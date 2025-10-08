sports betsson
Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Κατσίβελης: «Τέτοιες νίκες χτίζουν χαρακτήρα και μια ομάδα που μαθαίνει να ζει μέσα από αυτές»
Μπάσκετ 08 Οκτωβρίου 2025 | 18:30

Κατσίβελης: «Τέτοιες νίκες χτίζουν χαρακτήρα και μια ομάδα που μαθαίνει να ζει μέσα από αυτές»

Ο Δημήτρης Κατσίβελης μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί της Ρίγα, αλλά και για τους στόχους της Ένωσης

Σύνταξη
Η ΑΕΚ επικράτησε της Ρίγας με 53-69 εκτός έδρας, στο πλαίσιο της 1ης αγωνιστικής του 6ου ομίλου του Basketball Champions League, και ο γκαρντ της «Ένωσης», Δημήτρης Κατσίβελης, μίλησε στο EOK WebRadio.

«Τέτοιες νίκες μπορούν να δημιουργήσουν μια ομάδα που μαθαίνει να ζει μέσα από αυτές» τόνισε ο διεθνής γκαρντ που πριν από περίπου έναν μήνα κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο με την εθνική στο Ευρωμπάσκετ, μέσα στη Ρίγα.

Αναλυτικά, οι δηλώσεις του Δημήτρη Κατσίβελη στο EOK WebRadio: 

Για τη νίκη στην πρεμιέρα του BCL: «Ήταν πολύ σημαντικό για εμάς να ξεκινήσουμε τη διοργάνωση με μια νίκη. Μπορεί να μη συνοδεύτηκε από τόσο καλή εμφάνιση, ειδικότερα στο 2ο ημίχρονο, όμως μπήκαμε δυνατά το ματς και μέσα από την άμυνα ουσιαστικά το “ καθαρίσαμε” κάπως απ’ την αρχή. Πήραμε τη διαφορά, ήμασταν σοβαροί όταν η Ρίγα έκανε την αντεπίθεσή της στο 2ο ημίχρονο και πήραμε τη νίκη».

Για την αμυντική εικόνα της ΑΕΚ στο παιχνίδι: «Γενικότερα το μπάσκετ έχει αλλάξει τα τελευταία χρόνια, έχει γίνει πολύ πιο επιθετικογενές απ’ ό,τι ήταν στο παρελθόν. Παρ’ όλα αυτά, όταν είσαι σε μια ομάδα που ξεκινάει με γνώμονα την άμυνα, μπορείς στην κακή σου μέρα να διεκδικείς τη νίκη και να είσαι μέσα στα παιχνίδια. Προφανώς η Ρίγα είναι μια πολύ καλή ομάδα. Όχι, βέβαια, στο επίπεδο της Ευρωλίγκας, αλλά έχει κάποιους πολύ καλούς παίκτες για τους οποίους είχαμε ένα πλάνο ώστε να μπορέσουμε να τους περιορίσουμε και να τους σταματήσουμε. Το πλάνο αυτό λειτούργησε πολύ καλά απ’ την αρχή του αγώνα και ουσιαστικά μάς οδήγησε σε αυτήν την κάπως εύκολη νίκη», ανέφερε ο Κατσίβελης.

Για τα συναισθήματά του που επέστρεψε στο γήπεδο στο οποίο κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο μερικές βδομάδες πριν με την Εθνική Ανδρών: «Σίγουρα μου ήρθαν πάρα πολύ όμορφα συναισθήματα και αναμνήσεις. Με την είσοδο στο γήπεδο ήταν σαν να ήμουν ξανά εκεί. Ένιωσα κάτι πάρα πολύ όμορφο. Πραγματικά θα μείνει “ χαραγμένο” στη μνήμη μου».

Για τον στόχο στο BCL: «Είναι πολύ σημαντικό να ξεκινάς τη χρονιά με νίκες, σε Ελλάδα και Ευρώπη. Είναι ακόμα νωρίς, δεν έχουμε φτάσει καν κοντά στο επίπεδο που θέλουμε να είμαστε σαν ομάδα. Παρ’ όλα αυτά, αν καταφέρνεις να πάρεις τις νίκες κι όταν δεν είσαι στο κατάλληλο επίπεδο, σημαίνει πως κάτι κάνεις καλά και έχεις πολύ μεγάλο περιθώριο μπροστά σου ώστε να βελτιωθείς. Η ΑΕΚ πέρυσι έφτασε στο Final-4 του BCL και σίγουρα θέλει να πάει ξανά πολύ μακριά. Είναι μια ομάδα που βρίσκεται σε όλες τις σεζόν του BCL και είναι πρωταρχικός στόχος η πολύ καλή πορεία εκεί», πρόσθεσε ο Κατσίβελης.

Για το επίπεδο ετοιμότητας της ομάδας: «Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη αρχές Οκτώβρη, είναι σχετικά αδύνατο να γίνει αυτό. Αυτό που μετράει είναι το να μάθεις να κερδίζεις. Οι νίκες μπορεί να κρύψουν αδυναμίες αν τις διαχειριστείς διαφορετικά, αλλά μπορεί και να “ χτίσουν” χαρακτήρα, χημεία, να φτιάξουν μια ομάδα που μαθαίνει να ζει μέσα από αυτές. Αυτός είναι ο σωστός δρόμος. Σίγουρα έχουμε πολλή δουλειά μπροστά μας, η σεζόν μόλις άρχισε. Θέλουμε να εμφανίσουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε αυτήν τη σεζόν, αλλά είναι αδύνατον να το κάνουμε από τώρα. Ο μόνος δρόμος είναι η δουλειά».

Για το αν η άμυνα είναι η «ταυτότητα» της ομάδας: «Προφανώς το coaching staff κάνει πάρα πολύ καλή προετοιμασία σε αυτό το κομμάτι. Μέσω της προπόνησης και των meetings που έχουμε για τα βίντεο, προσπαθούμε να δούμε πάντα πώς να κάνουμε τους αντιπάλους ουσιαστικά να νιώσουν… άβολα, γιατί το ταλέντο πλέον υπάρχει παντού και είναι δεδομένο. Οι προπονητές δίνουν μεγαλύτερη ελευθερία στους παίκτες να παίξουν βάσει του ταλέντου τους.

Όταν αντιμετωπίζεις τέτοιους παίκτες, βλέπεις τα ατομικά χαρακτηριστικά του κάθε παίκτη, βλέπεις ποιο είναι το άβολο σημείο στο παιχνίδι του και τον ωθείς να κάνει πράγματα που τον βγάζουν απ’ την ζώνη άνεσής του. Εδώ στην ομάδα δίνουμε τεράστια βάση σε αυτό και προσπαθούμε εμείς οι παίκτες να μετουσιώσουμε τις οδηγίες αυτές στο γήπεδο».

Για το κυριακάτικο (12/10) παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Πανιώνιο, το οποίο είναι κεκλεισμένων των θυρών: «Πάντα είναι ένα περίεργο συναίσθημα να παίζεις χωρίς φιλάθλους. Ειδικά όταν παίζεις εντός έδρας θες να είσαι σε ένα γεμάτο γήπεδο με τον κόσμο να σε βοηθάει. Παρ’ όλα αυτά, είναι ένα πολύ σημαντικό ματς για εμάς για τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Ακόμα και χωρίς τον κόσμο μας θέλουμε να πάμε και να παλέψουμε για τη νίκη», κατέληξε ο Κατσίβελης.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Χρηματιστήριο Αθηνών: Θετική υποδοχή στην αναβάθμιση με τραπεζική ώθηση

Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
Ολυμπιακός: Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)
Η κατάσταση του Φουρνιέ και η ευκαιρία που «δίνει» στον Γουόρντ (vids)

Ο Τάισον Γουόρντ είναι η πιο… συνεπής μεταγραφή που έχει κάνει ο Ολυμπιακός (με βάση τους αριθμούς) και έχει μπροστά του μια ευκαιρία να αναλάβει ακόμη περισσότερες αρμοδιότητες, εφόσον δεν αγωνιστεί ο Φουρνιέ…

Γιώργος Πανταζόγλου
Γιώργος Πανταζόγλου
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»
Λήξη «συναγερμού», δεν αποσύρεται ο ΛεΜπρόν Τζέιμς – Τι αφορούσε η πολυαναμενόμενη «second decision»

Τη διαφήμιση μάρκας ποτού και όχι την απόσυρσή του από τα παρκέ του μπάσκετ αφορούσε η... περιβόητη απόφαση του ΛεΜπρόν Τζέιμς που κρατούσε σε αγωνία των μπασκετικό πλανήτη τις τελευταίες ώρες.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο, για το παιχνίδι με το Αμβούργο (pic+vids)
Στη Θεσσαλονίκη ο νέος μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson Ρίτσαρντ Σιάο (pic+vids)

Ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Άρης Betsson, Ρίτσαρντ Σιάο, βρίσκεται ήδη στη Θεσσαλονίκη προκειμένου την Τετάρτη (8/10) να παρακολουθήσει την αναμέτρηση με τη Χάμπουργκ Τάουερς για το EuroCup - Οι αναρτήσεις του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague
Φουρνιέ: «Θέλω να ολοκληρώσω την καριέρα μου στον Ολυμπιακό» – Τι είπε για Παναθηναϊκό και Euroleague

Ευτυχισμένος δηλώνει στον Ολυμπιακό ο Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος μιλώντας σε μέσο της πατρίδας του δήλωσε πως θέλει να κλείσει την καριέρα του στο Λιμάνι. Τι είπε για τους επεισοδιακούς τελικούς με τον Παναθηναϊκό και τον στόχο της κατάκτησης της Euroleague.

Σύνταξη
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ
Αντίο στο «Σαντιάγο»; Η συζήτηση που διχάζει τη Ρεάλ

Η Ρεάλ Μαδρίτης επιλέγει να διατηρήσει μόνο το «Bernabéu» σε όλες τις επικοινωνίες και στην πρόσοψη του σταδίου, προκαλώντας αντιδράσεις για την απάλειψη του ονόματος του εμβληματικού προέδρου.

Γιώργος Μαζιάς
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί – Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ
Ρωσία: Το μομέντουμ για ειρηνευτική συμφωνία με την Ουκρανία έχει χαθεί - Κατηγορίες προς Ευρωπαίους και ΗΠΑ

Ο Σεργκέι Ριάμπκοφ, αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας, μίλησε για το «βάλτωμα» των συζητήσεων για τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου – Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ. δολαρίων
Ρονάλντο, ο «Μίδας» του ποδοσφαίρου - Από τα φτωχικά παιδικά χρόνια, στη μυθική περιουσία του 1,4 δισ.

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πρώτος δισεκατομμυριούχος ποδοσφαιριστής με περιουσία που ξεπερνά τα 1,4 δισεκατομμύρια δολάρια. Πώς την απέκτησε, ο άνθρωπος που τη διαχειρίζεται και η σύγκριση με τον Μέσι.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς
Ο φόβος των Καραμανλικών μάζεψε όλη την κυβέρνηση στην εκδήλωση Στυλιανίδη – Δεν πάει ο Σαμαράς

Όλη η κυβέρνηση συγκεντρώθηκε στην εκδήλωση του Ευριπίδη Στυλιανίδη για την παρουσίαση του βιβλίου του. Ο φόβος των Καραμανλικών φαίνεται να λειτούργησε ως κίνητρο και ο χώρος είναι ασφυκτικά γεμάτος. Λακωνική αλλά μεστή νοήματος η εξήγηση που δίνουν πηγές από το περιβάλλον Σαμαρά για την απουσία του.

Σύνταξη
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»
Σοκάρουν οι εικόνες από την εκμετάλλευση αλλοδαπών εργατών – Πώς δρούσε το κύκλωμα «σύγχρονης δουλείας»

Μια γυναίκα από το Νεπάλ φέρεται να είχε αρχηγικό ρόλο - Έπειθαν τα θύματά τους με παραπλανητικά βίντεο στο TikTok που παρουσίαζαν ειδυλλιακές συνθήκες διαβίωσης

Σύνταξη
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»
Γκεοργκίεβα: «Η αβεβαιότητα είναι η νέα κανονικότητα στην παγκόσμια οικονομία»

Η επικεφαλής του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, λέει ότι η παγκόσμια οικονομία είναι «καλύτερα απ’ ό,τι φοβόμασταν, αλλά χειρότερα απ’ ό,τι χρειαζόμαστε»

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!
Λανουά vs Λανουά: Εβγαλε στη σέντρα τον Πολυχρόνη και για τα τρία ματς που σφύριξε, όμως τον έκανε διεθνή!

Διαβάστε τι είπε ο Λανουά στην τηλεκριτική του για την απόδοση του Πολυχρόνη (Πιερίας) στους αγώνες που τον όρισε, παρόλα αυτά ο Γάλλος δεν έλαβε υπόψη τα λόγια του

Βάιος Μπαλάφας
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης
ΑΕΛ Novibet: Χειρουργήθηκε ο Νώντας Παντελάκης

Ο αρχηγός της ΑΕΛ Novibet, Νώντας Παντελάκης, χειρουργήθηκε επιτυχώς και πλέον ξεκινάει την αποκατάσταση,με στόχο την επιστροφή στη δράση σε περίπου δύο μήνες.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία
Γεραπετρίτης στην Εσθονία: Συμμεριζόμαστε την ευρωπαϊκή αντίληψη για κοινή στρατηγική αυτονομία

Η Ελλάδα και η Εσθονία, παρά τη γεωγραφική τους απόσταση, αντιμετωπίζουν κοινές προκλήσεις, όπως οι παραβιάσεις του εναέριου χώρου, επισήμανε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, στο Ταλίν.

Σύνταξη
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου
«Τραγωδία για την αρχαιολογία»: Eξαφανίστηκε σπάνιο ανάγλυφο από ασβεστόλιθο σε νεκρόπολη της αρχαίας Αιγύπτου

Το έργο προερχόταν από τον τάφο του Χεντίκα, βεζίρη στα τέλη της βασιλείας του Τέτι, πρώτου φαραώ της 6ης Δυναστείας και βρισκόταν στη διάσημη νεκρόπολη της Σακκάρα, όπως ανακοίνωσαν οι αιγυπτιακές αρχές αρχαιοτήτων

Σύνταξη
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων – Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ
Γάζα: Οκτώ νεκροί σε 24 ώρες εν μέσω διαπραγματεύσεων - Πάνω από 11.100 Παλαιστίνιοι στις φυλακές του Ισραήλ

Το Ισραήλ δεν έχει σταματήσει τις φονικές επιθέσεις στη Γάζα ενώ οι διαπραγματεύσεις για εκεχειρία και ανταλλαγή ομήρων και κρατούμενων είναι σε εξέλιξη στην Αίγυπτο

Σύνταξη
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας
Σιδηρόδρομο και όχι ποδηλατόδρομο ψήφισε το Δημοτικό Συμβούλιο της Καλαμάτας

Αντίθετο σε προωθούμενο σχεδιασμό τάσσεται το δημοτικό συμβούλιο Καλαμάτας που αφορά την δημιουργία ποδηλατόδρομου σε κομμάτι της σιδηροδρομικής γραμμής «Κόρινθος – Τρίπολη – Καλαμάτα».

Σύνταξη
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή
Βόμβα Τραμπ στην εμπορική συμφωνία με ΕΕ: Ζητά να καταργηθούν κανονισμοί για την κλιματική αλλαγή

Οι ΗΠΑ απαιτούν από την ΕΕ να εξαιρεθούν οι αμερικανικές επιχειρήσεις από την εφαρμογή κανονισμών για την πράσινη μετάβαση και την κλιματική αλλαγή . Ανησυχία ότι δεν θα εφαρμοστεί η εμπορική συμφωνία

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»
Η σεξουαλικότητα του ναυάρχου Νέλσον βρίσκεται ξανά στο επίκεντρο εξαιτίας της φράσης «Φίλα με, Χάρντι»

Η σεξουαλικότητα του ναύαρχου Νέλσον γεννάει και πάλι παραφιλολογία, εξαιτίας της απόφασης της Walker Art Gallery να συμπεριλάβει έργα του σε μια συλλογή με θέμα «Queer σχέσεις».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Τέμπη: Πυρά Τζαβάρα κατά κυβέρνησης – «Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»
«Υπόθαλψη εγκληματία, «εξαφάνισε το αποδεικτικό υλικό»: Πυρά Τζαβάρα κατά της κυβέρνησης για τα Τέμπη

Ο πρώην βουλευτής και υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Τζαβάρας κατηγορεί ξεκάθαρα την κυβέρνηση για τα Τέμπη - Τι δήλωσε για τον Χρήστο Τριαντόπουλο

Σύνταξη
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή
Λέσβος: «Ο βράχος ζυγίζει 40 τόνους»- Δρόμος επικίνδυνος, χτισμένος το 1980 σε σαθρό έδαφος με απότομα πρανή

Μη ασφαλής δρόμος εδώ και 4 δεκαετίες- Θρυμματίζουν τον βράχο για να τον απομακρύνουν - Συχνά τα φαινόμενα κατολισθήσεων- Τι λένε στο in ο Ευθύμης Λέκκας και ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Λούλα Αναγνωστάκη: Μια άλλη πραγματικότητα
Λούλα Αναγνωστάκη: Η αντίφαση

Αναζητώντας την επικοινωνία, τα πρόσωπά μου μοιάζουν ταυτόχρονα να την υπονομεύουν, δεν την πιστεύουν, την αποποιούνται

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της
Η Χέιλι Μπίμπερ δε φοβάται την ομορφιά της κι ανεβάζει σέξι φωτογραφίες από το υπνοδωμάτιό της

Το πρώην μοντέλο, Χέιλι Μπίμπερ, συνδύασε ινσταγκραμικές πόζες και μάρκετινγκ σε μια φωτογράφιση για την Rhode Beauty, την εταιρία καλλυντικών που της ανήκει και την έχει εκτοξεύσει στις τάξεις των δισεκατομμυριούχων.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
