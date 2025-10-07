sports betsson
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Το in.gr βρήκε την Αφροδίτη Ζέγκερς στην Ολλανδία λίγο πριν έρθει στην Ελλάδα για μόνιμη εγκατάσταση, καθώς θα συνεχίζει να αγωνίζεται με τα χρώματα της Ελλάδος. Αλλωστε είναι Ελληνίδα, καθώς γεννήθηκε στις 2 Δεκεμβρίου 1991 στον Πειραιά. «Και οι δύο γονείς μου είναι Ελληνες και το όνομα μου ήταν Αφροδίτη Κυρανάκου. Γεννήθηκα στον Πειραιά και μεγάλωσα στο Μικρολίμανο όπου και ασχολήθηκα με αρκετά αθλήματα, ως την ηλικία των 10 ετών που ξεκίνησα την ιστιοπλοΐα στα σκάφη όπτιμιστ. Από τότε δεν σταμάτησα την ενασχόληση μου με το άθλημα και συνέχισα και μετά την ηλικία των 18 ετών, όταν εγκαταστάθηκα για οικογενειακούς λόγους, μόνιμα στην Ολλανδία», λέει η Αφροδίτη και θυμάται μία όμορφη ιστορία, όταν ήταν 12 ετών. «Όταν ήμουν 12 χρονών, το 2004, είδα τις δύο Ελληνίδες στα 470, τη Σοφία Μπεκατώρου και την Αιμιλία Τσουλφά, να κερδίζουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας. Και τότε πήγα στους γονείς μου και είπα: “Εδώ είναι που θέλω να σταθώ. Θέλω μια μέρα να ανέβω σε αυτό το βάθρο.” Η μητέρα μου, μου είπε: “Είναι πολύ καλό που το θέλεις αυτό. Το ξέρεις ότι πρέπει να δουλέψεις σκληρά γι’ αυτό. Αν δουλέψεις σκληρά, τότε έχεις μια ευκαιρία”. Για μένα λοιπόν από τότε, πριν από 20 χρόνια δηλαδή, ήταν πολύ ξεκάθαρο ότι εδώ είναι που θέλω να βρίσκομαι. Θέλω να είμαι στο νερό. Θέλω να είμαι σε αυτό το βάθρο. Και όταν ξεκίνησα το 470, άφησα πολλά πίσω για να το κάνω.»

«Είναι τιμή να με υποστηρίζει τόσο πολύ ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

Η εξαιρετική ιστιοπλόος είναι αθλήτρια του Ολυμπιακού και ευχαριστεί τόσο τον σύλλογο όσο και τον κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για τη στήριξη τους. «Ο Ολυμπιακός με υποστήριζε από τα χρόνια που έκανα τα όπτιμιστ και είναι μεγάλη τιμή που και πάλι, γυρίζοντας στην Ελλάδα και στον Πειραιά, συνεχίζει να με υποστηρίζει τόσο πολύ ο Ολυμπιακός. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αιμίλιο Παπαθανασιου, για την συνεχή συμβολή του στην προσπάθεια μου και τη βοήθεια του και φυσικά στον κύριο Βαγγέλη Μαρινάκη για την υποστήριξη του και για το πόσο πολύ προωθεί τον αθλητισμό.»

Η Αφροδίτη συμμετείχε δύο φορές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, με τη σημαία της Ολλανδίας, το 2016 στο Ρίο όπου ήταν 4η και το 2021 στο Τόκιο, όταν πήρε την 10η θέση, έχοντας επίσης πολλά μετάλλια και επιτυχίες σε διεθνείς αγώνες. Το Ολυμπιακό μετάλλιο, όμως, της λείπει. «Εφτασα πολύ κοντά, ήμουν 4η στο Ρίο και στην κορυφαία δεκάδα στο Τόκιο και κέρδισα τα πάντα εκτός από το μετάλλιο. Έτσι, αυτό είναι κάπως σαν ένα αγκάθι όταν το σκέφτομαι. Από την άλλη, μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι δεν έχει να κάνει μόνο με το μετάλλιο, αλλά με τη διαδρομή. Έκανα ένα εκπληκτικό ταξίδι, είχα μια υπέροχη ζωή μέσα από αυτό. Και παρόλο που έκανα και άλλα πράγματα στη ζωή μου, ξεκίνησα την ακαδημαϊκή μου καριέρα, την επαγγελματική μου καριέρα, έγινα δικηγόρος, έκανα πολλά διαφορετικά πράγματα, η αγάπη μου για την ιστιοπλοΐα είναι πολλά παραπάνω από ένα μετάλλιο.»

Πλέον με ενέργειες της Ελληνικής Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας θα συνεχίζει να αγωνίζεται με τα χρώματα της Ελλάδας. «Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι’ αυτό. Αισθάνομαι πολύ όμορφα και θέλω να ευχαριστήσω την Ομοσπονδία που με βοήθησε να γυρίσω και να προσπαθήσω να κάνω κάτι για την Ελλάδα. Το ήθελα πάρα πολύ και τώρα πρέπει να βρω τον παρτενέρ μου για τα 470 για να διεκδικήσουμε την Ολυμπιακή πρόκριση.»

Η Αφροδίτη Ζέγκερς νιώθει Ελληνίδα αλλά και Ολλανδή ταυτόχρονα. «Όταν μετακόμισα στην Ολλανδία σε ηλικία 18-19 ετών, ήταν για οικογενειακούς λόγους. Η μισή οικογένειά μου ζει στην Ολλανδία. Στην αρχή έκανα μεγάλη προσπάθεια να απορροφήσω πολλά από την ολλανδική κουλτούρα και να γίνω μέρος της. Μεγαλώνοντας, συνειδητοποίησα ότι έχω πολλά στοιχεία από την Ολλανδία, τον τόπο που έζησα τα τελευταία 16 χρόνια. Αλλά στην πραγματικότητα, η ελληνική μου καταγωγή, το ελληνικό μου DNA, είναι πάντα μαζί μου. Επομένως, είναι πολύ δύσκολο να πω ποια χώρα αγαπώ περισσότερο, εξαρτάται από την περίσταση. Ο σύζυγός μου είναι Ολλανδός. Έτσι, ένα μεγάλο μέρος της οικογένειάς μου είναι από την Ολλανδία. Από την άλλη, το νιώθω στο DNA μου ότι είμαι Ελληνίδα. Όταν μιλάω για τους Ολυμπιακούς Αγώνες, όταν πήγα στην Ολυμπία πριν από τους Αγώνες του Ρίο, το ένιωσα: νιώθω τον αέρα, νιώθω ότι το σώμα μου είναι σαν να επιστρέφω στο σπίτι. Θα έλεγα λοιπόν ότι ένα μέρος του εαυτού μου είναι ελληνικό αλλά και πολλά στοιχεία του χαρακτήρα μου μοιάζουν με ολλανδικά.

Η Ζέγκερς πλέον έχει στο μυαλό της την πρόκριση στο Λος Αντζελες το 2028. «Η πορεία μου για την πρόκριση στους Ολυμπιακούς μπορεί να είναι αρκετά σκληρή. Πρέπει να κάνεις πολλές θυσίες, χρειάζεται πειθαρχία, πρέπει να είσαι μεθοδική. Αν ήμουν εγώ πριν 20 χρόνια, θα έλεγα ότι πρέπει να συνεχίζεις να το απολαμβάνεις, να θυμάσαι γιατί το κάνεις, γιατί ερωτεύτηκες το άθλημα. Η ιστιοπλοϊα για μένα είναι μέσα στο αίμα μου και θέλω πολύ να προκριθώ με τα χρώματα της Ελλάδας στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028».

