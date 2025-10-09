Ταμείο Ανάκαμψης: Στο γκρουπ των αδύναμων η Ελλάδα

Το Ταμείο Ανάκαμψης λήγει στο τέλος του Αυγούστου 2026, υπενθυμίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην έκθεση της για την πορεία των πληρωμών και της εκπλήρωσης των ορόσημων.

Η Κομισιόν στην έκθεση (αφορούσε δεδομένα του Ιουνίου 2025) που έδωσε στη δημοσιότητα περιλαμβάνει την Ελλάδα μαζί με άλλες 11 χώρες σε εκείνες που θα πρέπει να επιταχύνουν τους ρυθμούς εφαρμογής των ορόσημων που έχει θέσει το Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντίθετα, ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης, παίζοντας… με τα νούμερα βλέπει την Ελλάδα στις πρώτες θέσεις της Ε.Ε. ως προς τα αιτήματα πληρωμών, τις εκταμιεύσεις πόρων και τα ορόσημα.

Τα ορόσημα και η Ελλάδα

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Ελλάδα και σε άλλες 11 χώρες στην Κύπρο, την Κροατία, την Τσεχία, την Ιταλία, τη Λετονία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, την Πορτογαλία, τη Σλοβακία, τη Σλοβενία και την Ισπανία έγινε σύσταση να επιταχύνουν τον ρυθμό εφαρμογής των ορόσημων που έχουν τεθεί στις χώρες για την εκταμίευση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.

Η Ελλάδα, επί της ουσίας περιλαμβάνεται στο γκρουπ των χωρών εκείνων που καθυστερούν να υλοποιήσουν τα ορόσημα και η Κομισιόν τις κατηγοριοποιεί σε εκείνες που δεν έχουν εκπληρώσει σε ποσοστό από το 50% έως το 85% των ορόσημων τους.

Στις αδύναμες χώρες ως προς τα ορόσημα κάνει επίσης άλλη μία κατηγορία των χωρών εκείνων που δεν έχουν εκπληρώσει πάνω από το 85% των ορόσημων, δηλαδή τις Βουλγαρία, Ουγγαρία και Ρουμανία για τις οποίες η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει σύσταση ώστε να επιταχύνουν επειγόντως τους ρυθμούς υλοποίησης των ορόσημων και των στόχων.

ΟΙ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Το Ταμείο Ανάκαμψης και οι πληρωμές

Στην έκθεση της η Κομισιόν παρατηρεί ότι ο ρυθμός υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης διαφέρει μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε.

Όπως αναφέρει έξι κράτη μέλη (Δανία, Εσθονία, Γαλλία, Ιταλία, Γερμανία και Μάλτα) έχουν λάβει πληρωμές που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 65% των συνολικών πόρων που τους αναλογούν.

Ελλάδα, Λετονία, Πορτογαλία και Σλοβακία, σύμφωνα με το report της Κομισιόν, έχουν λάβει περισσότερο από 50% της χρηματοδότησης.

Δεκαπέντε κράτη μέλη (Αυστρία, Βέλγιο, Κροατία, Κύπρος, Τσεχία, Φινλανδία, Ιρλανδία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβενία, Ισπανία και Σουηδία) έχουν πραγματοποιήσει εκταμιεύσεις που αντιστοιχούν σε περισσότερο από 30% της χρηματοδότησης του RRF, ενώ δύο κράτη μέλη (Βουλγαρία και Ουγγαρία) παραμένουν κάτω από το όριο του 30%.

Με αυτά τα δεδομένα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τονίζει ότι «απομένει λιγότερος από ένας χρόνος μέχρι την καταληκτική προθεσμία του Αυγούστου 2026 και πλέον η αποτελεσματική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων και υλοποίησης των επενδύσεων καθίσταται ολοένα και πιο επείγουσα».

ΟΛΗ Η ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ

Ο Νίκος Παπαθανάσης για το Ταμείο Ανάκαμψης

Ο αναπληρωτής υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκος Παπαθανάσης με ανακοίνωση που εξέδωσε υποστηρίζει ότι «η Ελλάδα παραμένει στις πρώτες χώρες της Ε.Ε. στην υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, ενώ επίκειται και θετική αξιολόγηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή του 6ου αιτήματος πληρωμής επιχορηγήσεων ύψους 2,1 δισ. ευρώ, που κατέθεσε η χώρα μας τον Ιούλιο».

Επιδιώκοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις που δημιουργούνται από την έκθεση δίνει μία πιθανή μελλοντική καλύτερη εικόνα της Ελλάδας σπεύδοντας να συμπεριλάβει και την επικείμενη πληρωμή του 6ου αιτήματος: «Η πληρωμή του συγκεκριμένου αιτήματος θα ανεβάσει τις εκταμιεύσεις προς την Ελλάδα στα 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του προγράμματος και τα εκπληρωμένα ορόσημα στα 178, ήτοι στο 47% του συνολικού αριθμού, με τον μέσο όρο στην Ε.Ε. να είναι στο 40%».

Ο ίδιος ερμηνεύει τα στοιχεία της έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως επιβεβαίωση της σταθερής θετικής πορείας της χώρας μας ως προς τους βασικούς δείκτες υλοποίησης των Σχεδίων Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως καταγράφονται για όλα τα κράτη-μέλη της Ε.Ε..

Οι δείκτες υλοποίησης για το Ταμείο Ανάκαμψης σύμφωνα με τον Παπαθανάση

Ο Νίκος Παπαθανάσης υποστηρίζει αναφορικά με τους βασικούς δείκτες υλοποίησης του Σχεδίου «Ελλάδα 2.0»:

Αιτήματα Πληρωμής : Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής καθώς έχει υποβάλει 6 αιτήματα.

: Η Ελλάδα βρίσκεται στις 5 πρώτες χώρες ως προς τα αιτήματα πληρωμής καθώς έχει υποβάλει 6 αιτήματα. Εκταμιεύσεις: Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των «27», ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι στην έκθεση δεν προσμετράται το 6ο αίτημα πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ, για το οποίο η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται τις επόμενες μέρες. Η πληρωμή του θα οδηγεί σε εκταμιεύσεις ύψους 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού.

Η Ελλάδα βρίσκεται στην 8η θέση μεταξύ των «27», ως προς τις εκταμιεύσεις πόρων σε σχέση με τον διατιθέμενο προϋπολογισμό. Σημειώνεται ότι στην έκθεση δεν προσμετράται το 6ο αίτημα πληρωμής ύψους 2,1 δισ. ευρώ, για το οποίο η θετική αξιολόγηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αναμένεται τις επόμενες μέρες. Η πληρωμή του θα οδηγεί σε εκταμιεύσεις ύψους 23,4 δισ. ευρώ, ήτοι στο 65% του συνολικού προϋπολογισμού. Εκπλήρωση οροσήμων: Τα ορόσημα που έχει εκπληρώσει η Ελλάδα, με το 6ο αίτημα πληρωμής, φτάνουν στα 178, δηλαδή στο 47% του συνολικού αριθμού, πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο που είναι στο 40%. Η Έκθεση ως προς τα ορόσημα λαμβάνει ως ημερομηνία καταμέτρησης την 4η Ιουνίου 2025 – η Ελλάδα υπέβαλε 6ο αίτημα πληρωμής τον Ιούλιο 2025.

Παραδοχή για την ανάγκη επιτάχυνσης

Τέλος ο Νίκος Παπαθανάσης παραδέχεται με τις δηλώσεις του ότι «απαιτείται επιτάχυνση του ρυθμού ειδικά όταν η περίοδος υλοποίησης έχει μπει στην τελική ευθεία, και ότι, όπως και τα υπόλοιπα κράτη -μέλη, προχωρά σε αναθεώρηση του Σχεδίου της, προκειμένου να εξασφαλίσει ότι θα αξιοποιηθεί το σύνολο των πόρων που έχει στη διάθεσή της».

Πηγή: ΟΤ