Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 14:42
Κατάρρευση κτιρίου στη Μαδρίτη – Τουλάχιστον δύο εγκλωβισμένοι
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η νέα εποχή για την ελληνική οικονομία μετά τις διεθνείς κρίσεις
Τα Νέα της Αγοράς 07 Οκτωβρίου 2025 | 12:30

Η νέα εποχή για την ελληνική οικονομία μετά τις διεθνείς κρίσεις

Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου έχει οδηγήσει σε άνοδο της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας, με πολλές εταιρείες να επενδύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Τα τελευταία χρόνια, η ελληνική οικονομία βρέθηκε αντιμέτωπη με πρωτοφανείς προκλήσεις, από παγκόσμιες υγειονομικές κρίσεις μέχρι γεωπολιτικές αναταράξεις. Παρά τις δυσκολίες, η χώρα καταφέρνει να προσαρμόζεται, αναζητώντας νέες ευκαιρίες και ενισχύοντας την ανθεκτικότητά της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον.

Αλλαγές στην αγορά εργασίας

Η αγορά εργασίας στην Ελλάδα έχει υποστεί σημαντικές αλλαγές, καθώς οι επιχειρήσεις και οι εργαζόμενοι προσαρμόζονται σε νέες συνθήκες. Η εξ αποστάσεως εργασία και οι ευέλικτες μορφές απασχόλησης κερδίζουν έδαφος, ενώ νέοι τομείς δραστηριότητας αναδύονται, προσφέροντας εναλλακτικές λύσεις για την απασχόληση. Την ίδια στιγμή, η ανάγκη για συνεχή κατάρτιση και εξειδίκευση γίνεται όλο και πιο έντονη, με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ζήτηση για εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις της αγοράς.

Ανάπτυξη νέων τομέων και τεχνολογικές αλλαγές

Η προσαρμογή της ελληνικής οικονομίας δεν περιορίζεται μόνο στην παραδοσιακή βιομηχανία ή τον τουρισμό. Νέοι τομείς, όπως οι υπηρεσίες που βασίζονται σε σύγχρονες τεχνολογίες, γνωρίζουν ραγδαία ανάπτυξη. Η αυξημένη χρήση του διαδικτύου έχει οδηγήσει σε άνοδο της διαδικτυακής επιχειρηματικότητας, με πολλές εταιρείες να επενδύουν σε καινοτόμες υπηρεσίες. Στην ανάπτυξη του διαδικτυακού περιεχομένου, πλατφόρμες όπως τα online παιχνίδια και όλα τα online casino συμβάλλουν στην αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας, ενισχύοντας την οικονομική κίνηση σε νέες κατευθύνσεις.

Ο ρόλος των διεθνών κρίσεων και η ελληνική ανθεκτικότητα

Οι διεθνείς κρίσεις, όπως η πανδημία και οι γεωπολιτικές εντάσεις, δοκίμασαν τις αντοχές της ελληνικής οικονομίας. Η αβεβαιότητα στις αγορές, οι διακυμάνσεις στις τιμές ενέργειας και οι αλλαγές στις αλυσίδες εφοδιασμού δημιούργησαν νέα δεδομένα. Ωστόσο, η Ελλάδα επέδειξε αξιοσημείωτη προσαρμοστικότητα, ενισχύοντας τις εξαγωγές, προσελκύοντας επενδύσεις και στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η επίδραση στην καθημερινότητα των πολιτών

Οι αλλαγές στην οικονομία επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών. Η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, η εξοικείωση με ηλεκτρονικές συναλλαγές και η πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες έχουν αλλάξει τον τρόπο που οι Έλληνες εργάζονται, ψυχαγωγούνται και καταναλώνουν. Εκτός από τις κρατικές υπηρεσίες, η νέα εποχή φέρνει και νέες μορφές ψυχαγωγίας, όπως είναι τα διαδικτυακά παιχνίδια και οι πλατφόρμες που προσφέρουν ευκαιρίες για κοινωνική αλληλεπίδραση, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο συνδεδεμένου και δυναμικού τρόπου ζωής.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

Προϋπολογισμός: Χρειάζεται ένα επενδυτικό θαύμα 

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Βιομηχανία
Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

Βιομηχανία: Υποσχέσεις Μητσοτάκη στη ΓΣ του ΣΕΒ για το ενεργειακό κόστος

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Τα Νέα της Αγοράς
Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Αυτή η σχέση εζυμώθηκε με εμπιστοσύνη: Η μπίρα Μάμος στηρίζει το Πανεπιστήμιο Πάτρας και τη νέα γενιά

Σε μια ειδική τελετή στο Πανεπιστήμιο των Πατρών, απονεμήθηκε η υποτροφία της μπίρας Μάμος σε υποψήφια διδακτορική φοιτήτρια, δείχνοντας τους ιστορικούς και ισχυρούς δεσμούς που υπάρχουν ανάμεσα στο brand και την πόλη.

Σύνταξη
Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης
Τα Νέα της Αγοράς 06.10.25

Η Betsson επίσημος χορηγός στον Ημιμαραθώνιο Κρήτης

Η Betsson, συνεχίζοντας να στηρίζει τον αθλητισμό και τις τοπικές κοινωνίες, ήταν φέτος Επίσημος Χορηγός στον 10ο Διεθνή Ημιμαραθώνιο Κρήτης, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 5 Οκτωβρίου στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου.

Σύνταξη
Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας
Τα Νέα της Αγοράς 03.10.25

Η θεσμοθέτηση του Ειδικού Χωροταξικού Πλαισίου για την Ελληνική Ιχθυοκαλλιέργεια αποτελεί εθνική υποχρέωση βάσει της ευρωπαϊκής νομοθεσίας

Ο Πρόεδρος της ΕΛΟΠΥ, Απόστολος Τουραλιάς, σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη τονίζει την κρισιμότητα των ΠΟΑΥ για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους κινδύνους απώλειας κεφαλαίων λόγω των καθυστερήσεων στον χωροταξικό σχεδιασμό.

Ναταλία Κάππα
Τα essentials για κάθε series addict
Τα Νέα της Αγοράς 02.10.25

Τα essentials για κάθε series addict

Το φθινόπωρο μπαίνει δυναμικά με συναρπαστικές σειρές που θα σε κάνουν να κολλήσεις στον καναπέ. Αυτά είναι όλα όσα χρειάζεσαι εάν είσαι series addict.

Σύνταξη
ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη
Τα Νέα της Αγοράς 30.09.25

ΒορΟινά στη Θεσσαλονίκη

Τα αγαπημένα ΒορΟινά, η κορυφαία οινική εκδήλωση της Θεσσαλονίκης, στο ετήσιο ραντεβού του Φθινοπώρου!!!

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης
Διαδημοτική συνεργασία 07.10.25

Διπλωματία πόλεων: Ο Δήμος Ιωαννιτών συνδέεται με πόλεις της Κρήτης

Γέφυρες συνεργασίας «χτίζει» με την Κρήτη ο Δήμος Ιωαννιτών, με στόχο να δημιουργήσει προοπτικές ανάπτυξης στα πεδία του τουρισμού και της επιχειρηματικότητας μεταξύ αλλων.

Σύνταξη
Γάζα: «Η γενοκτονία σε αριθμούς» – Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους
Δύο χρόνια πολέμου 07.10.25

«Η γενοκτονία σε αριθμούς» - Το Ισραήλ έχει σκοτώσει έναν στους 33 Παλαιστίνιους στη Γάζα

Τουλάχιστον 20.000 παιδιά είναι ανάμεσα στους νεκρούς στη Γάζα, δηλαδή ένα παιδί σκοτώνεται κάθε ώρα εδώ και 24 μήνες - Το Ισραήλ χρησιμοποιεί την πείνα ως όπλο -

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο «μαραθώνιος» του Big-4 μετά την επιστροφή: Τα ντέρμπι, η Ευρώπη και οι επικίνδυνες «έξοδοι»

Η επιστροφή των ομάδων μετά τη διακοπή του πρωταθλήματος, φέρνει Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μπροστά στο πρώτο κρισιμότατο σταυροδρόμι της σεζόν, με ματς-φωτιά κάθε 3-4 μέρες.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
ΣΥΡΙΖΑ για Βάρρα: Υπηρετεί τα συμφέροντα Μαξίμου – Αντιδράσεις από την κατάθεση του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ
Εξεταστική Επιτροπή 07.10.25

«Ο Βάρρας υπηρετεί τα συμφέροντα του Μαξίμου», λέει ο ΣΥΡΙΖΑ - «Αρνήθηκε να απαντήσει στις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης»

Ο Γρηγόρης Βάρρας αρνήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις των βουλευτών της αντιπολίτευσης στην εξεταστική προκαλώντας αντιδράσεις - Για εμπλοκή Μητσοτάκη μιλά ο ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων
Αμενχοτέπ Γ' 07.10.25

Η Αίγυπτος ανοίγει ξανά (20 χρόνια μετά) έναν από τους πιο εντυπωσιακούς τάφους Φαραώ στην κοιλάδα των Βασιλέων

H Αίγυπτος άνοιξε για το κοινό τον τάφο ενός Φαραώ μετά από περισσότερα από δύο δεκαετίες ανακαίνισης στη νότια πόλη του Λούξορ, καθώς προετοιμάζεται για την επίσημη έναρξη λειτουργίας του Μεγάλου Αιγυπτιακού Μουσείου στο Κάιρο.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού
Euroleague 07.10.25

Πρόβλημα με Φουρνιέ στον Ολυμπιακό: Αμφίβολος ενόψει Ντουμπάι και Παναθηναϊκού

Ενοχλήσεις στην ποδοκνημική αντιμετωπίζει ο Εβάν Φουρνιέ, με αποτέλεσμα ο Γάλλος φόργουορντ να είναι αμφίβολος για τα ματς του Ολυμπιακού κόντρα σε Ντουμπάι και Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της
Λαμπερή 07.10.25

Πιο καλά από ποτέ: Η Νικόλ Κίντμαν εμφανίστηκε ανανεωμένη και έχοντας στο πλευρό της τις δύο κόρες της

Ούτε δέκα ημέρες δεν έχουν περάσει από τότε που έγινε γνωστός ο χωρισμός της Νικόλ Κίντμαν με τον Κιθ Έρμπαν και η σταρ του Χόλιγουντ μοιάζει πιο καλά από ποτέ.

Σύνταξη
Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων
Ανθεκτικότητα 07.10.25

Ο Δήμος Θεσσαλονίκης σε πρόγραμμα απόκτησης εξειδίκευσης για την βιωσιμότητα των πόλεων

«Βρισκόμαστε στην πρώτη γραμμή, καλούμαστε να γίνουμε δημιουργοί λύσεων για μια σειρά αυξημένων προκλήσεων που αφορούν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητα των πόλεών μας» δήλωσε ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως
Επιτροπή 07.10.25

Βουλή – 13ωρο: Οχι της αντιπολίτευσης στο εργασιακό νομοσχέδιο – Θα επιμείνουμε μέχρι τέλους, λέει η Κεραμέως

Κόμματα της αντιπολίτευσης ζήτησαν να αποσυρθεί το εργασιακό νομοσχέδιο που νομιμοποιεί το 13ωρο, με την αρμόδια υπουργό να δηλώνει ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη «θα το υπερασπιστεί μέχρι κεραίας»

Σύνταξη
Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης
«Εγκλήματα πολέμου» 07.10.25

Paramount: Εργαζόμενοι καταγγέλλουν «ευθυγράμμιση με τη γενοκτονία στη Γάζα» – Ζητούν δωρεά υπέρ των παιδιών της Παλαιστίνης

Εργαζόμενοι της Paramount κατηγορούν τη διοίκηση ότι «προωθεί φιλοϊσραηλινές αφηγήσεις» και ζητούν δωρεά 1 εκατ. δολαρίων για παιδιά της Παλαιστίνης - αντίστοιχη του ποσού που είχε προσφέρει το 2023 σε ισραηλινές ανθρωπιστικές οργανώσεις

Σύνταξη
Παναθηναϊκός: Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες
Super League 07.10.25

Ο Ντέσερς εκτός δράσης για 4 εβδομάδες

Οι εξετάσεις του Σίριλ Ντέσερς έδειξαν ότι δεν υπάρχει υποτροπή, όμως ο Νιγηριανός επιθετικός θα μείνει ένα μήνα εκτός προπονήσεων του Παναθηναϊκού.

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Νετανιάχου: 40, 46 ή 48; – Μπέρδεψε on air τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει
Δείτε βίντεο 07.10.25

40, 46 ή 48; - Ο Νετανιάχου είπε on air λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων που θέλει να απελευθερώσει

Εκτός από το ότι είπε λάθος τον αριθμό των ισραηλινών ομήρων ο Νετανιάχου υποστήριξε ότι το Ιράν θα έχει σε λίγο διάστημα τη δυνατότητα να πλήξει με πύραυλο τη Νέα Υόρκη

Σύνταξη
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο