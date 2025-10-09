newspaper
Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Κικίλιας: Η συνεργασία με ΗΠΑ σε ναυτιλία και ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις
09 Οκτωβρίου 2025 | 11:56

Κικίλιας: Η συνεργασία με ΗΠΑ σε ναυτιλία και ναυπηγεία θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις

«Η ήδη ισχυρή σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λάβει περαιτέρω στρατηγικές διαστάσεις, μέσα από τη συνεργασία στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία»

Σύνταξη
«Η συνεργασία μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία, θα λάβει στρατηγικές διαστάσεις», δήλωσε την Πέμπτη ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας.

Αναφερόμενος στην πρόσφατη επίσκεψή του στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις συναντήσεις που πραγματοποίησε εκεί με υπουργούς και υψηλόβαθμους αξιωματούχους, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε, μιλώντας στο Open, τη σημασία της στρατηγικής συνεργασίας Ελλάδας – ΗΠΑ στη ναυτιλία, την ενέργεια και τη ναυπηγική βιομηχανία, επισημαίνοντας:

«Η Αμερική παράγει μεγάλες ποσότητες σχιστολιθικού φυσικού αερίου και το διαθέτει προς εξαγωγή. Η χώρα μας έχει σημαντικούς χώρους αποθήκευσης όπως η Ρεβυθούσα, έχει τερματικούς σταθμούς και ανάστροφους αγωγούς για να τροφοδοτήσει όλη την Ευρώπη, όπως αυτοί που ξεκινούν από την Αλεξανδρούπολη και θα δημιουργηθούν και άλλοι στο επόμενο χρονικό διάστημα, μαζί με σημαντικές υποδομές όπως λιμάνια σε στρατηγική γεωγραφική θέση. Έχει και κάτι ακόμα όμως: 5.800 πλοία της ελληνόκτητης ναυτιλίας, που μας κάνουν περήφανους. Η ελληνική ναυτιλία και οι άνθρωποί της – καπετάνιοι, μηχανικοί, πληρώματα και πλοιοκτήτες – αποτελούν ένα πολύ ισχυρό διαπραγματευτικό χαρτί, γιατί χωρίς τα πλοία και τους ναυτικούς δεν μπορεί να μεταφερθεί το αμερικανικό φυσικό αέριο στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Έχουμε το 20% του παγκόσμιου στόλου και πάνω από το 25% των LNG πλοίων στον πλανήτη. Η ήδη ισχυρή σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θα λάβει περαιτέρω στρατηγικές διαστάσεις, μέσα από τη συνεργασία στη ναυτιλία και τα ναυπηγεία. Και αυτό θα ξεδιπλωθεί στους επόμενους μήνες και χρόνια».

Σχετικά με τη νέα Πρέσβη των Ηνωμένων Πολιτειών, τόνισε ότι «Η Kimberly Guilfoyle είναι μια εξέχουσα προσωπικότητα με πολύ σημαντικό έργο, πρώην αναπληρώτρια Γενική Εισαγγελέας στην Καλιφόρνια, με ένα απίστευτο ρέκορντ πάνω από 90%, άνθρωπος του επιτελείου του Προέδρου Τραμπ, με άμεση πρόσβαση στην κυβέρνηση των ΗΠΑ και πρώτη πρέσβης της μεταπολίτευσης που, αν χρειαστεί, μπορεί να επικοινωνήσει απευθείας με τον Πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών».

Ο κ. Κικίλιας σημείωσε τις αναπτυξιακές δυνατότητες της ελληνικής οικονομίας και τη νέα προοπτική που διαμορφώνεται μέσω της ναυτιλίας, των ναυπηγείων και της ενέργειας.

«Οι Έλληνες και οι Ελληνίδες πρέπει να αισθάνονται και να είναι υπερήφανοι. Η χώρα δεν είναι ψωροκώσταινα και δεν είναι τελευταία τρύπα της φλογέρας. Έχει τεράστιες δυνατότητες, συγκριτικά πλεονεκτήματα και η ναυτιλία είναι προφανώς – και το κέρδισαν οι άνθρωποί της – η αιχμή του δόρατος, μαζί με την ενέργεια και τα ναυπηγεία, γιατί πλέον γίνονται επενδύσεις και σε ελληνικά ναυπηγεία και χαίρομαι για αυτό. Σύντομα θα υπάρχει η προοπτική να κατασκευάσουν μέσα από διαγωνιστικές διαδικασίες και πλοία για το Λιμενικό Σώμα και την Ακτοφυλακή. Τα λιμάνια και οι υποδομές μας, εφόσον φιλοξενούν πλοία LNG, bulk φορτίου ή containers, μπορούν παράλληλα να υποδέχονται και πολεμικά πλοία του ΝΑΤΟ ή των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά δημιουργούν θέσεις εργασίας, κινούν την οικονομία και παράγουν πλούτο για τη χώρα. Αυτό είναι όραμα για το σήμερα, το αύριο και την επόμενη γενιά» είπε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας ότι «ο τουρισμός είναι πολύ σημαντικός, όπως και οι υπηρεσίες και το real estate. Όμως, έχει έρθει η ώρα και άλλοι τομείς της οικονομίας να ανθίσουν και να επεκταθούν, για να μπορέσει η επόμενη γενιά να μείνει στην Ελλάδα, να μην φύγει στο εξωτερικό και να έχει αυτές τις πολύ καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας που δημιουργούνται μέσα από τη ναυτιλία, την ενέργεια και τα ναυπηγεία. Αυτός είναι στόχος της κυβέρνησης και μια ευκαιρία που, επ’ ουδενί, δεν πρέπει να χαθεί».

Μιλώντας για τον εκσυγχρονισμό των μέσων και των υποδομών του Λιμενικού Σώματος, δήλωσε: «Θα προχωρήσουμε σε προμήθειες δύο μεγάλων σκαφών ανοιχτής θαλάσσης, άνω των 80 μέτρων, για την επιτήρηση των χωρικών υδάτων και τη θωράκιση της νοτιοανατολικής Μεσογείου. Παράλληλα, πολλά σκάφη 30 μέτρων, ταχύτατα καταδιωκτικά, καθώς και μικρότερα σκάφη 12 έως 18 μέτρων, ώστε το Λιμενικό Σώμα να εξοπλιστεί παντού. Προμηθευόμαστε, επίσης, drone και νέες τεχνολογίες για την επιτήρηση της ΑΟΖ και την προστασία του θαλάσσιου πλούτου. Προχωρούμε σε 500 νέες προσλήψεις λιμενικών, σε ψηφιοποίηση του Υπουργείου και σε νέο επιχειρησιακό κέντρο – ένα εκσυγχρονισμένο “War Room” για το Εμπορικό Ναυτικό και το Λιμενικό Σώμα».

Τέλος, απαντώντας σε ερώτηση για την υπόθεση Ρούτση, ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι «οι γονείς είναι φιγούρες ιερές. Δεν υπάρχει πιο σκληρό πράγμα, πιο τραγική φιγούρα από τη μάνα ή τον πατέρα που έχει χάσει το παιδί του. Ο καθένας έχει δικαίωμα να εκδηλώσει τον πόνο του, όπως εκείνος ή εκείνη αισθάνεται. Εγώ θα ήθελα να μείνω εκεί, με σεβασμό σε αυτούς τους ανθρώπους. Η μικροπολιτική ποτέ δεν με ενδιέφερε, ποτέ δεν ασχολήθηκα. Δεν είναι αυτή η κουλτούρα μου και ο αξιακός μου κώδικας».

Πέμπτη 09 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο