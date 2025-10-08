Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025
Το κάπνισμα δεν φθείρει μόνο τους πνεύμονες, αλλά και τα αγγεία σου: Μάθε πώς μπορείς να προστατευτείς φυσικά
Τα Νέα της Αγοράς 08 Οκτωβρίου 2025 | 16:20

Το κάπνισμα δεν φθείρει μόνο τους πνεύμονες, αλλά και τα αγγεία σου: Μάθε πώς μπορείς να προστατευτείς φυσικά

Πώς η ελαιοκανθάλη του ελαιολάδου και το Thousand Olives προσφέρει φυσική προστασία από το στρες και τη φθορά.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Λίπος σε λάθος σημεία; Πώς επηρεάζει τον κίνδυνο καρκίνου

Spotlight

Οι περισσότεροι γνωρίζουμε πως το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά τους πνεύμονες. Αυτό που συχνά αγνοούμε είναι ότι το καρδιαγγειακό μας σύστημα υποφέρει εξίσου ή και περισσότερο. Τα αιμοφόρα αγγεία φθείρονται σταδιακά, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειαςυπέρτασης και εγκεφαλικού επεισοδίου.Το κάπνισμα δεν επηρεάζει μόνο την αναπνοή αλλά και τη ροή του αίματος.

Αν καπνίζεις ή ζεις με έντονο στρες, δεν σημαίνει πως δεν νοιάζεσαι για την υγεία σου.
Σημαίνει πως χρειάζεσαι έξυπνες κινήσεις φροντίδας.
Η ελαιοκανθάλη είναι μια από αυτές. Πρόκειται για ένα φυσικό εργαλείο υποστήριξης που βοηθά τον οργανισμό σου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις του τρόπου ζωής.

👉 Μάθε περισσότερα για την ελαιοκανθάλη και την προστασία από το στρες και το κάπνισμα

Πώς το κάπνισμα επηρεάζει τα αγγεία

Οι τοξικές ουσίες του καπνού όπως η νικοτίνη, το μονοξείδιο του άνθρακα και οι ελεύθερες ρίζες, εισέρχονται στην κυκλοφορία του αίματος με αποτέλεσμα να:

  • προκαλούν βλάβη στο ενδοθήλιο, το εσωτερικό «τοίχωμα» των αγγείων,
  • μειώνουν την παραγωγή νιτρικού οξειδίου (NO), ουσίας που διατηρεί τα αγγεία εύκαμπτα,
  • οδηγούν σε συστολή των αρτηριών και αυξημένη αρτηριακή πίεση,
  • επιταχύνουν τη δημιουργία αθηρωματικής πλάκας και θρόμβων.

Το National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) επιβεβαιώνει πως «οι ουσίες που εισπνέεις όταν καπνίζεις προκαλούν βλάβη στην καρδιά και στα αιμοφόρα αγγεία, αυξάνοντας τον κίνδυνο καρδιοπάθειας και εγκεφαλικού». (NHLBI, 2024).

Οξειδωτικό στρες: ο αόρατος μηχανισμός φθοράς

Κάθε τσιγάρο αφήνει το αποτύπωμά του στον οργανισμό, αυξάνει τη φλεγμονή και το οξειδωτικό στρες, φθείροντας τα κύτταρα και επιταχύνοντας τη γήρανσή τους.

Έρευνες δείχνουν ότι ακόμη και σε νέους καπνιστές εμφανίζονται σημάδια αγγειακής δυσλειτουργίας και πάχυνσης των αρτηριών (PMC10264470).

Η Healthline σημειώνει ότι «τα χημικά του καπνού ερεθίζουν τα αιμοφόρα αγγεία, προκαλώντας φλεγμονή και οίδημα και ενισχύοντας την εναπόθεση πλάκας» (Healthline, 2024).

Γιατί προσπαθούμε να “εξισορροπήσουμε” τις κακές συνήθειες

Πολλοί καπνιστές γνωρίζουν τη βλάβη που προκαλείται στον οργανισμό του από αυτή την ανθυγιεινή συνήθεια, αλλά επιχειρούν να την αντισταθμίσουν με άλλες θετικές συνήθειες: να τρέφονται πιο σωστά, να ασκούνται, να παίρνουν φυσικά αντιοξειδωτικά.
Αυτό το φαινόμενο είναι γνωστό ως Compensatory Health Beliefs και δείχνει όχι αδιαφορία, αλλά διάθεση φροντίδας.

Το ζητούμενο είναι η φροντίδα αυτή να βασίζεται σε πραγματικά επιστημονικά τεκμηριωμένες επιλογές.

Η φυσική προστασία της ελιάς: η δύναμη της ελαιοκανθάλης

Η ελαιοκανθάλη είναι μια φυσική πολυφαινόλη του εξαιρετικού παρθένου ελαιολάδου και πιο συγκεκριμένα του αγουρέλαιου και είναι γνωστή για την αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική της δράση.

Η μελέτη του Beauchamp et al. (Nature, 2005) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη δρα όπως η ιβουπροφαΐνη, αναστέλλοντας τα ένζυμα COX-1 και COX-2 (Beauchamp et al., 2005).
Η Cicerale et al. (2009) επιβεβαίωσε τον μηχανισμό αυτόν, συνδέοντάς τον με βελτίωση της λειτουργίας του ενδοθηλίου (Cicerale et al., 2009).
Πρόσφατα, οι Karkoula et al. (2023) έδειξαν ότι ελαιόλαδα πλούσια σε ελαιοκανθάλη βελτιώνουν δείκτες φλεγμονής σε άτομα με προδιαβήτη (Karkoula et al., 2023).

Επιπλέον, η μελέτη Lucas et al. (2021) έδειξε ότι η ελαιοκανθάλη αναστέλλει COX-1, COX-2 και 5-LOX, ενισχύοντας την αντιφλεγμονώδη δράση της (Lucas et al., 2021).

https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8145376/?utm.com

Η ελαιοκανθάλη δεν αντικαθιστά τη διακοπή καπνίσματος,
αλλά μπορεί να ενισχύσει φυσικά την άμυνα του οργανισμού απέναντι στο οξειδωτικό στρες και τη φλεγμονή που προκαλεί ο καπνός.

Είναι εύκολο να πάρει κανείς την κατάλληλη ποσότητα και ποιότητα ελαιοκανθάλης για να προστατέψει τον οργανισμό του;

Μέχρι πρότινος, όχι. Για να το καταφέρει κάποιος θα έπρεπε να εξασφαλίζει φρέσκο αγουρέλαιο από πολύ καλές ποικιλίες ελιάς πρώιμης συγκομιδής και αφού το εξασφαλίσει αυτό να παίρνει 4-5 κουταλιές σούπας, καθημερινά. Η δύσκολη έως ακατόρθωτη αυτή διαδικασία δεν είναι πλέον αναγκαία, καθώς σήμερα η ελαιοκανθάλη κυκλοφορεί σε συμπλήρωμα διατροφής που διασφαλίζει όλα τα παραπάνω και μάλιστα σε σταθερή ποιότητα, χωρίς επιπλέον να παχαίνει.

Πώς μπορείς να προστατέψεις τα αγγεία σου

  1. Διέκοψε ή μείωσε το κάπνισμα, αυτό είναι το πιο ουσιαστικό βήμα προστασίας.
  2. Πάρεσυμπλήρωμα σε κάψουλες που είναι δεδομένη η δόση της ελαιοκανθάλης ώστε να ενεργοποιήσει στον οργανισμό σου τους κλινικά αποδεδειγμένους μηχανισμούς προστασίας που παρέχει
  3. Εμπλούτισε τη διατροφή σου με αντιοξειδωτικά όπως φρούτα, λαχανικά, ψάρια, πράσινο τσάι.
  4. Κάνε τακτική άσκηση καθώς βελτιώνει τη ροή και την ενδοθηλιακή λειτουργία.
  5. Κοιμήσου επαρκώς και μείωσε το στρες καθώς το χρόνιο άγχος ενισχύει τη φλεγμονή.

Disclaimer

Το περιεχόμενο βασίζεται σε επιστημονικές πηγές και δεν υποκαθιστά ιατρική συμβουλή.
Η διακοπή καπνίσματος είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος προστασίας της υγείας.

🔍 Επιστημονικές Πηγές

  1. Beauchamp, G.K. et al. (2005). Phytochemistry: Ibuprofen-like activity in extra-virgin olive oil. Nature. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4139846/
  2. Cicerale, S. et al. (2009). The anti-inflammatory activity of olive oil minor components. Molecular Nutrition & Food Research. https://www.researchgate.net/publication/221923425_Oleocanthal_A_Naturally_Occurring_Anti-Inflammatory_Agent_in_Virgin_Olive_Oil
  3. Karkoula, E. et al. (2023). High-phenolic olive oils improve inflammation markers in prediabetic individuals. Food Chemistry. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0261561423002121
  4. Lucas, L. et al. (2021). Dietary oleocanthal supplementation prevents inflammation. PMC8145376. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8145376/
  5. NHLBI, Smoking and Heart Diseasehttps://www.nhlbi.nih.gov/health/heart/smoking
  6. Healthline (2024). Does Smoking Constrict Your Blood Vessels? https://www.healthline.com/health/smoking/does-smoking-constrict-your-blood-vessels

