικόλαος Κώτσης
Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)
Μπάσκετ 09.10.25

Συνεργάτης του Στιβ Κερ ο νέος προπονητής στην Εθνική ομάδα των ΗΠΑ (pic)

Μετά τη θητεία του στο πλευρό του Στιβ Κερ στην Εθνική ΗΠΑ, ο Έρικ Σποέλστρα αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της Team USA για τις επόμενες δύο μεγάλες διοργανώσεις είναι ο Έρικ Σποέλστρα.

Σύνταξη
Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;
Πολέμαρχος ειρηνοποιός 09.10.25

Μπορεί στ’ αλήθεια να κερδίσει ο Τραμπ το Νόμπελ Ειρήνης;

Με τη συμφωνία εκεχειρίας στη Γάζα, ο Τραμπ ισχυρίζεται ότι έχει συμβάλει στην επίτευξη ειρήνης σε οκτώ πολέμους. Ισχύουν οι ισχυρισμοί του; Το Βραβείο Νόμπελ Ειρήνης θα ανακοινωθεί στις 10 Οκτωβρίου

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)
Ράπα Νούι 09.10.25

Λύθηκε μυστήριο των εμβληματικών αγαλμάτων του Νησιού του Πάσχα – Πώς «περπάτησαν» τα γιγάντια Μοάι (βίντεο)

Μετά από αιώνες εικασιών για πώς οι αρχαίοι κάτοικοι του Νησιού του Πάσχα κατάφεραν να μετακινήσουν σχεδόν 1.000 τεράστια πέτρινα αγάλματα , οι επιστήμονες έλυσαν το μυστήριο. Η απάντηση; «Περπάτησαν» μόνα τους

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Λευκορωσία – Δανία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Λευκορωσία – Δανία

LIVE: Λευκορωσία – Δανία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Λευκορωσία – Δανία για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις
Κόσμος 09.10.25

H Χαμάς ανακοίνωσε το τέλος του πολέμου έχοντας λάβει γραπτές εγγυήσεις

Ο Χαλίλ Αλ Χάγια, επικεφαλής διαπραγματευτής της Χαμάς ανακοίνωσε πως οι παλαιστινιακές οργανώσεις έλαβαν γραπτές εγγυήσεις από τις ΗΠΑ πως θα παρέμβουν σε περίπτωση παραβίασης της κατάπαυσης του πυρός

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
LIVE: Κύπρος – Βοσνία
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Κύπρος – Βοσνία

LIVE: Κύπρος – Βοσνία. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Κύπρος – Βοσνία για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
LIVE: Σκωτία – Ελλάδα
Ποδόσφαιρο 09.10.25

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα

LIVE: Σκωτία – Ελλάδα. Παρακολουθήστε live στις 21:45 το παιχνίδι Σκωτία – Ελλάδα για την 3η αγωνιστική των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Τηλεοπτικά από ALPHA.

Σύνταξη
Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο
Βία ανηλίκων 09.10.25

Τρίπολη: «Παντού χαρακωμένο, στο μάτι, στο σβέρκο, στην πλάτη» – Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες για τον μαχαιρωμένο 12χρονο

Αιτία του καβγά στην Τρίπολη φέρεται να ήταν τα άσχημα λόγια που ακούστηκαν για μία κοπέλα φίλη τους ενός από τους δύο ανήλικους

Σύνταξη
LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός
Euroleague 09.10.25

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός

LIVE: Μπασκόνια – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 21:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μπασκόνια – Παναθηναϊκός για την 3η αγωνιστική της Euroleague. Τηλεοπτικά από Novasports 4HD.

Σύνταξη
Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας
Αλβανία-Γερμανία 09.10.25

Φημισμένη γκαλερί του Βερολίνου εκπροσωπεί πλέον τον Έντι Ράμα, πρωθυπουργό της Αλβανίας

Ο Έντι Ράμα εντάσσεται σε μια διεθνή ομάδα καλλιτεχνών που εκπροσωπεί η βερολινέζικη γκαλερί Société, όπως η Τρίσα Μπάγκα, η Λου Γιανγκ και η Πέτρα Κοτράι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»
Κοινοβουλευτικές Επιτροπές 09.10.25

Κόλαφος οι Επιθεωρήτες Εργασίας για το 13ωρο: «Το νομοσχέδιο Κεραμέως οδηγεί στην πλήρη εργασιακή εξουθένωση»

Οι Επιθεωρητές Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία, διαλύουν κάθε αμφιβολία για το τι επιφυλάσσει το νέο εργασιακό νομοσχέδιο: Εργασιακή εξουθένωση, αύξηση εργατικών ατυχημάτων και επαγγελματικών νόσων.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ακρίβεια: Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά – Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις
Ακρίβεια 09.10.25

Συνεχίζεται το ράλι τιμών σε βασικά αγαθά - Τα προϊόντα με τις μεγαλύτερες αυξήσεις

Η κυβέρνηση εξακολουθεί να αρνείται να καταπολεμήσει την ακρίβεια μέσω οιασδήποτε ουσιαστικής παρέμβαση, η επιβίωση παραμένει ένας καθημερινός «Γολγοθάς» για τα ελληνικά νοικοκυριά

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις
Άλλα Αθλήματα 09.10.25

Six Kings Slam: Τα 14.5 εκατ. δολάρια, ο Τσιτσιπάς και το μεγαλεπήβολο πλάνο του Σαουδάραβα Πρίγκιπα για το τένις

Το Six Kings Slam επιστρέφει και μοιράζει εκατομμύρια στους συμμετέχοντες, με στόχο να γίνει το 5o Grand Slam. Η συμμετοχή του Τσιτσιπά και το πλάνο του Μοχάμαντ Μπιν Σαλμάν Αλ Σαούντ για να μετατρέψει το Ριάντ σε πρωτεύουσα του τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους
Ωραίες εικόνες 09.10.25

Ακρόπολη: Αφαιρέθηκαν οι σκαλωσιές 15 χρόνια μετά την τοποθέτησή τους

Η Ακρόπολη από την πλευρά του Ηρωδείου είναι πλέον πλήρως ορατή, χωρίς σκαλωσιές. Τα έργα συντήρησης θα συνεχιστούν σταδιακά, αλλά με μικρότερες και πιο διακριτικές κατασκευές στο μέλλον.

Σύνταξη
Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα
Παιδοκτονία 09.10.25

Ιταλία: 25χρονη δολοφόνησε τα δίδυμα νεογέννητα μωρά της και τα έκρυψε στη ντουλάπα

Μια 25χρονη συνελήφθη στην Ρέτζιο Καλάμπρια στην Ιταλία, με την κατηγορία ότι δολοφόνησε τα δυο δίδυμα παιδιά της, μόλις τα γέννησ τον Ιούλιο του 2024. Tο 2022 φέρεται να σκότωσε άλλο ένα βρέφος

Σύνταξη
Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της
Μεταξύ 2012-2018 09.10.25

Σκάνδαλο κατασκοπίας στις Βρυξέλλες – Η Ουγγαρία παρακολουθούσε θεσμούς για να εξασφαλίζει τα συμφέροντά της

Δημοσιογραφική έρευνα αποκάλυψε ότι η Ουγγαρία επιχείρησε να κατασκοπεύσει τους θεσμούς της ΕΕ. Η κυβέρνηση Όρμπαν ήθελε να ενημερώνεται για πολιτικές που θα μπορούσαν να θίγουν τα συμφέροντά της.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 09.10.25

Φάμελλος για Τσίπρα: Χρειαζόμαστε πρόσθεση δυνάμεων να έχουμε απάντηση στον Μητσοτάκη

Την ανάγκη να είμαστε μαζί σε έναν αγώνα για να φύγει το συντομότερο η κυβέρνηση της Δεξιάς επανέλαβε ο Σωκράτης Φάμελλος σε ερώτηση για ενδεχόμενο κόμμα Τσίπρα. Στον ΣΥΡΙΖΑ συνεχίζουμε δεν κατεβάζουμε τα μολύβια, τονίζει

Σύνταξη
Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο
Ελλάδα 09.10.25

Η στιγμή της σύλληψης του 43χρονου που επιτέθηκε με πιρούνι στην έγκυο σύντροφό του – Βίντεο ντοκουμέντο

Σοκαρίστηκαν ακόμη και οι γιατροί στο «Αττικόν» με τα τραύματα που είχε στο πρόσωπο της και στα μάτια της η έγκυος γυναίκα που έπεσε θύμα ενδοοικογενειακής βίας από τον σύζυγο της

Σύνταξη
Must Read
Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ήρθε η αναβάθμιση από τον FTSE Russell, τι θα κάνουν οι front runners, το «βάρος» των τραπεζών, το «καρφί» και τα «βέλη» του Θεοδωρόπουλου, τα ελληνικά του Νάγκελ, το πρωινό του Alkhorayef με Έλληνες επιχειρηματίες

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο